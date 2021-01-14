УКР
Керівницю банківського відділення оголошено в міжнародний розшук за махінації з депозитом vip-клієнта, - Нацполіція

Столичні слідчі повідомили про підозру керівниці банківського відділення й оголосили її в міжнародний розшук за махінації з депозитом vip-клієнта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

Згідно з даними правоохоронців, протягом десяти років жінка за підробленими документами переводила в "готівку" кошти, в результаті чого привласнила понад 60 тисяч доларів США клієнта. За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До Оболонського управління поліції звернувся місцевий мешканець із заявою про те, що з його банківського депозиту зникли гроші. Правоохоронці зареєстрували повідомлення потерпілого та опитали співробітників банківського відділення, де зберігались гроші.

Читайте: "Укрпошта" попереджає про аферистів, які вимагають сплатити мито на міжнародні відправлення

Співробітники поліції встановили, що киянин працює за кордоном, а у 2010 році у банку відкрив депозитний рахунок, який регулярно поповнював. За роки співпраці з фінансовою установою чоловік став vip-клієнтом, а відтак між ним та керівницею відділення склалися довірливі відносини. Жінка, на прохання чоловіка, навіть виконувала деякі банківські операції.

У подальшому керівниця настільки увійшла в довіру клієнта та касирів банку, що почала підробляти заяви від імені чоловіка на видачу готівки в касі. У результаті протягом 10 років банківська працівниця провела 36 незаконних операцій із депозитом чоловіка та зняла з його рахунку понад 60 000 доларів США.

Раніше 33-річна зловмисниця звільнилась із роботи і наразі переховується від органів слідства. Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 5 слідчі повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину та оголосили її у міжнародний розшук.

+5
О как) А за махинации со всеми депозитами Приватбанка одного хрюнделя президентом избрали
14.01.2021 15:46
+3
Несолидно, за 10 лет с vlр-клиентов каких-то 60 тысяч.
14.01.2021 15:47
+2
Может и найдут....всё-таки не миллиард скоммуниздила. Если она не замужем за киприотом.
14.01.2021 15:45
Какой банк????
14.01.2021 15:43
Пойдешь депозит забирать?
показати весь коментар
14.01.2021 15:46
из 95 квартала - пошла на повишение
показати весь коментар
14.01.2021 17:40
Не знаю что это за "вип", но если он типичный наш украинский, то не жалко... Один шакал наворовал от упавшей туши "Тиранозавра - СССР", другой решил "трошки переделить нажитое мародерством"...
14.01.2021 18:45
Начала "подрабатывать заявления" на цензоре...
14.01.2021 15:43
Та цю бистренько знайдуть... Все таки шовкопйорих кинула
показати весь коментар
14.01.2021 16:32
абсолютно бесперспективное дело в плане осудить начальницу отделения. другое дело, что деньги она потратила и на адвокатов может и не хватить. советую брать в этом случае студентов старшекурсников юрфака. 300 баксов и дело выиграно. третье дело, что судья может подумать, что деньги она не потратила... у неё его часть
показати весь коментар
14.01.2021 16:40
что начала подделывать заявления от имени мужчины на выдачу наличности в кассе. В результате в течение 10 лет банковская сотрудница провела 36 незаконных операций с депозитом потерпевшего и сняла с его счета более 60 тысяч долларов США.

За годы сотрудничества с финансовым учреждением мужчина стал vip-клиентом, а затем между ним и руководительницей отделения сложились доверительные отношения. Женщина, по его просьбе даже выполняла некоторые банковские операции.
14.01.2021 20:53
 
 