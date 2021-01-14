УКР
Для досягнення колективного імунітету до COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ

Директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що досягти колективного імунітету до COVID-19 можна, якщо прищепити 70% населення світу.

Про це Клюге повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Для того, щоб досягти колективного імунітету, ми до кінця ще не впевнені, можливо, буде потрібно вакцинувати 70% населення. Це поетапний процес", - заявив представник організації.

Він запевнив, що ВООЗ зберігає позитивний настрій. Організація розраховує на те, що все більше вакцин будуть отримувати дозволи на використання у надзвичайних ситуаціях.

Зараз же необхідно підтримувати та зберігати існуючі протиепідемічні заходи.

Топ коментарі
+7
надеюсь войти в 30% счастливчиков...
показати весь коментар
14.01.2021 13:43 Відповісти
+5
Этож скока баблища за вакцину то в розовых мечтах крутицца..
показати весь коментар
14.01.2021 13:45 Відповісти
+5
Для цього достатньо буде вакцинувати один Китай, всі інші вкладуться в 30%
показати весь коментар
14.01.2021 13:46 Відповісти
Для этого надо, что бы до 70% населения Земного Шара, сперва дошла хотя бы элементарная Цивилизация -- хотя бы до мозгов.
показати весь коментар
14.01.2021 13:36 Відповісти
Ідіть ви в еротичну подорож Краще пограю з компом в доміно "в козла"
показати весь коментар
14.01.2021 13:37 Відповісти
И кто из вас "кто"?
показати весь коментар
14.01.2021 13:40 Відповісти
воз-брехуни. не для достіженія імунітєта, а для того шоб , і собі вкрасти, і біла гейтса зробить триліонєром.
показати весь коментар
14.01.2021 13:40 Відповісти
и ваще,пока этого луиса с карнавала не выпустят-на работу ходить не будешь?
показати весь коментар
14.01.2021 13:55 Відповісти
надеюсь войти в 30% счастливчиков...
показати весь коментар
14.01.2021 13:43 Відповісти
Для цього достатньо буде вакцинувати один Китай, всі інші вкладуться в 30%
показати весь коментар
14.01.2021 13:46 Відповісти
Этож скока баблища за вакцину то в розовых мечтах крутицца..
показати весь коментар
14.01.2021 13:45 Відповісти
ВОЗ ПНХ...
показати весь коментар
14.01.2021 13:46 Відповісти
дохренища людей
показати весь коментар
14.01.2021 13:48 Відповісти
ФігВам а не вакцинацію- не буду!!
Україна до Миру не належить...
Едина країна Україна в Світі ,в часи локд(х)ауну,
підняла комірне до захмарних цін...
показати весь коментар
14.01.2021 13:55 Відповісти
Британские ученые выяснили, что лекарства лучше всего помогают тем, кто их продает.
показати весь коментар
14.01.2021 14:07 Відповісти
Набутий природний (нe шляхом вакцинаціі) колeктивний імунітeт вжe нeпогано проявляє сeбe. Алe про нього говорити нe політкорeктно.
показати весь коментар
14.01.2021 14:18 Відповісти
от Вы только что и сказали
пытаетесь нанести финансовый ущерб продавцам вакцин?
не простят...
показати весь коментар
14.01.2021 20:23 Відповісти
пока грабители и аферисты ВОЗ ,вешают лапшу народу о вирусе и вакцинах от него, колективный имунитет делает свою работу от самого начала болезни.которой ВОЗ "угостил" мировое человечество
показати весь коментар
14.01.2021 15:02 Відповісти
да им похер
если все переболеют - даже выгодно будет вакцинировать
скажут после - во как хорошо вакцина сработала
и поди докажи что фуфло
показати весь коментар
14.01.2021 20:36 Відповісти
 
 