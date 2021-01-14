Верховний Суд скасував указ про звільнення Семочка з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав незаконним і скасував указ президента про звільнення першого заступника директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Рішення набуває чинності після закінчення терміну подачі апеляційної скарги, тобто протягом тридцяти днів.

передає Цензор.НЕТ.

Позов Семочко подав ще наприкінці весни 2019 року. Він вимагав скасувати указ президента Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року про звільнення його з посади. Семочко стверджував, що указ незаконний, тому що під час звільнення він перебував на лікарняному.

Тим не менш, 24 червня 2020 року суд відмовився розглядати позов екс-керівника СЗР, зазначивши, що той подав його з пропуском 30-денного терміну. Семочко не погодився з цим рішенням і оскаржив його у Великій палаті Верховного Суду, яка стала на його бік і зобов'язала Касаційний адмінсуд розглянути справу, незважаючи на пропуск позивачем строків.

13 січня 2021 року колегія суддів Касаційного адмінсуду на чолі з Іриною Васильєвої винесла свій вердикт.

"Адміністративний позов Семочка Сергія Олексійовича до президента задоволено частково. Визнано протиправним та скасовано указ президента України від 12.04.2019 року № 143/2019 року "Про звільнення Семочка С. А. з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України". В задоволенні решти позовних вимог відмовлено", - повідомили в пресслужбі суду.

Нагадаємо, після розслідування проєкту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померло через втручання екскерівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення.