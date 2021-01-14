УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4089 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
409 1

Кабмін надасть ЄСПЛ позицію щодо порушень Росією прав людини в Криму, - Єнін

Кабмін надасть ЄСПЛ позицію щодо порушень Росією прав людини в Криму, - Єнін

Кабінет Міністрів України надасть Європейському суду з прав людини позицію щодо безпосередніх порушень Російською Федерацією прав людини у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер ЄСПЛ перейде до розгляду справи по суті й урядом України буде надана позиція щодо безпосередніх порушень РФ прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь. Ми переконані, що Росії не вдасться уникнути відповідальності за порушення прав людини і основоположних норм і принципів міжнародного права", - сказав Єнін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна відповідальності РФ за агресію проти України зростатиме, - Кулеба про рішення ЄСПЛ

Автор: 

Крим (14251) ЄСПЛ Європейський суд з пр... (459) Єнін Євген (348)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грядёт мульти пенетрэйшен. Тут и мх17 назревает, и ещё кое-что от Джозефа, и казачок домой рвётся... ВВП и клике совсем не комфортно станет функционировать.
показати весь коментар
15.01.2021 15:22 Відповісти
 
 