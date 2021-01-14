Нацрада ТРМ перевірить Newsone на дотримання законодавчих норм про відповідальність за розпалювання ворожнечі

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила ТОВ "Новини 24 години" (супутниковий телеканал "NEWSONE") позапланову безвиїзну перевірку на дотримання ліцензіатом законодавчих норм. Вона стосуватиметься дотримання ліцензіатом тих законодавчих норм, згідно з якими поширення закликів до ворожнечі, ненависті, а також пропаганда зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, заборонена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.

Перевірку Нацрада призначила на основі моніторингу ефіру телеканалу за 4 січня цього року. Цього дня мовник із 21.00 наживо транслював передачу "Епіцентр української політики" за участі гостя – заслуженого журналіста України, телеведучого, аналітика В. Піховшека. Повтор передачі відбувся 05.01.2021 (початок о 07:21).

Висловлювання В. Піховшека про необхідність захисту російськомовного населення країни, а також ту частину населення країни, яка вважає себе приналежною до української нації і є носієм державної мови, мають ознаки порушення ліцензіатом вимог абзаців четвертого та шостого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" і частини першої статті 28 Закону України "Про інформацію".

Як зауважують в Нацраді, висловлювання Піховшека мають ознаки безпосередніх та опосередкованих закликів до ненависті і нетерпимості, розпалення міжнаціональної ворожнечі, зокрема через заклики до створення у неправовий спосіб соціальних та громадських організацій за ознаками агресивного протиставлення ("убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги") "російськомовного суспільства" всім іншим соціальним і мовним групам, які проживають в Україні.

Передача "Епіцентр української політики" належить до категорії "інформаційно-аналітичних" передач, що передбачає підвищену увагу телерадіоорганізації до дотримання вимог і стандартів (об’єктивності, збалансованості та ін.), оскільки саме на таку інформацію розраховує аудиторія телеканалу", - говориться в повідомленні.

У той же час, як наголосили в регуляторі, під час передачі ані її ведуча, ані інші творчі або редакційні працівники телеканалу не вжили заходів реагування на висловлювання гостя для припинення правопорушення у прямому ефірі. Не було висловлено своєї оцінки або альтернативної позиції з порушеного питання, представниками телеканалу не було висловлено занепокоєння або вибачення від офіційних представників ЗМІ.

Для з’ясування того, як ТОВ "Новини 24 години" дотримується вимог чинного законодавства, Нацрада призначила позапланову безвиїзну перевірку. Вона проводитиметься в період із 08.02.2021 по 19.02.2021.