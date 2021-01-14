Купівля струму з Білоруської АЕС загрожує енергетичній безпеці України, - Deutsche Welle

Відновлення імпорту електроенергії з Білорусі в Україну може нести загрозу енергетичній безпеці України.

Про це йдеться в матеріалі німецького видання Deutsche Welle.

"Білорусь та Росія значно підвищать ціни. Таку історію ми проходили в кінці 1990-х, коли були створені штучні привабливі умови для імпорту нафтопродуктів, що знищило українську нафтопереробну галузь", - цитує видання слова директора енергетичних програм київського Центру Разумкова Володимира Омельченко.

Тому відкривати ринок навіть для однієї з цих країн небезпечно, тим паче, що через Білорусь може йти російська електрика, застерігає Омельченко. Окрім того, рішення закуповувати струм у Білорусі, де з осені 2020 року функціонує збудована за російськими технологіями АЕС, порушує принципи солідарності України з її європейськими партнерами.

"Відкриваючи ринок електроенергії для Білорусі в 2021 році, Україна порушує солідарність з європейськими партнерами, переконує Омельченко. Раніше бойкот білоруській електриці оголосили Литва, Латвія та Естонія. Хоча єдиної позиції Євросоюз з цього приводу поки не має. Наприкінці грудня офіційні особи ЄС відвідали Білорусь, щоб перевірити безпеку атомної електростанції, але результати візиту поки невідомі", - зазначає видання.

Не бачить ризику в імпорті голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус, який наприкінці 2019 року був автором поправки про відкриття імпорту з Росії та Білорусі.

"Герус переконаний, що коли імпорт з однієї країни не перевищує 5 відсотків споживання (близько 7,5 млрд кВт годин на рік – прим.), то він не становить загрози енергетичній безпеці України", - приводить видання позицію нардепа.

Нагадаємо, з 3 січня поставки білоруської атомної електроенергії в Україні почали з три компанії - "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова і "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж. Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 р. Тоді в загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт годин. Прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, склали від 3 до 5 млрд грн. Імпорт також спровокував найбільший за всю історію країни криза на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній. Через закупівлю струму у Росії, 95% українських шахт навесні 2020 р. вимушені були зупинитися.