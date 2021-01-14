УКР
Українці, які хочуть менше платити за газ, мають переходити на послуги "Нафтогазу", - "слуга народу" Корнієнко

Глава партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко радить українцям, які хочуть менше платити за газ, переходити на послуги "Нафтогазу".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

Він закликав скаржитися місцевій владі, якщо приватні постачальники "ганебно" заважають людям це зробити.

"Ринок – це не баба-Яга, якою треба лякати, це перше. Друге, коли ринок не працює або викривлений – є недосконала конкуренція. Створилася така ситуація, коли 80% облгазів належить великому бізнесмену, який зараз не в Україні. Це ознаки певної монополії. Монополіями має займатися АМКУ, він завтра буде на зустрічі з депутатами фракції "Слуга народу", - заявив Корнієнко.

Нардеп зазначив, що "Нафтогаз" зараз обслуговує 5% ринку, а "80% ринку обслуговують ті ж облгази, вони належать різним власникам, чверть із них одному власнику".

"Нафтогаз" поступово людей переводить. Дійсно, були огріхи в комунікації. При цьому я хотів би звернутися до людей в прямому ефірі – коли люди в регіонах хочуть перейти на "Нафтогаз", на найдешевшу ціну газу, їм наявний постачальник газу заважає це зробити. Їх залякують, що відріжуть газ, приходять раптово якісь люди, перевіряють лічильники, додатково опломбовують – це все ганебно. Ми просимо людей звертатися до депутатів місцевих рад, в першу чергу "Слуги народу", ми будемо допомагати, відкривати кримінальні справи тощо. Люди мають право обрати чесного постачальника з найнижчою ціною", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" готовий продавати газ за ціною 6,99 грн за куб. м під час карантину або до кінця опалювального сезону

Топ коментарі
+13
Уважаемый Александр Корниенко, РЫНОК при котором себестоимость добчычи 30$, а продажа населению за 250$ - засунь себе в жо...пу. И Нафтогаз, который, с барского плеча, предлагает газ по 200$ - в то же место.
14.01.2021 15:28 Відповісти
+11
это шоб никто не мешал частным облгазам вообще на голову потребителю сесть? логично,чо ж...
14.01.2021 15:11 Відповісти
+8
перейдут и потом нафтогаз ужо поставит цену, какую захочет или кто-то думает иначе?
14.01.2021 15:09 Відповісти
Нафтогаз треба скасувати. Це занадто дороге задоволення для народу і країни.
14.01.2021 15:06 Відповісти
это шоб никто не мешал частным облгазам вообще на голову потребителю сесть? логично,чо ж...
14.01.2021 15:11 Відповісти
14.01.2021 15:54 Відповісти
ПОМНИМ
14.01.2021 15:55 Відповісти
Юлька фсё украла
14.01.2021 16:09 Відповісти
Двох крайніх можна спокійно ставити до стінки.
14.01.2021 17:15 Відповісти
ПОШЕЛ ТЫ,зеленый алкоголик со своим оманским слом,в ДУПУ !!!!!!
14.01.2021 16:37 Відповісти
перейдут и потом нафтогаз ужо поставит цену, какую захочет или кто-то думает иначе?
14.01.2021 15:09 Відповісти
Тоді знайдеться більш дешевий постачальник. Та і Нафтогаз - держ. контора, якісь важелі впливу на нього у влади є, а от на комерційного постачальника немає.
14.01.2021 15:12 Відповісти
вплыв заметен наш газ он нам впаривает ценой как в германии с ямала
14.01.2021 15:32 Відповісти
А наша пшениця чи наша вода? Вони теж повинні бути безкоштовними?
14.01.2021 15:45 Відповісти
пример цены " наша пшениця " = хабу пшеницы из канады
14.01.2021 15:53 Відповісти
Це ви так жартуєте, чи справді не в курсі шо наші руди та зерно на світовому ринку продають за світовими цінами, і вони не сильно відрізняються від тих, що всередині країни?
14.01.2021 16:00 Відповісти
пшениця в отличии газа ,вода свет , не у посредника " государство," оно было бы рада хабануть
14.01.2021 16:00 Відповісти
а интересно почем негры бананы в африке покупают...тоже с плюсом как в европе...??
14.01.2021 17:36 Відповісти
Эквадорские экспортёры бананов сообщают о катастрофически низком спросе на свою продукцию на мировом спотовом рынке и ценовом коллапсе, передает https://www.freshfruitportal.com/news/2020/07/21/ecuadorian-banana-industry-********-by-spot-market-price-collapse/ FreshFruitPortal со ссылкой на местные СМИ. На данный момент средняя спотовая цена на ящик бананов опустилась до $3,50
14.01.2021 18:04 Відповісти
Рынок работает. Я уже два раза менял поставщика. Цена Нафтогаза,практически, и будет на время карантина.
14.01.2021 15:21 Відповісти
ну да...тогда облгазы за доставку такую цену загнут...
ну не верим же мы в самом деле,шо услуги по доставке переданы случайным лицам с улицы,и никак не связаны с владельцем облгаза
14.01.2021 15:10 Відповісти
Доставка - природна монополія, вона регулюється іншим чином ніж ціна доставленого продукту
14.01.2021 15:13 Відповісти
за задумкою-так...а як насправді?
14.01.2021 15:17 Відповісти
Нє ну і насправді Нацрада встановлює базовий тариф на розподіл. Як я розумію, кінцевий тариф на доставку теж має чітку формулу

https://www.nerc.gov.ua/?id=16447 https://www.nerc.gov.ua/?id=16447
14.01.2021 15:33 Відповісти
давайте переходьте а через 2-3 місяця ціну влуплять як зараз і нафтогамназ стане монополістом!
14.01.2021 15:12 Відповісти
Ага, все проще. Если хотели меньше платить за газ -- нужно было не выбирать куклу олигархов.

14.01.2021 15:18 Відповісти
Кручу, вєрчу,абмануть хачю... Коли велику частину мудрого наріду перейдуть на Нафтогаз- відбудуться дивп- дівниє... Теперішні газмяси збанкрутіють, а Нафтогаз стане вдруг суперзбитковим тягарем на шиї України, який потрібно буде прихватизувати... Як думаєте, хто буде власником цього укрупненого "облгаза"?
14.01.2021 15:19 Відповісти
А чего ЗеМародер с таким лозунгом на президентские выборы не пошел?
14.01.2021 15:19 Відповісти
"Мы будем открывать уголовные дела и тому подобное".
14.01.2021 15:23 Відповісти
Выпускником какого интерната для дебилов ,является Корниенко ???
14.01.2021 15:26 Відповісти
Того-же, что и найвелычнишый политик вселенной, дурдома из Кривого Рога.
У ЗЕбанутой власти все дебилы.
14.01.2021 16:04 Відповісти
Вот и ответ на "тарифные протесты" - Нафтогаз хочет забрать с помощью людей облгазы у Фирташа и Ко СЕБЕ в управление и получать тот же "кеш от народа-лоха" -- только для себя !!
14.01.2021 15:27 Відповісти
Уважаемый Александр Корниенко, РЫНОК при котором себестоимость добчычи 30$, а продажа населению за 250$ - засунь себе в жо...пу. И Нафтогаз, который, с барского плеча, предлагает газ по 200$ - в то же место.
14.01.2021 15:28 Відповісти
"Ну і умний! Аж страшно..." (с)
14.01.2021 15:30 Відповісти
Украинцы, которые хотят меньше платить за газ, должны переходить на услуги "Нафтогаза", - "слуга народа" Корниенко
-- сказал директор рынка газа...*)
14.01.2021 15:33 Відповісти
А куда переходить, чтобы платить реальную цену за доставку, а не грабительские две!!!!грн за каждый куб газа?
14.01.2021 15:36 Відповісти
Украинцы ,которые хотят платить меньше,должны прогнать к ...... матери всех корнеенок ,зеленских,и прочих каламойских!
14.01.2021 15:41 Відповісти
Да не лепи хурму, нафтохрензбоченець!
Прийшла листівка від наххренбази- подати всі(!!)
ксерокопії докумеетів і навіть на власність помешкання!!
Щоб потім тебе і залишити без помешкання-бомжом!!
Боргів не МАЮ, поки..
Вже судився з ними 10 років тому..
Було тіль 2000 грв боргу, так випадково вийшло..
Суд був без Мене, навіть не знав, не повістки ні звонку...Так ще до суду, за два місяця, Я погасив
всі борги!! Був такий цирк!!В заяві до суду була брехня ще з купівлі квартири за 20 років!! Всі чеки на оплату були-нікого це не цікавло,мля..
Зграя знову хоче грабувати, починаючи з "легітимного"..🤣
14.01.2021 15:49 Відповісти
Якось дивно чути,невже знайдуться такі хто хотів би платити більше? Ви з почвтку зробіть так щоб людям газ не відключали коли хочуть змінити постачальника.
14.01.2021 15:49 Відповісти
вот вопрос к этому блюстителя корабельных сосен: пришла платёжка за отопление декабря. Месяц довольно тёплый был. + 700 грн. к ноябрю. Куда переходить от ваших "рыночно не навязчивых конкурентных продавцов" ????
посоветуй!
только не надо про счётчики рассказывать.
14.01.2021 15:55 Відповісти
Нарид не хочет рынка!
Он хочет от государства газ по 4 копейки куб, как раньше!
14.01.2021 15:55 Відповісти
Не юродствуй.
14.01.2021 21:14 Відповісти
А что, нет?
15.01.2021 12:05 Відповісти
МЫ ДОЛЖНЫ??? НАНЯЛИ ИХ НА РАБОТУ- платим им зарплату....Они нас нагло грабят еще и учат жизни....Мрази...
14.01.2021 16:16 Відповісти
Я конечно, извиняюсь, дети за родителей не в ответе, но помните Наталью Витренко (Конотопська відьма) - вожак прогрессивной социалистической партии Украины. Интересно чем её дети занимаются?
14.01.2021 16:17 Відповісти
Почитал комменты...... Власть! Вам не верят. Подите вон падлюки!!!
14.01.2021 16:50 Відповісти
а интересно почем негры бананы в африке покупают...тоже с плюсом как в европе...??
14.01.2021 17:44 Відповісти
хотів би я спитати у так званого слуги народу, чому населення ніхто не спитав, коли їм підсовували "дешевих" привавтних постачальників, а точніше "купи продай", або ж спекулянтів. та ще і так зване транспортування. кожен з нас зобовязаний заплатити відповідно показів лічильника, а які там постачальники, які транспортувальники повинно бути до одного місця
14.01.2021 20:15 Відповісти
надо походу делать майдан3, и реально вас гавнюков вешать всех подряд!
14.01.2021 21:57 Відповісти
Куплені депутати прийняли кодекс, по якому, якщо ви використовуєте менше газу, вам за транспортування виставляють більше. У мене за рік було 30 кубів, але Чернігівгаз вважає, що повинно бути 314 куб за місяць (!), і платить треба за віртуальне їх транспортування. Чи не мародери вони?
14.01.2021 23:22 Відповісти
 
 