"Слуга народу" Ясько: ОП ефективно співпрацює з ОПЗЖ, а між Банковою і підконтрольними каналами Медведчука налагоджена комунікація
Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько, раніше звільнена з посади глави делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, розповіла про співпрацю проросійської "Опозиційної платформи "За життя" та Офісу Президента України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "Новое время".
Відповідаючи про роль представників ОПЗЖ Олега Волошина та Юлії Льовочкіної в українській делегації ПАРЄ, Ясько заявила: "Раніше їхні думки на засіданнях нашої делегації було нечутно. Їх всього 2 з 24. Однак під час операції з мого усунення, вони були серед лідерів. Досвід делегатів від ОПЗЖ показує, що їхня мета - грати проти України, як це показало голосування за повернення російської делегації в ПАРЄ (Льовочкіна підтримала це рішення. - Ред.). Втім, варто говорити не тільки про ПАРЄ, а в цілому про співпрацю, яка простежується у частини депутатів СН з ОПЗЖ. Є кілька депутатів з ОПЗЖ, які ефективно співпрацюють з ОП, а між Банковою і підконтрольними каналами [глави політради партії ОПЗЖ Віктора] Медведчука налагоджена комунікація. Деякі колеги по фракції влаштовували істерику, дізнавшись про мої законопроєкти про невизнання окупації Криму і встановлення відповідальності за заперечення агресії РФ, оскільки це засмутило б їхніх промосковських парламентських "товаришів".
"Виявилося, що головне питання, яке ми повинні розглядати – це "вплив ковіду на права людини". Тобто для країни, яка воює, "вплив ковіду на права людини" - це найважливіше? Це знущання над нашими національними інтересами, захищати які я прийшла в політику", - додала Ясько, зазначивши, що сподівається, що позиція української делегації щодо агресії РФ не зміниться.
"Однак повернення Росії в ПАРЄ (29 січня 2020 року) стало їхньою потужною перемогою - діркою в режимі санкцій, і вони прагнуть закріпити цей успіх", - резюмувала вона.
Як повідомлялося, 11 січня члени делегації України в ПАРЄ обрали головою замість Єлизавети Ясько народну депутатку фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву. За неї проголосувало 10 членів делегації від "Слуги народу", обидва представники ОПЗЖ і представник "За Майбутнє". Представники "Євросолідарності", "Голосу", "Батьківщини", а також деякі представники "Слуги народу" не голосували за зміну глави делегації.
Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила необхідність зміни керівника делегації тим, що перед Європою в 2021 році постали нові виклики, і делегація України в ПАРЄ також змінює свої підходи і стратегію, щоб їм відповідати.
И даже с сепарьей.
Не зє-біли, до речі, теж...
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностей вообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.