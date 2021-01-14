З 1 серпня 2020 року лише 3% споживачів змінили постачальника газу, - АМКУ

Від початку роботи ринку газу 1 серпня 2020 року лише 3% споживачів змінили постачальника газу.

Про це повідомила пресслужба Антимонопольного комітету України, передає Цензор.НЕТ.

В АМКУ припускають, що деякі споживачі не могли змінити газопостачальника через перешкоди. Серед них - погрози від чинного постачальника відімкнути газ або нарахування неіснуючих боргів.

"У разі наявності таких бар'єрів під час спроби змінити постачальника необхідно терміново звернутися до регулятора НРКЕКП. Перешкоди мають бути усунені в найкоротші терміни", - зазначили в АМКУ.

