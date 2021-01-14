УКР
Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup. ІНФОГРАФІКА

Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup. ІНФОГРАФІКА

У кінці 2020 року кількість щасливих людей в Україні (49%) була більше за кількість нещасливих (35%). Однак порівняно з минулим роком індекс щастя значно впав - з + 33% до + 14%, тобто в два з половиною рази порівняно з 2019 роком, в результаті чого наша країна опинилася в кінці списку з 41 держави, спустившись нижче Іраку.

Про це свідчать дані міжнародного опитування Gallup International, який в Україні проводили фонд "Демократичні ініціативи" та КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Загалом у світі більше половини (54%) респондентів країн, де проводилося дослідження, відповіли, що вважають себе щасливими, тільки близько одного з десяти (14%) кажуть, що вони нещасні. Трохи більше четвертої частини опитаних (31%) вважають себе ні щасливими, ні нещасними. Тобто відповідний середній індекс становить 40%.

Україна опинилася в десятці країн, жителі яких схильні вважати своє особисте життя нещасливим. У рейтингу 41 країн Україна посідає п'яте місце з кінця. Гірше неї ситуація тільки у Вірменії (12%), Гонконгу (7%), Гані (0%) і Північній Македонії (-3%). Найвищі показники у Киргизстану (85%), Казахстану (78%), Еквадору (77%), Колумбії (77%), Азербайджану (76%). У сусідніх з Україною країнах - Польщі і Росії - 39% і 19% відповідно.

Під час дослідження Gallup International було опитано 38 709 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року було проведено інтерв'ю з представницькою вибіркою з приблизно 1000 осіб. Похибка опитування становить від 3-5% на рівні 95% довіри.

Зазначимо, за даними опитування Gallup International, в кінці 2019 року 51% українців вважали себе щасливими і лише 18% вважали своє життя нещасливим, індекс щастя становив 33%.

Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup 01
Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup 02
Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup 03
Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup 04
Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup 05
Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup 06
Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup 07
Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup 08
Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup 09
Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup 10
Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup 11
Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup 12

Сторінка 2 з 2
 
 