У Нагірному Карабасі і Вірменія, і Азербайджан застосовували зброю проти мирного населення, - Amnesty International

Amnesty International заявляє про незаконне використання зброї обома сторонами конфлікту в Нагірному Карабасі проти цивільного населення.

Про це йдеться в доповіді Amnesty International, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УкрІнформ".

"Багаторазове використання неточної та невибіркової зброї в конфлікті, включаючи касетні бомби та вибухонебезпечну зброю з масштабними наслідками в житлових районах, є порушенням міжнародного права. Ця зброя вбила та поранила багато людей та зруйнувала будинки і важливу інфраструктуру в останніх сутичках", - стверджують автори доповіді.

Загалом щонайменше 146 цивільних, у тому числі кілька дітей та людей похилого віку, загинули у 44-денному конфлікті, що тривав з кінця вересня до початку листопада 2020 року.

"Застосовуючи цю неточну та смертоносну зброю поблизу цивільних районів, збройні сили Вірменії та Азербайджану продемонстрували зневагу до людського життя", - заявила експертка зі Східної Європи та Центральної Азії в Amnesty International Марі Струтерс.

За її словами, дослідження виявило характер "невибіркових та непропорційних" нападів з обох сторін, вбивства та поранення цивільних осіб та пошкодження цивільних об’єктів. Були здійснені неодноразові напади на житлові райони далеко від ліній фронту, поблизу яких часто не було військових цілей.

"Вірменія та Азербайджан повинні негайно розпочати неупереджене розслідування використання важкої вибухової зброї їх збройними силами в житлових районах. Враховуючи поточну розробку угод про безпеку з боку вірменських та азербайджанських лідерів, важливо, щоб винні в цих атаках були швидко притягнуті до відповідальності, а жертви отримали компенсацію", - заявила Струтерс.