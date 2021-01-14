УКР
"Слуга народу" Ясько: ОП ефективно співпрацює з ОПЗЖ, а між Банковою і підконтрольними каналами Медведчука налагоджена комунікація

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько, раніше звільнена з посади глави делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, розповіла про співпрацю проросійської "Опозиційної платформи "За життя" та Офісу Президента України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "Новое время".

Відповідаючи про роль представників ОПЗЖ Олега Волошина та Юлії Льовочкіної в українській делегації ПАРЄ, Ясько заявила: "Раніше їхні думки на засіданнях нашої делегації було нечутно. Їх всього 2 з 24. Однак під час операції з мого усунення, вони були серед лідерів. Досвід делегатів від ОПЗЖ показує, що їхня мета - грати проти України, як це показало голосування за повернення російської делегації в ПАРЄ (Льовочкіна підтримала це рішення. - Ред.). Втім, варто говорити не тільки про ПАРЄ, а в цілому про співпрацю, яка простежується у частини депутатів СН з ОПЗЖ. Є кілька депутатів з ОПЗЖ, які ефективно співпрацюють з ОП, а між Банковою і підконтрольними каналами [глави політради партії ОПЗЖ Віктора] Медведчука налагоджена комунікація. Деякі колеги по фракції влаштовували істерику, дізнавшись про мої законопроєкти про невизнання окупації Криму і встановлення відповідальності за заперечення агресії РФ, оскільки це засмутило б їхніх промосковських парламентських "товаришів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кілька днів до звільнення на мене був прямий тиск із будівлі, де працює Єрмак, - Ясько

"Виявилося, що головне питання, яке ми повинні розглядати – це "вплив ковіду на права людини". Тобто для країни, яка воює, "вплив ковіду на права людини" - це найважливіше? Це знущання над нашими національними інтересами, захищати які я прийшла в політику", - додала Ясько, зазначивши, що сподівається, що позиція української делегації щодо агресії РФ не зміниться.

"Однак повернення Росії в ПАРЄ (29 січня 2020 року) стало їхньою потужною перемогою - діркою в режимі санкцій, і вони прагнуть закріпити цей успіх", - резюмувала вона.

Як повідомлялося, 11 січня члени делегації України в ПАРЄ обрали головою замість Єлизавети Ясько народну депутатку фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву. За неї проголосувало 10 членів делегації від "Слуги народу", обидва представники ОПЗЖ і представник "За Майбутнє". Представники "Євросолідарності", "Голосу", "Батьківщини", а також деякі представники "Слуги народу" не голосували за зміну глави делегації.

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила необхідність зміни керівника делегації тим, що перед Європою в 2021 році постали нові виклики, і делегація України в ПАРЄ також змінює свої підходи і стратегію, щоб їм відповідати.

Медведчук Віктор (1719) ПАРЄ (856) Льовочкіна Юлія (51) Офіс Президента (2060) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (498) Ясько Єлизавета (79) Волошин Олег ОПЗЖ (38)
+55
Ну это только для Зебилов может быть новостью
14.01.2021 13:24 Відповісти
+47
ОП и с врагом "эффективно сотрудничает".
14.01.2021 13:24 Відповісти
+40
Я несколько раз посмотрел каналы медвежьи и у меня закралось сомнение,что я живу в Украине.
Ребята ,так нельзя. Это просто пиз...ь стране.
14.01.2021 13:28 Відповісти
А у мине ёсц дакассатильства.
И даже с сепарьей.
14.01.2021 18:09 Відповісти
Нічого, спіть далі, поки не прийде гаплик.
15.01.2021 10:58 Відповісти
Зелена пліснява злигалася с блювотай.
14.01.2021 18:06 Відповісти
Ну это давно стало де факто. Власть яныка вернулась. Импичмент и чем быстрее тем лучше.А этих левочкиныхволошиных лишать гражданства и гнать.
14.01.2021 18:20 Відповісти
Власть яныка по сравнению с нынешней властью-детская игра в песочнице
14.01.2021 22:30 Відповісти
Відкрила Америку....
14.01.2021 19:25 Відповісти
а хіба між ними є якась різниця? просто на вибори вони йшли двома потоками
14.01.2021 19:30 Відповісти
трьома, про патріота забув
15.01.2021 02:36 Відповісти
третій український, а два кацапські
15.01.2021 13:57 Відповісти
третий стеснительный
16.01.2021 08:02 Відповісти
Кто-то из мудрых сказал: - если хочешь помочь человеку, скажи ему правду; если стараешся для себя, скажи то, что хотят от тебя услышать. "Мальчик" бубочка очень любит, когда его "гладят по головке". Очень многие знают про это и вовсю стараются. Вова береги темячко. Оно у тебя еще не заросло.
14.01.2021 20:40 Відповісти
Ермак це агент Москви. Клікуха його "Козир". Батяня його служив у ГРУ МО СРСР, яке було на одному рівні з КДБ СРСР. Так що він буде гнути лінію по знищенню України до "останнього патрона". Бачу що Зеклоун зі своїм "шоблом" завалять Державу нашу. Треба гуртуватись і щось робити поки не пізно.
14.01.2021 20:43 Відповісти
С факелами ходить маршировать - Европа в акуе от этого.... вот что могут эти партии))))трускавецких стрельцов...
14.01.2021 21:23 Відповісти
Вважаю, що українські партії державного спрямування повинні негайно провести загальний з'їзд і виставити Зеленському вимогу: негайно йти у відставку. В разі невиконання цього протягом 24 годин вони мають звернутися до українського війська аби вони ввели полк до столиці з броньованої технікою з метою передачі влади від міжнародних жидокацапських бандитів до українського народу.
14.01.2021 21:03 Відповісти
Залик очканет и объявит военное положение - расклад круче чем у Яныка....
14.01.2021 21:24 Відповісти
Нісенітниця-що ти верзеш?
14.01.2021 22:32 Відповісти
а що таке "українські партії державного спрямування"??
15.01.2021 02:34 Відповісти
Єдино правильний вихід -- звернутися до війська. Як Єльцин у 1993 го року. І змести сволоту , а Зелю закрити на дачі, як Горбача. І по всіх каналах показувати "Танець маленьких лебедів".
15.01.2021 11:06 Відповісти
Зє-біли, дивіться і ******..ТЕ!

Не зє-біли, до речі, теж...
14.01.2021 22:54 Відповісти
15.01.2021 02:16 Відповісти
та мы знаем, што вы втроём с петькой и ведмедчуками одна кацапская лужа
15.01.2021 02:32 Відповісти
Через 1,5 года стало ясно, что кабаев-кривоногих из кремля, просто прикупил себе украинской власти, в том числе и тарана с хомчаком, так же как он ранее это сделал с "грузинской мечтой" (прости, Господи).
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностей вообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.
15.01.2021 04:56 Відповісти
Продажний кремлівський слуга - ...резидент капітулянт Зеленковіч .... КЛОУНОЗЕК !!
15.01.2021 08:36 Відповісти
ясно одно малоПид,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат Враг Украины, как и меРтвечук и их место на одной "ветке" как всего Сброда слуг и за Жопу!!!!
15.01.2021 09:58 Відповісти
Ясно, пора брати їх за жопу.
15.01.2021 11:14 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/zorjana-hvoroba-deputati-rozpovili-chomu-jasko-pribrali-z-posadi-ochilnici-delegacii-u-parie/ Стали відомими інші причини заміни депутатки від "Слуги народу" Єлизавети Ясько на посаді голови делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи , про які повідомляє головний редактор порталу «Букви» Тетяна Ніколаєнко в своїй статті https://bykvu.com/ua/mysli/bednaia-lyza-uvolnial-ly-ofys-prezydenta-hlavu-delehatsyy-v-pase-iasko/ "Бідна Ліза: чи звільняв Офіс президента главу делегації в ПАРЄ Ясько".
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.
15.01.2021 10:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 