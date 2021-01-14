УКР
У Нагірному Карабасі і Вірменія, і Азербайджан застосовували зброю проти мирного населення, - Amnesty International

У Нагірному Карабасі і Вірменія, і Азербайджан застосовували зброю проти мирного населення, - Amnesty International

Amnesty International заявляє про незаконне використання зброї обома сторонами конфлікту в Нагірному Карабасі проти цивільного населення.

Про це йдеться в доповіді Amnesty International, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УкрІнформ".

"Багаторазове використання неточної та невибіркової зброї в конфлікті, включаючи касетні бомби та вибухонебезпечну зброю з масштабними наслідками в житлових районах, є порушенням міжнародного права. Ця зброя вбила та поранила багато людей та зруйнувала будинки і важливу інфраструктуру в останніх сутичках", - стверджують автори доповіді.

Загалом щонайменше 146 цивільних, у тому числі кілька дітей та людей похилого віку, загинули у 44-денному конфлікті, що тривав з кінця вересня до початку листопада 2020 року.

"Застосовуючи цю неточну та смертоносну зброю поблизу цивільних районів, збройні сили Вірменії та Азербайджану продемонстрували зневагу до людського життя", - заявила експертка зі Східної Європи та Центральної Азії в Amnesty International Марі Струтерс.

За її словами, дослідження виявило характер "невибіркових та непропорційних" нападів з обох сторін, вбивства та поранення цивільних осіб та пошкодження цивільних об’єктів. Були здійснені неодноразові напади на житлові райони далеко від ліній фронту, поблизу яких часто не було військових цілей.

"Вірменія та Азербайджан повинні негайно розпочати неупереджене розслідування використання важкої вибухової зброї їх збройними силами в житлових районах. Враховуючи поточну розробку угод про безпеку з боку вірменських та азербайджанських лідерів, важливо, щоб винні в цих атаках були швидко притягнуті до відповідальності, а жертви отримали компенсацію", - заявила Струтерс.

Amnesty International (100) Азербайджан (887) Вірменія (751) Нагірний Карабах (466)
+8
Эти "миротворческие" и "правозащитные" конторы вызывают всё меньше и меньше доверия, своей немощью и альтернативной точкой зрения на реальность
14.01.2021 16:43 Відповісти
+6
Пример Конго, Либерии, Сьерра-Лионе, Мозамбика, Судана и Руанды, говорит только об одном: замороженный конфликт ни к чему хорошему не приводит.
С вероятностью 100% это затишье перед новой, куда более страшной и кровавой войной.
Когда прекращаются активные военные военные действия, все эти пацифисты начинают кричать на весь мир, какие они молодцы и какую отличную работу они провели.
А через несколько лет, когда все стороны получив передышку, перевооружились, набрали пополнение начинаются новые, куда более страшные конфликты.
14.01.2021 16:53 Відповісти
+6
При одной бомбардировке в Сирии больниц , школ или рынков гибло не меньше людей в том числе детей. Интересно узнать организовала ли Россия расследование этих событий?
Вообще это любимый приём євроструктур: обе стороны нарушают. И не важнл кто начал, а кто ответил. Таких примеров в войне меж Украиной и Россией море. Те нас обстреливают, а мы ответили: в итоге обои виноваты, а не начавший обстрел.
14.01.2021 16:56 Відповісти
бо це війна.
якісь тупі чи що в тій емнесті
14.01.2021 16:40 Відповісти
хрюцькі юдеї або вірмени-жабоїди
14.01.2021 16:58 Відповісти
Эти "миротворческие" и "правозащитные" конторы вызывают всё меньше и меньше доверия, своей немощью и альтернативной точкой зрения на реальность
14.01.2021 16:43 Відповісти
Скажи своим начальникам, бот, что "многократное использование неточного и неизбирательного оружия в конфликте, включая кассетные бомбы и взрывоопасное оружие с масштабными последствиями в жилых районах" не является альтернативной точкой зрения, а есть в чистом виде изложением фактов, которые признаёт даже самый большой твой начальник.
14.01.2021 17:04 Відповісти
Я, как бот, не совсем понимаю термины "многократность использования" , "неточное и неизбирательное оружие", "взрывоопасное оружие", степень "масштабности последствий". Зато словоблудия и попытки поиграть на эмоциях людей предостаточно
14.01.2021 18:32 Відповісти
Упалчленцы Долбасса тоже под мирное население косили и косят. Шахтеры да комбайнеры Почему эта Amnesty International молчала когда кацапы Мариуполь и Краматорск ракетами обстреливали?
14.01.2021 16:45 Відповісти
потому что они предъявляют претензии только той стороне которой можно их предъявить. В случае "шахтеров", кому они предъявят - "на деревню дедушке"?
Так же они и в Афганистане - предъявляют только США, а бородатым - ничего, куда им предъявлять если там нет официальной стороны?
14.01.2021 16:56 Відповісти
а откель у "шлюжтеров" Торнадо?
14.01.2021 17:21 Відповісти
Вопрос не ко мне, спроси у Амнести, почему их этот вопрос не интересует.
14.01.2021 18:03 Відповісти
Так завжди було, є і буде..
Хто не заховався-сам і винуватий...
14.01.2021 16:47 Відповісти
під час війни куля не розбирає, де "мирний" а де комбатант. Тим більше, не розбирає цього снаряд.
14.01.2021 16:48 Відповісти
Пример Конго, Либерии, Сьерра-Лионе, Мозамбика, Судана и Руанды, говорит только об одном: замороженный конфликт ни к чему хорошему не приводит.
С вероятностью 100% это затишье перед новой, куда более страшной и кровавой войной.
Когда прекращаются активные военные военные действия, все эти пацифисты начинают кричать на весь мир, какие они молодцы и какую отличную работу они провели.
А через несколько лет, когда все стороны получив передышку, перевооружились, набрали пополнение начинаются новые, куда более страшные конфликты.
14.01.2021 16:53 Відповісти
При одной бомбардировке в Сирии больниц , школ или рынков гибло не меньше людей в том числе детей. Интересно узнать организовала ли Россия расследование этих событий?
Вообще это любимый приём євроструктур: обе стороны нарушают. И не важнл кто начал, а кто ответил. Таких примеров в войне меж Украиной и Россией море. Те нас обстреливают, а мы ответили: в итоге обои виноваты, а не начавший обстрел.
14.01.2021 16:56 Відповісти
Їм же давали 30 років щоб питання вирішити, вони все профукали, а зараз повилазили з нір і замітили порушення.
14.01.2021 16:58 Відповісти
Якщо є конфлікт то їм платять зарплату за розслідування ,конфлікт щез розслідувати нічого зря плати німа - за 30років привикли до шари (мінські домовленості ні х неробили взагалі) і думають що навколо всі ідіоти.
14.01.2021 17:12 Відповісти
С появлением дальней артиллерии жертвы среди мирных граждан стали нормой практически в любой войне.Разве что кроме морских боев.
14.01.2021 17:53 Відповісти
Звичайно,бо це і є метою війни.
14.01.2021 18:27 Відповісти
"Amnesty International заявляет о незаконном использовании оружия обеими сторонами конфликта в Нагорном Карабахе против гражданского населения."
Интересно, а в военном конфликте вообще может быть такое понятие как незаконное применение оружия? Оружие это вообще-то инструмент ведения военного конфликта. И говорить о законности или незаконности его применения нет никакого смысла. Равно как и говорить, что было применено против гражданского населения (если конечно речь не идет о преднамеренных расстрелах гражданского населения). Просто гражданское население оказалось или в зоне или вблизи зоны военного конфликта. В любом случае, когда ведутся на территории военные действия, то больше всех страдает именно гражданское население, т.к. оно менее всего подготовлено к соответствующему поведению в зоне конфликта. И сама зона конфликта является зоной крайне повышенной опасности для здоровья и жизни любого кто в ней или около нее находится.
14.01.2021 19:07 Відповісти
читаю и понимаю, насколько Amnesty International бесполезная организация.
14.01.2021 19:13 Відповісти
В АхырБахе(Конец Смотрящего)= Карабахе в последнее время жило где то 65тыс.АРАБОХАЙЕВ(эрмэн?-ворованное слово)Это-в основном военные с семьями из окупированного Иреванского ханства и переселенные туда( за последние 5 лет) из Сирии и Ирака с семьями боевики.Их последние несколько лет Одербэйджан предупреждали -проваливать,ато наказание.Сейчас Кремль захватчиков хочет обмена земель Одэрбэйджана на земли Одэрбэйджана.Вместо возвращения Иреванского ханства(1863г.переп.99%одэры) Кремль на нашей земле дороги шириной по 5км(??16% Лачинского района) решил строить и отнять хочет "Деревню Императора Ганория(Ган Эри-Кровей муж)" -ГанКэнди.Хорошо сказанно в суперклипе одэрском(азэрском) "Огонь" -"Что терпит страна Огней и что творится в этом мире.Мир перевернулся-Плюют на справедливость и честность.Приди ненависть и ОГОНЬ ПО ВСЕМ!!!"
14.01.2021 20:12 Відповісти
если кадры, на которых азер спецназовец-психопат армянскому безоружному старику горло перерезает. просто так, для разлечения.
15.01.2021 04:29 Відповісти
 
 