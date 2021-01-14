З 1 серпня 2020 року лише 3% споживачів змінили постачальника газу, - АМКУ
Від початку роботи ринку газу 1 серпня 2020 року лише 3% споживачів змінили постачальника газу.
Про це повідомила пресслужба Антимонопольного комітету України, передає Цензор.НЕТ.
В АМКУ припускають, що деякі споживачі не могли змінити газопостачальника через перешкоди. Серед них - погрози від чинного постачальника відімкнути газ або нарахування неіснуючих боргів.
"У разі наявності таких бар'єрів під час спроби змінити постачальника необхідно терміново звернутися до регулятора НРКЕКП. Перешкоди мають бути усунені в найкоротші терміни", - зазначили в АМКУ.
В Бундесе, почти весь газ импортный. Импортёров -- ну, пусть десяток фирм. Они не имеют к распределению и поставкам никакого отношения.
А раздатчиков и поставщиков -- сотни!
Вот они и создают Рынок Товара. Цель -- продать подешевле, но побольше.
Заходишь в интернет на портал сравнения цен и условий и выбираешь из этих сотен торговцев, самого тебе выгодного.
Кликаешь по мышке с клавой и получаешь мгновенный расчёт цены, исходя из твоих жилищных условий, количества членов семьи, местонахождения и прочего...
Контракт составляется мгновенно и автоматически. Это минутное дело.
Поэтому, почти каждый год, каждый конечный потребитель меняет поставщика.
Есть ещё детали -- они, как правило, самого газа не касаются -- это стоимость обслуживания и содержания оборудования -- тут расценки фиксированные.
Но экономить на смене поставщика от 20 до 50 евро в месяц -- кайн проблэм.
Вот это Рынок... ...а не колхоз.
И они торгуют своими объёмами среди потребителей -- их 100 морей...
...а трубы, счётчик, оборудование, хранилища -- то отдельная история...
Ты купил у оптовика 10 куб километров газа, нашёл себе розничных покупателей и нанял трубу, что бы подать свой товар конечному потребителю.
Аллес кляр, я надеюсь? *)
Цена поставки фиксированная государством. Может меняться, но в рыночных отношениях не участвует.
В общей стоимости "за газ" -- поставка и обслуживание оборудования, это примерно две трети всей цены.
Сам газ -- самая дешёвая часть.
Это я примерно -- базово объясняю -- в каждой Земле свои ньюансы.
...это же элементарно, Шура...*)
хто там постачальник ? хвірташ ?
Я ж не опалюю всю площу квартири газом...
Заздалегіть дякую за допомогу!
На что используется газ, не имеет значения.
Это стандартная практика.
Я думаю жилую надо указывать, а не общую, верно?
И как-то странно, у меня центральное отопление, какое отношение газ имеет к трем комнатам квартиры не понимаю)
Может не дошел)
5 литров ты купил у одного поставщика,
2 у другого
и 3 у третьего.
А воду для тебя, все трое купили на одной водонапорной башне, от которой к тебе идёт одна труба.
в сентябре через ощадбанк принимать пакет документов а не ждать пока запылает