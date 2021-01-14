УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6363 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
33 234 163

Степанов зупинив закупівлю антиковідної вакцини за $3 і вирішив купувати за $17 Sinovac з ефективністю 50%, - Устінова

Степанов зупинив закупівлю антиковідної вакцини за $3 і вирішив купувати за $17 Sinovac з ефективністю 50%, - Устінова

Україна могла б купити індійську вакцину, яку закуповують у рамках COVAX - всесвітньої ініціативи по боротьбі з COVID-19, і в 5 разів дешевше.

Про це повідомила нардепка "Голосу" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

"Контракт у останній момент зупинив Степанов і наказав купити іншу, з 50% ефективністю і по 17 доларів замість 3", - зазначає вона.

У своєму блозі на "УП" вона підкреслює, що в Україні процес реєстрації виробників антиковідних вакцин почався з середини грудня 2020 року, "коли не те що Велика Британія і США, але і бідні країни, як, наприклад, Філіппіни або Марокко вже давно закупили вакцини".

"У підсумку, "конкурс Степанова" з усіх виробників пройшов тільки один - Sinovac Biotech, а фірмою-постачальником стало українське акціонерне товариство "Леккхім". Український виробник виступив вже всім нам звичною "компанією-прокладкою", а ціна знову опинилася захмарною", - зазначає Устінова.

Також читайте: У Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer

Окремо нардепка наголошує, що жодна країна ЄС не придбала вакцину Sinovac.

Степанов зупинив закупівлю антиковідної вакцини за $3 і вирішив купувати за $17 Sinovac з ефективністю 50%, - Устінова 01

Також читайте: Вакцину фірми Sinovac закуповували без тендера, так закуповують усі засоби від COVID-19, - Prozorro

Устінова також повідомила, що Степанов заблокував роботу ДП "Медзакупівлі" через позицію директора підприємства Арсена Жумаділова щодо закупівель антиковідних вакцин.

"Тому поки Україна не тільки не може укладати договори про постачання нової вакцини, але і призупинила поставки всіх інших ліків", - зауважила нардепка.

Як раніше повідомлялося, ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не буде купувати цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менше 70%.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) Устінова Олександра (114) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Лекхім (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+47
та пох, зебілів ж колотимуть, а не людей
показати весь коментар
14.01.2021 14:14 Відповісти
+43
зебуїн, ти це серйозно про мозок, після того як обрав недорозвинутого голобородька президентом?🤣
показати весь коментар
14.01.2021 14:28 Відповісти
+35
ИМ НА ВСЕ НАЧХАТЬ ЕГО МОРДОЙ В ПОЛ А ОН ВЫ НЕ ПРАВЫ ПРОСТО ОХРЕНЕВШИЙ ВОРЮГА МАХРОВЫЙ БЕСПРЕДЕЛ В ЭТОЙ ВЛАСТИ ПРОСТО ЗАШКАЛИВАЕТ
показати весь коментар
14.01.2021 14:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
В таком случае лучше бы вовсе не закупать конечно, но китайцы заманили откатами)
показати весь коментар
14.01.2021 17:27 Відповісти
Яка ж ти скотинка ,Степанов! Щоб твої предки в гробах перевернулись від того, що ти робиш!
показати весь коментар
14.01.2021 18:54 Відповісти
да, бояре плохие....
показати весь коментар
15.01.2021 00:48 Відповісти
А хто ж?Не на скоромоха ж жалітися, він нічого ж не вирішує, тільки бояр веселить.
показати весь коментар
15.01.2021 14:28 Відповісти
А кто их в тот кабмин сватает?
показати весь коментар
15.01.2021 16:38 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 19:13 Відповісти
Степанов ядя украинцев Хуже , чем сам Ковид-19!!
показати весь коментар
14.01.2021 19:26 Відповісти
нам таки луччее
показати весь коментар
14.01.2021 20:12 Відповісти
оголяйте зебилушки плечи -
сча степашка мозги вам полечит
показати весь коментар
14.01.2021 23:20 Відповісти
Степанов зупинив закупівлю антиковідної вакцини за $3 і вирішив купувати за $17 Sinovac з ефективністю 50%, - Устінова - Цензор.НЕТ 2392
показати весь коментар
15.01.2021 00:03 Відповісти
Повернення часів зека.
показати весь коментар
15.01.2021 00:06 Відповісти
Как же достал, это недоразумение в мозе
показати весь коментар
15.01.2021 00:52 Відповісти
Все логічно. На вакцині за 3$ степашка і Ко. не змогли б отримати жирний відкат - не те, що на "воді" від китайців.
показати весь коментар
15.01.2021 01:33 Відповісти
Ну ясно... Тепер треба брати бензопилу, йти до Степанова та дуже довго робити йому щеплення.
показати весь коментар
15.01.2021 01:48 Відповісти
У Словаччині влада вирішила штрафувати усіх, хто порушуватиме порядок черговості введення вакцини, сума такого покарання становить €10 тис.
Наразі можливість такої махінації є у людей, котрі можуть скористатися службовим становищем, аби раніше отримати дозу препарату. Таким чином влада хоче зупинити лікарів і чиновників від порушення протоколів.
За такі зловживання позбувся посади директор чеського Державного медичного інституту Павло Бржезовський.

вакцинація від коронавірусу у Словаччині почалася 26 грудня. Щеплення там роблять препаратом від компаній Pfizer і BioNTech. Першими в списках на вакцинацію є літні громадяни, хворі на тяжкі хронічні захворювання, медики та вищі посадові особи.ПЕРВЫЕ ПОЖИЛЫЕ ВТОРЫЕ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫЕ а только потом остальные В ЗЕИМПЕРИИ 1500 евро и........ в агрессоре стране РФ ввоз контабандой вакцины 3 года зоны...
закупочная цена одной дозы вакцины AstraZeneca составит 1,78 евро, Johnson & Johnson -7 евро, Sanofi - GSK - 7,56 евро, CureVac - 10 евро, BioNTech - Pfizer - 12 евро, Moderna - 14,6 евро.
показати весь коментар
15.01.2021 10:42 Відповісти
А что, кто-то действительно считал, что после того как зебилы обосрались везде где только можно и воруя и грабя все что осталось в стране, при закупке вакцины не обгадятся в очередной раз и не заложат свой небольшой гешефтик процентов так 70% от стоимости любой вакцины? Просто они посчитали, что нормальные вакцины и так стоят дорого, а значит нужно купить китайскую подделку (они были бы рады и кацапкой, но не хотят чтобы бИндеры сильно возмущались) и накрутить ее цену до уровня американской. И вуаля, можно накалывать народ в прямом и переносном смысле.
показати весь коментар
15.01.2021 02:06 Відповісти
лисий дану стьопа - людина підневільна! Йому що скажуть робити колишні обригані анали - те він і зробить....
показати весь коментар
15.01.2021 04:41 Відповісти
*лисий дАУн
показати весь коментар
15.01.2021 04:42 Відповісти
Израиль закупает от 43 до 23, главное побыстрее привить население ,сначала жизни людей ,потом деньги.
показати весь коментар
15.01.2021 06:44 Відповісти
https://detaly.co.il/pochemu-izrail-poluchil-tak-bystro-vaktsinu-ot-pfizer/ Почему Израиль получил так быстро вакцину от Pfizer ...як вважаєте? Більш менш об'єктивно?
показати весь коментар
15.01.2021 07:37 Відповісти
ИМХО потому что на на фонд КОВИД не строил дороги. И Израиль закупет Пфизер - не х"""н" , от которой ,кроме откатов чиновниками никакой пользы ? Что такое 50% эффективности ? Это от пяток до пояса? Или от пояса до макушки? Что вы там позволяете с собой делать?!
показати весь коментар
15.01.2021 08:41 Відповісти
А может участвовал в разработке этого короновируса?...
Да и закрылся на карантин, сильнее всех...
показати весь коментар
15.01.2021 16:40 Відповісти
Бразильские результаты интересны, но не бесспорны. Турция сказала, что у них ~90%. Я сам видел интервью из Турции.
показати весь коментар
15.01.2021 07:47 Відповісти
Степанов начал закупать китайскую вакцину по $17 через фирму-прокладку БОГАТЫРЁВОЙ‼‼ Почему БОГАТЫРЁВА до сих пор не В ТЮРЬМЕ??? Почему её воровские прокладки не арестованы и аннулированы???
показати весь коментар
15.01.2021 08:06 Відповісти
Опять Порох в штаны Зели накакал ?
показати весь коментар
15.01.2021 11:13 Відповісти
Нащо ці вакцини взагалі? Це ж витрата коштів, яуих в Україні нема. А хто потім лікуватиме людей після щеплень? Адже наслідку непередбачувані. Може краще зав'язати з фарма-медициною взагалі перейти на емпіричні методи лікування, які разів 100 ефективніші за фармакологію?? Наприклад, лазерна терапія є монотерапією, тобто, нічого додаткового не потрібно - лише лазерні промені і все, і людина здорова та ще й ефектом омолодження.
показати весь коментар
15.01.2021 08:12 Відповісти
Хай вам відповідять ті, хто побував під ШВЛом. Я перехворів, і з пневмонією, але стаціонарне лікування не знадобилося. Так от, той виснажливий кашель протягом 2-3 тижнів (взагалі хворів місяць, але кашель ще й потім продовжувався).
показати весь коментар
15.01.2021 09:09 Відповісти
Так і я про те ж! Під лазером ви б одужали за 2-4 дні. А в мене двоє знайомих померли під кисневими масками прямо в лікарнях, бо туди поїхали - не хотіли лікуватися вдома природними методами, захотіли фармакології - не прожили і двох днів в лікарнях, як представились...
показати весь коментар
15.01.2021 10:57 Відповісти
Не можу сперечатись, бо не спеціаліст у народних методах, хай експерти коментують. Щоправда, лазер до народних методів навряд чи можна віднести, бо це потребує спеціального обладнання (як дилетант, можу й помилятись, соррі).
показати весь коментар
16.01.2021 20:43 Відповісти
Степанов - жулик. Його мета виключно відкати.
показати весь коментар
15.01.2021 08:25 Відповісти
"какая разница"
показати весь коментар
15.01.2021 08:26 Відповісти
Погодите, погодите...

Вы хотели, шоб было, как в ЕС? А зачем тогда выбрали клоуна-наркомана из Кривого-Рога?
показати весь коментар
15.01.2021 08:56 Відповісти
Хе-хе-хе. Так уже, виявляється, Україна повинна закупати навіть не американську вакцину, а її індійський аналог. Прямо впізнаю стиль реформ 2014-2019. Тоді також казали "коліть собі індійську вакцину по рекомендаціям пані Уляни, вона така ж сама як західна але дешевша, а чому її не використовують на Заході - так, ееее, не задавайте зайвих питань а то путін нападе"
показати весь коментар
15.01.2021 09:17 Відповісти
степанов такой же ставленник бени как и малоПИ,,роский нарко-дененерат, про какую нормальную, а тем более бесплатную вакцину может идти речь????
показати весь коментар
15.01.2021 09:48 Відповісти
У нього тепер із Заходом терки ... Та й, біс його знає чим він там прививався. Може, як Зеля аналізи на вибори
показати весь коментар
15.01.2021 10:19 Відповісти
А что Вы имеете конкретные доказательства, что Эрдоган привился? Сомневаюсь, как и то, что Эрдоган вообще привился. Я на заборе могу написать что угодно! Почему люди умирают как бы от короновируса, а ни один из руководителей стран на Земле почему-то нет? А почему в таких самых опасных при пандемии местах, как окопы на передовой, военные училища, воинские казармы, всякие хосписы, церкви, стационарные отделения больниц, где скопление и близкий контакт людей, нет массовых заболеваний этой заразой? Очень сомнительна вся эта компания по тестированию, когда некоторые люди в течение нескольких дней проходят тестирование в разных мед.учреждениях и результаты разные? Постоянно только то, что цена уверено увеличивается. А впереди нас ещё поджидает паспортизация по вакцинации, хотя это процедура не является обязательной? Догадываетесь для чего это делается?....За этими всеми действиями власти стоят только бабки, бабки,...и чтобы народ оставить в одних носках..
показати весь коментар
15.01.2021 12:04 Відповісти
Як то Степанов у Турменістані не закупив коріння солодки ... Усього по $500 за тонну. На фіга та вакцина, туркмени солодкою лікуються
показати весь коментар
15.01.2021 10:16 Відповісти


ОТКАТЫ на КОВИДСтепанов зупинив закупівлю антиковідної вакцини за $3 і вирішив купувати за $17 Sinovac з ефективністю 50%, - Устінова - Цензор.НЕТ 918
показати весь коментар
15.01.2021 10:36 Відповісти
Тема вакцин стала излишне политизированной. О ней пишут люди, и близко не понимающие суть вопроса.

"AstraZeneca разрабатывает вакцину от COVID-19 вместе с Оксфордским университетом.
AZD1222 и «Спутник V» - векторные вакцины, в которых для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса - вектор. В случае «Спутника» это два аденовируса человека (тип 26 и тип 5), в случае AZD1222 - аденовирус шимпанзе (ChAdOx1). Во всех случаях векторы не способны размножаться в теле человека.
AstraZeneca сообщала о предварительных анализах эффективности своей вакцины от коронавируса, оценив ее в 90% для одной из групп добровольцев, и в 62% для другой.
показати весь коментар
15.01.2021 10:38 Відповісти
Ряд зарубежных вакцин действуют по иному принципу, нежели «Спутник V». В частности, американские препараты Pfizer и Moderna представляют собой так называемые РНК-вакцины. Специалисты относят их к препаратам генной терапии. При этом опыта применения таких прививок у человека раньше никогда не было.
РНК-вакцины могут вызвать редкие побочные эффекты, которые пока до конца не исследованы. Среди них ученые называют аутоиммунные реакции и образование тромбов. Выявить полную картину можно будет только после длительного тестирования препаратов на большом количестве добровольцев.
https://censor.net/ru/comments/locate/3241927/01921488-bf1c-7301-be8c-01f7316797b2
показати весь коментар
15.01.2021 10:39 Відповісти
«Спутник V» и AZD1222 представляют собой «векторные вакцины»
Термин «векторная вакцина» означает, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) векторы , созданные на основе другого вируса (в данном случае - аденовируса), выступают в роли носителей генетического материала, доставляя его в клетку. При этом генетический материал аденовируса, который вызывает инфекцию, удаляется и вставляется материал с кодом белка от другого вируса, в данном случае от шипа коронавируса.
Последний безопасен для организма, в то же время он помогает иммунной системе реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают от инфекции. Человеческие аденовирусы считаются одними из самых простых для модификации, поэтому они стали очень популярными в качестве векторов.
https://censor.net/ru/comments/locate/3241927/01921488-bf1c-7301-be8c-01f73181c511
показати весь коментар
15.01.2021 10:47 Відповісти
У Спутника-Ви одна большая проблема: в РФ нет производственных мощностей и технологических процессов/технологий, способных обеспечить СТАБИЛЬНОЕ качество продукта при массовом производстве. Именно потому РФ просится на розлив к ведущим фармацевтическим компаниям мира, а запрет этой вакцины в Европе и в мире - интересы американского бизнеса (где стоимость рынка производства вакцин идет на сотни миллиардов долларов).
показати весь коментар
15.01.2021 10:50 Відповісти
РНК-вакцины (Pfizer и Moderna) сделаны по новой технологии, которая раньше использовалась только в ветеринарии. Для использования на людях еще ни одна РНК-вакцина одобрена не была. Эта вакцина содержит вирусную молекулу, по структуре похожую на ДНК - матричную РНК. Проникая в клетки, она запускает там производство вирусного белка - именно на него вырабатывается большинство нейтрализующих антител.
показати весь коментар
15.01.2021 11:09 Відповісти
Степанов должен умереть.
показати весь коментар
15.01.2021 10:50 Відповісти
у Pfizer 98% ефективность. что, 20% населения можно пожертвовать? из 40млн - 8 млн пусть валяются в гробах?
показати весь коментар
15.01.2021 10:51 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3241515/01921489-9fd8-717f-bb36-6c8995c195bf
Как утверждает наша знакомая киевская инфекционист-вирусолог, способы создания вакцин известны много десятков лет. Они традиционны, за исключением, возможно, нового украинского прототипа (о котором вообще мало кому что известно). Цель каждой вакцины - вызвать иммунный ответ организма без последствий для человека, потому нельзя сказать, что РФ не могла создать новую вакцину (тем более, там много микробиологов украинской школы!). Вопрос в другом: у РФ отсутствуют (100%!) технологии производства этой вакцины для обеспечения стабильного качества препарата, а суть технологии и русского разгильдяйства такова, что эта же вакцина может стать смертельно опасной и с последствиями при даже небольших отклонениях технологического процесса. Потому пока в РФ мало вакцинированных, потому так настойчиво просится расеюшка к производителям на Западе, чтобы подглядеть, а если можно, то и украсть техпроцессы.
показати весь коментар
15.01.2021 10:52 Відповісти
Уважаемый Майкл Дорси! Спасибо за такой расширенный "доходчивый"(?) ликбез, но вопрос - к какому читателю направлен вектор этого Вашего опуса? С гарантией 101% могу утверждать, что 99,999...% живых существ в этом абсолютно не "копенгаген", а поэтому их это не заинтересует и не надо так подробно напрягаться, чтобы достучаться до глухослепого поскольку это вызывает обратную реакцию, которая в славяской практике закачивается "посыланием в неизвестном направлении на три буквы". И чем больше убеждений с непонятными подробностями вызывают только подозрение. Известный юморист А.Райкин в этом случае пошутил бы: "Я ему это не казал, я ему это подумал!".
показати весь коментар
15.01.2021 12:59 Відповісти
Не будем думать плохо о людях, много думающих людей посещают Цензор, правда, больше частью думающие "читатели", а не "писатели".
Тот, кому есть что сказать, всегда молчит.
Вот на них и на тех, кто еще способен думать, анализировать, критически воспринимать, и рассчитано. Вы в это число не входите, идите ... мимо.
показати весь коментар
15.01.2021 13:26 Відповісти
Только без обид! Я не навязываюсь на диалог по вопросу, который тебя не зацепил. Вы зря так втемную наезжаете - у меня как раз с практической логикой давно в порядке, да и образование соответствующее помогает, да и аналитический опыт работы и общения с разного рода "думающими читателями" и "писателями" не слабый. Главное же не просто читать, а и понимать своего визави при появлении интереса (!) к его писательским продуктам, а вот это как раз и не всегда получается, хотя авторы настойчиво пытаются сами себя настраивать на эту волну. Желаю удачи в завоевании аудитории.
показати весь коментар
15.01.2021 15:00 Відповісти
Там нет ничего из "моего творчества", там только цитаты. Аудитория и "лайки" меня тоже не интересуют. Я захожу на Цензор, чтобы увидеть степень деградации общества, я скоро покину Украину и буду жить в другой стране, другом обществе. Читая отдельные комментарии убеждаюсь в правильности принятого решения. Сожалею, что не раньше. Помог карантин, и хештеги ＃НенавиджуМАУ и ＃**************.
показати весь коментар
15.01.2021 15:37 Відповісти
Колитесь сами российским, китайским или индийским дерьмом
показати весь коментар
15.01.2021 10:53 Відповісти
Властьпредержащие уже укололись самой дорогостоящей и эффективной антиковиддозой,а для гоев и любое "дерьмо"подойдет..
показати весь коментар
15.01.2021 13:05 Відповісти
Порошенко винний! Якби він не програв вибори такого безладдя, такого розгулу корупції не було б! І рівень життя народу зростав би, а не падав!
показати весь коментар
15.01.2021 11:17 Відповісти
https://file.liga.net/persons/stepanov-maksim Зря вы на нашего министра гоните, очень "опытный" врач. Целых 2 года санитаром проработал.
показати весь коментар
15.01.2021 11:19 Відповісти
Раз начинают "игрища" с закупками вакцины, то я откажусь от прививки. 50% это фактически бросить монету по надежности вакцины.
показати весь коментар
15.01.2021 11:50 Відповісти
А на ком тогда МЕДВЕДЧУКИ Бойки Коромойсские и прочие КРЕМЛЕВССКИЕ друзья ОБОГАЩАТЬСЯ БУДУТ ?..
Вы подумали над эти м ?? ..
Это ужэ не смешно !!..
Так что .. . . . . идите на стадион ...!!!!!!,
1.
!,
!,!!!!
показати весь коментар
15.01.2021 12:04 Відповісти
СБУ, НАЗК та НАБУ вже повинні збуджувати кримінальні справи проти Степанова та посадових осіб за намір скоєння злочину, що несе шкоду обороноздатності та безпеці Державі!
показати весь коментар
15.01.2021 12:11 Відповісти
Степанов зупинив закупівлю антиковідної вакцини за $3 і вирішив купувати за $17 Sinovac з ефективністю 50%, - Устінова - Цензор.НЕТ 5203
показати весь коментар
15.01.2021 12:36 Відповісти
та какая разница
показати весь коментар
15.01.2021 13:05 Відповісти
Вышки Бойко 2.0
показати весь коментар
15.01.2021 15:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 