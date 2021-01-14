УКР
Україна, Грузія і Молдова мають спільне бачення щодо поліпшення Східного партнерства, - глава МЗС Кулеба

Сьогодні, 14 січня, глава МЗС України Дмитро Кулеба під час відеотелеконференції обговорив з главою МЗС Грузії Давидом Залкаліані і главою МЗС Молдови Аурелієм Чокоєм, яким чином можна зробити Східне партнерство більш ефективним як для ЄС, так і для вищезазначених країн.

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні саміту Східного партнерства цього року наше асоційоване тріо України, Грузії, Молдови розділяє загальне бачення того, як зробити Східне партнерство більш ефективним як для ЄС, так і для трьох його найбільш амбітних східних партнерів", - написав Кулеба.

Топ коментарі
+2
общее,общее...Санду вон уже разозлили...

hromadske

Президентка Молдови Майя Санду проситиме ЄС перевірити ситуацію на Дністрі через плани України побудувати на цій річці кілька електростанцій - візит у Брюссель відбудеться за кілька днів https://hromadske.ua/posts/prezidentka-moldovi-poprosit-yes-provesti-ekspertizu-dnistra-shob-********-zmogla-zbuduvati-tam-elektrostanciyi
показати весь коментар
14.01.2021 15:24 Відповісти
+1
Он действует правильно.Для тех кто в танке напоминаю .....В Восточном партнерстве есть еще еврАзийская Армения и савєцкая (лукашенковская) Беларусь .А ЕС НЕ хочет разделять 5 стран по их фактической и геополитической расположенности .То есть за что вы его осуждаете ? Он же прав по сути
показати весь коментар
14.01.2021 23:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Три аутсайдера
показати весь коментар
14.01.2021 15:23 Відповісти
Масло масленое ... Вода мокрая ....
показати весь коментар
14.01.2021 15:23 Відповісти
Україна, Грузія і Молдова мають спільне бачення щодо поліпшення Східного партнерства, - глава МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 3830
показати весь коментар
14.01.2021 15:29 Відповісти
Мне думается, что Зе люто ненавидит Кулебу. Но просто до его увольнения никак руки из-за всяких зашкваров никак не дойдут.
показати весь коментар
14.01.2021 15:30 Відповісти
Надо не просто видеть, но и конкретно действовать
показати весь коментар
14.01.2021 15:32 Відповісти
это пздц !!!
Посмотрите на карту вакцинации согласно The Economist, мы единственная страна в Европе красная, где ожидается в 22-23 годах и то остатками низкой дешевой китайской бормотухой, красная почти вся Африка и на этой карте мы одни в Европе !!!, такого позора для имиджа страны не было даже при Овоще !!!
показати весь коментар
14.01.2021 15:40 Відповісти
Йшов би ти, Кулеба, у відставку, поки з цими убогими зеленими зовсім не опозорив своє імя! Перед власними дітьми буде встидно!
показати весь коментар
14.01.2021 18:48 Відповісти
Он действует правильно.Для тех кто в танке напоминаю .....В Восточном партнерстве есть еще еврАзийская Армения и савєцкая (лукашенковская) Беларусь .А ЕС НЕ хочет разделять 5 стран по их фактической и геополитической расположенности .То есть за что вы его осуждаете ? Он же прав по сути
показати весь коментар
14.01.2021 23:20 Відповісти
 
 