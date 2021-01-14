Ціна відповідальності РФ за агресію проти України зростатиме, - Кулеба про рішення ЄСПЛ

Рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) визнати скаргу України на РФ про порушення прав людини в Криму "частково прийнятною" до розгляду по суті є перемогою і важливим кроком на шляху до притягнення РФ до юридичної відповідальності за агресію проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це перемога України. Це важливий крок на шляху до притягнення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України. І з кожним кроком ціна цієї відповідальності зростатиме", - сказав Кулеба.

Міністр зауважив, що юридична сукупність дій України підтверджуватиме правду, яку доносила Україна, і спростовуватиме дезінформацію РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ

"Я абсолютно переконаний, що юридична сукупність дій України - а це не тільки Європейський суд з прав людини, це і ті процеси, які відбуваються в Міжнародному морському трибуналі, Міжнародному суді ООН і в Міжнародному кримінальному суді - вони крок за кроком підтверджуватимуть ту правду, яку доносила Україна світові, починаючи з 2014 року, коли почалася російська агресія, і спростовуватимуть всю ту пропаганду і дезінформацію, яку у зв'язку з цим поширювала РФ", - наголосив Кулеба.