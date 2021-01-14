У Кенії виявили 16 нових різновидів коронавірусу: в інших частинах світу їх не було
Кенійські дослідники виявили на південному сході країни 16 нових штамів коронавірусу. Вони мають унікальний характер і поки ще не зустрічалися в інших частинах світу.
Зокрема, нові види COVID виявили в окрузі Таіта наприкінці минулого року, вони відрізняються генетично від різновидів коронавірусів з Британії та ПАР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Особливість нових штамів полягає в тому, що вони здатні швидко поширюватися і в початковій фазі захворювання їх дуже важко визначити у інфікованих", - заявив один з учасників досліджень Чарльз Аготі.
Вчені зафіксували їх поширення у восьми округах між червнем і жовтнем минулого року. Всього в країні поширюється 20 різновидів коронавірусу, причому чотири були виявлені ще в березні 2020 року. Один штам унікальний. Його зразки виявили в окрузі Таїті-Тавета. У зв'язку з новими штамами коронавірусу зросла кількість інфікованих, повідомляють дослідники.
"Вірус із цими змінами, очевидно, викликав значну кількість заражень у Таїті. Ми не бачили цей різновид де-небудь ще у світі", - заявив Агота.
Дослідники, щоб прояснити ситуацію з мутацією коронавірусу в країні, планують секвенувати 400 геномів у різних частинах країни в січні і лютому. До роботи підключилася Всесвітня організація охорони здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кенийские хлопцы-черножопцы решили поддержать брата-эфиопа Гебрейвуса в этой благодатной теме.
КенниКению!
- Сволочи! (с)