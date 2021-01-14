Нацрада з телерадіомовлення просить постачальників смартфонів, теле- і медіатехніки не завозити їх з Росії
Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася до виробників і постачальників телевізійних приймачів, медіаплеєрів, а також смартфонів та інших сучасних пристроїв, які дозволяють використовувати спеціальні програми для прийому і перегляду медіаінформації з використанням інтернету, з наполегливим проханням якнайшвидше відмовитися від поставок такої техніки з території Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на повідомлення регулятора.
Нацрада також просить виробників і постачальників вищезгаданого обладнання відмовитися від ввезення в Україну техніки, виробленої для реалізації та використання на території Росії.
Таке прохання регулятор озвучив у зв'язку із затвердженням урядом країни-агресора від 31 грудня 2020 року переліку програм, які мають бути попередньо встановлені на окремі види техніки. Зокрема, Нацрада побоюється того, що на телеприймачі з функцією Smart TV та їхні аналоги будуть встановлені програми для перегляду низки телеканалів і сервісів, які заборонені для поширення на території України.
Крім того на смартфони та інші портативні пристрої, вироблені в Росії, або вироблені для реалізації і використання на її території, будуть встановлені застосунки від компаній, які підпадають під санкції на території України.
"Ми звертаємося до мереж роздрібної торгівлі та приватних підприємців також із проханням припинити практику встановлення програм, які дозволяють переглядати заборонені канали або користуватися забороненими сервісами, під час продажу електронних пристроїв кінцевому споживачу", - наголошується в повідомленні Нацради.
Регулятор також звернувся до Кабінету міністрів і РНБО з проханням докласти зусиль для запобігання постачанням такої техніки в Україні.
"Інакше це призведе до створення додаткових ризиків для громадського спокою, посилить інформаційний вплив держави-агресора, дасть новий поштовх розвитку піратства в Україні", - вважають у Нацраді.
Очень глупое обоснование.
Инвесторы зелёной энергетики с правительством судятся. Не сомневайтесь, они своё отсудят. Или преференциями возьмут.
У вас много денег? Вы ещё и на суды по нарушению прав ВТО попасть хотите?
Нет там запрещенных сайтов или программ.
Вопрос в другом, нафига завозить хрен знает откуда произведенное в Китае?
ты, придурок, обязательно пользуйся mail.Сру, вконтактике, яндексом и, прости Г-ди, касперским, без этого же не прожить, а еще обязательно нужно поставить рассеянские говно-программы на все компьютеры, используемые украинским военными и властями, ведь так всем проще и привычнее...
Эта вся хрень предустановленная ! Нагнуть Гугла зашить это в систему, у них кишка тонка.
Какая тебе, идиот, нужна свобода для распространения рашистской(читай фашистской) пропаганды, дезинформации и информационной войны, которую ведёт азиопская эрэфия?
Ка-ка-кая может быть свобода для врага, который восьмой уже год ведёт подлую агрессию против Украины?