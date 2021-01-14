"Мінімальна заробітна плата в Україні більша, ніж в Росії і Білорусі", - Немчінов. ІНФОГРАФІКА
Найбільше зростання "мінімалки" було зафіксовано саме в Україні: з 1 січня 2021 "чиста" мінімальна заробітна плата зросла на цілих 27% порівняно з минулим роком.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
"Прочитав дослідження команди Picodi.com, де можна простежити як змінилася мінімальна зарплата в 2021 році у кількох десятках країн світу. Так, у дослідженні було проаналізовано 56 країн, в яких існує встановлена урядом мінімальна заробітна плата", - розповів міністр.
Наприклад, у деяких країнах мінімальна оплата праці не підлягає оподаткуванню (Філіппіни, Гонконг). Однак у більшості країн різниця між "чистою" і "брудною" зарплатами становить від двох до декількох десятків відсотків. Тому в дослідженні були розглянуті суми нетто, тобто ті гроші, які працівник реально отримує на руки.
"Мінімальна заробітна плата в Україні більша, ніж у Росії і Білорусі. ... До речі, третина досліджуваних країн не наважилися підвищувати мінімальну оплату праці з січня 2021 року. Серед них Вірменія, Азербайджан, Естонія і США, де федеральна ставка не змінювалася з 2009 року. Найбільше зростання "мінімалки" було зафіксовано саме в Україні: з 1 січня 2021 "чиста" мінімальна заробітна плата зросла на цілих 27% порівняно з минулим роком (4 830 грн. проти 3 802 грн.). Це 1 місце серед 56 країн світу", - зазначив Немчінов.
У Німеччині мінімальна зарплата зросла на 1,5%, у Польщі на 9,8%, а в Білорусі на 6,7%. Другий рік поспіль Казахстан займає останній рядок.
...облом доказывать, но поверьте мне... -- тут понятие "чистая ЗП" -- очень сильно растяжимое -- в разы.
В зависимости от класса подоходного налога.
И 1645 евро, никак не равны 1486 доллярам...
-- бред...
будет тема про погибших, там и поговорим.
а так я бы не начинал АТО и крови бы небыло.
Главное - на эту минималку нельзя жить!
есть право на самоопределение народа, например в Сербии оно действует, а у вас нет.
как то не по европейски ...