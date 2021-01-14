Українці, які хочуть менше платити за газ, мають переходити на послуги "Нафтогазу", - "слуга народу" Корнієнко

Глава партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко радить українцям, які хочуть менше платити за газ, переходити на послуги "Нафтогазу".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

Він закликав скаржитися місцевій владі, якщо приватні постачальники "ганебно" заважають людям це зробити.

"Ринок – це не баба-Яга, якою треба лякати, це перше. Друге, коли ринок не працює або викривлений – є недосконала конкуренція. Створилася така ситуація, коли 80% облгазів належить великому бізнесмену, який зараз не в Україні. Це ознаки певної монополії. Монополіями має займатися АМКУ, він завтра буде на зустрічі з депутатами фракції "Слуга народу", - заявив Корнієнко.

Нардеп зазначив, що "Нафтогаз" зараз обслуговує 5% ринку, а "80% ринку обслуговують ті ж облгази, вони належать різним власникам, чверть із них одному власнику".

"Нафтогаз" поступово людей переводить. Дійсно, були огріхи в комунікації. При цьому я хотів би звернутися до людей в прямому ефірі – коли люди в регіонах хочуть перейти на "Нафтогаз", на найдешевшу ціну газу, їм наявний постачальник газу заважає це зробити. Їх залякують, що відріжуть газ, приходять раптово якісь люди, перевіряють лічильники, додатково опломбовують – це все ганебно. Ми просимо людей звертатися до депутатів місцевих рад, в першу чергу "Слуги народу", ми будемо допомагати, відкривати кримінальні справи тощо. Люди мають право обрати чесного постачальника з найнижчою ціною", - заявив він.

