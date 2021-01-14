УКР
МОЗ поки не наполягатиме на продовженні жорсткого карантину після 25 січня, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я не наполягатиме на продовженні жорсткого карантину після 25 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"МОЗ поки не наполягатиме на продовженні жорсткого карантину після 25 січня", - сказав він.

Ляшко зазначив, що МОЗ розраховує вийти з карантину з 25 січня і більше не вводити жорсткого карантину в подальшому, а перейти на адаптивний, який буде застосовуватися там, де фіксуються локальні спалахи захворюваності.

Разом з тим він підкреслив, що "є певні змінні, які не можна передбачити" і врахувати в прогнозах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завантаженість ліжок у цілому по Україні становить 31,7%, на Львівщині, як і раніше проводять недостатню кількість тестів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

кажется, это как-то связано с новостью о том, что понижение цены на газ будет только на период карантина
14.01.2021 13:49 Відповісти
Нет, то слух прошел, что Байден выкупит госдолг Украины и тем самым спасет правительство Шмыгаля, вот и надеются, что до 25 числа продержатся, а там начнется новая жизнь, как раньше, только еще лучше.
14.01.2021 14:25 Відповісти
А то шо,у сранврача стоять не будет?
14.01.2021 13:53 Відповісти
Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3986
14.01.2021 13:56 Відповісти
25 января карантин устанавливать никак низзя - у клоуна день рождения и будет концерт 95-го квартала по этому поводу!
14.01.2021 14:03 Відповісти
Ой зря вы это деляете, граждане Ляшко и Степанов.
Вы б не торопились, а дали возможность лохторату осознать, за кого им следует голосовать на следующих выборах.

Вы поможете Киве, а Кива поможет вам, как то так.
14.01.2021 14:24 Відповісти
Если такой "жесткий"как сейчас,то куй с ним.
14.01.2021 14:45 Відповісти
Їм байдуже що люди вмирають, тому і локдауна не хочуть. А це єдиний спосіб вберегти людей!
14.01.2021 18:41 Відповісти
 
 