УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9956 відвідувачів онлайн
Новини
3 754 16

Фігурант "газової справи" Онищенка Свіченко повернувся до України: ВАКС заарештував його з альтернативою застави в 1,75 млн

Фігурант "газової справи" Онищенка Свіченко повернувся до України: ВАКС заарештував його з альтернативою застави в 1,75 млн

До України після 4 років перебування в бігах повернувся ексглава фірми "Надра Геоцентр" Сергій Свіченко, який є фігурантом "газової справи" ще одного втікача - екснардепа Олександра Онищенка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ затримало Свіченка влітку 2016 року. Вже 2017 року, коли у підозрюваного закінчився строк домашнього арешту, він втік до Росії. 12 січня цього року його затримали у пункті пропуску "Бачівськ", а вже 13 січня Антикорупційний суд відправив його під варту із можливістю внести 1,75 млн грн застави", - йдеться в повідомленні.

НАБУ і САП підозрюють Свіченка у співучасті в організації схеми із розкрадання газу. Він був керівником компанії, за допомогою якої екснардеп Олександр Онищенко і реалізував "газову схему".

Справа стосовно самого Онищенко перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники екснардепа Онищенка не з'явилися на засідання суду у справі про "газові схеми", йому призначать безкоштовного адвоката, - ВАКС

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

Також читайте: Інформація про наявність у екснардепа-утікача Онищенка російського паспорта перевіряється, - Холодницький

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.

30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.

Фігурант газової справи Онищенка Свіченко повернувся до України: ВАКС заарештував його з альтернативою застави в 1,75 млн 01

Автор: 

Онищенко Олександр (658) ВАКС Антикорупційний суд (2067) Центр протидії корупції (297) Свіченко Сергій (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Йуля! Йуля! Йуля! І де ти дів прохвесора, юлєбот?
показати весь коментар
14.01.2021 14:59 Відповісти
+4
Газ при Ющенку був дешевий за рахунок кредитів. Ти краще загугли скільки Тимошенко кредитів у МВФ нагреблася. Тут її навіть Азаров не зміг перевершити.
І ти задрипаного прем'єра поставив в один ряд з президентами.
Фигурант "газового дела" Онищенко Свиченко вернулся в Украину: ВАКС арестовал его с альтернативой залога в 1,75 млн - Цензор.НЕТ 5669
показати весь коментар
14.01.2021 15:02 Відповісти
+3
А коли вонЯ була президентом?
показати весь коментар
14.01.2021 14:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фигурант "газового дела" Онищенко Свиченко вернулся в Украину: ВАКС арестовал его с альтернативой залога в 1,75 млн - Цензор.НЕТ 7134
показати весь коментар
14.01.2021 14:53 Відповісти
как хорошо что нет юлькиворовки -КАК ШОРОШО!
показати весь коментар
14.01.2021 14:54 Відповісти
Йуля! Йуля! Йуля! І де ти дів прохвесора, юлєбот?
показати весь коментар
14.01.2021 14:59 Відповісти
наше всё и газ по10 и вода по 40- фсё ваше
показати весь коментар
14.01.2021 16:47 Відповісти
В сраку її поцілуй, вона в неї велика
показати весь коментар
14.01.2021 15:04 Відповісти
А коли вонЯ була президентом?
показати весь коментар
14.01.2021 14:58 Відповісти
Та він не мєсний. Що йому сказали, те і постить.)))
показати весь коментар
14.01.2021 15:00 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 15:23 Відповісти
Газ при Ющенку був дешевий за рахунок кредитів. Ти краще загугли скільки Тимошенко кредитів у МВФ нагреблася. Тут її навіть Азаров не зміг перевершити.
І ти задрипаного прем'єра поставив в один ряд з президентами.
Фигурант "газового дела" Онищенко Свиченко вернулся в Украину: ВАКС арестовал его с альтернативой залога в 1,75 млн - Цензор.НЕТ 5669
показати весь коментар
14.01.2021 15:02 Відповісти
Ця ***** мутила з кацапами добре. Брала кредити в МВФ та ними сплачувала ***** за його вонючий газ, а на цьому в Україні заробляла у свєдєтілей воні бонуси. З бєглим шапкокрадом потім не поділила цей навар так той її в буцугарню засунув.
показати весь коментар
14.01.2021 15:07 Відповісти
А ты не хочешь сказать какая была в при вонИ минималка и какая сейчас? Так я напомню. Минималка при жЮльке была 90 долларов, а сейчас 240 долларов. Так, что свою сравнительную картинку можешь затасовать себе в одно место. И еще все то что там нарисовано переведи в доллары и ты увидишь, что нихера не поменялось
показати весь коментар
14.01.2021 15:04 Відповісти
Жуля капительман наше фсьо, секта понад усе.
показати весь коментар
14.01.2021 15:18 Відповісти
СКОЛЬКО БОТО-СРАНИ НАБЕЖАЛО ПРАВДА ОЧИ КОЛИТ
показати весь коментар
14.01.2021 15:53 Відповісти
Ну просто так этот хмырь явно не вернулся, видать порнов решил еще и этих мразей отмазать, тем более, что санкции на кадырова-онищенок США ввели за вмешательство в выборы, а значит для кацапских хозяев порнова это ценные кадры.
показати весь коментар
14.01.2021 15:22 Відповісти
там все перетерто,тому й повернувся
показати весь коментар
14.01.2021 15:28 Відповісти
"Забыли" продолжить календарь успехов: 12 января - вернулся, 13 января - арестовали под залог, 14 января - внес залог и вышел, 15 января - дело закрыли за отсутствием состава ...
показати весь коментар
14.01.2021 15:44 Відповісти
 
 