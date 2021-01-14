Рішення ЄСПЛ у "кримській справі" є однозначною перемогою України, - "слуга народу" Корнієнко

Рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) визнати скаргу України на Російську Федерацію про порушення прав людини в окупованому Криму "частково прийнятною" до розгляду по суті буде мати для Росії конкретні юридичні наслідки в майбутньому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Це рішення Європейського суду з прав людини є однозначною перемогою України, першою перемогою в серії справ проти Росії. По-перше, ми доводимо факти агресії і злочинів РФ на нашій території. Це не просто політична заява, а рішення суду, яке в майбутньому буде мати для Росії конкретні юридичні наслідки", - зазначив він.

По-друге, підкреслив він, таким чином, руйнується міф про "мирне" і "добровільне" приєднання Криму, який РФ намагається просувати не тільки всередині своєї країни, а й на міжнародній арені. Нардеп звернув увагу на те, що ЄСПЛ визнав, що Росія контролювала Крим ще з лютого 2014 року, тобто до його незаконної анексії.

Також Корнієнко зазначив, що в позові України говориться, що в окупованому Криму Росія порушувала низку основоположних прав людини. Зокрема, порушена заборона щодо нелюдського поводження та катувань, порушено право на життя, свободу і безпеку, справедливий судовий розгляд, повагу до приватного життя, свободу релігії, свободу вираження поглядів та свободу зібрань.

"Третій аспект важливості рішення ЄСПЛ полягає в тому, що ми демонструємо: Крим, як і раніше, залишається в українському порядку денному. Боротьба за нього триває, і Україна разом з європейськими партнерами послідовно буде боротися за повернення Криму до складу України", - підсумував Корнієнко.

Нагадаємо, раніше Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що Російська Федерація встановила контроль над Кримом ще до так званого "референдуму" (16 березня 2014 року). Москва протягом декількох днів різко збільшила військове угрупування на півострові і брала участь у блокаді українських військових частин.