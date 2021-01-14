УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4228 відвідувачів онлайн
Новини
1 604 26

Кулеба про санкції США проти Дубінського: На відносини між країнами не вплинули

Кулеба про санкції США проти Дубінського: На відносини між країнами не вплинули

Оголошення американських санкцій проти кількох українських громадян не привело до напруженості в двосторонніх відносинах між Сполученими Штатами та Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це Кулеба заявив під час брифінгу.

"Ні, ми його не відчуваємо. Тому що немає жодних підстав стверджувати, що Україна як держава втручалася у внутрішні справи США. Цього не було, немає і ніколи не буде. А дії окремих осіб мають розглядатися як дії окремих фізичних осіб", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що США у всіх комунікаціях з цього питання зазначають, що мають підстави підозрювати зазначених осіб в діях в інтересах Російської Федерації, а не України.

"Це дуже важливо відзначити, щоб в інформаційному просторі і в суспільній думці Сполучених Штатів не формувалася думка, що це українці від імені української держави щось робили", - додав Кулеба.

Також читайте: Єрмак про санкції США проти Дубінського і ще 6 осіб: Зробимо все можливе, щоб притягти до відповідальності

"Я вже висловлювався, що будь-яка людина, яка хоче так чи інакше вплинути на внутрішньо політичні процеси в США, зрештою буде вимушена нести за це відповідальність. Тому що Сполучені Штати дуже жорстко ставляться до таких речей. Тому всі люди, які намагалися це робити, мали усвідомлювати наслідки подібних кроків", - додав він.

Автор: 

санкції (12765) США (24380) Кулеба Дмитро (3606) Дубінський Олександр (492)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
наоборот- респект сша- они в отличии от нашей власти борятся с подобными ублюдками-украинофобами-
показати весь коментар
14.01.2021 13:14 Відповісти
+17
Интересно, а запрос на экстрадицию Игоря Валерьевича повлияет на отношения между странами?
показати весь коментар
14.01.2021 13:19 Відповісти
+8
Та подумаешь глава ячейки правящей партии по Киевской области попал под санкции и он же шестёрка Бени, на которого в Штатах уже кучу дел завели После 20 все ощутите)))
показати весь коментар
14.01.2021 13:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наоборот- респект сша- они в отличии от нашей власти борятся с подобными ублюдками-украинофобами-
показати весь коментар
14.01.2021 13:14 Відповісти
не для того рашисты эту власть нам поставили - Одессу уже готовят ...
показати весь коментар
14.01.2021 13:22 Відповісти
***** поставив нам цю владу руками корисних ідійотів. Хто ж нам дохтур?
показати весь коментар
14.01.2021 13:25 Відповісти
Кулеба, тебе учора на 60 мінутах Скобєєва назвала - САМИЙ ВМЕНЯЕМЫЙ ВО ВЛАСТИ КЛОУНОВ . Класс похвала? Може пора вже "отклеившийся ус приклеить"?
показати весь коментар
14.01.2021 13:18 Відповісти
Интересно, а запрос на экстрадицию Игоря Валерьевича повлияет на отношения между странами?
показати весь коментар
14.01.2021 13:19 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 13:21 Відповісти
Та подумаешь глава ячейки правящей партии по Киевской области попал под санкции и он же шестёрка Бени, на которого в Штатах уже кучу дел завели После 20 все ощутите)))
показати весь коментар
14.01.2021 13:20 Відповісти
НЕ только! Он еще Заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам финансов!
И это при том, что за США основной голос в МВФ от которого мы хотим получить кредитование!!!
показати весь коментар
14.01.2021 13:27 Відповісти
_Зеркаль правильно сделала: ушла от бандитов и предателей. А это пресмыкающееся... жалкое зрелище!
показати весь коментар
14.01.2021 13:21 Відповісти
Как было жаль, когда Лена уходила! Умничка, украинка, патриотка. Сколько интересных и полезных вещей могла сделать. Но Бенечка протащило бубочку и вменяемые люди отошли в сторону.
показати весь коментар
14.01.2021 14:48 Відповісти
Американці прямим текстом кажуть, що Україною керують вороги, та це ніяк не вплине на співпраую. Серйозно?
показати весь коментар
14.01.2021 13:22 Відповісти
Конечно нет! Верим! Пока еще до 20.01 рыжий клоун у руля ,которомузеля обещал через полностью своего прокурора сына Байдена посадить! А так конечно никак это не влияет,что это мурло,которое всех в рот,лучший кореш клоуна.
показати весь коментар
14.01.2021 13:23 Відповісти
Полюбому. Сразу назначат нового посла в Украине, который больно пнет Клоуна.
Возможно даже вернут Йованович в качестве посла
показати весь коментар
14.01.2021 13:31 Відповісти
Т.е. даже такие непрозрачные намеки они не понимают?) Наблюдаем.)
показати весь коментар
14.01.2021 13:23 Відповісти
Они не поймут даже открытым текстом сказанное. Кулеба сам всё понимает, но вынужден делать хорошую мину при плохой игре. Это неизбежное зло всех дипломатов.
показати весь коментар
14.01.2021 13:40 Відповісти
Які ж паскудні ці новиє літса.
показати весь коментар
14.01.2021 13:27 Відповісти
Так це ще самих кращих на помийках підібрали.
показати весь коментар
14.01.2021 13:35 Відповісти
Нормальний дипломат не піде працювати на Зелену , прокремлівську владу !
показати весь коментар
14.01.2021 13:46 Відповісти
Дубіністи навіть не заходять захищати свого матюкливого собачого рота.
показати весь коментар
14.01.2021 14:02 Відповісти
Хуцпа, она такая хуцпа )
показати весь коментар
14.01.2021 14:27 Відповісти
Да вам хоть сци в глаза, вы скажете Божья роса
показати весь коментар
14.01.2021 14:33 Відповісти
Кулеба про санкції США проти Дубінського: На відносини між країнами не вплинули - Цензор.НЕТ 3756
показати весь коментар
14.01.2021 14:34 Відповісти
Кулеба такой себе пластилиновый попугай.
А ничего, что Дубинский в партии Слуг, а Слуги партия Зеленского?
показати весь коментар
14.01.2021 14:37 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26134866.html Забань Дубинського
А тепер ми подивимось, чи стосується політика американських соцмереж тільки в розрізі Дональда Трампа, або ж її можна використати і в усі інші боки.
Дивіться.
Ось є Олександр Дубінський. Він на днях потрапив під американські санкції за втручання у вибори в США з формулюванням «через формування пов'язаною з Росією мережі дезінформації і спроби через неї вплинути на вибори у США». Так? Так.

А є американські соціальні мережі, які Дубінський використовував, власне, для впливу на американські ж вибори. У першу чергу це Facebook, Instagram і YouTube.
Нікому не здається дивним, що під санкціями Дубінському заблоковано рахунки, активи і власність у США, а власне інструмент злочину - соцмережі - ні? Нам здається. Тож давайте це виправимо!

Флешмоб https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23MakeDubinskyNullAgain #MakeDubinskyNullAgain стартує тут і зараз!
Кулеба про санкції США проти Дубінського: На відносини між країнами не вплинули - Цензор.НЕТ 791

Що треба зробити -- https://ibigdan.livejournal.com/26134866.html
показати весь коментар
14.01.2021 14:51 Відповісти
"Нет, мы его не ощущаем. Потому что нет никаких оснований утверждать, что Украина как государство вмешивалось во внутренние дела США. Этого не было, нет и никогда не будет. А действия отдельных лиц должны рассматриваться как действия отдельных физических лиц", - сказал Кулеба. - вот те раз?Люди , представляющие Украинское государство ,оказывается физические лица,как и все остальные граждане Украины?Следующие санкции США,могут быть и против Кулебы за подобную чушь
показати весь коментар
14.01.2021 15:12 Відповісти
як може шматок пархатого, смердючого, дешевого курчавого лайна вплинути на стосунки між двома країнами?)
показати весь коментар
14.01.2021 17:26 Відповісти
 
 