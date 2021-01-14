Українці, які хочуть менше платити за газ, мають переходити на послуги "Нафтогазу", - "слуга народу" Корнієнко
Глава партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко радить українцям, які хочуть менше платити за газ, переходити на послуги "Нафтогазу".
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
Він закликав скаржитися місцевій владі, якщо приватні постачальники "ганебно" заважають людям це зробити.
"Ринок – це не баба-Яга, якою треба лякати, це перше. Друге, коли ринок не працює або викривлений – є недосконала конкуренція. Створилася така ситуація, коли 80% облгазів належить великому бізнесмену, який зараз не в Україні. Це ознаки певної монополії. Монополіями має займатися АМКУ, він завтра буде на зустрічі з депутатами фракції "Слуга народу", - заявив Корнієнко.
Нардеп зазначив, що "Нафтогаз" зараз обслуговує 5% ринку, а "80% ринку обслуговують ті ж облгази, вони належать різним власникам, чверть із них одному власнику".
"Нафтогаз" поступово людей переводить. Дійсно, були огріхи в комунікації. При цьому я хотів би звернутися до людей в прямому ефірі – коли люди в регіонах хочуть перейти на "Нафтогаз", на найдешевшу ціну газу, їм наявний постачальник газу заважає це зробити. Їх залякують, що відріжуть газ, приходять раптово якісь люди, перевіряють лічильники, додатково опломбовують – це все ганебно. Ми просимо людей звертатися до депутатів місцевих рад, в першу чергу "Слуги народу", ми будемо допомагати, відкривати кримінальні справи тощо. Люди мають право обрати чесного постачальника з найнижчою ціною", - заявив він.
ну не верим же мы в самом деле,шо услуги по доставке переданы случайным лицам с улицы,и никак не связаны с владельцем облгаза
https://www.nerc.gov.ua/?id=16447 https://www.nerc.gov.ua/?id=16447
У ЗЕбанутой власти все дебилы.
-- сказал директор рынка газа...*)
Прийшла листівка від наххренбази- подати всі(!!)
ксерокопії докумеетів і навіть на власність помешкання!!
Щоб потім тебе і залишити без помешкання-бомжом!!
Боргів не МАЮ, поки..
Вже судився з ними 10 років тому..
Було тіль 2000 грв боргу, так випадково вийшло..
Суд був без Мене, навіть не знав, не повістки ні звонку...Так ще до суду, за два місяця, Я погасив
всі борги!! Був такий цирк!!В заяві до суду була брехня ще з купівлі квартири за 20 років!! Всі чеки на оплату були-нікого це не цікавло,мля..
Зграя знову хоче грабувати, починаючи з "легітимного"..🤣
посоветуй!
только не надо про счётчики рассказывать.
Он хочет от государства газ по 4 копейки куб, как раньше!