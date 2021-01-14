"Слуга народу" Ясько: ОП ефективно співпрацює з ОПЗЖ, а між Банковою і підконтрольними каналами Медведчука налагоджена комунікація

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько, раніше звільнена з посади глави делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, розповіла про співпрацю проросійської "Опозиційної платформи "За життя" та Офісу Президента України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "Новое время".

Відповідаючи про роль представників ОПЗЖ Олега Волошина та Юлії Льовочкіної в українській делегації ПАРЄ, Ясько заявила: "Раніше їхні думки на засіданнях нашої делегації було нечутно. Їх всього 2 з 24. Однак під час операції з мого усунення, вони були серед лідерів. Досвід делегатів від ОПЗЖ показує, що їхня мета - грати проти України, як це показало голосування за повернення російської делегації в ПАРЄ (Льовочкіна підтримала це рішення. - Ред.). Втім, варто говорити не тільки про ПАРЄ, а в цілому про співпрацю, яка простежується у частини депутатів СН з ОПЗЖ. Є кілька депутатів з ОПЗЖ, які ефективно співпрацюють з ОП, а між Банковою і підконтрольними каналами [глави політради партії ОПЗЖ Віктора] Медведчука налагоджена комунікація. Деякі колеги по фракції влаштовували істерику, дізнавшись про мої законопроєкти про невизнання окупації Криму і встановлення відповідальності за заперечення агресії РФ, оскільки це засмутило б їхніх промосковських парламентських "товаришів".

"Виявилося, що головне питання, яке ми повинні розглядати – це "вплив ковіду на права людини". Тобто для країни, яка воює, "вплив ковіду на права людини" - це найважливіше? Це знущання над нашими національними інтересами, захищати які я прийшла в політику", - додала Ясько, зазначивши, що сподівається, що позиція української делегації щодо агресії РФ не зміниться.

"Однак повернення Росії в ПАРЄ (29 січня 2020 року) стало їхньою потужною перемогою - діркою в режимі санкцій, і вони прагнуть закріпити цей успіх", - резюмувала вона.

Як повідомлялося, 11 січня члени делегації України в ПАРЄ обрали головою замість Єлизавети Ясько народну депутатку фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву. За неї проголосувало 10 членів делегації від "Слуги народу", обидва представники ОПЗЖ і представник "За Майбутнє". Представники "Євросолідарності", "Голосу", "Батьківщини", а також деякі представники "Слуги народу" не голосували за зміну глави делегації.

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила необхідність зміни керівника делегації тим, що перед Європою в 2021 році постали нові виклики, і делегація України в ПАРЄ також змінює свої підходи і стратегію, щоб їм відповідати.