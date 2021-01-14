УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9789 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 566 41

Голубовська назвала симптоми легкої форми COVID-19: Втрата смаку, нюху і діарея

Голубовська назвала симптоми легкої форми COVID-19: Втрата смаку, нюху і діарея

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська назвала симптом коронавірусу COVID-19, який у більшості випадків означає легкий перебіг хвороби.

Про це вона повідомила в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За словами Голубовської, йдеться про втрату нюху, яка проявляється майже у 86% випадків легких форм коронавірусу. За даними дослідження, опублікованому в січні 2021, що легший перебіг COVID-19, то частішою є втрата здатності розрізняти запахи.

"Те, про що я вже з травня місяця кажу своїм пацієнтам, - якщо ви втратили нюх, з великою ймовірністю у вас не буде важкого перебігу захворювання, до 86% цього симптому припадає на легкі форми", - написала лікарка.

Читайте також: В Україні зростає кількість важких пацієнтів із COVID-19 віком 50-65 років, а також - рецидивів після виписки зі стаціонару, - Голубовська

Ще однією ознакою легкого перебігу хвороби, крім втрати нюху, може бути спотворення смаку - дисгевзія. Наприклад, вода з крана може здаватися солодкою.

"Те ж саме меншою мірою можна сказати про діарейний синдром із тим застереженням, що він сам по собі може бути досить виснажливим. Тому - "втратив нюх", радій, що не втратиш сатурацію", - резюмувала Голубовська.

Голубовська назвала симптоми легкої форми COVID-19: Втрата смаку, нюху і діарея 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Голубовська Ольга (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Вот и у меня такое в октябре было. И просто один день температура резко до 39 подскочила, до утра спала. Именно после этого потерял вкус и запах. На этом для меня этот очень страшный пандемический вирус и закончился. Вкус и запах вернулись в конце декабря. Если бы не потеря запаха и вкуса, предпочел бы в будущем заболеть короной, чем гриппом
показати весь коментар
14.01.2021 16:15 Відповісти
+5
Голубовская, шо ты на диарею съехала? Давай продолжение про санитаров, которые с ног валятся, не успевают кислородные баллоны подносить, про больных, которые целыми палатами сами себя от кислорода отключают. чтобы побыстрее умереть, про драки за кислородные аппараты..
показати весь коментар
14.01.2021 16:18 Відповісти
+5
Теперь на любые симптомы можно смело вешать COVID-19. Другие болезни резко кончились. Если у вас диарея срочно сдавайте тест😁.
показати весь коментар
14.01.2021 16:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щось думки цієї кралі стали дуже часто друкувати. мабуть формують суспільну думку про нового міністра
показати весь коментар
14.01.2021 16:15 Відповісти
диарея это что ?
показати весь коментар
14.01.2021 16:15 Відповісти
Срачка
показати весь коментар
14.01.2021 16:16 Відповісти
а срачка это что ?
показати весь коментар
14.01.2021 16:16 Відповісти
Швидка Настя
показати весь коментар
14.01.2021 16:17 Відповісти
А ты в какой области дока? Чтобы понять, как тебе правильно объяснить симптом поноса.
показати весь коментар
14.01.2021 16:22 Відповісти
Я відчуваю, що з початком карантину зовсім втратив смак. То я міг пообідати в кафе, а тепер жеру хотдоги.
показати весь коментар
14.01.2021 16:15 Відповісти
смішно, і не смішно
показати весь коментар
14.01.2021 21:29 Відповісти
Вот и у меня такое в октябре было. И просто один день температура резко до 39 подскочила, до утра спала. Именно после этого потерял вкус и запах. На этом для меня этот очень страшный пандемический вирус и закончился. Вкус и запах вернулись в конце декабря. Если бы не потеря запаха и вкуса, предпочел бы в будущем заболеть короной, чем гриппом
показати весь коментар
14.01.2021 16:15 Відповісти
При гриппе тоже это все может пропасть, только однодневной температурой вряд ли обойдешься. Ну, и по стеночкам ходить с неделю.
показати весь коментар
14.01.2021 18:22 Відповісти
в декабре так тоже было сначала у меня потом жена и сын..потеряли нюх..но вкус ощущали..и не было температуры..может потому что сразу стали пить фервекс. и много чая с варенья (малина ,смородина и т д) литрами...сатурация все время было в норме в пределах 97-99..ниже не опускалась Через неделю потихоньку нюх стал возвращаться..сначала стали слышать дезик и туалетную воду а потом уже и запах кофе с кофемашины..))) Анализы не сдавали..но все завразились от меня..а я принес с работы думал обычный ОРВИ
показати весь коментар
14.01.2021 18:24 Відповісти
о епт два месяца. на святвечір вкус и запазх пропал///////\ что только в марте теперь почувствую текила или вискарь?
показати весь коментар
14.01.2021 20:57 Відповісти
Начало возвращаться постепенно, через месяц минимально начал вкус и запах появляться, и через месяц наконец-то полностью все вернулось. Но думаю у каждого по разному.
Зато можно кушать все подряд и хорошо на еде сэкономить
показати весь коментар
14.01.2021 21:11 Відповісти
согласен, хоть и грустно всё это
показати весь коментар
14.01.2021 21:30 Відповісти
Голубовская, шо ты на диарею съехала? Давай продолжение про санитаров, которые с ног валятся, не успевают кислородные баллоны подносить, про больных, которые целыми палатами сами себя от кислорода отключают. чтобы побыстрее умереть, про драки за кислородные аппараты..
показати весь коментар
14.01.2021 16:18 Відповісти
вы не подскажите где здесь туалет ?
показати весь коментар
14.01.2021 16:19 Відповісти
Нашёл время!!!
показати весь коментар
14.01.2021 16:23 Відповісти
А вам зачем?
показати весь коментар
14.01.2021 18:03 Відповісти
Теперь на любые симптомы можно смело вешать COVID-19. Другие болезни резко кончились. Если у вас диарея срочно сдавайте тест😁.
показати весь коментар
14.01.2021 16:22 Відповісти
Із власного досвіду. Пропав нюх (тільки різкий запах і то секунду відчував), солодке від солоного все таки відрізнити міг, діареї не було, але в добавок сильна слабкість і також сильна тошнота постійна + три доби температура від 37 до 38. В дружини аналогічно було (хворіли разом вдома).
показати весь коментар
14.01.2021 16:26 Відповісти
Хворіли дружини і донька легкою формою, у мене ні температури і ніфіга - тільки слабкість і періодично дихалось важко. здав кров - антитіла і дохрена лейкоцитів. Схоже імунна система почала жерти сам організм. Ця болячка діє по-різному і направлено, думаю вірус виростили саме люди, в лабораторіях.
показати весь коментар
14.01.2021 16:33 Відповісти
Дійсно по різному. Ще приклад. Син і невістка живуть окремо. Здавали тести два рази для впевненості. В сина немає у невістки є. Обидва рази. Симптоми у неї тільки нюха немає все решта як у здорової людини. Апетит хороший у обох...
показати весь коментар
14.01.2021 16:37 Відповісти
Вірніше живуть окремо від нас, а не від один одного
показати весь коментар
14.01.2021 16:38 Відповісти
Хороший апетит вбиває всі віруси. Будьте здоровими!
показати весь коментар
14.01.2021 16:39 Відповісти
Дякую, взаємно
показати весь коментар
14.01.2021 20:21 Відповісти
темп от 37.0 до 37.4 три дня. самых сраных дня, однако. запах только самый сильный, пару секунд чувс., вкус не восстанавливается пока, ем цыбулю как апельсин, на вкус как несладкое яблоко. с 6.01, сегодня 14е срака петарда ракета
показати весь коментар
14.01.2021 21:01 Відповісти
ОК. Ну видите у каждого по разному... Выздоравливайте.
показати весь коментар
14.01.2021 21:13 Відповісти
грипп. пцр из аптеки не показывает
показати весь коментар
14.01.2021 21:27 Відповісти
анологічно, нюх на неділю - вперше в житті,темпер. десь дві неділі 37.5-38.5,легка задуха та слабкість 2 неділі,без проносу.Іжа -щось кисленьке...
показати весь коментар
14.01.2021 22:04 Відповісти
Якщо у вас нема естетичного смаку, не відчуваєте запаху від зеленої влади і страждаєте словесною діареєю, то скоріш за все ви Голубовська. )))
показати весь коментар
14.01.2021 16:29 Відповісти
Втрата запаху і діарея - так не буває.
показати весь коментар
14.01.2021 16:36 Відповісти
бывает...привыкание.вон зелебобикам свое не смердыть
показати весь коментар
14.01.2021 16:59 Відповісти
З самого початку незалежності ми демонструємо повну втрату політичних нюху і смаку,за весь час не обравши жодного гідного,чесного,розумного і по справжньому народного президента...І при цьому страшенна словесна діарея у можновладців усіх рівнів...Ми хвора нація?..Якщо так,то які ліки,яка вакцина нам допоможе?..
показати весь коментар
14.01.2021 16:42 Відповісти
вот как раз не согласен. если Ющенко оказался подлецом и пид!@ром, то Порошенко оказался величайшим украинским президентом, на уровне Мазепы, Выговського, Орлика, Петлюры и Бандеры.
показати весь коментар
14.01.2021 21:46 Відповісти
Хто п'є воду з під крану? Підійміть хвостики. Може вона вже дійсно солодка.
показати весь коментар
14.01.2021 16:46 Відповісти
Очень легкая форма - потеря вкуса, потеря запаха и, сорри за мой французский, понос.
показати весь коментар
14.01.2021 17:14 Відповісти
Гугл год назад все эти симптомы обозначил.... Проснулися)
показати весь коментар
14.01.2021 17:20 Відповісти
в апреле 2020 сказали мужчина вы здоровы, не было у вас короновируса, а я в январе 2020 от гриппа ********* чуть ласты не склеил дышать не мог, думаю еще ****@ли блин год от года грипп все убийственен
показати весь коментар
14.01.2021 21:25 Відповісти
" Врач - инфекционист " - заработала себе пиар . О ней услышали . ))
показати весь коментар
14.01.2021 18:05 Відповісти
А мне вот водка кажется сладкой. Коронавирус?
показати весь коментар
14.01.2021 20:14 Відповісти
 
 