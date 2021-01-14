Росія хоче подати заявку на реєстрацію в ЄС своєї вакцини проти коронавірусу. Sputnik V досі не пройшов сертифікацію
Російська Федерація подасть офіційну заявку на реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу "Sputnik V" в Європейському Союзі. Це буде зроблено в лютому.
Про це заявив глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, незабаром будуть оприлюднені результати експертної оцінки вакцини від коронавірусу, які продемонструють її високу ефективність. Дмитрієв додав, що вакцину "Супутник V" будуть виробляти в семи країнах.
За словами голови фонду, у січні регулюючі органи дев'яти країн повинні прийняти вакцину для використання. Вакцина проти COVID вже схвалена в Аргентині, Білорусі, Сербії та інших країнах.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що на окупованих територіях щеплення російською вакциною "Cупутник V" пропонують "бюджетникам", проте ті відмовляються від неї.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вирішив прищеплювати росіян несертифікованою вакциною від COVID-19. У той же час сам Путін зараз не вакцинувався російською вакциною. Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова раніше писав, що президент Росії Володимир Путін не може бути щеплений російською вакциною від коронавируса, оскільки вона ще не сертифікована, а глава держави не може бути добровольцем.
Також повідомлялося, що понад 400 тисяч російських військових пройдуть вакцинацію проти коронавірусу.
@eternalrailway
· 42 хв
Сьогодні прийшли відповіді на численні депутатсьеі звернення. Виявилось, що виродок ********* вручну зупиняв заявки на нормальні західні вакцини і тупо вручному режимі зробив все, щоб нам привезли китайський фізрозчин. Ця потвора таки сяде.
Умные люди в Украине, никогда расейскими вакцинами не прививались в т.ч. до 14, а использовали например французкие вакцины...
Машину я кстати заправляю Shell V-Power Diesel - он родом из Европы
П.С.: цей дизель максимум з Мозирського НПЗ і виготовлений з нафти агресора, ніхто в Україну дизель з Європи не везе, бо при ціні у них 1,5 євро/л він тут буде золотий до 80 грн/л, бадяжать його на Кременчужському НПЗ коломойша з завезеної конторобандою, або з порушенням митних правил знову ж таки з нафти країни - агресора
П.с.: скільки українців вбили німецькі солдати? про те задницю возити на мерсі чи фольці ти не проти
Хто зруйнував Донбас ?
Хто збиває цивільні літаки ?
Хто травить людей "новічком" ?
І хто сує своє рило у інші крїни ?
Відповідь всі знають.
ПТН ПНХ !!!
ну а потім "прєдлагаєт руку і сердце ".
не дозволю своїм рідним і друзям з України труїтися ВОРОЖОЮ НЕДОВАКЦИНОЮ !
Так-шо гуляй ФЄДЯ !