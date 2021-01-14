Кабмін надасть ЄСПЛ позицію щодо порушень Росією прав людини в Криму, - Єнін
Кабінет Міністрів України надасть Європейському суду з прав людини позицію щодо безпосередніх порушень Російською Федерацією прав людини у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер ЄСПЛ перейде до розгляду справи по суті й урядом України буде надана позиція щодо безпосередніх порушень РФ прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь. Ми переконані, що Росії не вдасться уникнути відповідальності за порушення прав людини і основоположних норм і принципів міжнародного права", - сказав Єнін.
