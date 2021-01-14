Кулеба про санкції США проти Дубінського: На відносини між країнами не вплинули

Оголошення американських санкцій проти кількох українських громадян не привело до напруженості в двосторонніх відносинах між Сполученими Штатами та Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це Кулеба заявив під час брифінгу.

"Ні, ми його не відчуваємо. Тому що немає жодних підстав стверджувати, що Україна як держава втручалася у внутрішні справи США. Цього не було, немає і ніколи не буде. А дії окремих осіб мають розглядатися як дії окремих фізичних осіб", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що США у всіх комунікаціях з цього питання зазначають, що мають підстави підозрювати зазначених осіб в діях в інтересах Російської Федерації, а не України.

"Це дуже важливо відзначити, щоб в інформаційному просторі і в суспільній думці Сполучених Штатів не формувалася думка, що це українці від імені української держави щось робили", - додав Кулеба.

"Я вже висловлювався, що будь-яка людина, яка хоче так чи інакше вплинути на внутрішньо політичні процеси в США, зрештою буде вимушена нести за це відповідальність. Тому що Сполучені Штати дуже жорстко ставляться до таких речей. Тому всі люди, які намагалися це робити, мали усвідомлювати наслідки подібних кроків", - додав він.