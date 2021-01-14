Січневий карантин не вплине на курс валют, навпаки, є підстави для зміцнення гривні, - радник президента Устенко

Посилення карантинних заходів, запроваджених в Україні з 8 до 24 січня, суттєво не вплине на курс гривні до долара, адже багато підприємств продовжують працювати, а кон'юнктура на зовнішніх ринках сприяє притоку валюти в країну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив радник Президента України з питань економіки Олег Устенко.

"Обмежувальні заходи здебільшого стосуються діяльності у сфері послуг, але промислові та аграрні підприємства продовжують працювати. Також працює банківська система. Тому карантин не здійснить суттєвого впливу на курс валют в Україні", – зазначив Устенко.

Радник президента нагадав, що, за прогнозами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, у 2021 році курс національної валюти може становити 28,6 грн/дол. А експерти очікують, що курс гривні в поточному році коливатиметься в межах 27-29,5 грн/дол.

Радник Президента зауважив, що на курс валюти в Україні впливає низка чинників. По-перше, це стан зовнішніх ринків, який зараз активно поліпшується. Зокрема, зростають ціни на ті групи товарів, які експортує Україна: метали й сільськогосподарська продукція. Це означає, що українські експортери почнуть завозити в країну більше валютної виручки. А додаткова пропозиція валюти на ринку створюватиме тиск на іноземні валюти та сприятиме зміцненню гривні.

По-друге, за словами Устенка, приплив валюти в Україну збільшується завдяки кредитному ресурсу.

"Це можна простежити по зростанню міжнародних резервів України, які зараз найбільші за останні 10 років", – зауважив він.

Крім того, радник Президента України нагадав, що вже у новому році Міністерство фінансів залучило на двох аукціонах з розміщення ОВДП понад 17 млрд грн. Частина з них була номінована у валюті. Це означає, що частина покупців для придбання ОВДП заводили в країну валюту і конвертували її у гривню. Таким чином, за словами Устенка, створюються підстави для зміцнення національної валюти.

