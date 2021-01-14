На замовлення Міноборони КБ "Луч" розпочало виробництво ракетних комплексів "Нептун", - "Укроборонпром"

Державне підприємство "Луч", яке входить до складу "Укроборонпрому", початок виробництва ракетних комплексів "Нептун" на замовлення Міністерства оборони України. Контракт на поставку РК був підписаний у кінці 2020 року.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв у Facebook.

"Ознайомилися з ходом робіт з виготовлення берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун" на замовлення Міністерства оборони України, контракт з яким був укладений у грудні. Йдеться про виготовлення першого дивізіону для української армії - ЗСУ отримають уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно заряджають машини, а також рухомий командний пункт", - заявив Гусєв.

Також читайте: "Укроборонпром" об'єднав у 6 холдингів 65 підприємств, з рештою - доведеться прощатися, - Гусєв



