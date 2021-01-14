Протитанкові резерви ООС провели навчання з реагування на прорив ворожих танків і БМП. ФОТОрепортаж

У районі проведення ООС тренуються протитанкові резерви. На одному з найбільш танконебезпечних напрямків протианкісти мотопіхотних бригад відпрацювали свої дії під час можливого прориву ворожих танків і БМП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Подібні заходи відбуваються щотижня, відповідно до плану бойової підготовки підрозділу, – розповідає керівник занять. – Їхня головна мета – підтримання на високому рівні знань, навичок і бойового духу особового складу розрахунків. Під час перевірки, протитанкісти показали, якщо буде необхідність – вони готові виконати своє завдання на всі сто".

Командир протитанкового розрахунку на псевдо "Джордж" говорить, для нього, як для командира, є два найголовніших завдання. І від успішного виконання обох одночасно залежать людські життя.

"Якщо ворожим танкам вдасться прорвати першу лінію оборону – вони нароблять багато біди. Втрати будуть і серед наших військовослужбовців і серед мирного населення прифронтових селищ. Тож перше завдання – знищити панцерники і захистити людей. Друге завдання – збереження життя і здоров’я підлеглих. Після знищення цілі розрахунок повинен якнайшвидше покинути свою позицію. Від цього і залежить виживання підрозділу. Тому і тренуємося, – розповідає "Джордж".

