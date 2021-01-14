УКР
Суд підтвердив законність дій детективів під час розрахунку збитків у справі "Роттердам+", - НАБУ

Суд підтвердив законність дій детективів під час розрахунку збитків у справі "Роттердам+", - НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро діяли законно і в межах повноважень під час розрахунку і встановлення розміру збитків, завданих через запровадження формули "Роттердам+" споживачам електроенергії.

Це підтвердив Шостий апеляційний адміністративний суд Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Згідно з повідомленням, 12 січня 2021 року суд скасував рішення ОАСК про визнання протиправними дій детектива НАБУ щодо встановлення збитків у 18 млрд грн через формулу "Роттердам+".

"НАБУ переконане, що ОАСК не може надавати оцінку доказам у кримінальному судочинстві, адже це поза його компетенцією. Апеляційний суд також дійшов висновку, що справа не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства і закрив провадження", - наголошує пресслужба Бюро.

У повідомленні також нагадується, що йдеться про встановлення збитків за перший період (2016-2017 рр.) дії формули "Роттердам+". Первинно їхній розмір у 18 млрд грн розрахували аналітики Бюро, а в подальшому його підтвердили декілька експертиз. Сторона захисту, в свою чергу, намагалася оскаржити дії детектива-аналітика НАБУ щодо розрахунку негативних наслідків від застосування формули, проте апеляційний суд не підтримав її позицію та визнав правомірними дії детективів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора саботує справу "Роттердам+", - НАБУ

"Загалом у розпорядженні слідства: наукові дослідження національних та іноземних фахівців, експертні висновки державних експертних установ та фахових приватних експертів. Усі вони свідчать, що збитки за весь період дії "Роттердам+" становлять 39 млрд грн", - підкреслюють у НАБУ.

Раніше НАБУ заявляло, що доказів у справі "Роттердам+" достатньо для завершення досудового слідства.

Також читайте: У ДТЕК спростовують заяви НАБУ щодо справи "Роттердам+"

Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів збитків від формули або вчинення будь-ким кримінально правопорушення.

17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам +".

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам +".

НАБУ (5504) Роттердам+ (302) Окружний адмінсуд Києва (540)
+5
Ех, оце ми зараз зажили! Газ дешевий, електроенергія копійчана. І
14.01.2021 15:04 Відповісти
+5
Нет. Их всего лишь 73% от 43 млн.
14.01.2021 15:05 Відповісти
+5
Теперь Пэтю ,Сэню и Гросю на НАРЫ !!!
14.01.2021 15:29 Відповісти
Сортиров, или как там отдыхающего звать то - ему просто на суд .... наехать, бо оно и само - "суд".
толстое пузо, трусы и крестик, кто ненавидит = "гореть вечно"
14.01.2021 14:54 Відповісти
Ого! 2 млрд зелёных!
14.01.2021 15:00 Відповісти
Нет. Их всего лишь 73% от 43 млн.
14.01.2021 15:05 Відповісти
....
14.01.2021 15:07 Відповісти
Тебе " на дурку" пора посадити. .
14.01.2021 15:06 Відповісти
Невже"папутчік" Ринат Леонідович зажав цього разу занести гроші суддям?
14.01.2021 15:02 Відповісти
На цей раз автомат не спрацював.
14.01.2021 15:04 Відповісти
Олигархи мелочами не балуются!
14.01.2021 15:02 Відповісти
Ех, оце ми зараз зажили! Газ дешевий, електроенергія копійчана. І
14.01.2021 15:04 Відповісти
А якщо без жартів- то Ігор Валерійович через ту формулу і справді поніс збитки. Треба йому б бодай Приватбанк віддати. І Нафтогаз у вигляді матеріальної компенсації.
14.01.2021 15:07 Відповісти
Для гарної людини нічого не жалко.
Один нелох йому кожен день віддає честь. І рукою, і дупою.
14.01.2021 15:12 Відповісти
Краще Рошен подарувати, у вигляді компенсації!)
14.01.2021 16:26 Відповісти
Гадаю, Бєня і від твого рота не відмовиться.
14.01.2021 16:28 Відповісти
Якщо пишуть вам про дупи
про ділдо, лайно і рот
я ніколи не вагаюсь
пише- руський патріот!
14.01.2021 16:40 Відповісти
О як ти себе влучно охарактеризував. Ти за доставку газу заплатив?
14.01.2021 16:44 Відповісти
В мене безкоштовне опалення сірководнем, який генерують прихильники Петра Олексійовича!)))
14.01.2021 17:30 Відповісти
Обезьянник Коломойского. Была Буславец Ахметова- НАБУ и САП подтвердили фейковость дела "Роттердам+". Стал Витренко Коломойского-Суд подтвердил законность действий детективов при расчете ущерба по делу "Роттердам +"./Ужимки и прыжки мартышки: Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+"./ Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой.
14.01.2021 15:11 Відповісти
Роттердам был на газ, если мне не изменяет память на электроэнергию ввели Амстердам +, при этом ранее отменив Газовый Роттердам.
14.01.2021 15:27 Відповісти
Роттердам был на газ, если мне не изменяет память .- Иван Петрович Сидоров пацан чоткий, конкретный, реальный. / То, что дело "Роттердам+" закроют, стало ясно, когда Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой для определения цены газа, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко.31.08.20
14.01.2021 15:43 Відповісти
Дайте їм вже , тим детєківам НАБУ , сєльодки ,, хай поїдять та угомоняться ..

Примушують місцеву вату , на гілці , пісяти кип'ятком ,, гади такі !! .
14.01.2021 15:13 Відповісти
Так де ж формула яка доводить збитки?
14.01.2021 15:17 Відповісти
Теперь Пэтю ,Сэню и Гросю на НАРЫ !!!
14.01.2021 15:29 Відповісти
Ти за доставку газу заплатив?
14.01.2021 15:36 Відповісти
сдесь с математикой связана только одна цифра это 36 ярдов. для следаков теперь нужна только физика. если где то прибыло 36 ярдов, значить где то убыло столько же. убыло у нас. вопрос. имя которому прибыло, одно или много, без разници. бабки в казну, их в тюрьму, аплодисменты, занавес
14.01.2021 15:42 Відповісти
Я уже 100-500 раз писала:
1.Ситуация с оценкой «дела Роттердам +» давно уже напоминает - «...Коротышек собралось - тысячи! Одни говорят, что шар полетит ущерб был, другие - что не полетит не было. Началась драка. Те, которые говорят, что полетит ущерб был, колотят тех, которые говорят, что не полетит не было, а те, которые говорят, что не полетит не было, колотят тех, что полетит ущерб был. Или нет... кажется, наоборот: те, которые полетит ущерб был, тех, что не полетит не было... Или нет, наоборот... Словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все друг друга колотят...»
2.Главной «претензией» к формуле «Роттердам+» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт, но они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
14.01.2021 17:32 Відповісти
3. Оцените «красоту игры»! Порошенко предоставил Ахметову право ввести «Роттердам +». Все что украинские потребители платили за электроэнергию, которую производили Ахметовские ТЭС, шло на закупку угля на оккупированных территориях. Уголь брали по 25-50 долларов, но в стоимость электроэнергии закладывалась цена угля 100-105 $ (с доставкой с биржи Роттердама). Все объяснялось "энергонезависимостью от агрессора", а Ахметов и ДТЭК получали сверхприбыли. Компания ICU (в интересах Порошенко) потом скупала еврооблигации кампании Ахметова (они из-за Роттердам плюс безумно росли в цене). С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии в Украине выросло вдвое. В итоге - на «Роттердаме+» получили профит более 20000000000 гривен, Порошенко и Ахметов обогатились, российские наемники получили деньги на обучение своих детей в Украине и на строительство элитных домов. Ну и они конечно закупили боеприпасы и амуницию чтобы лучше убивать украинских солдат. А украинцы попали на тарифы, цены и финансирование оккупантов из своего кармана.
14.01.2021 17:34 Відповісти
4. Так что - все эти «выводы» всех этих «судов/экспертиз/и т.д.» - «филькина грамота», грандиозный спектакль для лохов!
НАБУ открыто применило избирательный подход - попыталось «Роттердам +» объявить незаконным, а точно такой же газовый (но освященный МВФ) «Дюссельдорф +» оправдать. Такая непоследовательность сделала все потуги «независимых правоохранителей» неотличимо похожими на обычную проституцию банальное обслуживание одних олигархов в их борьбе с другими.
Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения,- не только исчезали в «Нафтогазе» и шли на премии «образцовым сыновьям» и их «мамам», но и, всё-таки, чуть-чуть перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал: «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу«Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский, Коболев, все вместе? (Это все те, которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)
14.01.2021 17:40 Відповісти
Мадам, бред постите! Лугандонский уголь ВСЕГДА был ДОРОГИМ---государство постоянно миллиардно дотировало лугандонский уголь! Его продавали государству по 2500-2700 грв за тонну! Формула Роттердам+ поставила верхнюю планку на цену угля в 1700 грв за тонну.
И ГДЕ здесь население понесло убытки???Понес убытки ахметка и иже с ним--за это и ополчились они на Пороха и навязали вам управляемое ими чмо. Без этой формулы уже в 16-17 году электрика бы стоила 2 грв, как сейчас без противного Роттердама и будет)))

Так тошно читать тупые фейки!
15.01.2021 01:14 Відповісти
Месье, у Вас явные затруднения с восприятием (по крайней мере - моего) печатного текста!
19.01.2021 10:00 Відповісти
Я чогось не розумію, як може суд щось виносити по закритій судом справі?
14.01.2021 17:59 Відповісти
А почему не Печерский, а только вовчий административный?
Дела НАБУ рассматривает ТОЛЬКО ВАКС(антикоррупционный), поэтому волчьим решением могут только подтереться!
15.01.2021 01:03 Відповісти
 
 