Танасевич в інституті Ківалова проводила робочу зустріч із Філюком і студентським самоврядуванням, - ВАКС

23 грудня 2020 року голова ВАКС Олена Танасевич зустрічалася з директором Київського інституту інтелектуальної власності і права НУ "Одеська юридична академія" Василем Філюком для обговорення проведення циклу онлайн-лекцій з суддями ВАКС.

про це заявила пресслужба ВАКС, коментуючи сюжет "Слідство Інфо", в якому йдеться про те, що Танасевич нібито була в одній компанії з підозрюваним Павлом Вовком та іншими впливовими суддями, наприклад, главою КС Олександром Тупицьким у рамках відвідування інституту Ківалова.

"Судді ВАКС, як і судді інших судів, адвокати, прокурори та науковці регулярно беруть участь у тематичних заходах, проводять лекції у вишах. Вищий антикорсуд регулярно проводив зустрічі зі школярами та студентами та продовжує робити це надалі з урахуванням карантинних обмежень", - підкреслюється в повідомленні.

"23 грудня 2020 року відбулася робоча зустріч Голови ВАКС Олени Танасевич та директора Київського інституту інтелектуальної власності та права Національному університеті "Одеська юридична академія" Василя Филюка зі студентським самоврядуванням. Її результатом стала домовленість про проведення циклу онлайн-лекцій із суддями ВАКС. Закликаємо журналістів утриматися від домислів і керуватися офіційними даними. ВАКС з повагою ставиться до роботи працівників ЗМІ та просить не підривати довіру до судової влади", - підсумували в пресслужбі ВАКС.

Як повідомлялося раніше за даними сюжету "Слідство Інфо", глава ВАКС Танасевич відвідувала інститут Ківалова, коли там на вечірці гуляли Вовк і Тупицький.

