Верховний Суд скасував указ про звільнення Семочка з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Верховний Суд скасував указ про звільнення Семочка з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав незаконним і скасував указ президента про звільнення першого заступника директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Рішення набуває чинності після закінчення терміну подачі апеляційної скарги, тобто протягом тридцяти днів.

Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.

Позов Семочко подав ще наприкінці весни 2019 року. Він вимагав скасувати указ президента Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року про звільнення його з посади. Семочко стверджував, що указ незаконний, тому що під час звільнення він перебував на лікарняному.

Також читайте: Журналістам Bihus.Info заарештували рахунки за позовом Семочко

Тим не менш, 24 червня 2020 року суд відмовився розглядати позов екс-керівника СЗР, зазначивши, що той подав його з пропуском 30-денного терміну. Семочко не погодився з цим рішенням і оскаржив його у Великій палаті Верховного Суду, яка стала на його бік і зобов'язала Касаційний адмінсуд розглянути справу, незважаючи на пропуск позивачем строків.

13 січня 2021 року колегія суддів Касаційного адмінсуду на чолі з Іриною Васильєвої винесла свій вердикт.

"Адміністративний позов Семочка Сергія Олексійовича до президента задоволено частково. Визнано протиправним та скасовано указ президента України від 12.04.2019 року № 143/2019 року "Про звільнення Семочка С. А. з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України". В задоволенні решти позовних вимог відмовлено", - повідомили в пресслужбі суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив термін розслідування у справі про призначення Семочка до 10 жовтня. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, після розслідування проєкту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померло через втручання екскерівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення.

Верховний Суд (1204) відміна (176) звільнення (2733) зовнішня розвідка (502) Семочко Сергій (67)
+30
Ты не с Украиной, ты с кацапской за...упой в сердце!
У Пети мужества хватило публично, перед всей страной, извиниться за непродуманное скоропостижное обещание. А бубочка твоя зуб давала, что к 19 декабря 2020 война закончится. Закончилась?
А увольнял он не клерка, а ********** мразь. Но тебе же какая разница, да, зелебобик?
показати весь коментар
14.01.2021 12:25 Відповісти
+27
Президента в сране уже никто не воспринимает всерьез...Кажетса уже все поняли что он НИКТО и зовут его НИКАК....
показати весь коментар
14.01.2021 12:14 Відповісти
+24
Да хоть Януковича.....Какая разница....суд отменяет указ Президента....Это ЖУТЬ....Это все....Суд теперь с стране СТОИТ ВЫШЕ ПРЕЗИДЕНТА....Этого не должно быть....Любой кто понимает как управлять...... понимает что СУДЕЙ в Украине нужно всех менять....Давно когда-то моя однокласница хотела стать судьей в маленьком райцентре( работала нотариусом - образоване отличное)....Цена вопроса 40 тысяч долларов....Так и не стала....Подумаем сколько стоят СУДЬИ в Киеве .....Там клейма негде ставить...Калядники...
показати весь коментар
14.01.2021 12:39 Відповісти
Коментувати
Сотрудник СБУ женится на женщине, которая уже пять раз побывала замужем. В первую брачную ночь она вдруг ему говорит:
- Любимый, поосторожнее, пожалуйста, я девственница.
У того глаза на лоб вылезают:
- Как??? Ты же пять раз была замужем?
- Видишь ли, в чем дело… Мой первый муж был психиатром - он только говорил о ceкcе. Второй был гинекологом - он только все осматривал. Третий был менеджером по продажам - он говорил, что знает, что это за товар, но не знает, как им пользоваться. Четвертый был госслужащим - он говорил, что знает, как всё нужно делать, но не уверен, что это в его компетенции. Пятый был электронщиком - он говорил, что если всё работает нормально, то не нужно лишний раз вмешиваться. Вот затем я и вышла за тебя потому что если в этой стране кто-то кого-то и трахает, то это точно вы.
После этих слов сбушник написал план, согласовал с его с тёщей, назначил жене совещание, внёс дополнения, провёл инструктаж, получил санкции соседей, доложился устно и письменно, написал план дополнительных мер и план устранения недостатков, согласовал со всеми сторонами, но решение переспать с женой реализовать не получилось по причине дефицита времени. Доложился о нереализованном мероприятии и был оттрахан тестем - ветераном ЧК, за отсутствие наступательности, за недостатки планирования, за отсутствие системного подхода и за недостаточное количество задействованных средств.
Баба говорит надо было за мента выходить - те сначала оттрахают, а потом разбираются!!!
показати весь коментар
14.01.2021 12:26 Відповісти
усім ублюдкам с кацапськими паспортами у зеленій мразоті зелене світло
показати весь коментар
14.01.2021 12:26 Відповісти
Верховный Суд отменил указ об увольнении Семочко с должности замглавы Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 6156
показати весь коментар
14.01.2021 12:27 Відповісти
С увольнением Семочко еще Порох "намутил". И сразу вопрос, а зачем Службе внешней разведки больной сотрудник?
показати весь коментар
14.01.2021 12:28 Відповісти
🤣
показати весь коментар
14.01.2021 17:40 Відповісти
И еще зарплату этому жулику с апреля 2014 г. выплатят. Нах нужны такие продажные суды? Нах им заоблачные зарплаты и пенсии назначили, если они работают на уничтожение государства?
показати весь коментар
14.01.2021 12:28 Відповісти
2019
показати весь коментар
14.01.2021 12:29 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
показати весь коментар
14.01.2021 12:29 Відповісти
...и судьи с зарплатой по полмиллиона в месяц...
показати весь коментар
14.01.2021 12:34 Відповісти
Интересно устроена наша судебная система, КзОТ и УПК портновский...
Купи себе больничный, и, будь ты хоть под@уйловником с красной звездой во лбу и двуглавой курицей подмышкой, уволить тебя не смогут и суд встанет на твою сторону!
показати весь коментар
14.01.2021 12:33 Відповісти
Эту систему можно сломать только "через колено" - раз и на всегда !
ВСЯ судовая система страны работает только для сохранения своей власти и безнаказанности .
Говорил и говорю - ни одна реформа в стране не будет иметь смыла , пока не будет неотвратимости наказания для ВСЕХ - и в первую очередь для судей всех рангов.
показати весь коментар
14.01.2021 12:34 Відповісти
"через колено" ще дуже не по европейськи....тільки відсіканием та розвішуванием
показати весь коментар
14.01.2021 12:42 Відповісти
К чему эти полумеры. Когда уже восстановите Януковича? Он тоже болел
показати весь коментар
14.01.2021 12:35 Відповісти
Зебилы, а ну напишите про Свинарчуков.
показати весь коментар
14.01.2021 12:41 Відповісти
А ну вспомни, кто его назначил.
показати весь коментар
14.01.2021 19:27 Відповісти
Замов назначает непосредственный руководитель, которым является глава службы внешней разведки, он же и отвечает за подбор кадров. И как только по Семочко провели расследование, Порошенко его уволил.
Есть еще вопросы?
показати весь коментар
18.01.2021 00:14 Відповісти
Це повний бардак. В час війни суд вирішує питання розвідки. Країна де дурість її вундерваффе!
показати весь коментар
14.01.2021 12:43 Відповісти
Власть жуликов и мздоимцев.
показати весь коментар
14.01.2021 12:43 Відповісти
" Виктор Хфёдорович! Можете возвращаться безбоязненно -- никто Вас и пальцем не тронет "
показати весь коментар
14.01.2021 12:45 Відповісти
что за страна? потихоньку превращается в Пиндосию! разведчик (!!!) восстанавливается на службе через суд! да раньше спалили бы в топке котельной вместе с удостоверением , зарядили бы пепел в холостой снаряд и шмальнули бы на полигоне! Скоро солдат наряд в внеочереди будет в суде обжаловать, а секретных агентов назначать усёнародным голосованием, до референдума, надеюсь, не дойдёт! тьфу !
показати весь коментар
14.01.2021 12:45 Відповісти
Всю свору судей, особенно руководство, надо пересыпать, там окопалось все промоскальское, коллаборантсое, причем безжалостно уничтожать всеми средствами борьбы, в том числе и химическими.
показати весь коментар
14.01.2021 12:51 Відповісти
піскун2
показати весь коментар
14.01.2021 12:52 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
13.‎01.‎2021
Представитель России в "нормандском формате" Дмитрий Козак по возвращении из Берлина - "Тимофеев (*обозначение Ермака внутри администрации президента РФ) сказал, что им срочно нужен позитивный кейс. Десятка два, любых на обмен. Любое разведение войск в любом месте".(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)

Не успело МВФ виртуально вернуться с миссией, как третий по объему налоговых платежей налогоплательщик "Филип Моррис" (1. Нафтогаз 2. Ургаздобыxа) сообщила МВФ о возможном резком сокращении доходов госбюджета от табачного акциза, из-за резкого повышения акциза на ТИЭНы - сразу на 320% - с января 2021 г.

На третьем этапе испытаний в Бразилии китайская вакцина производства Sinovac Biotech показала клинический результат эффективности 50,34%. Вакцины с такой эффективностью не могут использоваться в медицинских целях. Следовательно - проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим». и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами.

СБУ тихо закрыло уголовные дела по обвинению Кучмы и Ермака в государственной измене.

Полный провал усилий Ермака в налаживании коммуникации с администрацией Байдена вызвал целый шквал предложений от шарлатанов всех мастей по "лоббированию интересов Украины". Пока Ермак отсутствовал, "стоматолог-инфекционист широкого профиля", Director of Translational Research Division Миша Фаворов пробился к Зеленскому с предложением своих услуг.

Предлагаемый коррумпированной властю Зеленского путь бесконечного увеличения цен на коммунальные тарифы для населения прекрасно показывает за чей счет собирается власть Зеленского компенсировать свои ужасающие провалы в экономике и управлении. Но путь дотирования олигархического "спрута" никогда не приводил к положительным экономическим результатам. Более того, он стимулирует распад этих структур.
Классический пример - состояние запасов угля на ТЭС энергогенерирующего типа. на начало 2021 года не превышает 7 дней.


"Нормандская встреча" внешнеполитических советников (это у на Ермак "внешнеполитический советник" ?) ожидаемо закончилась ничем. Договорились договариваться.
показати весь коментар
14.01.2021 12:54 Відповісти
Сємочка домовивсь з Зєлєю. Бо Зєля може його звільнити відразу після поновлення на роботі. А раз ця Сємочка преться через суд, то він від Зєлі отримав гарантії.
_______
Зєлю геть. Дострокові.
показати весь коментар
14.01.2021 12:57 Відповісти
"верховный" "суд" Украины детище порошенко! вспомните с какой "любовью" туда пропихивали проходимцев времен януковича!
показати весь коментар
14.01.2021 13:16 Відповісти
Интересно, а где пределы возможностей судей. Могут они к примеру постановить вернуть войска в казармы и строго запретить всякое сопротивление врагам? Где пределы их возможностей?
показати весь коментар
14.01.2021 13:18 Відповісти
Видимо - могут. Нет предела их возможностям. Предел определяется тем, после чего наступает наказание. В Украине судьи - ненаказуемы. Соответственно нет предела, после которого может наступить наказание. Судьи в Украине наказываются, да. Но не за нарушение этики, морали, закона. Исключительно за нарушение интересов какого-либо денежного или властного упыря.
показати весь коментар
14.01.2021 13:28 Відповісти
Похоже, что компромат на Семочку Верховный Суд рассматривать не стал, рассматривал только незаконность увольнения. А кто же будет рассматривать всё остальное?
показати весь коментар
14.01.2021 13:23 Відповісти
Похоже, что Украине скоро придётся открывать "второй фронт". Кроме войны с эрэфией на долбасе, придётся воевать с украинскими судами. Эти, хоть и без оружия в руках, но творят такое, что, иногда, в разы вреднее и опаснее для Украины, чем расейские орки. При этом все они абсолютно неприкосновенная "Ваша честь" и никогда ни за что не несут ответственность.
показати весь коментар
14.01.2021 13:24 Відповісти
Знову зрадники лізуть до керма,завдяки зрадникам суддям. Закликати до розправи з ними не можна,але ж і терпіти покидьків суддів далі не можливо,вони самі приведуть до свого фізичного знищення.
показати весь коментар
14.01.2021 13:34 Відповісти
всё таки правильным петькин чувак оказался, зели не оценили....
показати весь коментар
14.01.2021 14:08 Відповісти
По роже видно ... КРОХОБОР !
показати весь коментар
14.01.2021 14:10 Відповісти
Крохи то для быдла , для таких как он вагонами
показати весь коментар
14.01.2021 14:22 Відповісти
Судейская мафия в очередной раз показывает всей стране, что она на кую всех президентов вертела? А когда там уже легитимного судейки портновские восстановят?
показати весь коментар
14.01.2021 15:05 Відповісти
Интересно, Шмаркля восстановит руського агента в должности или повысит до начальника ВР? Непростой выбор для идиота.
показати весь коментар
14.01.2021 15:14 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3419571.html Верховный суд восстановил Семочко в должности замглавы Службы внешней разведки

Я так понимаю, что то единственное дело, по которому Порошенко предъявили обвинения, Скрипучий лыжник может засунуть глубоко под клавиши своего рояля.
А когда оправдают Риффмастера с Кузьменко, то засовывать уже будут сами клавиши. Куда? Меня забанят, если опишу процесс подробно.
Helgi Sharp
показати весь коментар
14.01.2021 15:14 Відповісти
Это судебный междусобойчик. Когда один подаёт им а другой не сопротивляется.
показати весь коментар
14.01.2021 15:49 Відповісти
Самый честный и справедливый суд в мире! ))
показати весь коментар
14.01.2021 15:53 Відповісти
Писец!!!! Ббраво, зелемрази!!!!
показати весь коментар
14.01.2021 15:56 Відповісти
Преза выбрали, а суд забыли) Сперва надо валить тупицкого, а уже потом делать реформы.
показати весь коментар
14.01.2021 15:59 Відповісти
я не понял это что семочко может назад на службу возвращаться? а как же родственники рашисты? а как же диализ? а обогащение? главное на пороха киздите , а ведь он его отстранил... а зельц сейчас назад возьмёт. у меня такое чувство , что сейчас берут на работу любого, даже самого запомоенного , только забашляй хорошо и падай на посаду!
показати весь коментар
14.01.2021 16:25 Відповісти
Побольше маланских и кацапских во власти!
Так страна быстрее сдохнет.
Нехай не мучается...
показати весь коментар
14.01.2021 16:27 Відповісти
Я в этом ................ государстве ничему не удивляюсь! Пример - тупицкий.
показати весь коментар
14.01.2021 17:17 Відповісти
Українські суди діють за принципом вєрнуть фсьо в зад в часи Януковича які були для них зовсім золоті. Необхідно розігнати всіх до одного , а на час формування нових судів ввести закон Лінча на рівні ОТГ.
показати весь коментар
14.01.2021 17:41 Відповісти
а чего ж Саакашваль молчит? Великий реформатор. Вякнул про сды, 2 мес. назад и опять - в кусты
показати весь коментар
14.01.2021 18:16 Відповісти
это одно.а шож цензор молчит по поводу расформирования подразделения Аэроразведка?
показати весь коментар
14.01.2021 18:05 Відповісти
вчера біло єто сообщение
показати весь коментар
14.01.2021 18:15 Відповісти
Нагадаю тим, хто не знає: Верховний Суд Україні є незаконно створеною інституцією і тому його висновки та рішення гівна варті (говорячи словами твору Ярослава Гашека "Хоробрий вояка Швейк").
показати весь коментар
14.01.2021 20:25 Відповісти
Семочко верный подельник соевого олигарха. Стоит ли удивляться решению 73%? Петина обёртка очень отличалась от его содержимого. Я думаю по этим причинам вылетит и мальчик ЗЕлупин.(Надеюсь раньше президентских выборов).
показати весь коментар
14.01.2021 21:18 Відповісти
В Украине , начинать надо с Судей первым делом всех , люстрирвать на каштанах , и таким образом сэкономить деньги на их пенсиях . Дальше нанять новых из за границы , Лондон и т.д.
показати весь коментар
14.01.2021 21:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/310486 А зачем Малоросии аэроразведка ,
показати весь коментар
14.01.2021 21:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 