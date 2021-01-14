До експертного центру МОЗ подавали документи на реєстрацію Sputnik V в Україні, - Ляшко
До Державного експертного центру МОЗ України, що займається реєстрацією лікарських засобів, подавали документи щодо російського "препарату" Sputnik V, який РФ позиціонує як вакцину проти коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.
"Ми зобов'язані приймати документи, реєструвати їх і давати офіційну відповідь", - зазначив він.
Ляшко підкреслив, що препарат не має третьої стадії клінічних випробувань, яка найважливіша для визнання вакцини ефективною та безпечною. Про те, хто подавав документи на реєстрацію Sputnik V, йому невідомо.
Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".
Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На цей момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.
Пізніше кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і лютого ворога Украіни ?
Не слышу ответа! (с)
У Вас та Вашого колеги зверху.🤗
Без Заробітку в Мордаbook залишилися, ботики??
😄
Українську забув, Мій кращй ворог??
🤑
ENTER!!
😇
Що це за маразм?
Щоправда, може бути і брехливим идийотом...