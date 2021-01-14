У 2020 році через аукціони продано 58 спецдозволів на користування надрами за більш ніж 826 млн грн, - голова Держгеонадр Опімах

Глава Державної служби геології та надр України Роман Опімах розповів про результати діяльності органу в минулому році та про плани на 2021.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Служби за 2020 рік.

За словами глави Держгеонадр, за роки вдалося впровадити єдине вікно надрокористувача, підписати низку угод про розподіл вуглеводневої продукції, що несуть інвестиційні обов'язки на сотні мільйонів доларів. Крім того, вдалося відновити проєкт Юзівського родовища, а також відкрити для аукціону масштабне Шевченківське родовище літієвих руд.

Опімах розповів, що було підписано 7 угод про розподіл вуглеводневої продукції, згідно з якими мінімальні зобов'язання перевищують $350 млн на етапі геологорозвідки на площі понад 6400 кв. км.

"Роботи на ділянках приведуть до нарощування видобутку вуглеводнів, сприятимуть створенню нових робочих місць, збільшенню відрахувань до бюджетів всіх рівнів, а також дозволять зменшити імпорт нафти і газу в перспективі десятиліття", - пояснив Опімах.

Також відновлено проєкт Юзівської СРП. Роботи на площі можуть забезпечити ранній видобуток вже у 2021 році. Покладено початок освоєння вуглеводневого потенціалу українського шельфу Чорного моря шляхом підготовки до надання спеціальних дозволів НАК "Нафтогаз України" на площу приблизно 30 тис. квадратних кілометрів.

Крім того, у 2020 році було оголошено 8 електронних аукціонів, на які виставлено 70 лотів. За результатами проведених торгів продано 58 спеціальних дозволів на користування надрами за більш ніж 826 млн грн. Загальна сума надходжень до Державного бюджету України становить майже 1 млрд грн. У 2021 році заплановано виставити на аукціони понад 100 лотів.

У 2021 році в Держгеонадрах також планують створити електронний кабінет надрокористувача, який автоматизує документообіг.