Україна втрачає ЄБРР через порушення обіцянки щодо боргів "зеленим" інвесторам, - лист банку

У ЄБРР стурбовані невиконанням українською владою зобов’язань щодо погашення боргів перед "зеленою" генерацією та закликали НКРЕКП не забороняти виплачувати цю заборгованість за рахунок кредитних коштів "Укренерго", інакше інвестори підуть з країни.

Про це йдеться в листі керуючого директора ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Представник ЄБРР висловив стурбованість наявністю значної заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел, нагадавши, що частину її українська влада зобов’язувалась погасити в четвертому кварталі минулого року, проте не зробила цього.

"Це є порушенням як електроенергетичного законодавства України, так і зобов’язань української влади, зокрема НКРЕКП, визначених у підписаному в липні 2020 р. Меморандумі про взаєморозуміння щодо цього сектору. Одне з цих зобов’язань передбачало погашення до кінця 2020 р. 40% заборгованості, накопиченої до липня 2020 р. включно… І хоча НЕК "Укренерго" підписала гарантований державою кредит на погашення 40% заборгованості за електроенергію з ВДЕ згідно з Меморандумом, це погашення поки що не відбулося", - зазначається в листі.

В ЄБРР також занепокоєні намірами НКРЕКП заборонити використовувати кредитні кошти "Укренерго" для погашення заборгованості перед "зеленою" генерацією. Та наголосили, що таке рішення матиме негативний вплив на стабільність сектору альтернативної енергетики, фінансове положення інвесторів у цей сектор, а також у цілому ставлення інвесторів до України. "Враховуючи вищезазначене, ми з усією повагою просимо НКРЕКП не вводити зазначене обмеження і дозволити ДП "Гарантований покупець" виконати його законні обов’язки перед виробниками електроенергії з ВДЕ та зобов’язання, визначені у Меморандумі", - зазначається в листі.

Раніше нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко заявляв, що через відповідні ініціативи до інвесторів у "зелену" енергетику члени НКРЕКП мають понести кримінальну відповідальність.

Як повідомлялося, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори в "зелену" енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас 31 грудня 2020 року, а також 6 січня НКРЕКП намагалася затвердити постанову, у якій заборонялося б ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії. На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або схожого формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, що зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприємствами ВДЕ не спостерігається. За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій у країну значно зменшився.