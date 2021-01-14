Січневий карантин не вплине на курс валют, навпаки, є підстави для зміцнення гривні, - радник президента Устенко
Посилення карантинних заходів, запроваджених в Україні з 8 до 24 січня, суттєво не вплине на курс гривні до долара, адже багато підприємств продовжують працювати, а кон'юнктура на зовнішніх ринках сприяє притоку валюти в країну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив радник Президента України з питань економіки Олег Устенко.
"Обмежувальні заходи здебільшого стосуються діяльності у сфері послуг, але промислові та аграрні підприємства продовжують працювати. Також працює банківська система. Тому карантин не здійснить суттєвого впливу на курс валют в Україні", – зазначив Устенко.
Радник президента нагадав, що, за прогнозами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, у 2021 році курс національної валюти може становити 28,6 грн/дол. А експерти очікують, що курс гривні в поточному році коливатиметься в межах 27-29,5 грн/дол.
Радник Президента зауважив, що на курс валюти в Україні впливає низка чинників. По-перше, це стан зовнішніх ринків, який зараз активно поліпшується. Зокрема, зростають ціни на ті групи товарів, які експортує Україна: метали й сільськогосподарська продукція. Це означає, що українські експортери почнуть завозити в країну більше валютної виручки. А додаткова пропозиція валюти на ринку створюватиме тиск на іноземні валюти та сприятиме зміцненню гривні.
По-друге, за словами Устенка, приплив валюти в Україну збільшується завдяки кредитному ресурсу.
"Це можна простежити по зростанню міжнародних резервів України, які зараз найбільші за останні 10 років", – зауважив він.
Крім того, радник Президента України нагадав, що вже у новому році Міністерство фінансів залучило на двох аукціонах з розміщення ОВДП понад 17 млрд грн. Частина з них була номінована у валюті. Це означає, що частина покупців для придбання ОВДП заводили в країну валюту і конвертували її у гривню. Таким чином, за словами Устенка, створюються підстави для зміцнення національної валюти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ура Зе!білам, радник, що треба, бо підганяли під рівень оманського віслюка.
Хххххххххххххххххх
Ожидается два поста в Твиттер от Мендель?
у нас что, есть рынок?
- "Напротив, есть основание для укрепление гривны"