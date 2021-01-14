У Нагірному Карабасі і Вірменія, і Азербайджан застосовували зброю проти мирного населення, - Amnesty International
Amnesty International заявляє про незаконне використання зброї обома сторонами конфлікту в Нагірному Карабасі проти цивільного населення.
Про це йдеться в доповіді Amnesty International, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УкрІнформ".
"Багаторазове використання неточної та невибіркової зброї в конфлікті, включаючи касетні бомби та вибухонебезпечну зброю з масштабними наслідками в житлових районах, є порушенням міжнародного права. Ця зброя вбила та поранила багато людей та зруйнувала будинки і важливу інфраструктуру в останніх сутичках", - стверджують автори доповіді.
Загалом щонайменше 146 цивільних, у тому числі кілька дітей та людей похилого віку, загинули у 44-денному конфлікті, що тривав з кінця вересня до початку листопада 2020 року.
"Застосовуючи цю неточну та смертоносну зброю поблизу цивільних районів, збройні сили Вірменії та Азербайджану продемонстрували зневагу до людського життя", - заявила експертка зі Східної Європи та Центральної Азії в Amnesty International Марі Струтерс.
За її словами, дослідження виявило характер "невибіркових та непропорційних" нападів з обох сторін, вбивства та поранення цивільних осіб та пошкодження цивільних об’єктів. Були здійснені неодноразові напади на житлові райони далеко від ліній фронту, поблизу яких часто не було військових цілей.
"Вірменія та Азербайджан повинні негайно розпочати неупереджене розслідування використання важкої вибухової зброї їх збройними силами в житлових районах. Враховуючи поточну розробку угод про безпеку з боку вірменських та азербайджанських лідерів, важливо, щоб винні в цих атаках були швидко притягнуті до відповідальності, а жертви отримали компенсацію", - заявила Струтерс.
якісь тупі чи що в тій емнесті
Так же они и в Афганистане - предъявляют только США, а бородатым - ничего, куда им предъявлять если там нет официальной стороны?
Хто не заховався-сам і винуватий...
С вероятностью 100% это затишье перед новой, куда более страшной и кровавой войной.
Когда прекращаются активные военные военные действия, все эти пацифисты начинают кричать на весь мир, какие они молодцы и какую отличную работу они провели.
А через несколько лет, когда все стороны получив передышку, перевооружились, набрали пополнение начинаются новые, куда более страшные конфликты.
Вообще это любимый приём євроструктур: обе стороны нарушают. И не важнл кто начал, а кто ответил. Таких примеров в войне меж Украиной и Россией море. Те нас обстреливают, а мы ответили: в итоге обои виноваты, а не начавший обстрел.
Интересно, а в военном конфликте вообще может быть такое понятие как незаконное применение оружия? Оружие это вообще-то инструмент ведения военного конфликта. И говорить о законности или незаконности его применения нет никакого смысла. Равно как и говорить, что было применено против гражданского населения (если конечно речь не идет о преднамеренных расстрелах гражданского населения). Просто гражданское население оказалось или в зоне или вблизи зоны военного конфликта. В любом случае, когда ведутся на территории военные действия, то больше всех страдает именно гражданское население, т.к. оно менее всего подготовлено к соответствующему поведению в зоне конфликта. И сама зона конфликта является зоной крайне повышенной опасности для здоровья и жизни любого кто в ней или около нее находится.