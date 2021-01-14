Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup. ІНФОГРАФІКА
У кінці 2020 року кількість щасливих людей в Україні (49%) була більше за кількість нещасливих (35%). Однак порівняно з минулим роком індекс щастя значно впав - з + 33% до + 14%, тобто в два з половиною рази порівняно з 2019 роком, в результаті чого наша країна опинилася в кінці списку з 41 держави, спустившись нижче Іраку.
Про це свідчать дані міжнародного опитування Gallup International, який в Україні проводили фонд "Демократичні ініціативи" та КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Загалом у світі більше половини (54%) респондентів країн, де проводилося дослідження, відповіли, що вважають себе щасливими, тільки близько одного з десяти (14%) кажуть, що вони нещасні. Трохи більше четвертої частини опитаних (31%) вважають себе ні щасливими, ні нещасними. Тобто відповідний середній індекс становить 40%.
Україна опинилася в десятці країн, жителі яких схильні вважати своє особисте життя нещасливим. У рейтингу 41 країн Україна посідає п'яте місце з кінця. Гірше неї ситуація тільки у Вірменії (12%), Гонконгу (7%), Гані (0%) і Північній Македонії (-3%). Найвищі показники у Киргизстану (85%), Казахстану (78%), Еквадору (77%), Колумбії (77%), Азербайджану (76%). У сусідніх з Україною країнах - Польщі і Росії - 39% і 19% відповідно.
Під час дослідження Gallup International було опитано 38 709 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року було проведено інтерв'ю з представницькою вибіркою з приблизно 1000 осіб. Похибка опитування становить від 3-5% на рівні 95% довіри.
Зазначимо, за даними опитування Gallup International, в кінці 2019 року 51% українців вважали себе щасливими і лише 18% вважали своє життя нещасливим, індекс щастя становив 33%.
И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить! (с)
Потому что в набедренных повязках.
А тут, ни носков ни трусов не купить...
Аби ж =щастя= було в тих трусах і шкарпетках.
- Це жити в Україні.
- А шо таке нещастя?
- Це мати таке щастя.
Бывает так, пацаны
Не думаешь ни о чем и всё равно приуныл
Все ходят и говорят:
Не унывай, ну ты че
Работа есть, бабки есть
Нормально вроде бы всё.
Не унывайте, пацаны.
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні хріна в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірим отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смог;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
Вообще, судя по тому, что в Украине президент Голобородько и сколько у него кумиров, то Украина с большим отрывом должна быть на первом месте
им некогда тосковать
таки да!
вот так часом пригадаєшь і гріє душу
Шоколадного Мародера мудрий нарід "ушел", а ЗЕльоное счастье с Новыми Лицами не подвалило
Хотя этот год добавил негатива и я присоединяюсь к хештегам #НенавиджуМАУ #**************, но благодаря всему этому принял окончательное решение: надо ехать. Здесь будет только хуже.
Україна - це теріторія беззаконня, безвідповідальності влади, безправ'я громадян. Та й від самої держави майже нічого вже не залишилося.
Вы только посмотрите на культуру общения хотя бы на этом сайте.
Например, какое-то мурло полиграф по поводу и без, всем пишет про сидение на бутылке.
Посмотрите на культуру вождения на дорогах.
На дегенератов, которые кидают бычки на газоны и дороги.
На тех кто курит в лицо некурящим в общ. местах.
На соседей, которые устраивают дискотеки в 12 ночи и всех имеют в виду...
На повальное хамство
продолжать?
То это власть виновата? или кабмин? или рада?
разруха в головах, и к сожалению, у 70%.
Вы верно написали, что все начинается с граждан, с семьи. Но зачем нам, гражданам, такое государство, которое не выполняет свои функции, государство, которого нет? Мыслители План, Аристотель и сотни других писали трактаты о государстве, но эта, нынешняя быдлоэлита, не только не читала такие работы, даже не подозревает, что были такие философы.
Но мое мнение - каждый должен начинать с себя, и отвечать за себя.
Тогда и власть будет выбрана нормальная.
А позиция "я могу бросать бычки и мусорить, и мне за этого ничего не будет, потому что у нас тупая власть", и есть основа всех проблем.
Також Африка очікує ще 600 млн доз через угоду COVAX. / Sergiy Taran/
🌴 Африка, Карл!
🐵 Нижче нас тільки мавпи на пальмах
Доголосувались, пляді!?
Г.Штельмах
и все до сих пор "веселятся"
У них национальная валюта - доллар США, без шуток.
А цены ненамного отличаются от наших. И климат более - менее мягкий.
И еще очень сильны общины, люди чувствуют, что они хозяева своей жизни.