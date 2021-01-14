Ситуація з COVID-19 у 2021 році залишиться непростою, однак стане більш керованою, - глава європейського підрозділу ВООЗ Клюге

Повністю перемогти коронавірус COVID-19 в 2021 році навряд чи вдасться, однак при цьому ситуація все ж стане більш керованою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.

"2021 рік ще буде роком пандемії ... Однак це буде більш керована, більш передбачувана ситуація", - сказав він на брифінгу в четвер.

Таким чином, оцінка Клюге відрізняється від думки глави програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майка Раяна, який заявив раніше, що 2021 може виявитися ще гіршим, ніж 2020 рік.

"Другий рік може виявитися ще складнішим, враховуючи динаміку передачі інфекції, а також низку спостережуваних нами проблем", - заявляв Раян.

