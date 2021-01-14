УКР
Ціна відповідальності РФ за агресію проти України зростатиме, - Кулеба про рішення ЄСПЛ

Рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) визнати скаргу України на РФ про порушення прав людини в Криму "частково прийнятною" до розгляду по суті є перемогою і важливим кроком на шляху до притягнення РФ до юридичної відповідальності за агресію проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це перемога України. Це важливий крок на шляху до притягнення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України. І з кожним кроком ціна цієї відповідальності зростатиме", - сказав Кулеба.

Міністр зауважив, що юридична сукупність дій України підтверджуватиме правду, яку доносила Україна, і спростовуватиме дезінформацію РФ.

"Я абсолютно переконаний, що юридична сукупність дій України - а це не тільки Європейський суд з прав людини, це і ті процеси, які відбуваються в Міжнародному морському трибуналі, Міжнародному суді ООН і в Міжнародному кримінальному суді - вони крок за кроком підтверджуватимуть ту правду, яку доносила Україна світові, починаючи з 2014 року, коли почалася російська агресія, і спростовуватимуть всю ту пропаганду і дезінформацію, яку у зв'язку з цим поширювала РФ", - наголосив Кулеба.

+3
А ціна вибору зелохторатом поточної влади теж? Цена ответственности РФ за агрессию против Украины будет расти, - Кулеба о решении ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 3281
14.01.2021 12:54 Відповісти
+3
Ціна відповідальності РФ за агресію проти України зростатиме, - Кулеба про рішення ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 6480
14.01.2021 13:03 Відповісти
+3
Кулєба розкажи краще ЩО? обговорював Єрмак з Козаком? Перевибори на Медведчука чи просто початок захоплення з Одеси ?
14.01.2021 13:05 Відповісти
"Частично приемлемой" - это о чем?
14.01.2021 12:52 Відповісти
Цена ответственности РФ за агрессию против Украины будет расти, - Кулеба о решении ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 6697
14.01.2021 12:52 Відповісти
А ціна вибору зелохторатом поточної влади теж? Цена ответственности РФ за агрессию против Украины будет расти, - Кулеба о решении ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 3281
14.01.2021 12:54 Відповісти
Цена ответственности РФ за агрессию против Украины будет расти, - Кулеба о решении ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 9921
14.01.2021 12:56 Відповісти
Ціна відповідальності РФ за агресію проти України зростатиме, - Кулеба про рішення ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 6480
14.01.2021 13:03 Відповісти
1. Собирать чемодан...
14.01.2021 13:05 Відповісти
Кулєба розкажи краще ЩО? обговорював Єрмак з Козаком? Перевибори на Медведчука чи просто початок захоплення з Одеси ?
14.01.2021 13:05 Відповісти
Он еще не рассказал, что делал ЗЄ в Омане
14.01.2021 13:27 Відповісти
цена растет, да кто ж ее заплатит? А там, глядишь, киваловы, всякие суки православные с портянками, шуфричи и мертведчуки и скидку сделают, и рассрочку назначат...
Херня это все... шкарлетовская новость про ************* академию просто укатала...
14.01.2021 13:16 Відповісти
І чи заставлять ще заплатити і коли? Як кажуть в народі - на Миколи або ніколи.
14.01.2021 13:29 Відповісти
Грядёт мульти пенетрэйшен. Тут и мх17 назревает, и ещё кое-что от Джозефа, и казачок домой рвётся... ВВП и клике совсем не комфортно станет функционировать. Сядут усе.
15.01.2021 15:30 Відповісти
 
 