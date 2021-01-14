Фігурант "газової справи" Онищенка Свіченко повернувся до України: ВАКС заарештував його з альтернативою застави в 1,75 млн

До України після 4 років перебування в бігах повернувся ексглава фірми "Надра Геоцентр" Сергій Свіченко, який є фігурантом "газової справи" ще одного втікача - екснардепа Олександра Онищенка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ затримало Свіченка влітку 2016 року. Вже 2017 року, коли у підозрюваного закінчився строк домашнього арешту, він втік до Росії. 12 січня цього року його затримали у пункті пропуску "Бачівськ", а вже 13 січня Антикорупційний суд відправив його під варту із можливістю внести 1,75 млн грн застави", - йдеться в повідомленні.

НАБУ і САП підозрюють Свіченка у співучасті в організації схеми із розкрадання газу. Він був керівником компанії, за допомогою якої екснардеп Олександр Онищенко і реалізував "газову схему".

Справа стосовно самого Онищенко перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники екснардепа Онищенка не з'явилися на засідання суду у справі про "газові схеми", йому призначать безкоштовного адвоката, - ВАКС

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

Також читайте: Інформація про наявність у екснардепа-утікача Онищенка російського паспорта перевіряється, - Холодницький

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.

30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.