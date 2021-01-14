Ляшко про підпільну вакцинацію проти COVID-19: Поки не буде підтвердження правоохоронців, для мене це фейк

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає фейковою інформацію про підпільну вакцинацію в одній з приватних клінік Києва проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Для мене це фейк, поки не буде фактів, які підтверджені комісіями або відповідними правоохоронними органами", - сказав він.

Водночас Ляшко висловив упевненість, "що там не відбувалося жодної вакцинації".

"За всіма нашими каналами ми маємо інформацію, що офіційно в Україну жоден з імунобіологічних препаратів проти COVID-19 не потрапляв. Я не вірю, що хтось щось завіз. Якщо і завозили, то це вакцина Pfizer, а вакцина Pfizer потребує температури транспортування -70 градусів", - сказав він.

Ляшко нагадав про доручення прем'єр-міністра, щоб ліцензійна комісія МОЗ перевірила приватну клініку, яка згадується в публікаціях про підпільну вакцинацію.

"За результатами перевірок буде проведено окремий брифінг", - сказав він.

Як повідомлялося, на інтернет-сайті "Обозреватель" вийшов матеріал бізнесмена Михайла Бродського, в якому той стверджує, що деякі українські представники влади, зокрема деякі народні депутати і топчиновники, таємно вакцинувалися проти COVID-19, нелегально завезеною в Україну з Ізраїлю вакциною Pfizer, заплативши за два уколи по EUR2,5 тис.

У деяких ЗМІ у зв'язку з цим згадувалася приватна клініка "Меділенд" (Київ). У цій клініці агентству "Інтерфакс-Україна" відмовилися коментувати ситуацію телефоном, повідомивши, що інформацію про вакцинацію проти COVID-19 можна отримати тільки безпосередньо в клініці.