Січневий карантин не вплине на курс валют, навпаки, є підстави для зміцнення гривні, - радник президента Устенко

Посилення карантинних заходів, запроваджених в Україні з 8 до 24 січня, суттєво не вплине на курс гривні до долара, адже багато підприємств продовжують працювати, а кон'юнктура на зовнішніх ринках сприяє притоку валюти в країну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив радник Президента України з питань економіки Олег Устенко.

"Обмежувальні заходи здебільшого стосуються діяльності у сфері послуг, але промислові та аграрні підприємства продовжують працювати. Також працює банківська система. Тому карантин не здійснить суттєвого впливу на курс валют в Україні", – зазначив Устенко.

Радник президента нагадав, що, за прогнозами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, у 2021 році курс національної валюти може становити 28,6 грн/дол. А експерти очікують, що курс гривні в поточному році коливатиметься в межах 27-29,5 грн/дол.

Радник Президента зауважив, що на курс валюти в Україні впливає низка чинників. По-перше, це стан зовнішніх ринків, який зараз активно поліпшується. Зокрема, зростають ціни на ті групи товарів, які експортує Україна: метали й сільськогосподарська продукція. Це означає, що українські експортери почнуть завозити в країну більше валютної виручки. А додаткова пропозиція валюти на ринку створюватиме тиск на іноземні валюти та сприятиме зміцненню гривні.

По-друге, за словами  Устенка, приплив валюти в Україну збільшується завдяки кредитному ресурсу.

"Це можна простежити по зростанню міжнародних резервів України, які зараз найбільші за останні 10 років", – зауважив він.

Крім того, радник Президента України нагадав, що вже у новому році Міністерство фінансів залучило на двох аукціонах з розміщення ОВДП понад 17 млрд грн. Частина з них була номінована у валюті. Це означає, що частина покупців для придбання ОВДП заводили в країну валюту і конвертували її у гривню. Таким чином, за словами Устенка, створюються підстави для зміцнення національної валюти.

+10
че ты ноешь? зробыв разом - наслаждайся
14.01.2021 15:37 Відповісти
+8
Январский карантин не повлияет на курс валют, напротив, есть основания для укрепления гривни, - советник президента Устенко
Хххххххххххххххххх
Ожидается два поста в Твиттер от Мендель?
14.01.2021 15:36 Відповісти
+5
Пліснява влада така професійна - будь-який радник блазня може давати прогнози курсу валют в країні...
14.01.2021 15:37 Відповісти
Да мы уже поняли что в етой стране научились искуственно снижать курс доллара чтобы за бесценок скупать валюту у гастарбайтеров. Теперь только самые тупые гастарбайтеры везут в Украину валюту, а те кто поумнее везут сразу товар которые в Украине бешенные цены стоит даже по курсу доллара.
14.01.2021 15:33 Відповісти
Январский карантин не повлияет на курс валют, напротив, есть основания для укрепления гривни советник президента Устенко...

Ура Зе!білам, радник, що треба, бо підганяли під рівень оманського віслюка.
14.01.2021 15:39 Відповісти
Власть в Украине умудрилась не только гривну а и доллар обесценить. Раньше цены и тарифы поднимали ссылаясь на рост доллара. Теперь же цены и тарифы растут вопреки росту доллара.
14.01.2021 15:35 Відповісти
че ты ноешь? зробыв разом - наслаждайся
14.01.2021 15:37 Відповісти
14.01.2021 16:33 Відповісти
Але,зесрань,вас снова обосцали-газ снизили на 23 копейки всего)))))
14.01.2021 15:38 Відповісти
какой спекулянтам во главе с нацбанком выгоден, такой и сделают...
у нас что, есть рынок?
14.01.2021 15:38 Відповісти
Советник такого презедента) - Ну разве может быть дурачком?
14.01.2021 15:39 Відповісти
не верю не одному слову этих дряней - валим пи доров
14.01.2021 15:40 Відповісти
- 11% падение экономики
- "Напротив, есть основание для укрепление гривны"
14.01.2021 15:44 Відповісти
нафта зростає, підорубль зростає і гривня тянеться
14.01.2021 15:47 Відповісти
Значит ждать обвала гривны.........
14.01.2021 16:32 Відповісти
ну так ... уркаїнська "економіка" міцна як ніколи ... відсотки ростуть як ніколи
14.01.2021 17:00 Відповісти
Печатный станок работает в три смены...
14.01.2021 23:47 Відповісти
 
 