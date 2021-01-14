Україна, Грузія і Молдова мають спільне бачення щодо поліпшення Східного партнерства, - глава МЗС Кулеба
Сьогодні, 14 січня, глава МЗС України Дмитро Кулеба під час відеотелеконференції обговорив з главою МЗС Грузії Давидом Залкаліані і главою МЗС Молдови Аурелієм Чокоєм, яким чином можна зробити Східне партнерство більш ефективним як для ЄС, так і для вищезазначених країн.
Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Напередодні саміту Східного партнерства цього року наше асоційоване тріо України, Грузії, Молдови розділяє загальне бачення того, як зробити Східне партнерство більш ефективним як для ЄС, так і для трьох його найбільш амбітних східних партнерів", - написав Кулеба.
Гыг с Вами
Zushaua
