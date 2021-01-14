Україна отримає вакцину для 50 тис. осіб уже в лютому, найімовірніше це буде Pfizer, - Ляшко
Уже в лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати мРНК-вакцину проти коронавірусу, яка потребує зберігання за температури від -20 до -80 градусів за Цельсієм.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LB.ua" заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.
За його словами, 6 січня Україна отримала лист від Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) з проханням підтвердити, що держава спроможна прийняти мРНК-вакцину, оскільки COVAX готовий уже найближчим часом доставити нам 100 тис. доз (достатньо на 50 тис. людей).
Уже 8 січня Україна відправила підтвердження готовності прийняти таку вакцину. Препаратом може бути розробка німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech.
"Або Moderna, ще точно невідомо. Але швидше Pfizer, оскільки COVAХ працює з вакцинами, в яких є дозвіл від ВООЗ на екстрене використання. А єдина мРНК-вакцина, що отримала такий дозвіл, це Pfizer", - зазначив Ляшко.
"У лютому з’явиться вакцина і розпочнеться перший етап вакцинації. Буде створено 375 мобільних бригад, які будуть проводити щеплення. Вже 15 січня в нас буде поіменний список. Зараз працюємо з Національною службою здоров’я України та з Мінфіном, щоб оплачувати кожен укол. Знаємо попередній тариф, знаємо, як в електронній системі охорони здоров’я буде обліковуватись кожен провакцинований, яка після цього буде оплата, яка додаткова мотивація для бригади", - запевнив Ляшко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer.
