УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9742 відвідувача онлайн
Новини
3 768 33

Україна втрачає ЄБРР через порушення обіцянки щодо боргів "зеленим" інвесторам, - лист банку

Україна втрачає ЄБРР через порушення обіцянки щодо боргів "зеленим" інвесторам, - лист банку

У ЄБРР стурбовані невиконанням українською владою зобов’язань щодо погашення боргів перед "зеленою" генерацією та закликали НКРЕКП не забороняти виплачувати цю заборгованість за рахунок кредитних коштів "Укренерго", інакше інвестори підуть з країни.

Про це йдеться в листі керуючого директора ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Представник ЄБРР висловив стурбованість наявністю значної заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел, нагадавши, що частину її українська влада зобов’язувалась погасити в четвертому кварталі минулого року, проте не зробила цього.

"Це є порушенням як електроенергетичного законодавства України, так і зобов’язань української влади, зокрема НКРЕКП, визначених у підписаному в липні 2020 р. Меморандумі про взаєморозуміння щодо цього сектору. Одне з цих зобов’язань передбачало погашення до кінця 2020 р. 40% заборгованості, накопиченої до липня 2020 р. включно… І хоча НЕК "Укренерго" підписала гарантований державою кредит на погашення 40% заборгованості за електроенергію з ВДЕ згідно з Меморандумом, це погашення поки що не відбулося", - зазначається в листі.

В ЄБРР також занепокоєні намірами НКРЕКП заборонити використовувати кредитні кошти "Укренерго" для погашення заборгованості перед "зеленою" генерацією. Та наголосили, що таке рішення матиме негативний вплив на стабільність сектору альтернативної енергетики, фінансове положення інвесторів у цей сектор, а також у цілому ставлення інвесторів до України. "Враховуючи вищезазначене, ми з усією повагою просимо НКРЕКП не вводити зазначене обмеження і дозволити ДП "Гарантований покупець" виконати його законні обов’язки перед виробниками електроенергії з ВДЕ та зобов’язання, визначені у Меморандумі", - зазначається в листі.

Раніше нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко заявляв, що через відповідні ініціативи до інвесторів у "зелену" енергетику члени НКРЕКП мають понести кримінальну відповідальність.

Як повідомлялося, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори в "зелену" енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас 31 грудня 2020 року, а також 6 січня НКРЕКП намагалася затвердити постанову, у якій заборонялося б ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії. На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або схожого формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, що зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприємствами ВДЕ не спостерігається. За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій у країну значно зменшився.

Автор: 

ЄБРР (906) енергетика (2698)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7


Верю в новые "победы" зеКо!
показати весь коментар
14.01.2021 15:58 Відповісти
+3
О за ахметку **** вже вписався, за Фірташа &ко МВФ переживає. Ось така то єрунда малята.
показати весь коментар
14.01.2021 16:00 Відповісти
+3
Идите далеко такие "инвесторы" как и местные генераторы солнечной энергии по такому тарифу. Ставьте себе аккумуляторы и потребляйте свою энергию сами
показати весь коментар
14.01.2021 16:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С твоих слов **** и МВФ послать и как овощ вперёд за бабками к *****
показати весь коментар
14.01.2021 16:09 Відповісти
_С моих слов те, кого злонамеренные лжецы называют зелёными инвесторами, на самом деле - в действительности я имею в виду - являются абсолютной противоположностью: сосущими бюджет паразитами. Они не инвесторы, а оплачиваемые из бюджета убыточные прилипалы. Фактически - грабители.
показати весь коментар
14.01.2021 16:19 Відповісти
зря вы так нервно, МВФ пофигу, кто это поименно, кому отдали эту возможность, тот и называется "инвестор".
показати весь коментар
14.01.2021 16:22 Відповісти
Т е то что в угоду ахметки были остановлены АЭС ради дорогой угольных ТЭС вас это не волнует и мы покупаем теперь электричество с белар.аэс и продаём бени дешевле себестоимости вас это не волнует , но волнует зелёная энергетика на которую весь современный мир переходит
показати весь коментар
14.01.2021 17:40 Відповісти


Верю в новые "победы" зеКо!
показати весь коментар
14.01.2021 15:58 Відповісти
О за ахметку **** вже вписався, за Фірташа &ко МВФ переживає. Ось така то єрунда малята.
показати весь коментар
14.01.2021 16:00 Відповісти
_Ворон ворону глаз не выклюет. Европа и с людоедом путлером не считает зазорным человечиной полакомиться. Наворачивают, твари, аж за ушами хрустит!
показати весь коментар
14.01.2021 16:04 Відповісти
Та МВФ по барабану, хто її виробляє, ту "зелену" енергію! Кому ви віддали цю можливість, їх не обходить!
"Зобов*язались платити-платіть, не платите-ідіть нахрен" - що тут незрозумілого?
Нічого особистого, лише бізнес.
показати весь коментар
14.01.2021 16:18 Відповісти
Наші урядовці мають лизати задниці як не **** то МВФ, але страдаємо ми, народ України.
показати весь коментар
14.01.2021 17:11 Відповісти
"Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику" 16.11.20

..говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи...Источник: https://censor.net/ru/n3231293

це всі за ахметку???
показати весь коментар
14.01.2021 20:25 Відповісти
То хай і платять, раз загнали Україну в цей лохотрон з зеленою енергетикою, як ліси вирубати для потреб ЄС, то вони про екологію не переживають, а щоб з людей останню шкіру дерти за дорожезну "зелену" електрику то вже байки свої починають про екологію
показати весь коментар
14.01.2021 20:49 Відповісти
иначе инвесторы уйдут из страны, флаг в руки барабан на шею и шире шаг. А это ключевая фраза - выплачивать эту задолженность за счет кредитных средств "Укрэнерго".Это все равно что у кого то брать в дол чтобы расчитаться с кредитором.
показати весь коментар
14.01.2021 16:02 Відповісти
Якось мало хвилює доля інвесторів у власну кишеню. Нехай пристосовуються до ринкових умов. Якщо є дешевша альтернатива їх "зеленій" електроенергії - значить вони або знижають ціну, або йдуть напутіна.
показати весь коментар
14.01.2021 16:06 Відповісти
Идите далеко такие "инвесторы" как и местные генераторы солнечной энергии по такому тарифу. Ставьте себе аккумуляторы и потребляйте свою энергию сами
показати весь коментар
14.01.2021 16:07 Відповісти
Давайте и их в задницу пошлём! Чтоб МВФ было там не скучно
показати весь коментар
14.01.2021 16:07 Відповісти
Так, фактически, это и происходит!
Ибо, у бубы есть дела поважнее!
Зеленский встретился с представителями "российского проекта мемориализации Бабьего Яра", - Зисельс
https://images.cnscdn.com/images/6/4/2/2/6422a1f402b276ce62acdaf6fb5f20fe/original.jpgВчера в Офисе Президента Владимир Зеленский провел совещание с руководством Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" по поводу возведения синагоги в историке-мемориальном заповеднике. О существовании государственного украинского проекта на встрече не вспоминали.
показати весь коментар
14.01.2021 16:24 Відповісти
а що , ліс вже весь вивезли що "теряют" ?
показати весь коментар
14.01.2021 16:09 Відповісти
Та вони й МВФ, по суті, послали. Про продаж- купівлю України, беня з фуйлом, вже давно домовились.
показати весь коментар
14.01.2021 16:13 Відповісти
Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. / Налоговые поступления от "зеленых" в 2019 г. составили 19,8 млрд грн .Вопли о кризисе из-за зелёной энергетики организовал Коломойский по простой причине. "Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций . 16.07.20 ". Когда "зеленые" электростанции уже построены, их эксплуатация чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 50-70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.
показати весь коментар
14.01.2021 16:16 Відповісти
значить зелене дерьмо для нас манна небесна а атомні та гідро зло ... ти коли чув про економіку ... реальну а не ту що біткоїнами торгує ...ту що щось виробляє трактори літаки станки цеглу ... не відсотки як у нас ?
показати весь коментар
14.01.2021 16:22 Відповісти
значить зелене дерьмо для нас манна небесна а атомні та гідро зло/ атомні та гідро это сейчас необходимость.Но будущее за зелёной энергетикой. Не за зелёной энергетикой Коломойского или Ахметова, а за зелёной энергетикой вообще./То что в повышении тарифов виновата зелёная энергетика-ложь. Виновата жадность и продажность Путину правящего Украиной кодлана Коломойского.
показати весь коментар
14.01.2021 17:04 Відповісти
Самая наизеленейшая энергия получается по этой формуле. Ничего зеленее фундаментальная наука пока не придумала.СН4+202=С02+2Н20+С.
Одна молекула метана + две молекулы кислорода= одна молекула углекислого + две молекулы воды + тепловая энергия.
показати весь коментар
14.01.2021 20:37 Відповісти
построив за счет **** и при его содействии в Украине "зеленую генерацию" "зеленая власть"решила кидануть и **** . и продавать украинцам с отжатой "генерации" , ля3,14здричество,складывая монеты в офшорные карманы...
показати весь коментар
14.01.2021 17:02 Відповісти
Хоч би ці інвестори пішли з України. Електроенергія подешевіє.
показати весь коментар
14.01.2021 17:19 Відповісти
Україна із цими зебілами і мародерами втрачає все. Тих не надурите, та і вони ваших плоских жартів не розуміють. Називається припливли. Непогано тільки Бені, Зелі,Дермаку, ху@лу і їх компанії. Їм що гірше для України, тим їм краще.
показати весь коментар
14.01.2021 17:20 Відповісти
Україна втрачає ЄБРР через порушення обіцянки щодо боргів "зеленим" інвесторам, - лист банку - Цензор.НЕТ 9577
показати весь коментар
14.01.2021 17:38 Відповісти
"иначе инвесторы уйдут из страны"______________да как же это? народ массово выходит на улицы с криками - "не уходите")))))))))))))))))))))))
показати весь коментар
14.01.2021 17:52 Відповісти
за ушками "инвесторов" торчат рога ахметова и узкой прослойки европейских нуворишей, которых он взял "в долю" для совместного грабежа Украины! еще бы, где еще в свете нищая, обворованная до нитки страна, обязуется платить ОДНУ ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ В М*И*Р*Е(!) ЦЕН ЗА "ЗЕЛЕНОЕ" ЭЛЕКТРИЧЕСТВО??!!!!!!
показати весь коментар
14.01.2021 17:57 Відповісти
 
 