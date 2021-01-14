УКР
На замовлення Міноборони КБ "Луч" розпочало виробництво ракетних комплексів "Нептун", - "Укроборонпром"

Державне підприємство "Луч", яке входить до складу "Укроборонпрому", початок виробництва ракетних комплексів "Нептун" на замовлення Міністерства оборони України. Контракт на поставку РК був підписаний у кінці 2020 року.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв у Facebook.

"Ознайомилися з ходом робіт з виготовлення берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун" на замовлення Міністерства оборони України, контракт з яким був укладений у грудні. Йдеться про виготовлення першого дивізіону для української армії - ЗСУ отримають уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно заряджають машини, а також рухомий командний пункт", - заявив Гусєв.

Ты сопли-то зеленые втяни, зелебобик. Бубочка ракетную программу восстанавливало? Оборудование закупало? Коллектив ученых, инженеров и производственников заново создавало? Может, помогало чем-то? Шмаркля твоя уже выделенные деньги на Нептуны зажимала до последних дней 2020 года, все мир в глазу искала.
Сеня, ты чтоль переобулся, тролльчонок?
14.01.2021 13:08 Відповісти
Предлагаю испытать ее на крысмском мосту
14.01.2021 12:53 Відповісти
Как Байден победил в выборах, так Таран патриотично подписал заказ на Нептуны. При майоре Трампове не получалось.
14.01.2021 13:01 Відповісти
Предлагаю испытать ее на крысмском мосту
14.01.2021 12:53 Відповісти
рано еще ...кацапня должна убраться восвояси по тому мосту,шоб не было столпотворения при эвакуации,как в гражданскую

На замовлення Міноборони КБ "Луч" розпочало виробництво ракетних комплексів "Нептун", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1116
14.01.2021 13:10 Відповісти
татары давки не допустят..
14.01.2021 13:31 Відповісти
Крымский мост пока нельзя трогать, он еще пригодится, когда по нему будут на Тамань драпать кацапы, при этом не ступая ногами и не оскверняя вонючими лаптями священную украинскую землю. А для испытания подойдет корвет, который охраняет украденную буровую в 40 км от Одессы.
14.01.2021 13:40 Відповісти
Кацапы должны драпать через миные поля устанвленые их братьями из ордло
14.01.2021 16:15 Відповісти
Однозначно!
14.01.2021 13:53 Відповісти
1 дивізіон це від 2 до 4 батарей та максимум 24 пуск.установок.
14.01.2021 12:57 Відповісти
Це, схоже, Зезрада.
14.01.2021 12:58 Відповісти
естественно...их выпуск планировалось начать еще в начале 2020 года.
14.01.2021 13:06 Відповісти
Ты сопли-то зеленые втяни, зелебобик. Бубочка ракетную программу восстанавливало? Оборудование закупало? Коллектив ученых, инженеров и производственников заново создавало? Может, помогало чем-то? Шмаркля твоя уже выделенные деньги на Нептуны зажимала до последних дней 2020 года, все мир в глазу искала.
Сеня, ты чтоль переобулся, тролльчонок?
14.01.2021 13:08 Відповісти
Це схоже петух мордовский
14.01.2021 13:54 Відповісти
Да хоть бы по донецкому ОГА испытали когда там все боевики собирались. Могли бы войну закончить еще в 2014 году
14.01.2021 12:58 Відповісти
Хорошая новость .Но главное во первых чтобы она быстрее оказалась в частях .Во вторых чтобы быстрее поступили на вооружение ее различные версии -авиационная , морская и мобильная контейнерного типа
14.01.2021 13:00 Відповісти
А вот до введения серийно в строй, пройдет минимум три года. Таковы условия создания и ДОРАБОТКИ таких систем, а так же обучения л/с.
14.01.2021 13:32 Відповісти
Вы правы .Но лучше позже чем никогда
14.01.2021 13:56 Відповісти
Как Байден победил в выборах, так Таран патриотично подписал заказ на Нептуны. При майоре Трампове не получалось.
14.01.2021 13:01 Відповісти
Мы хоть понимаем что в России уже есть аналогичные комплексы "Бастион" с такимиже ракетами и их 97 штук?....Мы только доганяем...Так что испытывать мы ни на каком мосте не будем(((...Только для защиты.
14.01.2021 13:01 Відповісти
естественно...они и входят в состав береговой обороны
14.01.2021 13:07 Відповісти
Шо это расия? Весь мир знает свинособакию, не путай
14.01.2021 13:56 Відповісти
Бастионы гавно не провереное
14.01.2021 16:16 Відповісти
Один дивизион это мало .Нужно минимум 4 дивизиона и это только береговых .Не считая воздушного , морского и контейнерных вариантов
14.01.2021 13:02 Відповісти
всё будет,как только в стране появится Президент..
14.01.2021 13:32 Відповісти
И на ж/д платформе, как самых трудно находимых для воздушной и космической разведок противника. Кстати, Л. Кучма как раз инженером на разработке подобного комплекса работал.
14.01.2021 13:34 Відповісти
Президент а НЕ ,,атец нации" или ,,гетьмэн" .Стране нужен именно Президент а не комик-аматор или барыга -олигарх
14.01.2021 13:58 Відповісти
Нет, нам нужно отказываться от президентства, которое уже показало своё несоответствие историческим реалиям во Франции, с Оландом и Макроном, и в США, с Обамой нынешними фальш выборами, да и с неадекватными выходками Трампа.
14.01.2021 22:15 Відповісти
У нас это очень сложно реализовать будет в жизни . Очень сложно .НО примеры все же есть .Та же Германия
14.01.2021 22:30 Відповісти
Сначала Пасечник, потом Овощ, потом Барыга, теперь Клоун - как по мне, то уже не только бизнеса, из среднего звена в провинциях, но и много простых людей понимают ненужность этой институции.
15.01.2021 11:33 Відповісти
Нептуны на ж/д платформе? Зачем?
14.01.2021 16:18 Відповісти
Поясняю. В СССР были железнодорожные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами. В отличии от шахт. чьё местоположение было известно противнику с точностью до нескольких сантиметров и которые уничтожаются специальными ядерными боеголовками, способными пробить 25 метровый слой земли и подорвав 25 килотонный заряд уничтожить подземным ядерным взрывом шахту с МБР или её командный пункт.
Передвижные комплексы, типа "Тополь-2М", ездят в достаточно ограниченном районе и уязвимы для одной ракеты, которая сбросит с десяток боеголовок по площади (иногда мобильную установку даже сильный ветер переворачивал, были случаи.
Группу стратегических бомбардировщиков, с крылатыми ракетами с ядерными боеголовками, можно перехватить заградительным огнем ядерными зарядами над океаном, так как бомбардировщики достаточно медленны.
Атомные подводные лодки всегда оставляют радиоактивный след, который видно из космоса, а потому они почти всегда видны вероятному противнику и их всегда преследуют атомные лодки-охотники, задача которых недопустить запуска более 2-х ракет, а лучше стрелять. как только ПЛАРБ поднимется на достаточную для стрельбы глубину и начнет открывать люки шахт с ракетами.

И только комплексы на железнодорожных вагонах, точно похожие на грузовые вагон, НЕ ОТСЛЕЖИВАЛИСЬ США из космоса. США ЗНАЛИ о существовании в СССР таких комплексов, но именно они был их настоящей головной болью. Сейчас у РФ таких комплексов нет, у самих у них не выходит каменный цветок, а КБ "Южное" и Южмаш, естественно не собирается помогать. А вот для нас очень даже можно сделать, к тому же, масса и размеры ракеты меньше, а значит и задача попроще.
14.01.2021 22:38 Відповісти
Баржи по рекам с контейнерами такими и по железной дороге товарняки . Или фуры по трассам запустить .Самое то что надо
15.01.2021 12:33 Відповісти
Судоходных рек много?
Такие фуры будут очень тяжелыми для дорожного покрытия и их надо сопровождать машинами с усиленной охраной. А как со скрытностью?
Железнодорожный комплекс размещают в сцепке вагонов, типа рефрижератор. Там и сами ракеты, и оборудование по управлению и охрана в комфортных условиях, и свободное передвижение (стоянка на станции) вдоль морского побережья и давно разработанное устройство (было на тех комплексах), которое раздвигает высоковольтные провода над вагоном, перед пуском ракеты, если такие имеются в месте пуска.
15.01.2021 16:23 Відповісти
Верно, для стратегических баллистических ракет. Но для ПКР с дальностью не более 300 км малоэффективно. Другое дело размещение ПКР в стандартном контейнере. Такой контейнер может стоять и в торговом порту, и перемещаться на контейнеровозе. Да и вообще на любом судне, позволяющим разместить контейнер на верхней палубе. Вот тогда дистанция применения условно увеличивается от береговой линии.
15.01.2021 14:29 Відповісти
1. А кто нам мешает увеличить дальность стрельбы? Ну до 550 км, для начала. Договор " О сокращении ракет малой и средней дальности" уже аннулировали его подписанты - РФ (СССР) и США.
2. Контейнер для ракеты, это одно. А аппаратура связи и управления? А места для боевых расчётов?
А их замена? А охрана?

Это только малая часть вопросов...
15.01.2021 16:28 Відповісти
1. Мешает физика. Не веришь мне, послушай Коростелёва он на пальцах поясняет почему дальность стрельбы ракеты зависит от её массогабаритных размеров.
2. Старт из морских контейнеров, как задача, уже давно решён некоторыми странами.
16.01.2021 09:43 Відповісти
Вы сможете на вопрос (без Коростелёва), насколько морской контейнер меньше по размерам, чем вагон рефрижератора? А ведь из подобного, по размерам, вагона, на Южмаше было построено 5ракетных комплексов, с ракетами, имеющими дальность стрельбы до 9 000 км!

Если стрелять из морского контейнера, то это означает, что на таком контейнеровозе ВЕСЬ экипаж из военнослужащих, в эпоху компьютеров и спутников наш противник очень быстро вычислит, что такой контейнеровоз по сути ничего не перевозит, а значит он цель для боевых кораблей противника.

У вас очень поверхностный подход, к решению этой проблемы.
16.01.2021 12:37 Відповісти
Если Вы не осознали, повторюсь: ракета Нептуна, о которой в статье речь уже готова, и она умещается в морской контейнер, как вариант базирования. То, о чем пытаетесь вещать Вы (изделия Южмаша), к данной теме отношения не имеет.
И опять повторюсь, если с первого раза не доходит: такое размещение уже существует и все те сложности о которых Вы говорите ДАВНО решены. Просто Вам об этом забыли доложить.

У Вас очень ограниченный кругозор!
16.01.2021 12:50 Відповісти
Мы с вами говорим на разных языках. Я говорю как офицер в отставке, в своё время имевший отношение к применению подобных систем и противодействию оным, вы же, явно гражданское лицо, пытаетесь со мной спорить.

Ракета "Нептун" помещается, вот только вы абсолютно (судя по вашим постам) не понимаете, что дело не только в контейнере (повторяться не стану).
Для ракеты дальностью до 550 км, морского контейнера мало.

А КБ "Южное" и "Южмаш" имеют полностью свой собственный ОПЫТ разработки и создания подобных систем.
16.01.2021 13:47 Відповісти
Вы говорите как офицер, которому "дают" оружие и "учат" им пользоваться, а я как инженер, который создаёт оружие и учит офицеров.

Для ПКР, а именно об этой ракете в данной статье речь, размещение на железнодорожной платформе - НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО!
17.01.2021 10:38 Відповісти
Ядрён батон, насмешили.
Вы Генеральный конструктор? Нет, иначе так бы и написали, значит максимум разрабатываете КАКУЮ-ТО часть или узел. Я же, в соответствии с должностями, изучал не только то, что было у нас, но и то, что было у противника на вооружении и в разработках! Разница понятна? У меня, извините, масштаб знаний, в этой области, больше вашего минимум на два порядка (именно, что не в два раза).
"Нептун" точно так же можно размещать на ж/д комплексе. Плюсы. 1. Скрытность перемещения. 2. Мобильность. 3. Есть где скрытно разместить ВСЮ необходимую аппаратуру. 4. Легче обустроить быт боевых расчетов и охраны. 5. Можно перебросить и к северной и к южной границе быстро и без особой огласки. 6. Обслуживание экономичнее, без тягачей на солярке.
17.01.2021 14:20 Відповісти
Я всё понял, дальше что либо Вам пояснять бесполезно. Удачи.
17.01.2021 15:56 Відповісти
Но вы перечитайте мною написанное. Глядишь и ваши работы станут более перспективными. Удачи.
17.01.2021 18:15 Відповісти
Это так, для общего развития, не лучший вариант, но доходчиво http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fTWdSlsR71EJ:roe.ru/catalog/******-morskoy-flot/korabelnoe-vooruzhenie/klab-k/+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d контейнерное размещение ПКР
17.01.2021 16:00 Відповісти
Сергей, это для вас может и информация, а я на службе изучал ВСЕ типы стратегических вооружений противника и некоторые свои.
17.01.2021 18:18 Відповісти
Для того, чтобы иметь морские и воздушные дивизионы, нужны носители.
14.01.2021 18:08 Відповісти
Уже есть предполагаемые носители. Для этих целей собираются применять Су-24 и строящиеся в данный момент корветы . Еще есть проекты построить ракетные катера ,,Лань"
15.01.2021 12:35 Відповісти
Щось в лісі здохло? Хм. Потикайте в Зєлю, шпигун не спить, часом?
14.01.2021 13:16 Відповісти
Конструкторське бюро нічого не виробляє, вони лише проектують. Виробляє підприємство "ЛУЧ"
14.01.2021 13:30 Відповісти
Них.ра себе, а Ермак куда смотрит???
На замовлення Міноборони КБ "Луч" розпочало виробництво ракетних комплексів "Нептун", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5582
14.01.2021 14:32 Відповісти
А де новини про замовлення ракет до пускових установок .?????
14.01.2021 14:55 Відповісти
Поки Нептунів не буде у військах не повірю жодному слову цих зелених профанів.
14.01.2021 16:18 Відповісти
Можно долго пузыри дуть и расказывать про дивизионы. Но пока эти ракеты не будут в войсках, при чем берегового,морского, воззушного базирования- все до попы.
14.01.2021 16:22 Відповісти
Та то не страшно, Єрмак вже всю технічну документацію відправив , куди треба...
14.01.2021 18:59 Відповісти
 
 