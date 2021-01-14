УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9742 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 924 26

У Кенії виявили 16 нових різновидів коронавірусу: в інших частинах світу їх не було

У Кенії виявили 16 нових різновидів коронавірусу: в інших частинах світу їх не було

Кенійські дослідники виявили на південному сході країни 16 нових штамів коронавірусу. Вони мають унікальний характер і поки ще не зустрічалися в інших частинах світу.

Зокрема, нові види COVID виявили в окрузі Таіта наприкінці минулого року, вони відрізняються генетично від різновидів коронавірусів з Британії та ПАР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Особливість нових штамів полягає в тому, що вони здатні швидко поширюватися і в початковій фазі захворювання їх дуже важко визначити у інфікованих", - заявив один з учасників досліджень Чарльз Аготі.

Вчені зафіксували їх поширення у восьми округах між червнем і жовтнем минулого року. Всього в країні поширюється 20 різновидів коронавірусу, причому чотири були виявлені ще в березні 2020 року. Один штам унікальний. Його зразки виявили в окрузі Таїті-Тавета. У зв'язку з новими штамами коронавірусу зросла кількість інфікованих, повідомляють дослідники.

"Вірус із цими змінами, очевидно, викликав значну кількість заражень у Таїті. Ми не бачили цей різновид де-небудь ще у світі", - заявив Агота.

Дослідники, щоб прояснити ситуацію з мутацією коронавірусу в країні, планують секвенувати 400 геномів у різних частинах країни в січні і лютому. До роботи підключилася Всесвітня організація охорони здоров'я.

Автор: 

карантин (18172) Кенія (27) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
...Kurwa работающая на фармкомпанию
показати весь коментар
14.01.2021 16:14 Відповісти
+6
такое впечатление,что какая-то Kurwa ездит по миру и подпшикивает эту заразу из баллончика..
показати весь коментар
14.01.2021 16:09 Відповісти
+3
По моему для кении коронавирус это самый безопасный вирус из тех что там есть.
показати весь коментар
14.01.2021 17:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Работы непочатый край...
показати весь коментар
14.01.2021 16:08 Відповісти
такое впечатление,что какая-то Kurwa ездит по миру и подпшикивает эту заразу из баллончика..
показати весь коментар
14.01.2021 16:09 Відповісти
...Kurwa работающая на фармкомпанию
показати весь коментар
14.01.2021 16:14 Відповісти
Какая- то Kurwa в прошлом году точечно инфицировала Лавры, чтобы закрыть их перед Пасхой. В Святогорскую не добрались, потому, несмотря на столпотворение народа без масок на ночном богослужении, вспышки заболевания не случилось. И после Пасхи не было в монастырях вспышек. Так и по всей планете. Заразу из баллончика на несогласных.
показати весь коментар
14.01.2021 18:27 Відповісти
может біть в Святогорской нет геев?
показати весь коментар
14.01.2021 20:48 Відповісти
У РПЦ нема геїв. Але предстоятель завжди бере з собою молоденьких, розовеньких і пухкеньких дияконів.
показати весь коментар
14.01.2021 20:54 Відповісти
Кенийские исследователи обнаружили на юго-востоке страны 16 новых штаммов коронавируса.

Кенийские хлопцы-черножопцы решили поддержать брата-эфиопа Гебрейвуса в этой благодатной теме.
показати весь коментар
14.01.2021 16:12 Відповісти
Мутации для любого вируса - это самое обычное явление, которое было, есть и будет. Специально нагнетают обстановку. То новая британская разновидность, то африканская...
показати весь коментар
14.01.2021 16:14 Відповісти
Множественный коитус между приматами (обезьянами голыми и пушистымм - "чунга-чанга") разнообразит инфекцию и ее мутации быстрее, чем просто между голыми приматами (одного вида)!
показати весь коментар
14.01.2021 16:16 Відповісти
Напалм,бочками.
показати весь коментар
14.01.2021 16:16 Відповісти
Ну это понятно... а зеленских с дерьмаками куда девать???
показати весь коментар
14.01.2021 16:22 Відповісти
В бочки с напалмом....
показати весь коментар
14.01.2021 16:26 Відповісти
Внизу со спичками поставить.
показати весь коментар
14.01.2021 18:20 Відповісти
Спутником их. Всех до лапы! Это покруче напалма.
показати весь коментар
14.01.2021 16:20 Відповісти
По дорогам по яким ходив "святий" Білл Гейтс, як не СНІД, то *****, як не ***** то короновіруси різних модифікацій і штамів.
показати весь коментар
14.01.2021 16:30 Відповісти
так он же предупреждал пару лет назад что мир потрясут вирусы от которых спасу не будет
показати весь коментар
14.01.2021 16:32 Відповісти
наверно просто угодал
показати весь коментар
14.01.2021 16:33 Відповісти
БЕЗУСЛОВНО- ЭТО ОНО САМО СОБОЙ ПОЯВИЛОСЬ -ЭТО НЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ И ВОВСЕ НЕТ НИКАКИХ СПЛАНИРОВАНЫХ ДЕЙСТВИЙ
показати весь коментар
14.01.2021 16:31 Відповісти
ето проискии белых супремасистов
показати весь коментар
14.01.2021 16:54 Відповісти
ето жидомасисты -идин из них бил Гейтс рупором работает
показати весь коментар
14.01.2021 18:04 Відповісти
Как говорится, китайское зерно упало на плодородные почвы Африки
показати весь коментар
14.01.2021 16:42 Відповісти
- Господи, они убили Кенни Кению!

- Сволочи! (с)
показати весь коментар
14.01.2021 16:43 Відповісти
бред сивой кобылы
показати весь коментар
14.01.2021 16:50 Відповісти
По моему для кении коронавирус это самый безопасный вирус из тех что там есть.
показати весь коментар
14.01.2021 17:42 Відповісти
бази ***** є в Африці.значить на*рав вірусом і там.
показати весь коментар
14.01.2021 17:46 Відповісти
 
 