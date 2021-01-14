УКР
Новини Агресія Росії проти України
Протитанкові резерви ООС провели навчання з реагування на прорив ворожих танків і БМП. ФОТОрепортаж

У районі проведення ООС тренуються протитанкові резерви. На одному з найбільш танконебезпечних напрямків протианкісти мотопіхотних бригад відпрацювали свої дії під час можливого прориву ворожих танків і БМП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Подібні заходи відбуваються щотижня, відповідно до плану бойової підготовки підрозділу, – розповідає керівник занять. – Їхня головна мета – підтримання на високому рівні знань, навичок і бойового духу особового складу розрахунків. Під час перевірки, протитанкісти показали, якщо буде необхідність – вони готові виконати своє завдання на всі сто".

Командир протитанкового розрахунку на псевдо "Джордж" говорить, для нього, як для командира, є два найголовніших завдання. І від успішного виконання обох одночасно залежать людські життя.

"Якщо ворожим танкам вдасться прорвати першу лінію оборону – вони нароблять багато біди. Втрати будуть і серед наших військовослужбовців і серед мирного населення прифронтових селищ. Тож перше завдання – знищити панцерники і захистити людей. Друге завдання – збереження життя і здоров’я підлеглих. Після знищення цілі розрахунок повинен якнайшвидше покинути свою позицію. Від цього і залежить виживання підрозділу. Тому і тренуємося, – розповідає "Джордж".

Протитанкові резерви ООС провели навчання з реагування на прорив ворожих танків і БМП 01
Протитанкові резерви ООС провели навчання з реагування на прорив ворожих танків і БМП 02
Протитанкові резерви ООС провели навчання з реагування на прорив ворожих танків і БМП 03
Протитанкові резерви ООС провели навчання з реагування на прорив ворожих танків і БМП 04
Протитанкові резерви ООС провели навчання з реагування на прорив ворожих танків і БМП 05
Протитанкові резерви ООС провели навчання з реагування на прорив ворожих танків і БМП 06
Протитанкові резерви ООС провели навчання з реагування на прорив ворожих танків і БМП 07

військові навчання (2817) Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
Топ коментарі
+4
А єто точно не с 1980-го фотки?
14.01.2021 14:04 Відповісти
+3
Ничего, - Корастылев скоро Штурм-С-М до ума доведет буде дило=)
14.01.2021 13:40 Відповісти
+3
Ржавый хлам,очень печально.Слишком много гнид в руководстве страны и Всу....
14.01.2021 15:38 Відповісти
Ничего, - Корастылев скоро Штурм-С-М до ума доведет буде дило=)
14.01.2021 13:40 Відповісти
А єто точно не с 1980-го фотки?
14.01.2021 14:04 Відповісти
А в какой армии 1980-го была подобная форма? Может быть в величайшей армии современности Совковой в Афгане? Ходили там на боевых, как бомжи
14.01.2021 15:11 Відповісти
ну раз тьі такой знаток боевьіх бомжей с 80-х - то скажи - что нового тьі увидел в репортаже, кроме формьі?
14.01.2021 20:24 Відповісти
Мне и всем остальным и не должны в каждом видосике демонстрировать "что-то новое" и захватывающе-космическое, учитывая наши бюджеты и тотальное отсутствие мозгов у руководства. При всей критике, люди заняты хоть какими-то учениями и занимаются по специальности, чтобы потом не "плыв-плыв и на бэрэзи обисрався". Это уже неплохо
14.01.2021 20:51 Відповісти
Я такую технику видел еще в фильмах про революцию 1917
14.01.2021 14:04 Відповісти
да. техника явно старая. новой еще мало в войсках. но, насколько можно судить по фото, ее используют как средство передвижения персонала
14.01.2021 14:06 Відповісти
Техніка для тренування мабуть не завжди новіша ...
Це аксіома - в армії усе новим бути не може.
14.01.2021 14:12 Відповісти
Може краще на подарованих Хаммерах кудись в поля їхати?
Хоча ні. Хаммери для парадів і для роздачі наближеним для переобладнання в цивільні машини, на яких перед виборами розвозять агітки за Кошулинського.
14.01.2021 14:16 Відповісти
На старых убитых МТЛБ против танков? Это какой-то новый элемент борьбы с танками. Я так понял упор был сделан на неожиданность и обескураживание противника.
14.01.2021 14:32 Відповісти
Может мины устанавливают?
14.01.2021 16:22 Відповісти
не , не мины , длиннохвостых наверно ловят
14.01.2021 17:47 Відповісти
У власти в приоритете МВД, тем все новенькое, надо же "слуг народа" от народа защищать. А ВСУ им мешает, мозолит очи, нехай на ржавом хламе ездят, и благодарят что не пешком...
14.01.2021 14:50 Відповісти
МТЛБ кстати неплохой драндулет, если в нормальном состоянии естественно, однако модный нынче писк - это внедорожники с ракетами и миномётами, о которых у нас почему-то забыли
14.01.2021 15:14 Відповісти
Дима , у метлы никакая противоминная защита , от ИМ -82 может днище разворотить
проходимость неплохая , нагрузить можно под самое нехочу ,
мтлб уже лет 100 ( шютка ) , давным давно пора менять , плохо че нечем
14.01.2021 17:46 Відповісти
Это Штурм-С
15.01.2021 00:25 Відповісти
Ржавый хлам,очень печально.Слишком много гнид в руководстве страны и Всу....
14.01.2021 15:38 Відповісти
Все будет, - Корастылев уже делает.
15.01.2021 00:26 Відповісти
 
 