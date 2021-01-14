УКР
Танасевич в інституті Ківалова проводила робочу зустріч із Філюком і студентським самоврядуванням, - ВАКС

Танасевич в інституті Ківалова проводила робочу зустріч із Філюком і студентським самоврядуванням, - ВАКС

23 грудня 2020 року голова ВАКС Олена Танасевич зустрічалася з директором Київського інституту інтелектуальної власності і права НУ "Одеська юридична академія" Василем Філюком для обговорення проведення циклу онлайн-лекцій з суддями ВАКС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила пресслужба ВАКС, коментуючи сюжет "Слідство Інфо",  в якому йдеться про те, що Танасевич нібито була в одній компанії з підозрюваним Павлом Вовком та іншими впливовими суддями, наприклад, главою КС Олександром Тупицьким у рамках відвідування інституту Ківалова.

"Судді ВАКС, як і судді інших судів, адвокати, прокурори та науковці регулярно беруть участь у тематичних заходах, проводять лекції у вишах. Вищий антикорсуд регулярно проводив зустрічі зі школярами та студентами та продовжує робити це надалі з урахуванням карантинних обмежень", - підкреслюється в повідомленні.

"23 грудня 2020 року відбулася робоча зустріч Голови ВАКС Олени Танасевич та директора Київського інституту інтелектуальної власності та права Національному університеті "Одеська юридична академія" Василя Филюка зі студентським самоврядуванням. Її результатом стала домовленість про проведення циклу онлайн-лекцій із суддями ВАКС. Закликаємо журналістів утриматися від домислів і керуватися офіційними даними. ВАКС з повагою ставиться до роботи працівників ЗМІ та просить не підривати довіру до судової влади", - підсумували в пресслужбі ВАКС.

Як повідомлялося раніше за даними сюжету "Слідство Інфо", глава ВАКС Танасевич відвідувала інститут Ківалова, коли там на вечірці гуляли Вовк і Тупицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВАКС Танасевич відвідувала інститут Ківалова, коли там на вечірці гуляли Вовк і Тупицький, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Ківалов Сергій (71) Вовк Павло (301) ВАКС Антикорупційний суд (2066) Тупицький Олександр (259) Танасевич Олена (13)
Топ коментарі
+15
як можна подорвать то, чого вже давно нема?
14.01.2021 13:04 Відповісти
+15
Бывают же такие совпадения!)
Пришла как раз, когда была гулянка.
Как часто Танасевич бывает в академии Кивалова по работе?
14.01.2021 13:08 Відповісти
+10
Обісралася так, що уже не відмиєшся. Не намагайся.
Повторю свою думку з іншої новини: "якщо вона залишиться на своїй посаді, то про вакс можна забути"
14.01.2021 13:10 Відповісти
як можна подорвать то, чого вже давно нема?
14.01.2021 13:04 Відповісти
за всех не говори. У меня есть.
14.01.2021 13:08 Відповісти
вы выдуманный персонаж, вам можно
14.01.2021 13:15 Відповісти
Голобородько - моя настоящая фамилия. А твоя - ***?
14.01.2021 13:26 Відповісти
у вас моча в глазах, протрите - первая буква "Ь"
14.01.2021 13:35 Відповісти
У тебя дерьмо в башке, раз такой псевдоним выдумал.
14.01.2021 13:36 Відповісти
вам тоже с фамилией не повезло, но у меня мой ник не в паспорте
14.01.2021 13:39 Відповісти
😁👏👏👏👍
14.01.2021 14:17 Відповісти
А ви це прізвище успадкували від батька, чи взяли після виборів 2019 року?
14.01.2021 14:18 Відповісти
Взяв пІсля виборів. До виборів у мене було прізвище Вальцман, але я вирішив, що треба йти в ногу з часом.
14.01.2021 15:19 Відповісти
Незазмб я твоїй шиї. 😁 Рано чи пізно ти її так зламаєш від такого вертіння. 😊
14.01.2021 15:25 Відповісти
доверие к судебной власти...
гы.
14.01.2021 13:08 Відповісти
"ВАКС с уважением относится к работе работников СМИ и просит не подрывать доверие к судебной власти".
Це писец. Полный.
14.01.2021 13:08 Відповісти
Бывают же такие совпадения!)
Пришла как раз, когда была гулянка.
Как часто Танасевич бывает в академии Кивалова по работе?
14.01.2021 13:08 Відповісти
Ну порошенко же мог оказаться случайно в вене и случайно там встретиться с фирташем, случайно проговорить с ним всю ночь
14.01.2021 13:11 Відповісти
Танька моторола это тебе мосейчучка по Г+Г рассказала? Тогда верим.
14.01.2021 13:18 Відповісти
Это фирташ под присягой сказал, говорил правду, иначе бы его в три секунды выдали американцам.
14.01.2021 13:37 Відповісти
Конечно верим,что из за этого пока не выдали? Кому давал показания под присягой Американцам? Ты бы меньше г+г слушала, беня тебе не такое наговорит,под присягой ,что бы его Американцам не выдали. Дело в США ,открыли не против Пороха ,а против самых честных организаторов зедебильной партии ,бени и фирташа! Надеюсь ,что с приходом Байдена Фирташ поедет из под домашнего 7летнего ареста в Австрии по назначению на зону ,США на объявленные судом 30 лет,ну а там и беня подтянется и возможно и твой кумир.
14.01.2021 13:50 Відповісти
ты под столом подслушивала? откуда такие подробности,про всю ночь?
14.01.2021 13:19 Відповісти
І досі все валить на Порошенка ?
Ручками шмигля Зеля фактично здав Одесу портнову та новінському.
Але в неї і досі винний Порошенко !
Зебілізм таки не виліковний.
14.01.2021 13:24 Відповісти
При Пете рыгован Портнов прятался у пуйла и носа не показывал в Украину.
А при вашем Зеле он уважаемый человек.
Уважаемый Зелей и его министрами.
14.01.2021 13:30 Відповісти
***** спалилась з патрохами, проте головне в іншому, вона ...ти на всіх хтіла і обрала для себе важливіше. єдине що я стверджую - таке можливим стало при лоханутому янелосі.
14.01.2021 14:10 Відповісти
Ну да ну да-----бреше в очі щей студентів навчає як брехать правильно
14.01.2021 13:08 Відповісти
так у підрахуя коливана там "кваліфікована брехня" є окремим і ключовим предметом.
14.01.2021 14:23 Відповісти
довбана мафія . . .
14.01.2021 13:09 Відповісти
Обісралася так, що уже не відмиєшся. Не намагайся.
Повторю свою думку з іншої новини: "якщо вона залишиться на своїй посаді, то про вакс можна забути"
14.01.2021 13:10 Відповісти
ох і чудні ми українці......... , звісно що залишиться, і перед ким це вона має відмиватися? нарід в цій країні виключно в ролі спостерігача на якого всій владі без виключення - на..ати. більше того, вона туди зїздила і отримала стопудові гарантії залишитись на посаді стільки, скільки вистачить сміливості, цинізму, наглості і жадібності. про президента вовочку навіть не згадую цей кловун залишився в кварталі, країни для нього занадто багато і він дужевтомлюється.
14.01.2021 14:21 Відповісти
Підра$уйчики...
14.01.2021 13:15 Відповісти
Після того, як я дізнався, що вона пов'язана з мамою бенедіктової (студентка і викладач) - то я зарікся говорити про незалежність антикорсуду.
14.01.2021 13:22 Відповісти
они живут по принипу " пипл схавает" все что они номололи. в эту ффуйню поверит или конченный дебил или заинтересованная мордалицо. любая личная встреча судьи с подозреваемым, это серьезное преступление. и что, вообще может рассказивать судья под следствием студентам??? В корее експрезидент получили 22 года всего ли за лоббирование. КАК ВАМ ЭТО????? ус...атся и недожить нам до такого. да здравствует на суд!!! и чтоб они все подохли от долго и мучительной смерьтью. С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
14.01.2021 13:24 Відповісти
Просто так совпало! Они там бухали ,а эта глав. антирокорупционер приехала про онлайн лекции договариваться,потому что бухать онлайн с волком и тупицким нельзя.
14.01.2021 13:28 Відповісти
Да,да..Слушаем и верим каждому слову.
14.01.2021 13:30 Відповісти
Лекції-онлайн проводити можно. А от зустрічі-онлайн не виходять. З чого так?Батарейки сіли, електрика кінчилась?
14.01.2021 13:35 Відповісти
Во всей Украине не нашлось более достойного учебного заведения чем институт ********.
Уверен, ни один уважающий себя родитель, зная репутацию ********, не посоветовал бы своему ребенку его учебное заведение. Ну и соответственно те, кто преподает в ВУЗах ******** абсолютно беспринципные личности.
14.01.2021 13:36 Відповісти
"Не верю!" (с)
14.01.2021 13:47 Відповісти
Дармоедка,как и весь суд!
14.01.2021 13:49 Відповісти
К ******** не за взяткой,а на деловую встречу - да,да,мы вам верим,как самим себе.
14.01.2021 14:02 Відповісти
зальот.
14.01.2021 14:03 Відповісти
14.01.2021 14:09 Відповісти
ВРАНЬЕ В ЄТОМ РУКОВОДСТВЕ СТРАНОЙ ВОЗВЕДЕНО В ВЫСШИЙ РАНГ ЧИНОВНИКА И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ
14.01.2021 14:13 Відповісти
ВАКС с уважением относится к работе работников СМИ и просит не подрывать доверие к судебной власти", - подытожили в пресс-службе ВАКС- ВАКС и без СМИ справится с этой задачей и связями с антиукраинскими киваловыми убьет крохи доверия к судебной власти,
14.01.2021 15:17 Відповісти
во как свальный грех на корпоративе теперь называется!
14.01.2021 18:32 Відповісти
Ну, махнула рюмку другую в процессе обсуждения договорённости. Ну как можно "на сухую" чего-нибудь достичь?
15.01.2021 15:28 Відповісти
 
 