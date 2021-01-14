Степанов зупинив закупівлю антиковідної вакцини за $3 і вирішив купувати за $17 Sinovac з ефективністю 50%, - Устінова
Україна могла б купити індійську вакцину, яку закуповують у рамках COVAX - всесвітньої ініціативи по боротьбі з COVID-19, і в 5 разів дешевше.
Про це повідомила нардепка "Голосу" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.
"Контракт у останній момент зупинив Степанов і наказав купити іншу, з 50% ефективністю і по 17 доларів замість 3", - зазначає вона.
У своєму блозі на "УП" вона підкреслює, що в Україні процес реєстрації виробників антиковідних вакцин почався з середини грудня 2020 року, "коли не те що Велика Британія і США, але і бідні країни, як, наприклад, Філіппіни або Марокко вже давно закупили вакцини".
"У підсумку, "конкурс Степанова" з усіх виробників пройшов тільки один - Sinovac Biotech, а фірмою-постачальником стало українське акціонерне товариство "Леккхім". Український виробник виступив вже всім нам звичною "компанією-прокладкою", а ціна знову опинилася захмарною", - зазначає Устінова.
Окремо нардепка наголошує, що жодна країна ЄС не придбала вакцину Sinovac.
Устінова також повідомила, що Степанов заблокував роботу ДП "Медзакупівлі" через позицію директора підприємства Арсена Жумаділова щодо закупівель антиковідних вакцин.
"Тому поки Україна не тільки не може укладати договори про постачання нової вакцини, але і призупинила поставки всіх інших ліків", - зауважила нардепка.
Як раніше повідомлялося, ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не буде купувати цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менше 70%.
Наразі можливість такої махінації є у людей, котрі можуть скористатися службовим становищем, аби раніше отримати дозу препарату. Таким чином влада хоче зупинити лікарів і чиновників від порушення протоколів.
За такі зловживання позбувся посади директор чеського Державного медичного інституту Павло Бржезовський.
вакцинація від коронавірусу у Словаччині почалася 26 грудня. Щеплення там роблять препаратом від компаній Pfizer і BioNTech. Першими в списках на вакцинацію є літні громадяни, хворі на тяжкі хронічні захворювання, медики та вищі посадові особи.ПЕРВЫЕ ПОЖИЛЫЕ ВТОРЫЕ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫЕ а только потом остальные В ЗЕИМПЕРИИ 1500 евро и........ в агрессоре стране РФ ввоз контабандой вакцины 3 года зоны...
закупочная цена одной дозы вакцины AstraZeneca составит 1,78 евро, Johnson & Johnson -7 евро, Sanofi - GSK - 7,56 евро, CureVac - 10 евро, BioNTech - Pfizer - 12 евро, Moderna - 14,6 евро.
"AstraZeneca разрабатывает вакцину от COVID-19 вместе с Оксфордским университетом.
AZD1222 и «Спутник V» - векторные вакцины, в которых для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса - вектор. В случае «Спутника» это два аденовируса человека (тип 26 и тип 5), в случае AZD1222 - аденовирус шимпанзе (ChAdOx1). Во всех случаях векторы не способны размножаться в теле человека.
AstraZeneca сообщала о предварительных анализах эффективности своей вакцины от коронавируса, оценив ее в 90% для одной из групп добровольцев, и в 62% для другой.
РНК-вакцины могут вызвать редкие побочные эффекты, которые пока до конца не исследованы. Среди них ученые называют аутоиммунные реакции и образование тромбов. Выявить полную картину можно будет только после длительного тестирования препаратов на большом количестве добровольцев.
Термин «векторная вакцина» означает, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) векторы , созданные на основе другого вируса (в данном случае - аденовируса), выступают в роли носителей генетического материала, доставляя его в клетку. При этом генетический материал аденовируса, который вызывает инфекцию, удаляется и вставляется материал с кодом белка от другого вируса, в данном случае от шипа коронавируса.
Последний безопасен для организма, в то же время он помогает иммунной системе реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают от инфекции. Человеческие аденовирусы считаются одними из самых простых для модификации, поэтому они стали очень популярными в качестве векторов.
Как утверждает наша знакомая киевская инфекционист-вирусолог, способы создания вакцин известны много десятков лет. Они традиционны, за исключением, возможно, нового украинского прототипа (о котором вообще мало кому что известно). Цель каждой вакцины - вызвать иммунный ответ организма без последствий для человека, потому нельзя сказать, что РФ не могла создать новую вакцину (тем более, там много микробиологов украинской школы!). Вопрос в другом: у РФ отсутствуют (100%!) технологии производства этой вакцины для обеспечения стабильного качества препарата, а суть технологии и русского разгильдяйства такова, что эта же вакцина может стать смертельно опасной и с последствиями при даже небольших отклонениях технологического процесса. Потому пока в РФ мало вакцинированных, потому так настойчиво просится расеюшка к производителям на Западе, чтобы подглядеть, а если можно, то и украсть техпроцессы.
