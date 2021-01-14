УКР
Єнін про рішення ЄСПЛ: Росії не вдасться уникнути відповідальності за порушення прав людини

Україна надасть свою позицію щодо конкретних порушень прав людини в окупованому Криму.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Урядом України буде надано позицію щодо безпосередніх порушень РФ прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь", - зазначив Єнін.

Заступник міністра заявив, що справа стосується порушень прав людини на території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя з 27 лютого 2014 року, коли Російська Федерація встановила контроль над півостровом.

"Ми переконані, що Росії не вдасться уникнути відповідальності за порушення прав людини та основоположних норм і принципів міжнародного права", - підсумував Єнін.

Нагадаємо, раніше Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що Російська Федерація встановила контроль над Кримом ще до так званого "референдуму" (16 березня 2014 року). Москва протягом декількох днів різко збільшила військове угрупування на півострові і брала участь у блокаді українських військових частин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін надасть ЄСПЛ позицію щодо порушень Росією прав людини в Криму, - Єнін

Крим (14255) ЄСПЛ Європейський суд з пр... (459) Єнін Євген (348)
На Ютубе встретил комментарий: Takamura Yui.
«Забыл упомянуть военную агрессию против Грузии, военное нападение на Украину, временную оккупацию Крыма и бомбёжки русскоязычного населения Донбасса, сбитые пассажирские самолеты, отторгнутое 14 армией от Молдовы Преднестровье и ещё многое... Если вспомнить абсолютно всё, а весь мир это помнит и знает, сразу все приходят к выводу, что Россия страна террорист и у власти кровожадный сатанинский православный диктатор, а его население зомбированно зомбоящиком по которому сплошное победобесие и пропаганда, постоянно создают иллюзию внешнего врага, что бы народ боялся, ссался и молился на царя, чтоб тот их спас, только вот после всего этого, россию уже действительно практически весь мир хочет пустить на удобрение либо изолировать полностью, пока сами не вымрут в своем болоте гнилом. Будь проклята Россия и всё её население». Конец цитаты.
24 января 2015 года, в субботнее утро, когда местные жители украинского города Мариуполя пришли на рынок совершать покупки, российские православные «Ихтамнеты» обстреляли ракетами из «Градов» улицы, прилегающие к территории местного базара. Случайные прохожие помогали медикам и спасателям собирать в черные полиэтиленовые мешки фрагменты человеческих тел и кареты «Скорой помощи» доставили в городской морг тридцать один искалеченный труп. В тот роковой день реанимации города приняли на лечение сто семнадцать жертв «Русского православного мира». Дворники смывали водой с тротуаров человеческую кровь и помогали спасателям разбирать завалы рухнувших домов.
Источник: https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
показати весь коментар
14.01.2021 14:51
Та в останній момент зевлада піде на поступки - приклад, "обмін" захоплених українських моряків...
показати весь коментар
14.01.2021 14:53
_Правда, Енин? Вот за атаку страны НАТО и массовое убийство её верхушки расия вообще никак не наказана.
показати весь коментар
14.01.2021 14:56
Пока Россия существует -- ей пофиг.

Если её не станет -- всем будет пофиг.
...пугалки это всё дешёвые...
показати весь коментар
14.01.2021 15:10
Цель каждого патриота - честно рассказывать о преступлениях России. Но еще лучше с этим справятся профессионалы
показати весь коментар
14.01.2021 16:14
Грядёт мульти пенетрэйшен. Тут и мх17 назревает, и ещё кое-что от Джозефа, и казачок домой рвётся... ВВП и клике совсем не комфортно станет функционировать.
показати весь коментар
15.01.2021 15:13
 
 