Степанов зупинив закупівлю антиковідної вакцини за $3 і вирішив купувати за $17 Sinovac з ефективністю 50%, - Устінова

Україна могла б купити індійську вакцину, яку закуповують у рамках COVAX - всесвітньої ініціативи по боротьбі з COVID-19, і в 5 разів дешевше.

Про це повідомила нардепка "Голосу" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

"Контракт у останній момент зупинив Степанов і наказав купити іншу, з 50% ефективністю і по 17 доларів замість 3", - зазначає вона.

У своєму блозі на "УП" вона підкреслює, що в Україні процес реєстрації виробників антиковідних вакцин почався з середини грудня 2020 року, "коли не те що Велика Британія і США, але і бідні країни, як, наприклад, Філіппіни або Марокко вже давно закупили вакцини".

"У підсумку, "конкурс Степанова" з усіх виробників пройшов тільки один - Sinovac Biotech, а фірмою-постачальником стало українське акціонерне товариство "Леккхім". Український виробник виступив вже всім нам звичною "компанією-прокладкою", а ціна знову опинилася захмарною", - зазначає Устінова.

Окремо нардепка наголошує, що жодна країна ЄС не придбала вакцину Sinovac.

Устінова також повідомила, що Степанов заблокував роботу ДП "Медзакупівлі" через позицію директора підприємства Арсена Жумаділова щодо закупівель антиковідних вакцин.

"Тому поки Україна не тільки не може укладати договори про постачання нової вакцини, але і призупинила поставки всіх інших ліків", - зауважила нардепка.

Як раніше повідомлялося, ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не буде купувати цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менше 70%.