Голубовська назвала симптоми легкої форми COVID-19: Втрата смаку, нюху і діарея

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська назвала симптом коронавірусу COVID-19, який у більшості випадків означає легкий перебіг хвороби.

Про це вона повідомила в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За словами Голубовської, йдеться про втрату нюху, яка проявляється майже у 86% випадків легких форм коронавірусу. За даними дослідження, опублікованому в січні 2021, що легший перебіг COVID-19, то частішою є втрата здатності розрізняти запахи.

"Те, про що я вже з травня місяця кажу своїм пацієнтам, - якщо ви втратили нюх, з великою ймовірністю у вас не буде важкого перебігу захворювання, до 86% цього симптому припадає на легкі форми", - написала лікарка.

Читайте також: В Україні зростає кількість важких пацієнтів із COVID-19 віком 50-65 років, а також - рецидивів після виписки зі стаціонару, - Голубовська

Ще однією ознакою легкого перебігу хвороби, крім втрати нюху, може бути спотворення смаку - дисгевзія. Наприклад, вода з крана може здаватися солодкою.

"Те ж саме меншою мірою можна сказати про діарейний синдром із тим застереженням, що він сам по собі може бути досить виснажливим. Тому - "втратив нюх", радій, що не втратиш сатурацію", - резюмувала Голубовська.