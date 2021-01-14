УКР
До експертного центру МОЗ подавали документи на реєстрацію Sputnik V в Україні, - Ляшко

До Державного експертного центру МОЗ України, що займається реєстрацією лікарських засобів, подавали документи щодо російського "препарату" Sputnik V, який РФ позиціонує як вакцину проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"Ми зобов'язані приймати документи, реєструвати їх і давати офіційну відповідь", - зазначив він.

Ляшко підкреслив, що препарат не має третьої стадії клінічних випробувань, яка найважливіша для визнання вакцини ефективною та безпечною. Про те, хто подавав документи на реєстрацію Sputnik V, йому невідомо.

Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".

Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На цей момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.

Пізніше кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.

Топ коментарі
+14
У мене єдине питання до Ляшка :,, для чого ви подали документи для реєстрації вакцини ,, Спутничок" від північного агресора
і лютого ворога Украіни ?
14.01.2021 14:33
+14
Я смотрю зебуины намеков вообще не понимают. Делают чтт хотят. Обязательно нужна волшебная пи**юлина,чтт бы вернулись в реальность?
14.01.2021 14:33
+11
Ляшко, верни документы подавальщикам. Или порви и в урну выброси в прямом эфире. Ты же не дурак и понимаешь, чем для тебя закончится регистрация этих помоев, да еще и закупка через богатыревские и степановские прокладки? Народ и так на пределе терпения, выходки дурачков от слуги урода уже сильно перегружают нашу толерантность. Не усугубляй.
14.01.2021 14:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У мене єдине питання до Ляшка :,, для чого ви подали документи для реєстрації вакцини ,, Спутничок" від північного агресора
і лютого ворога Украіни ?
14.01.2021 14:33
вони лише прийняли документи; ще не розглядали по суті
14.01.2021 14:45
Я смотрю зебуины намеков вообще не понимают. Делают чтт хотят. Обязательно нужна волшебная пи**юлина,чтт бы вернулись в реальность?
14.01.2021 14:33
так всем же насрать, порохоботы обвиняют зебилов, зебилы сидят по домам, кто же будет власть держать на поводке?
14.01.2021 14:39
Есть еще более дебильные варианты--зебилы обвиняют порохоботов и слезать ,,сметуны,, с проперженного дивана,набитого ватой,вообще не собираются.
14.01.2021 14:45
сметуны...те кто их привел и обещал смести,если чо
14.01.2021 14:45
Никто. Зеленая блевотина уничтожает Украину. Еще годик и все!
14.01.2021 14:45
Это по вашему смешно?
14.01.2021 14:50
"Мы обязаны принимать документы, регистрировать их и давать официальный ответ"

Не слышу ответа! (с)
14.01.2021 14:35
В экспертный центр Минздрава подавали документы на регистрацию "Sputnik V" в Украине, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1223
14.01.2021 14:36
Пока зелескот возится с китайской и кацапской говновакцинами, Молдова закупила у пфайзера вакцину и будет бесплатно вакцинировать своих граждан.
14.01.2021 14:36
Там после идиота додона выбрали адекватного Президента. В Украине хотелось бы подобного,но надежды мало. Скорее после идиота изберут еще более ватного идиота.
14.01.2021 14:48
Ляшко, верни документы подавальщикам. Или порви и в урну выброси в прямом эфире. Ты же не дурак и понимаешь, чем для тебя закончится регистрация этих помоев, да еще и закупка через богатыревские и степановские прокладки? Народ и так на пределе терпения, выходки дурачков от слуги урода уже сильно перегружают нашу толерантность. Не усугубляй.
14.01.2021 14:38
Все в духе ЗЕленой гнили: о том, что подали он знает, а вот кто подал типа незнает
14.01.2021 14:39
а ванька суліма вмажеться путінською ширкою? хтось в курсі? а як ваньок відноситься до тарифів? порошенко вже його не грабить з ротердамом?🤣
14.01.2021 14:39
Виноват Порох.Все продажные боты-все,кто не убирает им насранное с претензией. Ну и как всегда--юля-цаца,вони-каки.
14.01.2021 15:10
Тыц😂🌷
14.01.2021 14:42
Что будешь есть - хлеб с параши или мыло со стола?
14.01.2021 14:57
Дивні якісь в вас вподоби .Може ви копрофіл ? Так спробуйте цілющу уріну. Вона вже давно випробувана, пройшла усі стадії випробувань і 3 , і усі інші , та узгоджена з міністерством охорони здоров"я рф .
14.01.2021 15:29
Нє, воно - палкий прихильник фекалотерапії. Це ж так скрєпно!
15.01.2021 01:24
бачите, яка расіся хороша: хоче нас ощасливити, навіть проти нашої волі!
14.01.2021 14:40
ЗеПетики таки знищать Неньку...
14.01.2021 14:42
Ти ніде головою своєю не вдарився?
14.01.2021 14:46
усюди та завжди .бо роги
14.01.2021 14:50
Мне кажется, что у некоторых людей голова - это лишь декоративное приложение к заднице.
У Вас та Вашого колеги зверху.🤗
Без Заробітку в Мордаbook залишилися, ботики??
😄
14.01.2021 14:56
флажок одень...хоть какой нибудь,бот ольгинский
14.01.2021 15:00
З бана вийду- одягну, солоденький..😄
14.01.2021 15:02
та можешь и перчененький одеть...хоть с усиками-тебе пойдет
14.01.2021 15:04
Не хочу бути подібним до Вас!
Українську забув, Мій кращй ворог??
🤑
14.01.2021 15:08
Так ти ніколи і не будеш, зєбілом й подохнеш.
14.01.2021 17:21
Ви цього Самі захотіли, бумерангом!!
ENTER!!
😇
14.01.2021 19:13
14.01.2021 19:15
Перебор-презерватив в презервативе.
14.01.2021 15:13
Я б навіть сказав, рекурсія
14.01.2021 22:23
А чого Ляшко не сказав, чи ВОЗ визнає (не визнає) "Sputnik V" вакциною?
14.01.2021 14:43
***.. Зебуины вы конченные !!! этот "спутник" даже не зарегистрирован в Кацапстане !!! ..вопрос об этом так-званом "лекарстве" от страны оккупанта я вообще не молчу а ОРУ !!! сцуки
14.01.2021 14:43
В экспертный центр Минздрава подавали документы на регистрацию "Sputnik V" в Украине, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2931
14.01.2021 14:44
медведчук подавал документы, ублюдок...
14.01.2021 14:50
А если завтра подадут документы на Спутник и там от имени ********* будет указано про эффективность вакцины в 125% что тогда?
14.01.2021 14:51
именно, как януковощь себе на выборах рисовал...
14.01.2021 14:56
"Мы обязаны принимать документы, регистрировать их и давать официальный ответ", - отметил он.- О том, кто подавал документы на регистрацию Sputnik V, ему неизвестно.(((так кому собрался он давать официальный ответ .если он не знает того,кто обязан официально предоставить документы на регистрацию???
14.01.2021 14:56
Ну так нехай прєпіздент і вся його шушера цією хєрньою і колиться.
14.01.2021 14:56
На самом деле Sputnik V это модифицированный "Новичок".
14.01.2021 15:00
Ляшко, нафига вы тратите время, силы и деньги на херню? вам нечем заняться?
14.01.2021 15:00
Та прямо таки нєізвєсно хто подавав... Ага... Ми тобі так і повірили... Скоріше за все шобло мертвечука й подавало...
14.01.2021 15:10
Та загубіть ті документи. Назавжди.
14.01.2021 15:15
Непонятно, российские фуфломицины типа Анаферона можно продавать через аптеки в Украине, то почему Спутник нельзя?
14.01.2021 16:06
ХТО ПОДАВ ДОКУМЕНТИ? ХТО ЦЯ ЛЮДИНА ЧИ ПАРТІЯ? СБУ НЕМА ЩО СКАЗАТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ?
14.01.2021 18:05
"...О том, кто подавал документы на регистрацию Sputnik V, ему неизвестно..."

Що це за маразм?
14.01.2021 23:05
Одне з двох: або бреше, або идийот.
Щоправда, може бути і брехливим идийотом...
15.01.2021 01:13
 
 