Кулеба про санкції США проти Дубінського: На відносини між країнами не вплинули
Оголошення американських санкцій проти кількох українських громадян не привело до напруженості в двосторонніх відносинах між Сполученими Штатами та Україною.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це Кулеба заявив під час брифінгу.
"Ні, ми його не відчуваємо. Тому що немає жодних підстав стверджувати, що Україна як держава втручалася у внутрішні справи США. Цього не було, немає і ніколи не буде. А дії окремих осіб мають розглядатися як дії окремих фізичних осіб", - сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що США у всіх комунікаціях з цього питання зазначають, що мають підстави підозрювати зазначених осіб в діях в інтересах Російської Федерації, а не України.
"Це дуже важливо відзначити, щоб в інформаційному просторі і в суспільній думці Сполучених Штатів не формувалася думка, що це українці від імені української держави щось робили", - додав Кулеба.
"Я вже висловлювався, що будь-яка людина, яка хоче так чи інакше вплинути на внутрішньо політичні процеси в США, зрештою буде вимушена нести за це відповідальність. Тому що Сполучені Штати дуже жорстко ставляться до таких речей. Тому всі люди, які намагалися це робити, мали усвідомлювати наслідки подібних кроків", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И это при том, что за США основной голос в МВФ от которого мы хотим получить кредитование!!!
Возможно даже вернут Йованович в качестве посла
А ничего, что Дубинский в партии Слуг, а Слуги партия Зеленского?
А тепер ми подивимось, чи стосується політика американських соцмереж тільки в розрізі Дональда Трампа, або ж її можна використати і в усі інші боки.
Дивіться.
Ось є Олександр Дубінський. Він на днях потрапив під американські санкції за втручання у вибори в США з формулюванням «через формування пов'язаною з Росією мережі дезінформації і спроби через неї вплинути на вибори у США». Так? Так.
А є американські соціальні мережі, які Дубінський використовував, власне, для впливу на американські ж вибори. У першу чергу це Facebook, Instagram і YouTube.
Нікому не здається дивним, що під санкціями Дубінському заблоковано рахунки, активи і власність у США, а власне інструмент злочину - соцмережі - ні? Нам здається. Тож давайте це виправимо!
Флешмоб https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23MakeDubinskyNullAgain #MakeDubinskyNullAgain стартує тут і зараз!
Що треба зробити -- https://ibigdan.livejournal.com/26134866.html