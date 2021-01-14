Справа "плівок ОАСК": захист заявив відвід судді ВАКС Біцюку, продовження термінів розслідування під загрозою

Сьогодні під час розгляду питання продовження терміну розслідування справи "плівок ОАСК" адвокати заявили про відвід слідчого судді Андрія Біцюка. Після цього розгляд питання було припинено.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер відповідь на запитання, чи буде продовжено розслідування справи щодо імовірних спроб захоплення влади керівництвом та суддями Окружного адмінсуду Києва, буде можлива лише після розгляду питання про відвід судді Біцюка", - йдеться в повідомленні.

Варто нагадати, що термін розслідування у цій справі завершується 17 січня, після чого детективи НАБУ не зможуть проводити слідчі дії.

Раніше суддя Біцюк уже розглядав це питання і повернув клопотання детективам НАБУ. Тоді слідчий суддя ВАКС встановив, що поданий документ не відповідав вимогам КПК України, оскільки у клопотанні взагалі не було зазначено суті повідомленої підозри кожній конкретній особі.

Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3.11.2020 року НАБУ ще раз опублікувало інформацію про розшук голови Окружного адмінсуду Києва Вовка. Пізніше стало відомо, що Вовк перебуває на лікарняному у зв'язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19.