Територіальна цілісність України має бути відновлена включно з окупованим Кримом, - нова керівниця ОБСЄ Лінде
Чинна голова Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде наголошує, що територіальна цілісність України має бути відновлена включно з територією окупованого Росією Криму.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Лінде сказала під час представлення пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році.
"Найбільш зухвалим прикладом порушення наших спільних зобов'язань і міжнародного права залишається криза довкола України і в Україні", - наголосила Лінде.
Вона сказала, що Швеція визнає "життєво важливою необхідністю" діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і проведення переговорів у "нормандському форматі" та мінській Тристоронній контактній групі з метою "знаходження стійкого політичного вирішення конфлікту".
"Цього треба досягти відповідно до принципів і зобов'зань ОБСЄ з повним дотриманням суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, в тому числі щодо Автономної республіки Крим і міста Севастополь", - наголосила Лінде.
За її словами, Швеція на чолі ОБСЄ продовжуватиме рішуче відстоювати позицію, що спостерігачі СММ повинні мати безпечний і захищений доступ без перешкоджань на всій території України, і необхідно забезпечити необхідні умови для виконання місією її мандата.
Российские агрессоры из православной неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, более десяти лет готовились к вторжению в Крым и вкладывали и продолжают вкладывать значительные средства в информационную войну. Бывший кандидат в Президенты России Владимир Жириновский пообещал на митинге крымчанам обеспечить их бесплатным газом и другими энергоносителями и разбрасывал над головой бумажные купюры, а боксер Н.Валуев и космонавт В.Терешкова от имени всего российского народа посулили утроить размер пенсий крымским пенсионерам и военным отставникам. Также Правительство России пообещало на праздник Масленицы бесплатно кормить блинами с лопаты ожидающих «камней с неба». Толпа заревела от восторга. Тогда они еще не знали, что вскоре новая власть отнимет у них бизнес, поднимет налоги и заберёт садовые участки и дачи в прибрежной зоне.
Крымчане даже не могли предположить, что заповедные места Крыма будут захвачены депутатами Госдумы и обнесены пятиметровыми заборами
А пока жители нового острова ожидают возобновления подачи электроэнергии и днепровской воды с материка, симферопольские матери жалуются на камеру тележурналистам, что за водой надо ходить с ведром к цистерне на соседнюю улицу, а за мытье машины полиция штрафует.
За годы оккупации князь Темнейший Таврический и Херсонесский переселил в оккупированный Крым из Московии около полмиллиона граждан.
Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на окающих и чокающих пришельцев, а местных специалистов и чиновников уволила с работы, как неблагонадежных.
Пусть скажут спасибо российским кадровикам, что при увольнении им не записали в трудовые книжки: «Склонен к предательству», как это сделали 15 000 украинским военным морякам изменившим Присяге.
Дж. Свифт.
"Приключения Гулливера"
Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь
Крым, а душе своей повредит?
У крымчан был последний Референдум в их жизни о присоединении к Московии Крыма.
После того, как неизвестные «зеленые человечки» из «неизвестной страны» изгнали с крымского полуострова всю «жидобандеровскую хунту», Крым теперь находится в надежных руках.
Трудолюбивые российские православные граждане создали в Крыму бандитский анклав во главе с Гоблиным, который пропьет всё, что не успели пропить киевские «каратели».
В благословенном Крыму теперь кроме военного флота Российской Фидарации базируется стратегическая авиация, войска ПВО, космические и велосипедные войска, береговые ракеты и ядерное оружие. Обслуживает этот «завод смерти» около 100 тысяч военнослужащих Шойгу.
В связи с милитаризацией Крыма Гоблину пришлось демонтировать украинские лозунги и объявления и установить новые рекламные билборды и предупредительные таблички:
«Гоблин - ум, честь и совесть крымской эпохи!».
«Открываются бесплатные курсы по изучению бурятского языка».
«За мины - не заплывать!».
«Танки - руками не трогать!»
«К вертолетам - близко не подходить!».
Новое крымское руководство, приступив к своим обязанностям, в первую очередь разрешило проблему отвода бытовых сточных вод и привело их в соответствие с требованиями санитарных норм.
В качестве выгребной ямы была избрана севастопольская бухта, куда ничтоже сумняшеся новые власти слили почти 500 кубометров человеческих фекалий. Теперь крымчане ожидают туристов и купальщиков из Северной Кореи и Сомали.
Захват Крыма российским спецназом. Кликнуть здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=sSXaA614ci8
В день трагедии
Рейсовый автобус марки ЗАЗ A07A1 «I-VAN» с 40 мирными гражданами в салоне двигался по маршруту Златоустовка - Донецк. Приблизительно в 14:25 автобус остановился перед блокпостом для прохождения транспортного контроля. В этот момент, как позже установит следствие, боевики выпустили в сторону украинского блокпоста 88 снарядов из БМ-21 «Град». Один из снарядов взорвался в 12 метрах от автобуса.
В результате обстрела на месте погибли 10 человек, среди которых 4 мужчины, 6 женщин, в том числе 14-летняя девушка. Еще 18 человек получили ранения, 13 из них были доставлены в Волновахского больницу. Среди них 1 милиционер и 1 пограничник. Впоследствии в больнице умерла еще одна женщина. Большую часть раненых транспортировали в Волноваху, одного - в Мариуполь. В марте 2017 года заместитель начальника главного следственного управления СБУ Виталий Маяков назвал имена двух подозреваемых. Ими оказались гражданин Украины Юрий Шпаков и полковник вооруженных сил России Анатолий Синельников.
По информации генеральной прокуратуры, Шпаков был исполнителем, а Синельников руководителем. Но оба подозреваемых находились вне досягаемости правоохранителей. Поэтому о подозрении им сообщили почтой.
В январе того же года Украина обратилась в Международный суд ООН с целью привлечь Россию к ответственности за терроризм, дискриминацию во время ее незаконной агрессии против Украины. В документе отмечался и теракт под Волновахой.
Источник: https://mrpl.city/news/view/obstrel-avtobusa-pod-volnovahoj-chto-izvestno-spustya-pyat-let-tragedii-foto-plusvideo
P.S. Всюди, куди приходить на танках сатанинський «російський православний мір», там лунають автоматні черги, ллється людська кров і багатотисячні натовпи біженців, несучи на плечах крихітних дітлахов, залишають свої будинки і могили своїх батьків. СТЯГНИ, Господи, з російських православних вбивць і з членів їх родин всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Сирії та Лівії. Амінь!
Оно должно быть подкреплено новыми санкциями!