Єнін про рішення ЄСПЛ: Росії не вдасться уникнути відповідальності за порушення прав людини

Україна надасть свою позицію щодо конкретних порушень прав людини в окупованому Криму.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Урядом України буде надано позицію щодо безпосередніх порушень РФ прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь", - зазначив Єнін.

Заступник міністра заявив, що справа стосується порушень прав людини на території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя з 27 лютого 2014 року, коли Російська Федерація встановила контроль над півостровом.

"Ми переконані, що Росії не вдасться уникнути відповідальності за порушення прав людини та основоположних норм і принципів міжнародного права", - підсумував Єнін.

Нагадаємо, раніше Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що Російська Федерація встановила контроль над Кримом ще до так званого "референдуму" (16 березня 2014 року). Москва протягом декількох днів різко збільшила військове угрупування на півострові і брала участь у блокаді українських військових частин.

