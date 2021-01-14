Суд підтвердив законність дій детективів під час розрахунку збитків у справі "Роттердам+", - НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро діяли законно і в межах повноважень під час розрахунку і встановлення розміру збитків, завданих через запровадження формули "Роттердам+" споживачам електроенергії.

Це підтвердив Шостий апеляційний адміністративний суд Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Згідно з повідомленням, 12 січня 2021 року суд скасував рішення ОАСК про визнання протиправними дій детектива НАБУ щодо встановлення збитків у 18 млрд грн через формулу "Роттердам+".

"НАБУ переконане, що ОАСК не може надавати оцінку доказам у кримінальному судочинстві, адже це поза його компетенцією. Апеляційний суд також дійшов висновку, що справа не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства і закрив провадження", - наголошує пресслужба Бюро.

У повідомленні також нагадується, що йдеться про встановлення збитків за перший період (2016-2017 рр.) дії формули "Роттердам+". Первинно їхній розмір у 18 млрд грн розрахували аналітики Бюро, а в подальшому його підтвердили декілька експертиз. Сторона захисту, в свою чергу, намагалася оскаржити дії детектива-аналітика НАБУ щодо розрахунку негативних наслідків від застосування формули, проте апеляційний суд не підтримав її позицію та визнав правомірними дії детективів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора саботує справу "Роттердам+", - НАБУ

"Загалом у розпорядженні слідства: наукові дослідження національних та іноземних фахівців, експертні висновки державних експертних установ та фахових приватних експертів. Усі вони свідчать, що збитки за весь період дії "Роттердам+" становлять 39 млрд грн", - підкреслюють у НАБУ.

Раніше НАБУ заявляло, що доказів у справі "Роттердам+" достатньо для завершення досудового слідства.

Також читайте: У ДТЕК спростовують заяви НАБУ щодо справи "Роттердам+"

Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів збитків від формули або вчинення будь-ким кримінально правопорушення.

17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам +".

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам +".