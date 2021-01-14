У Кенії виявили 16 нових різновидів коронавірусу: в інших частинах світу їх не було

Кенійські дослідники виявили на південному сході країни 16 нових штамів коронавірусу. Вони мають унікальний характер і поки ще не зустрічалися в інших частинах світу.

Зокрема, нові види COVID виявили в окрузі Таіта наприкінці минулого року, вони відрізняються генетично від різновидів коронавірусів з Британії та ПАР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Особливість нових штамів полягає в тому, що вони здатні швидко поширюватися і в початковій фазі захворювання їх дуже важко визначити у інфікованих", - заявив один з учасників досліджень Чарльз Аготі.

Вчені зафіксували їх поширення у восьми округах між червнем і жовтнем минулого року. Всього в країні поширюється 20 різновидів коронавірусу, причому чотири були виявлені ще в березні 2020 року. Один штам унікальний. Його зразки виявили в окрузі Таїті-Тавета. У зв'язку з новими штамами коронавірусу зросла кількість інфікованих, повідомляють дослідники.

"Вірус із цими змінами, очевидно, викликав значну кількість заражень у Таїті. Ми не бачили цей різновид де-небудь ще у світі", - заявив Агота.

Дослідники, щоб прояснити ситуацію з мутацією коронавірусу в країні, планують секвенувати 400 геномів у різних частинах країни в січні і лютому. До роботи підключилася Всесвітня організація охорони здоров'я.