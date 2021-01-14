Мережа пунктів обігріву буде розгорнута по всій Україні, - Держкомісія затвердила заходи реагування на надзвичайні ситуації через очікуване похолодання

На період істотного зниження температури у всіх областях України буде розгорнуто мережу пунктів обігріву, в регіонах з інтенсивними опадами на складних ділянках доріг буде працювати снігоочисна техніка.

Відповідні заходи готовності органів влади до реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов’язані з ускладненням погодних умов на території України протягом 13-17 січня 2021 року прийнято за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"За рішенням Комісії обласні та Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування мають розгорнути на період значного зниження температури (від -10градусів і нижче) в населених пунктах мережу пунктів обігріву і забезпечити їх продуктами харчування, одноразовим посудом, паливом та іншими предметами першої необхідності. Також необхідно через ЗМІ та соцслужби поінформувати населення про місця знаходження таких пунктів та допомогу, що в них надається. Водночас соціальні служби повинні активізувати роботу щодо надання допомоги незахищеним верствам населення, щоб не допустити їх обмороження та загибелі", - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, рішенням Комісії передбачено, що Міненерго разом з обласними та Київською міською держадміністраціями мають забезпечити стале функціонування систем електро-, тепло- та газопостачання населених пунктів та потенційно небезпечних об’єктів. А в разі виникнення аварії - першочергово відновити системи життєзабезпечення лікарень, закладів освіти інших соціально-значущих об’єктів та житлового сектору. В завданнях також не допустити розморожування теплових мереж і технологічного обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проїзд усіма дорогами державного значення забезпечено, - "Укравтодор"

"Серед заходів, які повинні здійснити Мінінфраструктури, Національна поліція, ДСНС, Укравтодор та Укртрансбезпеки, - інформування через ЗМІ перевізників та водіїв про очікуване ускладнення ситуації на дорогах. Також в областях, де очікуються інтенсивні опади, потрібно вивести снігоочисну та посипочну техніку на найбільш складні ділянки доріг, привести в готовність таку техніку для взаємодії з суміжними регіонами, де прогнозуються сильні снігопади. Крім того, необхідно забезпечити профілактичне оброблення дорожнього покриття та прибирання снігу на автошляхах і в населених пунктах та своєчасно приймати рішення щодо обмеження руху транспорту з відповідним інформуванням про це", - додали в пресслужбі Кабміну.

Як повідомлялося, синоптики попередили про істотне похолодання найближчими днями. При цьому, за даними "Укравтодору", за даними на ранок 14 січня, проїзд по всіх дорогах державного значення забезпечений.

Також читайте: Синоптики попередили про істотне похолодання найближчими днями