Суд підтвердив законність дій детективів під час розрахунку збитків у справі "Роттердам+", - НАБУ
Детективи Національного антикорупційного бюро діяли законно і в межах повноважень під час розрахунку і встановлення розміру збитків, завданих через запровадження формули "Роттердам+" споживачам електроенергії.
Це підтвердив Шостий апеляційний адміністративний суд Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Згідно з повідомленням, 12 січня 2021 року суд скасував рішення ОАСК про визнання протиправними дій детектива НАБУ щодо встановлення збитків у 18 млрд грн через формулу "Роттердам+".
"НАБУ переконане, що ОАСК не може надавати оцінку доказам у кримінальному судочинстві, адже це поза його компетенцією. Апеляційний суд також дійшов висновку, що справа не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства і закрив провадження", - наголошує пресслужба Бюро.
У повідомленні також нагадується, що йдеться про встановлення збитків за перший період (2016-2017 рр.) дії формули "Роттердам+". Первинно їхній розмір у 18 млрд грн розрахували аналітики Бюро, а в подальшому його підтвердили декілька експертиз. Сторона захисту, в свою чергу, намагалася оскаржити дії детектива-аналітика НАБУ щодо розрахунку негативних наслідків від застосування формули, проте апеляційний суд не підтримав її позицію та визнав правомірними дії детективів.
"Загалом у розпорядженні слідства: наукові дослідження національних та іноземних фахівців, експертні висновки державних експертних установ та фахових приватних експертів. Усі вони свідчать, що збитки за весь період дії "Роттердам+" становлять 39 млрд грн", - підкреслюють у НАБУ.
Раніше НАБУ заявляло, що доказів у справі "Роттердам+" достатньо для завершення досудового слідства.
Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів збитків від формули або вчинення будь-ким кримінально правопорушення.
17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам +".
Того ж дня Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам +".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
толстое пузо, трусы и крестик, кто ненавидит = "гореть вечно"
Один нелох йому кожен день віддає честь. І рукою, і дупою.
про ділдо, лайно і рот
я ніколи не вагаюсь
пише- руський патріот!
Примушують місцеву вату , на гілці , пісяти кип'ятком ,, гади такі !! .
1.Ситуация с оценкой «дела Роттердам +» давно уже напоминает - «...Коротышек собралось - тысячи! Одни говорят, что
шар полетитущерб был, другие - что не полетитне было. Началась драка. Те, которые говорят, что полетитущерб был, колотят тех, которые говорят, что не полетитне было, а те, которые говорят, что не полетитне было, колотят тех, что полетитущерб был. Или нет... кажется, наоборот: те, которые полетитущерб был, тех, что не полетитне было... Или нет, наоборот... Словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все друг друга колотят...»
2.Главной «претензией» к формуле «Роттердам+» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт, но они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
НАБУ открыто применило избирательный подход - попыталось «Роттердам +» объявить незаконным, а точно такой же газовый (но освященный МВФ) «Дюссельдорф +» оправдать. Такая непоследовательность сделала все потуги «независимых правоохранителей» неотличимо похожими на
обычную проституциюбанальное обслуживание одних олигархов в их борьбе с другими.
Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения,- не только исчезали в «Нафтогазе» и шли на премии «образцовым сыновьям» и их «мамам», но и, всё-таки, чуть-чуть перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал: «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу«Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский, Коболев, все вместе? (Это все те, которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)
И ГДЕ здесь население понесло убытки???Понес убытки ахметка и иже с ним--за это и ополчились они на Пороха и навязали вам управляемое ими чмо. Без этой формулы уже в 16-17 году электрика бы стоила 2 грв, как сейчас без противного Роттердама и будет)))
Так тошно читать тупые фейки!
Дела НАБУ рассматривает ТОЛЬКО ВАКС(антикоррупционный), поэтому волчьим решением могут только подтереться!