Керівницю банківського відділення оголошено в міжнародний розшук за махінації з депозитом vip-клієнта, - Нацполіція

Столичні слідчі повідомили про підозру керівниці банківського відділення й оголосили її в міжнародний розшук за махінації з депозитом vip-клієнта.

Згідно з даними правоохоронців, протягом десяти років жінка за підробленими документами переводила в "готівку" кошти, в результаті чого привласнила понад 60 тисяч доларів США клієнта. За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До Оболонського управління поліції звернувся місцевий мешканець із заявою про те, що з його банківського депозиту зникли гроші. Правоохоронці зареєстрували повідомлення потерпілого та опитали співробітників банківського відділення, де зберігались гроші.

Співробітники поліції встановили, що киянин працює за кордоном, а у 2010 році у банку відкрив депозитний рахунок, який регулярно поповнював. За роки співпраці з фінансовою установою чоловік став vip-клієнтом, а відтак між ним та керівницею відділення склалися довірливі відносини. Жінка, на прохання чоловіка, навіть виконувала деякі банківські операції.

У подальшому керівниця настільки увійшла в довіру клієнта та касирів банку, що почала підробляти заяви від імені чоловіка на видачу готівки в касі. У результаті протягом 10 років банківська працівниця провела 36 незаконних операцій із депозитом чоловіка та зняла з його рахунку понад 60 000 доларів США.

Раніше 33-річна зловмисниця звільнилась із роботи і наразі переховується від органів слідства. Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 5 слідчі повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину та оголосили її у міжнародний розшук.