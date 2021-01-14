Пандемію COVID-19 буде взято під контроль до кінця 2021 року, - Інститут Коха

Пандемію COVID-19 буде взято під контроль до кінця цього року, однак варто дотримуватися всіх протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Лотар Вілер, глава німецького Інституту Роберта Коха.

"До кінця цього року ми будемо контролювати цю пандемію. ... Вірус все ще поширюється серед усього населення і всіх вікових груп", - заявив Вілер.

Вілер звернувся до населення: "Я закликаю вас захистити себе і захистити інших від Sars-Cov-2". Ви не можете сказати, що заходи не спрацюють, якщо ви їх не застосуєте. Це як парасолька, яку не відкриваєш, коли йде дощ".

