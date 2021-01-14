Територіальна цілісність України має бути відновлена ​​включно з окупованим Кримом, - нова керівниця ОБСЄ Лінде

Чинна голова Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде наголошує, що територіальна цілісність України має бути відновлена ​​включно з територією окупованого Росією Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Лінде сказала під час представлення пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році.

"Найбільш зухвалим прикладом порушення наших спільних зобов'язань і міжнародного права залишається криза довкола України і в Україні", - наголосила Лінде.

Вона сказала, що Швеція визнає "життєво важливою необхідністю" діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і проведення переговорів у "нормандському форматі" та мінській Тристоронній контактній групі з метою "знаходження стійкого політичного вирішення конфлікту".

"Цього треба досягти відповідно до принципів і зобов'зань ОБСЄ з повним дотриманням суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, в тому числі щодо Автономної республіки Крим і міста Севастополь", - наголосила Лінде.

За її словами, Швеція на чолі ОБСЄ продовжуватиме рішуче відстоювати позицію, що спостерігачі СММ повинні мати безпечний і захищений доступ без перешкоджань на всій території України, і необхідно забезпечити необхідні умови для виконання місією її мандата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ