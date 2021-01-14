МОЗ поки не наполягатиме на продовженні жорсткого карантину після 25 січня, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я не наполягатиме на продовженні жорсткого карантину після 25 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"МОЗ поки не наполягатиме на продовженні жорсткого карантину після 25 січня", - сказав він.

Ляшко зазначив, що МОЗ розраховує вийти з карантину з 25 січня і більше не вводити жорсткого карантину в подальшому, а перейти на адаптивний, який буде застосовуватися там, де фіксуються локальні спалахи захворюваності.

Разом з тим він підкреслив, що "є певні змінні, які не можна передбачити" і врахувати в прогнозах.

