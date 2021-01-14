УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9956 відвідувачів онлайн
Новини
2 847 43

З 1 серпня 2020 року лише 3% споживачів змінили постачальника газу, - АМКУ

З 1 серпня 2020 року лише 3% споживачів змінили постачальника газу, - АМКУ

Від початку роботи ринку газу 1 серпня 2020 року лише 3% споживачів змінили постачальника газу.

Про це повідомила пресслужба Антимонопольного комітету України, передає Цензор.НЕТ.

В АМКУ припускають, що деякі споживачі не могли змінити газопостачальника через перешкоди. Серед них - погрози від чинного постачальника відімкнути газ або нарахування неіснуючих боргів.

"У разі наявності таких бар'єрів під час спроби змінити постачальника необхідно терміново звернутися до регулятора НРКЕКП. Перешкоди мають бути усунені в найкоротші терміни", - зазначили в АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці, які хочуть менше платити за газ, мають переходити на послуги "Нафтогазу", - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

тарифи (2137) Антимонопольний комітет (1800) Тарифи на газ (1068)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
С 1 августа 2020 года всего 3% потребителей сменили поставщика газа, - АМКУ - Цензор.НЕТ 46
показати весь коментар
14.01.2021 15:38 Відповісти
+5
Что такое Рынок Газа. На примере Германии.
В Бундесе, почти весь газ импортный. Импортёров -- ну, пусть десяток фирм. Они не имеют к распределению и поставкам никакого отношения.

А раздатчиков и поставщиков -- сотни!
Вот они и создают Рынок Товара. Цель -- продать подешевле, но побольше.
Заходишь в интернет на портал сравнения цен и условий и выбираешь из этих сотен торговцев, самого тебе выгодного.

Кликаешь по мышке с клавой и получаешь мгновенный расчёт цены, исходя из твоих жилищных условий, количества членов семьи, местонахождения и прочего...
Контракт составляется мгновенно и автоматически. Это минутное дело.
Поэтому, почти каждый год, каждый конечный потребитель меняет поставщика.
Есть ещё детали -- они, как правило, самого газа не касаются -- это стоимость обслуживания и содержания оборудования -- тут расценки фиксированные.
Но экономить на смене поставщика от 20 до 50 евро в месяц -- кайн проблэм.
Вот это Рынок... ...а не колхоз.
показати весь коментар
14.01.2021 15:50 Відповісти
+3
Ты можешь не думать всё, что тебе угодно...*)
показати весь коментар
14.01.2021 16:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С 1 августа 2020 года всего 3% потребителей сменили поставщика газа, - АМКУ - Цензор.НЕТ 46
показати весь коментар
14.01.2021 15:38 Відповісти
пойду сменю поставщика газа
показати весь коментар
14.01.2021 15:39 Відповісти
сильно не беги!!! По ходу легче преза и К* поменять,чем поставщика..
показати весь коментар
14.01.2021 15:52 Відповісти
15 ммнут,через приват 24.
показати весь коментар
14.01.2021 16:45 Відповісти
крысу можно только вытравить
показати весь коментар
14.01.2021 16:48 Відповісти
Вчера заполнил заявление и отослал фотки необходимых документов,посмотрим что с этого выйдет
показати весь коментар
14.01.2021 17:44 Відповісти
хм... я понял правильно Зедятлов что люди в частных домах отключили себе газ нах и перешли на дрова и электроэнергию !? и это теперь называется "сменили поставщика газа" ....
показати весь коментар
14.01.2021 15:47 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 15:50 Відповісти
Вам вредно думать.))
показати весь коментар
14.01.2021 16:51 Відповісти
Что такое Рынок Газа. На примере Германии.
В Бундесе, почти весь газ импортный. Импортёров -- ну, пусть десяток фирм. Они не имеют к распределению и поставкам никакого отношения.

А раздатчиков и поставщиков -- сотни!
Вот они и создают Рынок Товара. Цель -- продать подешевле, но побольше.
Заходишь в интернет на портал сравнения цен и условий и выбираешь из этих сотен торговцев, самого тебе выгодного.

Кликаешь по мышке с клавой и получаешь мгновенный расчёт цены, исходя из твоих жилищных условий, количества членов семьи, местонахождения и прочего...
Контракт составляется мгновенно и автоматически. Это минутное дело.
Поэтому, почти каждый год, каждый конечный потребитель меняет поставщика.
Есть ещё детали -- они, как правило, самого газа не касаются -- это стоимость обслуживания и содержания оборудования -- тут расценки фиксированные.
Но экономить на смене поставщика от 20 до 50 евро в месяц -- кайн проблэм.
Вот это Рынок... ...а не колхоз.
показати весь коментар
14.01.2021 15:50 Відповісти
Не думаю, что в Бундесе так легко сменить компанию, которая доставляет газ непосредственно в квартиру. Вряд ли в нее заходит пяток труб от разных транспортеров газа...
показати весь коментар
14.01.2021 16:22 Відповісти
Ты можешь не думать всё, что тебе угодно...*)
показати весь коментар
14.01.2021 16:24 Відповісти
Так не выпендривайся, а расскажи, как это реально выглядит! Именно в плане "последней мили", так сказать. Или в каждую квартиру заходит несколько газовых труб, несколько водных труб и т.д.?
показати весь коментар
14.01.2021 16:27 Відповісти
Реально, импортёр газа продаёт его на оптовом рынке -- покупателей море!
И они торгуют своими объёмами среди потребителей -- их 100 морей...
...а трубы, счётчик, оборудование, хранилища -- то отдельная история...
Ты купил у оптовика 10 куб километров газа, нашёл себе розничных покупателей и нанял трубу, что бы подать свой товар конечному потребителю.

Аллес кляр, я надеюсь? *)
показати весь коментар
14.01.2021 16:41 Відповісти
"...нанял трубу, что бы подать свой товар конечному потребителю" - так вот это место-то и есть самое интересное! Труба одна, владелец у нее один, понятное дело. Если я заключил договор с поставщиком газа А, а мой сосед - с поставщиком газа Б, то что, возможен вариант, когда владелец трубы будет транспортировать мне газ по одной цене, а соседу - по другой? ( имеется в виду стоимость именно транспортировки, а не стоимость самого газа!)
показати весь коментар
14.01.2021 17:55 Відповісти
Я ж тебе объясняю: стоимость газа, это одно, а стоимость поставки -- это совсем другое.
Цена поставки фиксированная государством. Может меняться, но в рыночных отношениях не участвует.
В общей стоимости "за газ" -- поставка и обслуживание оборудования, это примерно две трети всей цены.
Сам газ -- самая дешёвая часть.
Это я примерно -- базово объясняю -- в каждой Земле свои ньюансы.
показати весь коментар
14.01.2021 18:02 Відповісти
"Цена поставки фиксированная государством. Может меняться, но в рыночных отношениях не участвует." - вот теперь все стало на свои места. К сожалению, в Украине аппетиты государства в газораспределении выросли с этого года практически в 2 раза...
показати весь коментар
14.01.2021 19:23 Відповісти
Газ хранится в одной "бочке". Как вода в водонапорной башне.

...это же элементарно, Шура...*)
показати весь коментар
14.01.2021 18:18 Відповісти
Не знаю как где но в Хмельницком поставщика сменить просто. Только оплати сначала прежнему поставщику по договору энную сумму за ранее просчитанные услуги и вперед. Сумма по разному другу насчитали 1.5 штуки баксов.Вот и меняй поставщика а завтра он поднимет цену и что дальше.
показати весь коментар
14.01.2021 16:19 Відповісти
>в Хмельницком
хто там постачальник ? хвірташ ?
показати весь коментар
14.01.2021 16:42 Відповісти
Элементарно сменил поставщика через интернет, ждал, правда,недели три.
показати весь коментар
14.01.2021 16:24 Відповісти
міняв через Приват24 на Нафтогаз, відповідь пришла за два дні
показати весь коментар
14.01.2021 16:43 Відповісти
змінював в якому сенсі?
показати весь коментар
14.01.2021 16:56 Відповісти
"сумму за ранее просчитанные услуги" - это как?
показати весь коментар
14.01.2021 16:24 Відповісти
Видимо доставка газа,которую просчитывают по показателям прошлого года,но думю это незаконно,потому что услугу- то они уже не оказывают.
показати весь коментар
14.01.2021 16:50 Відповісти
Що ж міняти шило на мило,коли всі поставщики газу жеруть з одного корита,всі другани і об"єднані однією ідеєю - обдерти якомога більше українців...Яким вони при цьому ще й лагідно дозволяють кричати "слава Україні,..героям також слава"!..Як то,мабуть,приємно,здерти з них останню сорочку і,попиваючи віскарик біля каміну слухати,як ті українці горлають "смерть ворогам" маючи на увазі проклятих москалів...
показати весь коментар
14.01.2021 16:53 Відповісти
А що писати у полі "Площа об'єкта, м²" коли у мене звичайна квартира, хрущовка, у Львові, де газ використовується лише для приготування їжі, та кухня/ванна для підігріву води?
Я ж не опалюю всю площу квартири газом...
Заздалегіть дякую за допомогу!
показати весь коментар
14.01.2021 16:58 Відповісти
Чем больше площадь объекта, тем дороже кубометр. Ещё учитывается количество проживающих на площади -- чем их больше, тем кубометр дешевле. Должны быть таблицы расценок в тепловых единицах.

На что используется газ, не имеет значения.

Это стандартная практика.
показати весь коментар
14.01.2021 17:20 Відповісти
т.е. если у меня трехкомнатная квартира жилой площадью 41.4 м2, а общей площадью 56.6 м2, то какую мне надо указывать я не пойму?
Я думаю жилую надо указывать, а не общую, верно?
И как-то странно, у меня центральное отопление, какое отношение газ имеет к трем комнатам квартиры не понимаю)
показати весь коментар
14.01.2021 18:21 Відповісти
Обратись в профильную службу... ...а то, я щас тебе насоветую по доброте душевной... ...и заплатишь ты во Львове по самым низким тарифам, но немецким...*)
показати весь коментар
14.01.2021 18:27 Відповісти
И кстати, ко-во проживающих в Приват24 не спрашивают, я такого поля не видел...
Может не дошел)
показати весь коментар
14.01.2021 18:22 Відповісти
Як можна в одній трубі мати різних поставщиків?
показати весь коментар
14.01.2021 17:16 Відповісти
Тебе нужно 10 литров воды, например.

5 литров ты купил у одного поставщика,

2 у другого

и 3 у третьего.

А воду для тебя, все трое купили на одной водонапорной башне, от которой к тебе идёт одна труба.
показати весь коментар
14.01.2021 17:23 Відповісти
У 2020 році Україна видобула 20.2 млрд кубометрів газу, що повністю покриває потреби населення!!! 76% видобула державна компанія ! За Конституцією - надра належать народу України! Де цей газ???? (с)
показати весь коментар
14.01.2021 17:17 Відповісти
Надра так, але не газ у трубі.
показати весь коментар
14.01.2021 18:05 Відповісти
хм.. так це и э надра !!!
показати весь коментар
14.01.2021 18:15 Відповісти
В принципі так, але якщо ти сам і за свої кошти проведеш всі необхідні геолого-розвідувальні роботи,визначишся з родовищем, пробуриш свердловину, прокладеш трубопроводи, газоперекачувальні і газорозподільні станці, усю іншу необхідну інфраструктуру .... ну ти зрозумів, про що це я. Та навіть уцьому випадку ти повинен сплачувати за газ самому собі, якщо ти є власником цієї компанії, або іншому власнику.
показати весь коментар
15.01.2021 09:30 Відповісти
КС прочти о надрах..
показати весь коментар
15.01.2021 12:45 Відповісти
шото мне кажется АМКУ звездит. В Херсонской области, тупо "Херсонгаз" прекращает поставку газа, оставляет только транспортировку, и всем потребителям до конца января нужно сменить "поставщика". В Украине 24 области, поэтому приблизительно 4% потребителей хотят этого или не хотят должны менять поставщика. И э\то началось в Декабре.
показати весь коментар
14.01.2021 18:10 Відповісти
Это не рынок, а бутафория. Я понимаю рынок электроэнергии, когда потребитель может заключить договор с гидроэлектростанцией или с атомной или с тепловой. Но нам этой возможности не дают. А с газом сплошной обман и всю газовую отрасль нужно национализировать.
показати весь коментар
14.01.2021 18:21 Відповісти
как водку так целый день по телевизору рекламируют, а про смену поставщика газа ни одна тварь не муркнула...
показати весь коментар
14.01.2021 18:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/478439Д с Вами согласен, в сентябре прописали бы алгоритм смены поставщика, .выпустили бы видосик, с последовательностью действий, было бы всё понятно. хотя как быть в сельской местности, там много людей которые с компом то не очень, и могли бы сразу
в сентябре через ощадбанк принимать пакет документов а не ждать пока запылает
показати весь коментар
14.01.2021 18:53 Відповісти
змінити постачальника? цікаво. я подаю заявку на зміну постачальника,за законом вона розглядається постачальником протягом трьох тижнів, але на другий день попередній постачальник відключить мені газ,так як попередня угода вже розірвана а наступна ще не діюча. і добре коли в мене ще будуть дрова для опалення.
показати весь коментар
14.01.2021 20:06 Відповісти
 
 