Пандемію COVID-19 буде взято під контроль до кінця 2021 року, - Інститут Коха
Пандемію COVID-19 буде взято під контроль до кінця цього року, однак варто дотримуватися всіх протиепідемічних заходів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Лотар Вілер, глава німецького Інституту Роберта Коха.
"До кінця цього року ми будемо контролювати цю пандемію. ... Вірус все ще поширюється серед усього населення і всіх вікових груп", - заявив Вілер.
Вілер звернувся до населення: "Я закликаю вас захистити себе і захистити інших від Sars-Cov-2". Ви не можете сказати, що заходи не спрацюють, якщо ви їх не застосуєте. Це як парасолька, яку не відкриваєш, коли йде дощ".
СМОТРЯЩИЙ, [12.01.21 14:58]
Не нужен нам ковид зарубежный
Ситуация с коронавирусом в стране грозит пойти по британскому сценарию. И дело даже не в том, что выявили первого пациента с британской мутацией. У нас завелся собственный штамм заразы.
Случай, правда, пока единичный. У одной из наших пациенток нашли в организме аж 18 раз мутировавший вирус. Он близок к британскому варианту, а часть мутаций даже совпадает полностью.
Женщина, по сути, была «инкубатором» нового штамма, так как боролась с онкологией и не могла справиться еще и с короной. Ее тесты многократно показали, что вирус есть и никуда не делся за несколько месяцев. Случай, действительно, уникальный. Но, сами понимаете, то, что попадает в массы, быстро теряет уникальность. А больная контактировала, как минимум, с лечащими врачами и соседями по палате.
Однако о мутации короны нам тоже говорят уже не один месяц. Так в чем опасность именно этого случая? Дело в том, что у нашей пациентки развилась комбинация вируса ΔF, которая позволяет штамму ускользать от иммунитета. А еще делает вакцину почти бесполезной. Если такая штука реально проникнет в массы, то все наработки Гамалеи и прочих обратятся в тыкву.
Роспотреб пока затаился и молчит. Там привели какие-то цифры из старой статистики. Мол, все под контролем, новые штаммы нам не страшны, а «Спутник V» любую дрянь одолеет.
И все же хотелось бы получить более свежие данные по исследованиям. Если в стране поселилась новая зараза, то работа на упреждение будет эффективнее беспорядочной возни по факту.
Дуля с маком на пружинах -- карантин и водилы билеты не продают.
-- И что же мне теперь делать? -- спрашиваю...
-- Придётся вам ехать даром, раз такое дело. В следующий раз покупайте билетик заранее.
Хы... -- это при том, что транспорт ходит, как дорогие часики и совсем пустой.
А с сегодня -- маски только не ниже 2го класса защиты, в гости только одного человека можно в хату завести и отдалятся от дома дальше, чем на 15 км. нельзя. И ещё всякое ограничительное по времени суток и прочему...
Началась вакцинация самых пожилых граждан -- всеобщая стартанёт с 20 января.
Устроено просто: связываешься любым способом с Центром вакцинации -- лучше по интернету -- и тебе назначают дату и время прививки.
Очень легко, быстро и просто стало всякие вопросы решать -- всё виртуальным способом -- никакого макулатурного оборота.
И -- Граница на замке!
Грят, что к концу марта должно существенно полегчать.
