З 15 січня змінюється порядок перетину кордону зі Словаччиною, - Держприкордонслужба

З 15 січня 2021 року змінюється порядок пропуску громадян, які прямують через українсько-словацький кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"З 08:00 (за київським часом) 15.01.2021 припиняється пропуск пішоходів у пункті пропуску "Вишнє Нємецке" (з українського боку пункт пропуску "Ужгород"). Водночас, відновлюється оформлення пішоходів у пункті пропуску "Убля" ("Малий Березний"). Пункт пропуску "Велке Слеменце" ("Малі Селменці") залишається тимчасово закритим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі у Словаччину можуть в’їжджати лише ті громадяни третіх країн, яким надано право на проживання на території Словацької Республіки або які мають національну візу, видану посольствами Словацької Республіки за кордоном. В'їзд на територію держави також дозволений для громадян третіх країн, які є близькими родичами особи, яка має право на постійне або тимчасове місце проживання в Словацькій Республіці, або громадянина Словацької Республіки (дружини, неповнолітньої дитини цих осіб, батьків неповнолітньої дитини). Після в’їзду на територію Словацької Республіки усі громадяни зобов’язані дотримуватися визначених законодавством карантинних заходів", - зазначено в повідомленні.

Крім того, в Словаччину дозволяється в'їзд громадян з метою транзиту в одну з країн-членів ЄС, де вони мають постійне або тимчасове місце проживання. Транзит через територію Словацької Республіки повинен відбуватися без зупинки, за винятком зупинки для необхідної заправки палива і не пізніше, ніж протягом восьми годин, зазначили прикордонники.