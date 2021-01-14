УКР
Купівля струму з Білоруської АЕС загрожує енергетичній безпеці України, - Deutsche Welle

Відновлення імпорту електроенергії з Білорусі в Україну може нести загрозу енергетичній безпеці України.

Про це йдеться в матеріалі німецького видання Deutsche Welle.

"Білорусь та Росія значно підвищать ціни. Таку історію ми проходили в кінці 1990-х, коли були створені штучні привабливі умови для імпорту нафтопродуктів, що знищило українську нафтопереробну галузь", - цитує видання слова директора енергетичних програм київського Центру Разумкова Володимира Омельченко.

Тому відкривати ринок навіть для однієї з цих країн небезпечно, тим паче, що через Білорусь може йти російська електрика, застерігає Омельченко. Окрім того, рішення закуповувати струм у Білорусі, де з осені 2020 року функціонує збудована за російськими технологіями АЕС, порушує принципи солідарності України з її європейськими партнерами.

"Відкриваючи ринок електроенергії для Білорусі в 2021 році, Україна порушує солідарність з європейськими партнерами, переконує Омельченко. Раніше бойкот білоруській електриці оголосили Литва, Латвія та Естонія. Хоча єдиної позиції Євросоюз з цього приводу поки не має. Наприкінці грудня офіційні особи ЄС відвідали Білорусь, щоб перевірити безпеку атомної електростанції, але результати візиту поки невідомі", - зазначає видання.

Не бачить ризику в імпорті голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус, який наприкінці 2019 року був автором поправки про відкриття імпорту з Росії та Білорусі.

"Герус переконаний, що коли імпорт з однієї країни не перевищує 5 відсотків споживання (близько 7,5 млрд кВт годин на рік – прим.), то він не становить загрози енергетичній безпеці України", - приводить видання позицію нардепа.

Нагадаємо, з 3 січня поставки білоруської атомної електроенергії в Україні почали з три компанії - "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова і "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж. Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 р. Тоді в загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт годин. Прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, склали від 3 до 5 млрд грн. Імпорт також спровокував найбільший за всю історію країни криза на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній. Через закупівлю струму у Росії, 95% українських шахт навесні 2020 р. вимушені були зупинитися.

Білорусь (8083) імпорт (2733) Електрика (2048)
14.01.2021 13:55 Відповісти
Пліснява ще й за газ з кацапами домовиться.
14.01.2021 13:53 Відповісти
незрозуміло, навіщо купувати електроенергію з АЕС у Білорусі, коли ми маємо купу своїх АЕС, які за вказівками ахмєта перевели на мінімально-допустиму потужність?
14.01.2021 14:01 Відповісти
Пліснява ще й за газ з кацапами домовиться.
14.01.2021 13:53 Відповісти
14.01.2021 13:54 Відповісти
Напомним, с 3 января поставки белорусской атомной электроэнергии в Украине начали три компании - "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЭРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Коломойского среди них нет.
14.01.2021 14:41 Відповісти
нах оно ему надо?))) он выкупил половину всей выработки на 2021 от украинских АЭС.
14.01.2021 15:54 Відповісти
14.01.2021 13:55 Відповісти
14.01.2021 14:05 Відповісти
все украла юлькаворовка
14.01.2021 14:06 Відповісти
з бюджету на дотації Нафтогазу та іншим державним монополістам - дані не наведеш?
14.01.2021 15:02 Відповісти
Тебе тоже про войну рассказать или сам загуглишь?
14.01.2021 14:10 Відповісти
Вот благодаря таким тупицам Украина самая бедная страна Европы. Я постоянно привожу в пример Польшу, т.к. это соседка Украины и начинали в начале 90-х в одних условиях. Польша проходила все то, что Украина начала проходить с 2014 по 2019 годы. Было больно и дорого, но потом реформы дали свои плоды. И Польша изменилась не за четыре года и даже не за десять. Да кому я это объясняю? Холопам вроде тебя? Живи в совке дальше. Видать вам мазохистам нравиться жить в дерьме.
14.01.2021 14:33 Відповісти
Шановний Цензор.нет! Звільніть, нарешті свого наполегливо безграмотного редактора за його постійну "покупку тока" без напруги. Скільки він буде вас ганьбити?
14.01.2021 13:56 Відповісти
журналисты это в первую очередь гуманитарии, а на филологических факультетах физику не преподают
14.01.2021 14:01 Відповісти
Хорошо хоть не сопротивление закупает. Ну пусть хоть на "электричество" заменит, в самом деле. А еще есть "электроэнергия". Ваще красиво было бы.
14.01.2021 14:13 Відповісти
Раз уж он филолог, то терпимо было бы сочетание слов, электрического тока, вместо электроэнергия. А то вообще, слух режет.
14.01.2021 14:19 Відповісти
А на фізиці у загальноосвітній школі твої гуманітарії що мастурбували до втрати свідомості...?)))
14.01.2021 14:22 Відповісти
Він з кварталу переїхав до них! Колись всі двірники були з даунєцка,а тепер усі дауни з кварталу заповнюють "теплі " посади.
14.01.2021 14:26 Відповісти
Интересы Украины для властей Украины - второстепенное. Главное - оманские офшоры.
14.01.2021 13:56 Відповісти
А закрывать украинские АЕС и покупать у Ахметова в 10 раз дороже електроенергию, а так же закупать росийский уголь для Ахметовских ТЕС не угрожает безопасности Украины?
14.01.2021 13:56 Відповісти
безопасности Украины угрожает прежде всего отсутствие технологии производства собственных ТВЭЛов...изза чего приходится или покупать их у раиськи,или в США,или экономно их использовать...
14.01.2021 14:04 Відповісти
.
https://www.youtube.com/watch?v=wi83r6YdrJo&t=53s https://www.youtube.com/watch?v=wi83r6YdrJo&t=0s Нормандская встреча: не в бровь, а в газ.

Купівля струму з Білоруської АЕС загрожує енергетичній безпеці України, - Deutsche Welle - Цензор.НЕТ 4505
14.01.2021 13:58 Відповісти
Немчура посадила нас на *зеленые тарифы*, а теперь хочет чтобы мы еще и без света сидели? Выгляните в окно, где вы видели в последний раз солнце или ветер?
14.01.2021 13:58 Відповісти
А что же тогда продаёт Ахметов?
14.01.2021 14:00 Відповісти
Тепловую под видом зелёной.
14.01.2021 14:04 Відповісти
Litve dopustim vetruvki raboatejet bez subsidiji gosudarstva,Solnecnyje drugoje delo im pomogajet,no i to jesli ix budet bolsoje kolicestvo cena upadiot na 2 raza.Cem bolse solnecnix tem cena padajet
14.01.2021 14:04 Відповісти
Только тебя, **** ватная, с методичкой в обнимку и видим.
14.01.2021 14:15 Відповісти
тут роги Ахметова, а почему наши атомные глушат?
Есть в этой стране нормальный президент или он до сих пор игрок на рояле?
14.01.2021 13:58 Відповісти
Членограй в буковеле на лыжах катается... надеюсь это недоразумение на эти лыжи встанет...хотя и на каштане висячкой будет красиво смотреться 😂
14.01.2021 14:02 Відповісти
А ПП-2 не загрожує...))) Так, фріци? Чия б корова мукала...
14.01.2021 14:01 Відповісти
незрозуміло, навіщо купувати електроенергію з АЕС у Білорусі, коли ми маємо купу своїх АЕС, які за вказівками ахмєта перевели на мінімально-допустиму потужність?
14.01.2021 14:01 Відповісти
Запустить наши остановленные енергоблоки будет означать что опять как в 2018-19 годах появится *избыточная* енергия как и появятся вопросы зачем нам Ахметов со свей дорогой *зеленкой*. Ахметову проче временно закупить електроенергию зарубежом а летом уже его ТЕС и *зеленка* с горем пополам будет справляться с енергопотреблением. Правда для етого понадобится еще поднять цены на електроенергию чтобы часть населения опять перешло с електро на газовое отопление. Потому что на сегодняшний день електроенергией дешевле в 1,5-2 раза отапливать дома (оп ночному льготному тарифу) чем даже дровами и тем более газом
14.01.2021 14:11 Відповісти
З 1,5-2 разами тебе, друже, щось файно понесло...)))
14.01.2021 14:26 Відповісти
1500грн за декабрь мой знакомый заплатил за отопление частного дома около 180кв.м. електроенергией включая стиралку, бойлеры, електроплиту и духовку и всю бытовую технику. Я например только за газ заплатил больше 2000грн. Еще около 1000грн за електроенергию. Может назовешь чем дешевле?
14.01.2021 14:46 Відповісти
дровами все равно пока дешевле, как ни крути.
И знакомому своему теперь добавь до 90% к оплате, потому что тариф на электроотопление отменили)))
14.01.2021 14:51 Відповісти
Я же сказал за декабрь. А уже с етого месяца видимо придется еще поясок затягивать чтобы * пойти в Эуропу*. А после нарушения властью своих обещаний о частных инвесторах которые получают льготы за переход от газа на електроенергию, теперь к втастям вообще никакого доверия. Власть же у нас беспокоится только за *инвестиции* Ахметова и еще десятка воров-олигархов. А то что миллионы украинцев поверили Парашенку и вложили по 50-100тыс грн в переоборудование отопления своих домов с газа на електроенергию так всем оказалось насрать. А насчет дров я уже пробовал. дешевле чем електрикой не получается. Я уже не говорю о доставке дров, хранении, работа круглосуточно кочегаром и тд. Нах. мне ваша Эуропа с вашими, ценами, тарифами, безвизами если я буду кочегаром работать
14.01.2021 14:58 Відповісти
За декабрь еще тариф на отопление работал. Это сюрпризы в платежках за этот месяц уже получат те, кто на этом тарифе сидел.
Да сколько там та доставка дров если у местных брать? Понты.
А так, ну да, выбирать, или работать кочегаром у себя дома, либо платить за газ или электроэнергию. После отмены льготных тарифов выход только один, точнее два:
- СЭС под зеленый тариф, чтобы она за теплые месяцы зарабатывала и зимой платить этими деньгами за отопление.
- Тепловой насос.
Только не каждый же себе такое может позволить.
14.01.2021 19:21 Відповісти
Мільйони українців? Щось не те Ви пишете. Отримати пільговий тариф на електроопалення, якщо маєш газ нереально. Я не чула про жодного українця який відмовився б від газу (відрізав трубу) заради пільгового електротарифу.
16.01.2021 10:03 Відповісти
Як для 180 кв. м трішки замало, хіба будинок з рекуперацією і неймовірно якісне утеплення включно з двокамерними склопакетами.
16.01.2021 09:57 Відповісти
Вже ні. Єдиний тариф 1,68 грн. Нічний 0.84 грн.,який справді дешевший, ніж "газовий" кВт. Дрова ще дешевше. Але весною планують підняти тариф за кВт до 3 грн.Електроопалення стане найдорожчим.
16.01.2021 09:51 Відповісти
Экология чище... бабло радиацией не так сильно воняет...
14.01.2021 14:12 Відповісти
та да, від вонючих ахмєткіних ТЕС екологія значно краще..
14.01.2021 14:20 Відповісти
Ти реально не розумієш? Іде демонтаж України.
14.01.2021 14:37 Відповісти
я якраз розумію, що клован, який у кіно поборов усіх олігархів у реалі виявився їх слугою.. З таким "очильником" будь-які події можливі..
14.01.2021 14:42 Відповісти
Вони (події) не тільки можливі, а й майже два роки в життя втілюються. Ви ж бачите що в Україні коїться? Іде повзучий захват України кремлядями. На наступних виборах владу можуть взяти Медведчук и Ко. Я боюся уявити що тоді почнется...
14.01.2021 14:53 Відповісти
все це, нажаль, можливо. Що почнеться? Або нічого не почнеться, або почнеться збройне повстання, яке дозволить, можливо, назавжди знищити ворогів України.
Без боротьби наша країна приречена..
15.01.2021 11:55 Відповісти
Медведчук не проходной,даже при самых худших сценариях....скорее всего на Бойко лапти ставят.Вспомним их совместный визит к куйло перед выборами 2019.С Бойко геморра гораздо меньше,а результат один.
15.01.2021 13:14 Відповісти
Потому что, наши АЭС нужно уничтожить! Загнать в дефолт, и продать или отдать Ахметке.
14.01.2021 21:59 Відповісти
Только пассивные перидасты могут останавливать Украинские АЭС, чтоб покупать эл энергию у козлорылых, при этом снимая шкуру с собственного народа посредством тарифов.
14.01.2021 14:03 Відповісти
Покупка тока /Режет слух технарям. Ток -движение, протекание.Лучше -покупка электроэнергии.
14.01.2021 14:07 Відповісти
lukosenko skazal sto 2 AES budet strojit,vot i profinonsirujet ejio s tex deneg,na granice s Ukrainoj budet strojet etu AES,togda svoji mozno zakryt
14.01.2021 14:07 Відповісти
Купівля струму з Білоруської АЕС загрожує енергетичній безпеці України, - Deutsche Welle - Цензор.НЕТ 8418
14.01.2021 14:07 Відповісти
14.01.2021 14:08 Відповісти
ОСОБЕННО ЕСЛИ ВЕТЕР СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ БУДЕТ !?)
14.01.2021 14:10 Відповісти
покупка тока чего?
14.01.2021 14:20 Відповісти
сколько же схем зекоманда использует, под прикрытием страшного Зеленого тарифа, который якобы во всем виноват)))
14.01.2021 14:48 Відповісти
ES prinial zakon v dekabre sto vse ES strani nemozet zakupat elektru s tretix stran gde AES nesovtestvujet zakonami ES.Tam dolzna jexat komisija v drugom mesiace i togda budet resenyje.
14.01.2021 14:49 Відповісти
уже навіть німці попереджають стосовно небезпеки торгівлі з касапстаном... Німці, Карл! Ті самі, які хочуть газ з «Nord Stream 2»!!!
14.01.2021 14:59 Відповісти
Олигархов нужно уничтожить! Народ должен в сетях организовываться, как Белорусы и выходить, только не против власти, а против олигархов и не так, как Беларусы пасуться бездейственно, а нужно идти в атаку на все, что захватили олигархи и забрать в национальную собственность все предприятия у олигархов!
14.01.2021 15:00 Відповісти
А наші АЕС нехай відпочивають...
14.01.2021 15:41 Відповісти
странно всё это, ведь зеленский уже насрал в душу кому только мог (имеются ввиду только его избиратели), и всё равно каждый пятый украинец собрался за него голосовать. почему? неужели нет сил выключить телевизор, включить компьютер и открыть первых десять сайтов выдачи и убедиться что зеленский работает на благо маланского народа?
14.01.2021 15:57 Відповісти
Купівля струму з Білоруської АЕС загрожує енергетичній безпеці України, - Deutsche Welle - Цензор.НЕТ 4150
15.01.2021 01:27 Відповісти
А строительство гансами и фрицами "Северного потока - 2" - благодать для Украины? Завыли, суки.
14.01.2021 16:00 Відповісти
як би і собі заключити договір на поставку ел.енергії з атомної української сканції? а зеленою енергетикою нехай користується коломойша.
14.01.2021 20:22 Відповісти
Свої АЕС працюють на половину потужності, несуть збитки, а нам виявляється потрібна електроенергія.
15.01.2021 00:14 Відповісти
 
 