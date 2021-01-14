УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9597 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 093 31

Росія хоче подати заявку на реєстрацію в ЄС своєї вакцини проти коронавірусу. Sputnik V досі не пройшов сертифікацію

Росія хоче подати заявку на реєстрацію в ЄС своєї вакцини проти коронавірусу. Sputnik V досі не пройшов сертифікацію

Російська Федерація подасть офіційну заявку на реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу "Sputnik V" в Європейському Союзі. Це буде зроблено в лютому.

Про це заявив глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, незабаром будуть оприлюднені результати експертної оцінки вакцини від коронавірусу, які продемонструють її високу ефективність. Дмитрієв додав, що вакцину "Супутник V" будуть виробляти в семи країнах.

За словами голови фонду, у січні регулюючі органи дев'яти країн повинні прийняти вакцину для використання. Вакцина проти COVID вже схвалена в Аргентині, Білорусі, Сербії та інших країнах.

Читайте: До експертного центру МОЗ подавали документи на реєстрацію Sputnik V в Україні, - Ляшко

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що на окупованих територіях щеплення російською вакциною "Cупутник V" пропонують "бюджетникам", проте ті відмовляються від неї.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вирішив прищеплювати росіян несертифікованою вакциною від COVID-19. У той же час сам Путін зараз не вакцинувався російською вакциною. Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова раніше писав, що президент Росії Володимир Путін не може бути щеплений російською вакциною від коронавируса, оскільки вона ще не сертифікована, а глава держави не може бути добровольцем.

Також повідомлялося, що понад 400 тисяч російських військових пройдуть вакцинацію проти коронавірусу.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) росія (67998) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Але першою країною, яка мусить легалізувати "Новічок".... ойййй, "Sputnik V" - має бути Україна. Саме про це вчора домовлялися Козак з д'Єрмаком.
показати весь коментар
14.01.2021 16:38 Відповісти
+4
Кацапский Sputnik V , - это Нордстрим -2 в миниатюре .
показати весь коментар
14.01.2021 16:45 Відповісти
+4
Кремлівська гопота спочатку повибиває зуби,згвалтує,все обригає і обісцить ,
ну а потім "прєдлагаєт руку і сердце ".
показати весь коментар
14.01.2021 17:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Herman Aksom

@eternalrailway

· 42 хв

Сьогодні прийшли відповіді на численні депутатсьеі звернення. Виявилось, що виродок ********* вручну зупиняв заявки на нормальні західні вакцини і тупо вручному режимі зробив все, щоб нам привезли китайський фізрозчин. Ця потвора таки сяде.
показати весь коментар
14.01.2021 16:36 Відповісти
А новичок они зарегистрировать не хотят?
показати весь коментар
14.01.2021 17:20 Відповісти
Але першою країною, яка мусить легалізувати "Новічок".... ойййй, "Sputnik V" - має бути Україна. Саме про це вчора домовлялися Козак з д'Єрмаком.
показати весь коментар
14.01.2021 16:38 Відповісти
Не ври,Спутник уже вводят в России, Аргентине, Индонезии и Беларуси. Ты и твои дети до 14 го вакцинами прививался из России и мутантом не стал, впрочем наверное по мозгам всё-таки бомбануло.Машину российским дизелем или бензином заправлять не тошно? , или российский газ купленный у словаков, разбавленный азотом местными витренками из принципа не используешь?
показати весь коментар
14.01.2021 16:59 Відповісти
После того, как вы продали газ словакам он перестал быть росийским, но если вы хотите отследить первоисточник, то боюсь, изначально он тоже не был росийским - этот газ существовал за долго до вашего появления, вы его просто наковыряли из земли....(то же самое касается и нефти с ее производными)
Умные люди в Украине, никогда расейскими вакцинами не прививались в т.ч. до 14, а использовали например французкие вакцины...
Машину я кстати заправляю Shell V-Power Diesel - он родом из Европы
показати весь коментар
14.01.2021 17:10 Відповісти
Отапливаюсь кстати пеллетами из лузги
показати весь коментар
14.01.2021 17:12 Відповісти
)) ти напевно народився на Марсі, бо першу російську вакцину БЦЖ робили усім народженим в Україні.
П.С.: цей дизель максимум з Мозирського НПЗ і виготовлений з нафти агресора, ніхто в Україну дизель з Європи не везе, бо при ціні у них 1,5 євро/л він тут буде золотий до 80 грн/л, бадяжать його на Кременчужському НПЗ коломойша з завезеної конторобандою, або з порушенням митних правил знову ж таки з нафти країни - агресора
показати весь коментар
14.01.2021 17:17 Відповісти
ФЄДЯ ! Не палися ! А краще сам кремлівською отрутой уколися !
показати весь коментар
14.01.2021 17:52 Відповісти
Россия хочет подать заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины от коронавируса. Sputnik V до сих пор не прошел сертификацию - Цензор.НЕТ 4965
показати весь коментар
14.01.2021 16:42 Відповісти
фуфловакцина...одним словом...
показати весь коментар
14.01.2021 16:44 Відповісти
Носятся со своим Спутником, как дурень с писаной торбой.. Никак не найдут, кому его впарить.
показати весь коментар
14.01.2021 16:45 Відповісти
Кацапский Sputnik V , - это Нордстрим -2 в миниатюре .
показати весь коментар
14.01.2021 16:45 Відповісти
Китайская вакцина тоже не прошла сертификацию, даже больше- третий этап исследований( побочные эффекты при использовании у людей) но мы ее, тем не менее, будем закупать
показати весь коментар
14.01.2021 16:52 Відповісти
Скільки українців вбили китайські солдати? А руські? Так ото ж.
показати весь коментар
14.01.2021 17:04 Відповісти
Тобто до випробування на собі китайської вакцини ти готовий?
П.с.: скільки українців вбили німецькі солдати? про те задницю возити на мерсі чи фольці ти не проти
показати весь коментар
14.01.2021 17:10 Відповісти
Фєдя ! Хто спи*див КРИМ ?
Хто зруйнував Донбас ?
Хто збиває цивільні літаки ?
Хто травить людей "новічком" ?
І хто сує своє рило у інші крїни ?

Відповідь всі знають.

ПТН ПНХ !!!
показати весь коментар
14.01.2021 18:14 Відповісти
Tut i darom takoju vakcinu nikto nevazmiot.ES i tak uze zakupili dva raza bolse cem nado vakcini
показати весь коментар
14.01.2021 16:54 Відповісти
Закупили впрок это точно, но нам то что из того?нам на АлиЭкспресс заказали, да и то 600к доз двухкомпонентной вакцины, тоесть только для 300 000 населения. Вот Китай и испытает на нас, кстати , что то о вакцинации Синоваком в Китае не слышно)))
показати весь коментар
14.01.2021 17:02 Відповісти
kKtaj piset sto u nix 9 milionov prosli vakcinaciju.Kak ponimaju etoj vakcinoj.
показати весь коментар
14.01.2021 17:14 Відповісти
А от Бразильські вчені пишуть про ефективність в 50 %китайської вакцини, до речі читав в профільному журналі, що в розробці вакцини від АстаЗенека брав участь і російський інститут вірусології Гамалії, однак британці , не дивлячись на відносини з Росією прививаються цією вакциною.
показати весь коментар
14.01.2021 17:21 Відповісти
Vot u nas kak piset sto nasix zaboleli 79 vraca posle prilivok pfizer.Tut vsego 4500 vracej v toj klinike zdelali ukoli.Teper kak raz probujet vijasnit,mozet oni pered tem byli bolni ili malo vremeni bylo stob rabotala vakcina.Im zdelali ukoli gde to 27 dekabria
показати весь коментар
14.01.2021 17:26 Відповісти
Tut vijanejet no govorit sto odnogo ukola vydymo malo,nado dvux.Bolse informaciji dast poznej
показати весь коментар
14.01.2021 17:31 Відповісти
tut ne vakcina ploxaja verojatno vsego oni uze boleli pered tem no sami etogo necustvovali
показати весь коментар
14.01.2021 17:43 Відповісти
Ну если у вас заболели 79 врача. То я думаю вам нужно привится спутником и будет вам счастье.
показати весь коментар
14.01.2021 20:32 Відповісти
mi takoje nezakupajem i kitajskaja takze
показати весь коментар
14.01.2021 20:43 Відповісти
ФЄДЯ ! Та нікому не всрався твій "новий спутнік" ! Не палися !
показати весь коментар
14.01.2021 18:17 Відповісти
Кремлівська гопота спочатку повибиває зуби,згвалтує,все обригає і обісцить ,
ну а потім "прєдлагаєт руку і сердце ".
показати весь коментар
14.01.2021 17:02 Відповісти
Ты уже в Германии привился? Или приедешь в Украину за Синоваком? Так как наши властьимущие выбили зубы, изнасиловали, обблевали, обосцали и опустили украинский народ, так и россиянам не снилось
показати весь коментар
14.01.2021 17:06 Відповісти
Ще ні,але обов"язково Pfizer , Moderna,Astra Zeneca...але !!! Ні в жодному жоднісінькому разі

не дозволю своїм рідним і друзям з України труїтися ВОРОЖОЮ НЕДОВАКЦИНОЮ !
Так-шо гуляй ФЄДЯ !
показати весь коментар
14.01.2021 17:48 Відповісти
Там такий навар на горизонті, що будуть глотки розривати і підкилимну боротьбу влаштовувати. Так, наприклад, якщо Україна закупить вакцину по 500 грн, то фармкорпорація отримає приблизно 1 млрд.доларів прибутку
показати весь коментар
14.01.2021 17:04 Відповісти
А противоядие потом зарегистрируют?
показати весь коментар
14.01.2021 19:25 Відповісти
 
 