Новини Боротьба з коронавірусом
Ляшко про підпільну вакцинацію проти COVID-19: Поки не буде підтвердження правоохоронців, для мене це фейк

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає фейковою інформацію про підпільну вакцинацію в одній з приватних клінік Києва проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Для мене це фейк, поки не буде фактів, які підтверджені комісіями або відповідними правоохоронними органами", - сказав він.

Водночас Ляшко висловив упевненість, "що там не відбувалося жодної вакцинації".

"За всіма нашими каналами ми маємо інформацію, що офіційно в Україну жоден з імунобіологічних препаратів проти COVID-19 не потрапляв. Я не вірю, що хтось щось завіз. Якщо і завозили, то це вакцина Pfizer, а вакцина Pfizer потребує температури транспортування -70 градусів", - сказав він.

Ляшко нагадав про доручення прем'єр-міністра, щоб ліцензійна комісія МОЗ перевірила приватну клініку, яка згадується в публікаціях про підпільну вакцинацію.

"За результатами перевірок буде проведено окремий брифінг", - сказав він.

Як повідомлялося, на інтернет-сайті "Обозреватель" вийшов матеріал бізнесмена Михайла Бродського, в якому той стверджує, що деякі українські представники влади, зокрема деякі народні депутати і топчиновники, таємно вакцинувалися проти COVID-19, нелегально завезеною в Україну з Ізраїлю вакциною Pfizer, заплативши за два уколи по EUR2,5 тис.

У деяких ЗМІ у зв'язку з цим згадувалася приватна клініка "Меділенд" (Київ). У цій клініці агентству "Інтерфакс-Україна" відмовилися коментувати ситуацію телефоном, повідомивши, що інформацію про вакцинацію проти COVID-19 можна отримати тільки безпосередньо в клініці.

Бродський Михайло (66) вакцина (4419) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768)
Звісно ж "розберуться"...
+2
Для того ця інформація і тайна , щоби такі лохи , якиви не змогли розібратись , або брешете , як собака на повнолуння !
+2
сам ляшко и есть фейк
Коментувати
Звісно ж "розберуться"...
Для того ця інформація і тайна , щоби такі лохи , якиви не змогли розібратись , або брешете , як собака на повнолуння !
он шо, полный дурак?
Круглий))
левая вкцинация не есть уголовно-преследованым действием и правоохранителям она не интересна...
Знакомая песня-пока суд не подтвердит...
Думаю, что с этой левой вакцинацией, да ещё и строго подотчётной фирменной вакциной -- чистый разводняк лохов -- на высшем украинском уровне... ...как раз там у лохов и главное гнёздышко...
"Степанов о китайской вакцине Sinovac: Призываю не манипулировать, мы ведем переговоры со многими производителями." .... Да. Но заплатили почти 700 млн. гривен только китайской прокладке Богатыревой. по цене на 1$ дороже прайса. Так кто там манипулирует гниды? (с)
А, что означает "подпольная" вакцинация? Всегда были бедные и богатые. Даже при "развитом" социализме и вы не поверите даже при социализме с "человеческим" лицом. И всегда тот, кто имеет деньги, тут уже не важно, каким путём он их заработал или украл, как в случае с нашими олигархами и другими слугами народа, будет иметь право первой ночи.
сам ляшко и есть фейк
с языка снял
не, лучше подождать решения суда..., к тому времени все уже и забудут чего ждем...
Это из серии: "Т.к. коррупционеры не документируют свои коррупционные преступления, поэтому нет доказательств и поэтому коррупция цветет бурным цветом".
Ляшко, когда твою жену изобьют, обворуют и изнасилуют ты тоже будешь ждать решения компетентных органов, а до этого все произошедшее с ней будешь считать фейком?
