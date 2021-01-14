УКР
Нацрада з телерадіомовлення просить постачальників смартфонів, теле- і медіатехніки не завозити їх з Росії

Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася до виробників і постачальників телевізійних приймачів, медіаплеєрів, а також смартфонів та інших сучасних пристроїв, які дозволяють використовувати спеціальні програми для прийому і перегляду медіаінформації з використанням інтернету, з наполегливим проханням якнайшвидше відмовитися від поставок такої техніки з території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на повідомлення регулятора.

Нацрада також просить виробників і постачальників вищезгаданого обладнання відмовитися від ввезення в Україну техніки, виробленої для реалізації та використання на території Росії.

Таке прохання регулятор озвучив у зв'язку із затвердженням урядом країни-агресора від 31 грудня 2020 року переліку програм, які мають бути попередньо встановлені на окремі види техніки. Зокрема, Нацрада побоюється того, що на телеприймачі з функцією Smart TV та їхні аналоги будуть встановлені програми для перегляду низки телеканалів і сервісів, які заборонені для поширення на території України.

Крім того на смартфони та інші портативні пристрої, вироблені в Росії, або вироблені для реалізації і використання на її території, будуть встановлені застосунки від компаній, які підпадають під санкції на території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трансляцію п'яти російських телеканалів припинили в Чернігівській області

"Ми звертаємося до мереж роздрібної торгівлі та приватних підприємців також із проханням припинити практику встановлення програм, які дозволяють переглядати заборонені канали або користуватися забороненими сервісами, під час продажу електронних пристроїв кінцевому споживачу", - наголошується в повідомленні Нацради.

Регулятор також звернувся до Кабінету міністрів і РНБО з проханням докласти зусиль для запобігання постачанням такої техніки в Україні.

"Інакше це призведе до створення додаткових ризиків для громадського спокою, посилить інформаційний вплив держави-агресора, дасть новий поштовх розвитку піратства в Україні", - вважають у Нацраді.

Топ коментарі
+17
Не просить надо.
14.01.2021 14:18 Відповісти
14.01.2021 14:18 Відповісти
+8
Та "поставники" вже практично всю побутову техніку російської збірки тільки й завозять...
14.01.2021 14:23 Відповісти
14.01.2021 14:23 Відповісти
+8
Samsung и LG это поясните дебилы!
14.01.2021 14:31 Відповісти
14.01.2021 14:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не просить надо.
14.01.2021 14:18 Відповісти
14.01.2021 14:18 Відповісти
Интернет доступен не только с этих устройств.
Очень глупое обоснование.
14.01.2021 14:22 Відповісти
14.01.2021 14:22 Відповісти
Куплю білет і назло кондуктору піду пішком. Шукають не там, де краще і дешевше, а там, де пропонують продажні держслужбовці.
14.01.2021 17:25 Відповісти
14.01.2021 17:25 Відповісти
Та "поставники" вже практично всю побутову техніку російської збірки тільки й завозять...
14.01.2021 14:23 Відповісти
14.01.2021 14:23 Відповісти
Техника класса "китай для россии" - это самое ужасное что можно купить....
14.01.2021 14:28 Відповісти
14.01.2021 14:28 Відповісти
...у таможни просить бесполезно...
14.01.2021 14:29 Відповісти
14.01.2021 14:29 Відповісти
Samsung и LG это поясните дебилы!
14.01.2021 14:31 Відповісти
14.01.2021 14:31 Відповісти
ага, при таком раскладе отделы продаж ТВ-АВ лыж и самсунга можно будет закрывать... зато серяк попрет дешевле официала
14.01.2021 15:04 Відповісти
14.01.2021 15:04 Відповісти
В'єтнам зараз шпаре продукцію Самсунга непогано.
14.01.2021 15:14 Відповісти
14.01.2021 15:14 Відповісти
А на кой хрен у нес существует таможня и почему "руководство " обращается к поставщикам? Запретить ввоз на всю коммуникационную аппаратуру сертифицированную в рашке и не упрашивать торгошлёперов. Но у нас, по моему, как говорят в народе "очко не железное". За то как мы играем на рояле ху-м, в зале все ох-вают от изысканности мелодии.
14.01.2021 14:34 Відповісти
14.01.2021 14:34 Відповісти
Запретить ввоз на всю коммуникационную аппаратуру сертифицированную в рашке

Инвесторы зелёной энергетики с правительством судятся. Не сомневайтесь, они своё отсудят. Или преференциями возьмут.
У вас много денег? Вы ещё и на суды по нарушению прав ВТО попасть хотите?
14.01.2021 15:27 Відповісти
14.01.2021 15:27 Відповісти
14.01.2021 14:38 Відповісти
14.01.2021 14:38 Відповісти
Какие могут быть запреты на просмотр в Демократической стране?
14.01.2021 14:40 Відповісти
14.01.2021 14:40 Відповісти
В демократической стране конституцию никто не отменял...
14.01.2021 15:02 Відповісти
14.01.2021 15:02 Відповісти
Специально перечитал Конституцию.
Нет там запрещенных сайтов или программ.
14.01.2021 17:05 Відповісти
14.01.2021 17:05 Відповісти
Вас, просто, берегут. Иначе в новеньком "Самсунг"е у вас в прошивке кроме самсунговской гадости (самсунг-браузер, виджет погоды, живые обои) будет стоять яндекс браузер однокласники и антивирус Касперского. Оно вам надо? Бегать искать права супер пользователя?
14.01.2021 15:23 Відповісти
14.01.2021 15:23 Відповісти
Независимо с чем и где я покупаю смартфон, первое дело - сброс до заводских настроек.
14.01.2021 17:06 Відповісти
14.01.2021 17:06 Відповісти
..... у вас в прошивке кроме самсунговской гадости .......
14.01.2021 17:27 Відповісти
14.01.2021 17:27 Відповісти
Что мешает продавцу накатить оригинальную прошивку? Если партия, по 10 минут на девайс.
Вопрос в другом, нафига завозить хрен знает откуда произведенное в Китае?
15.01.2021 08:30 Відповісти
15.01.2021 08:30 Відповісти
идиот, паРаша обязала всех производителей(все почти согласились, кроме Apple, Sony , еще некоторые пока мочат, но китайцы и корейцы согласились все) ставить рассеянские приложения(всего 21 приложение) на ввозимые с 1 января на паРашу гаджеты. почему в Украину обязательно нужно ввозить через распределительные центры на обосРахе, вполне можно возить и из европейских складов.

ты, придурок, обязательно пользуйся mail.Сру, вконтактике, яндексом и, прости Г-ди, касперским, без этого же не прожить, а еще обязательно нужно поставить рассеянские говно-программы на все компьютеры, используемые украинским военными и властями, ведь так всем проще и привычнее...





14.01.2021 18:14 Відповісти
14.01.2021 18:14 Відповісти
Я, когда чего то не понимаю, захожу в интернет и читаю! Тогда не придется прятать свою тупость за оскорблениями.
Эта вся хрень предустановленная ! Нагнуть Гугла зашить это в систему, у них кишка тонка.
15.01.2021 08:26 Відповісти
15.01.2021 08:26 Відповісти
А своё есть что-нибудь?
14.01.2021 14:56 Відповісти
14.01.2021 14:56 Відповісти
Что значит просит??? Это должен быть полный запрет на ввоз.
14.01.2021 15:07 Відповісти
14.01.2021 15:07 Відповісти
феерические дебилы...россияне открывают все свои ресурсы и везде а эти закрывают кодируют а потом ноют....
14.01.2021 16:06 Відповісти
14.01.2021 16:06 Відповісти
Так у кого на самом деле Чебурнет? Вы видите, что украинская пропаганда и запреты (а запреты это есть часть пропаганды, когда человек не может получить всю полноту информации), еще покруче российской. Мы даже не обращаем внимание уже, что у нас ограничего то, то, то... А есть узкий круг лиц, которые определяют, что нам можно, а что нет. Это цензура, неотъемлемая часть пропаганды. А чего вы боитесь, правды?
14.01.2021 16:24 Відповісти
14.01.2021 16:24 Відповісти
Какая правда у рашистской срани?

Какая тебе, идиот, нужна свобода для распространения рашистской(читай фашистской) пропаганды, дезинформации и информационной войны, которую ведёт азиопская эрэфия?

Ка-ка-кая может быть свобода для врага, который восьмой уже год ведёт подлую агрессию против Украины?
15.01.2021 10:31 Відповісти
15.01.2021 10:31 Відповісти
Ты слишком грубый и напряженный. За этим пытаешься скрыть отсутствие у тебя значимых аргументов. По существу сказать тебе нечего. Говоришь лозунгами, как общались раньше коммунисты, а сегодня экстремисты. Попробуй быть проще.
19.01.2021 17:10 Відповісти
19.01.2021 17:10 Відповісти
Не пускають москаля в двері, так він через задницю лізе...
14.01.2021 18:51 Відповісти
14.01.2021 18:51 Відповісти
 
 