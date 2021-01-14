УКР
Новини
2 545 49

Нацрада ТРМ перевірить Newsone на дотримання законодавчих норм про відповідальність за розпалювання ворожнечі

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила ТОВ "Новини 24 години" (супутниковий телеканал "NEWSONE") позапланову безвиїзну перевірку на дотримання ліцензіатом законодавчих норм. Вона стосуватиметься дотримання ліцензіатом тих законодавчих норм, згідно з якими поширення закликів до ворожнечі, ненависті, а також пропаганда зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, заборонена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.

Перевірку Нацрада призначила на основі моніторингу ефіру телеканалу за 4 січня цього року. Цього дня мовник із 21.00 наживо транслював передачу "Епіцентр української політики" за участі гостя – заслуженого журналіста України, телеведучого, аналітика В. Піховшека. Повтор передачі відбувся 05.01.2021 (початок о 07:21).

Висловлювання В. Піховшека про необхідність захисту російськомовного населення країни, а також ту частину населення країни, яка вважає себе приналежною до української нації і є носієм державної мови, мають ознаки порушення ліцензіатом вимог абзаців четвертого та шостого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" і частини першої статті 28 Закону України "Про інформацію".

Читайте також: Спільно з Нацрадою наводитимемо лад у дотриманні мовного закону на ТБ: починають програму словами "Добрий день", а потім ведуть іншою мовою, - Кремінь

Як зауважують в Нацраді, висловлювання Піховшека мають ознаки безпосередніх та опосередкованих закликів до ненависті і нетерпимості, розпалення міжнаціональної ворожнечі, зокрема через заклики до створення у неправовий спосіб соціальних та громадських організацій за ознаками агресивного протиставлення ("убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги") "російськомовного суспільства" всім іншим соціальним і мовним групам, які проживають в Україні.

Передача "Епіцентр української політики" належить до категорії "інформаційно-аналітичних" передач, що передбачає підвищену увагу телерадіоорганізації до дотримання вимог і стандартів (об’єктивності, збалансованості та ін.), оскільки саме на таку інформацію розраховує аудиторія телеканалу", - говориться в повідомленні.

Також читайте: Нацрада перевірить телеканал "НАШ" через ефір з ватажком ОРЛО Мірошником

У той же час, як наголосили в регуляторі, під час передачі ані її ведуча, ані інші творчі або редакційні працівники телеканалу не вжили заходів реагування на висловлювання гостя для припинення правопорушення у прямому ефірі. Не було висловлено своєї оцінки або альтернативної позиції з порушеного питання, представниками телеканалу не було висловлено занепокоєння або вибачення від офіційних представників ЗМІ.

Для з’ясування того, як ТОВ "Новини 24 години" дотримується вимог чинного законодавства, Нацрада призначила позапланову безвиїзну перевірку. Вона проводитиметься в період із 08.02.2021 по 19.02.2021.

Нацрада ТРМ (459) перевірка (1265) Newsone (183)
Топ коментарі
+15
Newsone не нужно проверять его нужно отправить на ростов..пусть там наслаждаются русским миром
показати весь коментар
14.01.2021 16:13 Відповісти
+15
Канал "Наш" проверьте, клоуны. Круглые сутки Азаров, Симоненко, Бондаренко. Одним словом вся нечисть рассказывают какая Украина сейчас плохая, какие они классные и как нам с Рашкой мирится надо. Но зебилы с ними похоже за одно. Из одного стада
показати весь коментар
14.01.2021 16:18 Відповісти
+10
Це ж анал президентового другана.
А він своїх оберігає. Зеля такий... Не побачать жодного порушення.
показати весь коментар
14.01.2021 16:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Давно пора закрыть эту сепарскую помойку
показати весь коментар
14.01.2021 16:17 Відповісти
Мамзель! Вы тоже считаете что помоечные каналы создал Петя?
показати весь коментар
14.01.2021 16:38 Відповісти
И как же так, зеленая шобла против *****? Пчелы против меда?
показати весь коментар
14.01.2021 16:17 Відповісти
как раз при бырыге эта вся муета была создана и раскрутилась .
показати весь коментар
14.01.2021 16:20 Відповісти
Зебил, как свинья. Та всегда найдет грязь, а тот к любой новости сможет привязать Порошенко...
показати весь коментар
14.01.2021 16:25 Відповісти
Ты дегенерат? Инвалид ума? Или тупой зелох?
ТК НАШ )бывший Макси) - 2007 год
NewsOne - 2007год

«112 Украина» - 2013 год

Где здесь Порошенко, зебил?
показати весь коментар
14.01.2021 16:36 Відповісти
дегенераты твои отец с матерью потому что такой кусок го%на как ты на свет вы%али. кусок го%на ты в Курске что война началась 2014 м году и твой сладкозадый йбох ничего не сделал что бы не было этих каналов?
показати весь коментар
14.01.2021 16:45 Відповісти
Ты за себя баклань, фуфел. То что тебя по пьяне заделали, тут и Ванги не надо. Вы зелошары, что-то про демократию слышали? И вам ли, зеленой мрази, пасти раскрывать про Петю? Ты, лишенец, на назначения счленограя посмотри
показати весь коментар
14.01.2021 16:51 Відповісти
членограй это вам награда ,за то что побежали и дружно однотурвого выбрали. а не голосовали за настоящих париотов. теперь насолоджуйтесь и не скулите
показати весь коментар
14.01.2021 16:55 Відповісти
Пока что за зеленых ты свое очко рвешь. А если нет , так назови мне кто там у тебя в "поцриотах" значится
показати весь коментар
14.01.2021 17:24 Відповісти
я лично за Яроша проголосовал а ты за однотурвого который привел членограя.
показати весь коментар
14.01.2021 17:40 Відповісти
Где Ярош во втором туре был? А тебя логика как у всех зебилов. . Значит те кто в 2019 году голосовали за Порошенко, выбрали Зеленского? Идиот?
Нацрада ТРМ перевірить Newsone на дотримання законодавчих норм про відповідальність за розпалювання ворожнечі - Цензор.НЕТ 358
показати весь коментар
14.01.2021 18:48 Відповісти
нувот изза таких кусков го%на как ты, которые проголосовали за сладко%опого патриоты и не прошли во второй тур. твой рошенко так накерував что членограю даже програв. мудрий нарид
показати весь коментар
14.01.2021 19:11 Відповісти
тебе сказали кто ты есть. Осталось добавить тупая дешевая нулевка. Отдыхай, Клоуны, лохи и дегенераты мне не интересны
показати весь коментар
14.01.2021 20:46 Відповісти
Читай, зебильное. Самый свежак на ЦН Ясько: Многих "слуг народа" уже или перекупили, или они сами продались за какие-то быстрые дивиденды
показати весь коментар
14.01.2021 16:54 Відповісти
да-да, а вы выбирайте, выбирайте... нет обратного закона, чтобы отозвать таких депутатов
показати весь коментар
14.01.2021 18:31 Відповісти
Вам сюда
https://psychiatr.ru/education/slide/342
показати весь коментар
14.01.2021 18:52 Відповісти
А никак Пришло, попи-ли, разошлись. В лучшем случае выпишут 1001-е предупреждение
показати весь коментар
14.01.2021 16:22 Відповісти
что там проверять, сжечь нах и все
показати весь коментар
14.01.2021 16:20 Відповісти
Тыц и нет ублюдка😂🌷
показати весь коментар
14.01.2021 16:23 Відповісти
А кто тебя, ватное, спрашивает? тебе все "новости" сливной бачок и вечерний мудозвон все расскажут
показати весь коментар
14.01.2021 16:24 Відповісти
;Смицький;, ти надовго до нас з новим ніком?
показати весь коментар
14.01.2021 16:27 Відповісти
вже затримався.
показати весь коментар
14.01.2021 16:28 Відповісти
Кто тебя сегодня еще не пинал?😂🌷
показати весь коментар
14.01.2021 16:31 Відповісти
Проверьте это кодло на российские паспорта. Они там у всех и родственников то же.
показати весь коментар
14.01.2021 16:25 Відповісти
І що. Он сьогодні суд відновив Семочко на посаді заступника директора СЗР. І до спини, що вся його рідня с рос.аусвайсами.
показати весь коментар
14.01.2021 16:41 Відповісти
эти мрази РЕАЛЬНО разжигают ненависть и неприязнь их не лицензии лишать надо , а ПРИВЛЕЧЬ к УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ !!! хватит нам ЛУГАНДОНА и крыма !!! Слава Украини !!!
показати весь коментар
14.01.2021 16:26 Відповісти
А чим всі(!!) "анали" і займаються!!?
Шмонати -таки ВСІХ!!
ТВ брехунець вже років з п'ять не дивлюсь..
показати весь коментар
14.01.2021 16:28 Відповісти
Загравання з дамбасом і кримом - "бо вони такі там є" вже привели до тяжкіх наслідків для України і українців. Треба вичищати погань під коріння.
показати весь коментар
14.01.2021 16:30 Відповісти
Доречі, ніхто не помітив, що "Цензор" знову став "Цензором" 2018-го року по кількості дописувачів під новинами?
Якось раптово вийшло та співпало з блокуванням декого на "Фейсбуці".
І ругань в коментарях фактично зникла.
показати весь коментар
14.01.2021 16:38 Відповісти
Не помітив...
Хамства не поменшало від дописувачів..))
показати весь коментар
14.01.2021 16:44 Відповісти
Але зникли одні і ті ж особи з десятками лайків під кожною новиною.
показати весь коментар
14.01.2021 16:50 Відповісти
Але спамлять як навіженні..
Тут мало чо змінилося...
))
показати весь коментар
14.01.2021 16:57 Відповісти
Заради людського ока
показати весь коментар
14.01.2021 16:42 Відповісти
Свобода - это право говорить людям то, чего они не хотят слышать.
В нашем обществе те, кто лучше всех осведомлён о происходящем, меньше всех способны увидеть мир таким, каков он есть. В общем, чем больше понимания, тем сильнее иллюзии: чем умнее, тем безумнее.
Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм.
Оруэлл докурил и застрелился бы на..фик!
показати весь коментар
14.01.2021 16:42 Відповісти
ВИХІД ПРОСТИЙ - НПЦІОНАЛІЗУВАТИ ВСІ ТБ КАНАЛИ ОЛІГАРХІВ І СТВОРИТИ АНАЛОГ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЄС , БО З ЦІЄЮ ВАТНОЮ ПРОПАГАНДОЮ ТБ ОЛІГАРХІВ УКРАЇНА ДОВГО НЕ ПРОТЯГНЕ
показати весь коментар
14.01.2021 16:51 Відповісти
Г+Г коломойського "перевірить" канал його бізнеспартнера мертвечука?
Вже смішно.
показати весь коментар
14.01.2021 16:54 Відповісти
Вражескую пропаганду нужно уничтожать! А вражеских агентов казнить! Врагам Украине не дать жизни в Украине!
показати весь коментар
14.01.2021 17:13 Відповісти
Герасимюк пошла дура в жопу и привет от Пояркова и чтобы дура получала по пятой точке каждый день
показати весь коментар
14.01.2021 17:26 Відповісти
Герасимьюк скурвилась как последняя....
Быстро ее "патриотизм" улетучился, ушла бы в знак протеста, - так нет, от корыта не оторваться. ничем не отличается от других корытчиков - Бандаренки, Лукашихи, Лесика, Портянкина и др.
показати весь коментар
14.01.2021 18:30 Відповісти
"патриотизм" а у этой жопы он когда то был
показати весь коментар
14.01.2021 20:01 Відповісти
Цей Півковшик вже давно просить мішалкою по черепку.
показати весь коментар
14.01.2021 18:02 Відповісти
На жаль жодної реакції влади на відверту українофобію ,ворог в нашій хаті,чого варті гості цих рашиських помойок (азаров ,бондаренко,лукаш, єгорова, червоненко ,волошин,добкін ,медвечук та інша українофобська шваль) А куди поділись так звані патріоти націоналісти ?
показати весь коментар
14.01.2021 19:07 Відповісти
Разжиганіє вражди...слизьке формулювання...розпалювання ворожнечі до російських окупантів, скажімо...має бути так - антиукраїнська діяльність.
показати весь коментар
14.01.2021 23:21 Відповісти
 
 