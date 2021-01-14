УКР
4 033 40

Україна отримає вакцину для 50 тис. осіб уже в лютому, найімовірніше це буде Pfizer, - Ляшко

Уже в лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати мРНК-вакцину проти коронавірусу, яка потребує зберігання за температури від -20 до -80 градусів за Цельсієм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LB.ua" заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, 6 січня Україна отримала лист від Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) з проханням підтвердити, що держава спроможна прийняти мРНК-вакцину, оскільки COVAX готовий уже найближчим часом доставити нам 100 тис. доз (достатньо на 50 тис. людей).

Уже 8 січня Україна відправила підтвердження готовності прийняти таку вакцину. Препаратом може бути розробка німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech.

"Або Moderna, ще точно невідомо. Але швидше Pfizer, оскільки COVAХ працює з вакцинами, в яких є дозвіл від ВООЗ на екстрене використання. А єдина мРНК-вакцина, що отримала такий дозвіл, це Pfizer", - зазначив Ляшко.

"У лютому з’явиться вакцина і розпочнеться перший етап вакцинації. Буде створено 375 мобільних бригад, які будуть проводити щеплення. Вже 15 січня в нас буде поіменний список. Зараз працюємо з Національною службою здоров’я України та з Мінфіном, щоб оплачувати кожен укол. Знаємо попередній тариф, знаємо, як в електронній системі охорони здоров’я буде обліковуватись кожен провакцинований, яка після цього буде оплата, яка додаткова мотивація для бригади", - запевнив Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британський" штам коронавірусу в Україні поки що не фіксували, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+12
"вероятнее всего это будет Pfizer" и вероятнее всего простые смертные ее не увидят!
14.01.2021 14:21 Відповісти
+10
Так понимаю шо они со Степановым не общаются.
Возможно на разных потоках сидят.
Непересекающихся.
14.01.2021 14:17 Відповісти
+4
Тут все до б анального просто : берел флааон з китайською вакциною і друкуєш на кольоровому принтері етикетку "Фізер". Якраз до лютого можна наклеіти одне на інше біля 50 тисяч штук. Скажете, надто грубо? А для наших зебілів таке якраз прохидить: на одного не далекого клоуна нактеїли етикеткку потенційно успішного президента - і нарід купився!
14.01.2021 14:27 Відповісти
Так понимаю шо они со Степановым не общаются.
Возможно на разных потоках сидят.
Непересекающихся.
14.01.2021 14:17 Відповісти
Тут все до б анального просто : берел флааон з китайською вакциною і друкуєш на кольоровому принтері етикетку "Фізер". Якраз до лютого можна наклеіти одне на інше біля 50 тисяч штук. Скажете, надто грубо? А для наших зебілів таке якраз прохидить: на одного не далекого клоуна нактеїли етикеткку потенційно успішного президента - і нарід купився!
14.01.2021 14:27 Відповісти
Все еще проще - можно ничерта не клеить!
Дело в том, что Pfizer требует температуры хранения -70 град., а такую температуру не может обеспечить ни одно наше медучреждение, а значит, просто передать ее на места (типа нате вакцинируйтесь) нельзя!
Поэтому создается несколько бригад вакцинации способных держать язык за зубами, с нужным оборудованием и вакцина (китайская разумеется) выдается только им - что там на этикетке подопытным показывать не обязательно! Будешь выделываться и требовать - покажут другой флакон с оригинальным Україна отримає вакцину для 50 тис. осіб уже в лютому, найімовірніше це буде Pfizer, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1901Pfizer
14.01.2021 15:04 Відповісти
PS Что касается этикетки, то они ее вполне могут напечатать типографским способом хоть на гербовой бумаге, кто им запретит?!
14.01.2021 15:31 Відповісти
для 50 тыс. человек

как раз для ОПы, зРады и Кабмина хватит, включая родственников и любовниц
14.01.2021 17:02 Відповісти
"вероятнее всего это будет Pfizer" и вероятнее всего простые смертные ее не увидят!
14.01.2021 14:21 Відповісти
да хоть бы медиков,задействованных в спасении ковидных провакцинировали...
14.01.2021 14:24 Відповісти
Для видосика, конечно некоторое число вакцинируют....в основном это будут столичные медики (сначала конечно тех к то Феофании...но не на камеру). Возможно втихоря ввезут китайскую вакцину и проколят в основном ей....типа колем Файзер...
Эта власть, особо красотой *****лова не заморачивается, действуют довольно топорно
14.01.2021 14:58 Відповісти
медим типа Пфайзер не вколишь
ждем зашквара Зебила !!!
14.01.2021 17:04 Відповісти
Отправьте эти вакцины в ВСУ, на линию фронта.
Хотя, к кому этот призыв ...
14.01.2021 14:22 Відповісти
+100500!!!
14.01.2021 14:46 Відповісти
Для чиновників з депутатами нормальну закупили
14.01.2021 14:23 Відповісти
так необхідно, бо це еліта україни...вони, як молдавани
пфайзером колотимуться
14.01.2021 14:27 Відповісти
А вы б рискнули уколоть себе вакцину - зная что ее нужно хранить при температуре -20...-80 градусов....В Украине - где отключают электричество, а персонал БЕЗОТВЕТСВЕННЫЙ И ЛЖИВЫЙ...Обязательно скроет то что вакцина была разморожена...Я не рискну.
14.01.2021 14:31 Відповісти
а кто сказал, что для простого народа?Для слуг уродца и его самого с шоблой все будет ОК, будут составлены четкие графики, привлекут нужное количество медперсонала и все будет сделано в ближайший час после поступления вакцины, а температура - 20 по Цельсию не проблема
14.01.2021 14:36 Відповісти
PO mojemu Pfizer i Moderna neucastvujet COVAX,tak sto drugaja budet vakcina ot Covax,mozet angliskaja astra zeneca postavit vakcinu
14.01.2021 14:31 Відповісти
Ключевое слово - МОЖЕТ и получит.
14.01.2021 14:32 Відповісти
Может получить, а может и не получить.
14.01.2021 14:33 Відповісти
всего 50тыщ? Видимо только для чиновников и других вельмож особо приближенных к императору?
14.01.2021 14:41 Відповісти
ВОЗ выделяет стране. А как страна этой партией вакцины распорядится, это проблема страны.
показати весь коментар
14.01.2021 15:39 Відповісти
примерно столько в украине чинУкраїна отримає вакцину для 50 тис. осіб уже в лютому, найімовірніше це буде Pfizer, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6244овников первого-второго и немного третьего ранга. Україна отримає вакцину для 50 тис. осіб уже в лютому, найімовірніше це буде Pfizer, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6244
Несколько цифр для сравнения. В 2017-м минимальный оклад 9-й группы составлял 1723 грн (повысили на целых 25%), тогда как 1-й группы - 12061. В 2018-м минимальный оклад 9-й группы составлял уже 2643 грн, а 1-й - 18000. Вроде бы справедливо, но у 1-й группы есть многочисленные надбавки, которых нет у ведущих или главных специалистов, а главное, 1-я группа охотно сама себе выписывает премии за выдающиеся достижения на госслужбе, а 9-я не имеет на это полномочий.
14.01.2021 14:42 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26133168.html Але є і гарні новини
Офіс Презедента України затвердив форму маски 35177-95 для учасників "тарифних", "податкових" та інших Майданів, що півтора роки тому голосували за Зеленського.
Україна отримає вакцину для 50 тис. осіб уже в лютому, найімовірніше це буде Pfizer, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6071
14.01.2021 14:45 Відповісти
Чисто для "ылиты"....
14.01.2021 14:47 Відповісти
а чего своей вакцины нет? у нас же был потенциал.
14.01.2021 14:47 Відповісти
Ххах, вакцина для слуг 😂. А прості "пани" і мочою зеленського можуть привитись 😀
14.01.2021 14:56 Відповісти
Тем более что https://censor.net/ru/news/3241801/v_ekspertnyyi_tsentr_minzdrava_podavali_dokumenty_na_registratsiyu_sputnik_v_v_ukraine_lyashko
14.01.2021 15:06 Відповісти
В первую очередь нужно вакцинировать всенароднолюбимого (73%) ***********. Что бы уж наверняка - нужно ему сразу 73 укола сделать.
14.01.2021 15:00 Відповісти
Ему вакцина противопоказана, т.к. он недавно переболел и титр собственных антител высокий!
14.01.2021 15:07 Відповісти
Вы уверенны,а я сомневаюсь? Пусть без маски на полчасика в ковидное отделение зайдет.Хотя *Медиленд* Оно уже точно посетило,и на шару как Оно любит.
14.01.2021 21:53 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26136382.html Тупий, зелений, твій

Україна отримає вакцину для 50 тис. осіб уже в лютому, найімовірніше це буде Pfizer, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4676

Українцю! Ти прочитав, що Україну буде вакциновано лише під кінець 2022 року, разом з найвідсталішими африканськими країнами і тебе це вкурвило? Зеленський тобі не такий?

Так глянь на себе! Коли ти щось робив завчасно? Це ж ти стоїш у чергах на шиномонтаж, коли вже по коліна снігу! Ти збираєш дітей до школи 31 серпня, купуєш продукти 31 грудня і шукаєш нормальних депутатів за день до виборів.

Давай бути чесним, друже! В України не було шансів отримати вакцину від коронавірусу завчасно. Бо вперше в нашій історії президент України максимально близький до народу. Він таке саме *****, як і більшість з нас: брехливе, сцикливе, жадібне, з горизонтом планування 40 хвилин.

Тому замість реальної боротьби з епідемією нам будуть колоти китайську, російську, нігерійську вакцини із сємєнної витяжки бобра і розказуватимуть: вірус - фігня, зате дорогу до Кишинева побудуємо.

Мабуть, поява Зеленського мала б нас отверезити і дати шанс помудрішати і вибирати собі керманичів, хоч трохи кращих за нас самих. Але, знаючи нас, я майже переконаний, що цей шанс ми також прої@ем.

Тому не треба хейтити Зеленського за те, що він мудак. Давайте насолоджжуватися сьогоденням і ловити кайфушечку від моменту. Так, Зеленський мудак, але він так забавно гундосить, так мило бреше і так кльово корчить мордочки! Наступний може бути набагато нуднішим. Ну, хто до нього доживе, звичайно.

https://www.facebook.com/100000678634331/posts/4000292506669998/ Сергей Марченко
14.01.2021 15:05 Відповісти
50 тиШ Pfizer для блатних, а остальна китайська для бидла...
14.01.2021 15:16 Відповісти
пральна! - ибо от физраствора в вену умереть это навряд
14.01.2021 15:58 Відповісти
Я даже догадываюсь, КТО ИМЕННО эти 50 000 счастливцев, которым уколят американское
14.01.2021 15:59 Відповісти
Я уже знаю, кто первым войдет в этот список.
14.01.2021 16:02 Відповісти
Я так розумію, завезуть спеціально для російської агентури в Україні!
14.01.2021 18:56 Відповісти
Это 0,1% процента населения. Вероятно того, для которого с весны 2019 года "закончилась эпоха бедности".
14.01.2021 21:08 Відповісти
 
 