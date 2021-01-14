Для досягнення колективного імунітету до COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ
Директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що досягти колективного імунітету до COVID-19 можна, якщо прищепити 70% населення світу.
Про це Клюге повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Для того, щоб досягти колективного імунітету, ми до кінця ще не впевнені, можливо, буде потрібно вакцинувати 70% населення. Це поетапний процес", - заявив представник організації.
Він запевнив, що ВООЗ зберігає позитивний настрій. Організація розраховує на те, що все більше вакцин будуть отримувати дозволи на використання у надзвичайних ситуаціях.
Зараз же необхідно підтримувати та зберігати існуючі протиепідемічні заходи.
