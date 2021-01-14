УКР
"Мінімальна заробітна плата в Україні більша, ніж в Росії і Білорусі", - Немчінов. ІНФОГРАФІКА

Найбільше зростання "мінімалки" було зафіксовано саме в Україні: з 1 січня 2021 "чиста" мінімальна заробітна плата зросла на цілих 27% порівняно з минулим роком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Прочитав дослідження команди Picodi.com, де можна простежити як змінилася мінімальна зарплата в 2021 році у кількох десятках країн світу. Так, у дослідженні було проаналізовано 56 країн, в яких існує встановлена ​​урядом мінімальна заробітна плата", - розповів міністр.

Наприклад, у деяких країнах мінімальна оплата праці не підлягає оподаткуванню (Філіппіни, Гонконг). Однак у більшості країн різниця між "чистою" і "брудною" зарплатами становить від двох до декількох десятків відсотків. Тому в дослідженні були розглянуті суми нетто, тобто ті гроші, які працівник реально отримує на руки.

"Мінімальна заробітна плата в Україні більша, ніж у Росії і Білорусі. ... До речі, третина досліджуваних країн не наважилися підвищувати мінімальну оплату праці з січня 2021 року. Серед них Вірменія, Азербайджан, Естонія і США, де федеральна ставка не змінювалася з 2009 року. Найбільше зростання "мінімалки" було зафіксовано саме в Україні: з 1 січня 2021 "чиста" мінімальна заробітна плата зросла на цілих 27% порівняно з минулим роком (4 830 грн. проти 3 802 грн.). Це 1 місце серед 56 країн світу", - зазначив Немчінов.

У Німеччині мінімальна зарплата зросла на 1,5%, у Польщі на 9,8%, а в Білорусі на 6,7%. Другий рік поспіль Казахстан займає останній рядок.

Читайте також: Марченко про перенесення підвищення мінімальної зарплати на грудень 2021: Існував ризик інфляції

Автор: 

Білорусь (8084) росія (67998) мінімальна зарплата (307) зарплата (2306) Немчінов Олег (208)
+13
Даже в Албании больше, чем у нас. Ганьба, что тут скажешь
14.01.2021 16:51
14.01.2021 16:51 Відповісти
+13
Нашли чем хватстаться!
Больше чем в картоплестане и рашке......
Мне милее сравнение с США, Германией, Англией....
14.01.2021 16:56
14.01.2021 16:56 Відповісти
+10
С минималки держава налоги берет, куда интереснее прожиточный минимум, на который максимум что можно оплатить коммуналку в 2-х комнатной хрущевке, а на еду и остальное уже не остается...
14.01.2021 17:01
14.01.2021 17:01 Відповісти
Ничего не понимаю, сижу на пенсии, а получается как на двух работах работаю.
14.01.2021 17:21
14.01.2021 17:21 Відповісти
Как? Как ты угадал про телефон?
14.01.2021 17:40
14.01.2021 17:40 Відповісти
Ну раз так пойду завтра на работу устраиваться, на Буковель зарабатывать))
14.01.2021 17:22
14.01.2021 17:22 Відповісти
зато газ по ринковій ціні
14.01.2021 17:23
14.01.2021 17:23 Відповісти
кдє мінімальная кітайская зарплата?! бєларуссам уже сказалі што ні нада завідавать но завідиваніє кітайцам ніхто ж нє атмінял!
14.01.2021 17:24
14.01.2021 17:24 Відповісти
И только одни прут сюда на заработки - может угадаеш кто ?
14.01.2021 17:25
14.01.2021 17:25 Відповісти
русскіє...русская рєчь слишна павсюду...
14.01.2021 17:27
14.01.2021 17:27 Відповісти
слуги народа
14.01.2021 17:27
14.01.2021 17:27 Відповісти
и шо вы поэтому резко тарифы повысили? 171 доллар говоришь? в трубочку я бы свернул эти 171 доллар и вам бы жабы зеленые в ж..... забил шо б голова не шаталась!!
14.01.2021 17:29
14.01.2021 17:29 Відповісти
А может мы и Зимбабве обскакали?
14.01.2021 17:44
14.01.2021 17:44 Відповісти
По крайней мере по Германии -- брэхня.
...облом доказывать, но поверьте мне... -- тут понятие "чистая ЗП" -- очень сильно растяжимое -- в разы.

В зависимости от класса подоходного налога.

И 1645 евро, никак не равны 1486 доллярам...
-- бред...
14.01.2021 17:45
14.01.2021 17:45 Відповісти
расскажите "министру", что в Украине "минимальную" зарплату получает БОЛЬШИНСТВО РАБОТАЮЩИХ, в то время как в Беларуси и расисе "минималку" получает меньшенство людей.
14.01.2021 17:46
14.01.2021 17:46 Відповісти
ну минималка в этих странах имеет несколько другое назначение, размеры штрафов и прочие услуги на них опираются.
14.01.2021 17:59
14.01.2021 17:59 Відповісти
Тебе стыдно за убитых вами украинцев?
14.01.2021 18:01
14.01.2021 18:01 Відповісти
причем тут в этой теме ?
будет тема про погибших, там и поговорим.

а так я бы не начинал АТО и крови бы небыло.
14.01.2021 20:43
14.01.2021 20:43 Відповісти
Ок.Пошли в тему про украиских раненых солдат.Найдешь?
14.01.2021 20:48
14.01.2021 20:48 Відповісти
у нас(в Украине) "минимальная зарплата" - фискальный налог на бизнес и граждан.ничего больше.
14.01.2021 18:03
14.01.2021 18:03 Відповісти
Ау?Или про картошку прикольней поговорить?
14.01.2021 18:20
14.01.2021 18:20 Відповісти
ты можеш догнать и перегнать даже Люксимбург и сделать среднюю зп 3000 евро но сделав комуналку 2950 люди все равно будут нищими. називай остаток на кармане после оплаты всех щетов. и тогда оуеют усе вместе с тобой. и не нужно доходы ренатки делить на всех
14.01.2021 17:55
14.01.2021 17:55 Відповісти
В нас мінімалка на рівні Тайланду... А в Тайланд всі їдуть знайти собі дешевих повій. Отже економічна ситуація в Україні приблизно однакова з Тайландом, то і з повіями ситуація має бути однакова. Дякуємо нашому найвеличнішому Зеленському, за те, що в нас рівень життя як в Тайланд і
14.01.2021 18:07
14.01.2021 18:07 Відповісти
Успєхістан взагалі 57 баксів!! Як там взагалі на мінімалку вижити?!!
14.01.2021 18:17
14.01.2021 18:17 Відповісти
Ви мене заінтригували. Порахував скільки коммуналка поєї квартири обійшлася б в Узбекістані. Вийшло у Ташкенті 21,8 єврів проти 94 що заплатив у нас. http://ek.uz/ru/fees/calculator Перевірте самі. Мінімальна зарплатня там зараз 49,88 єврів та мінімальна пенсія 34,27 єврів. Так гірше вони живуть ніж ми - рахуйте самі.Враховуючи що у нас мінімальна зарплатня стала 176 єврів та мінімальна пенсія 70 єврів.Ціни па продукти та послуги у них також нижчі ніж у нас.
14.01.2021 18:47
14.01.2021 18:47 Відповісти
Ну давайте почнемо з того що в Ташкенті мабуть ніхто не піде працювати за "мінімалку", як і в Києві. Думаю порівнювати треба якісь невеликі провінційні містечка.
14.01.2021 19:00
14.01.2021 19:00 Відповісти
Та з чого не починай, а дуже сильно не буде відрізнятись. Я Вам дав посилання на калькулятор. Можете обрати будь який там регіон і перерахувати. В чому питання. Якщо взяти цыни наприклад на яловичину, то вирізка там коштує 3,88 єврів (в Ташкенті) проти 4,99 у нас за кіло. Різниця в 1 євро.
14.01.2021 19:15
14.01.2021 19:15 Відповісти
Вот именно, когда будет равенство что села, что города по зарплатам, тогда и пишите, как в нормальных странах. Брать зарплату Киева и равнять с рашинской глубинкой, как минимум не этично.
14.01.2021 20:23
14.01.2021 20:23 Відповісти
А с Германией никакой ошибочки нет? С 2015 года по текущий год там была зарплата 8,50 евро в час. С 2021года стала 9,50 евро в час. Как-то никак не 1,5% вроде, а 10,5%. И как по мне то лучше бы германская зарплата 1495 евро в месяц выросла до 1672 евро чем наша зарплата с 4723 грн (139 евро) до 6000грн (176 евро). Ну просто супер повышение учитывая что я к примеру только за квартиру заплатил 3200 грн или 94 евро. На остальное, живи и ни в чем себе не отказывай.
14.01.2021 18:30
14.01.2021 18:30 Відповісти
А какой у вас метраж на 94 евро....для понимания.Это реально не мало.
14.01.2021 19:38
14.01.2021 19:38 Відповісти
Трешка 64 квадрата в блочном доме, сданном в эксплуатацию в 1995 году. Это за все услуги ЖКХ насчитали. Из которых само отопление составило порядка 2000 с копейками гривен. На доме стоит общий счетчик тепла. Дом 144 квартирный 9-ть этажей, два подъезда ОСББ. И да - горячую воду не пользую, установлен бойлер. Плачу все по счетчикам. Газ, Вода, Электроэнергия. Субсидии не получаю.
14.01.2021 20:06
14.01.2021 20:06 Відповісти
Да, похоже, что ты мерзота местная ,но коллаборантишь гадишь Украине
14.01.2021 20:19
14.01.2021 20:19 Відповісти
О как. И чем же? Тем что правду сказал? Сейчас правда не в чести? Сразу вешаем ярлыки?
14.01.2021 20:26
14.01.2021 20:26 Відповісти
Не, ну у меня єлектроєнергия поболее 100кВт. 449 кВт по двузонному счетчику вышло на 634,80грн. или 18,67 евро. Но, кстати, это менее всего обидная сумма. Тут хоть все понятно. У меня считай все на электрике. И на кухне в том числе (духовка, микруха, мультиварка, кофеварка, чайник, гриль и т.д.). На газу разве что первые блюда да макаронные изделия готовим. Всего три куба за прошлый месяц набежало. Так что для меня цена за куб газа не была бы критичной если бы не отопление. Газ на него на прямую отражается. Сейчас у нас тариф по сетчику за1Гкал=1480.67грн. или 43,55 евро. Мне насчитали 1,320 Гкал на 1953,85 грн + 20,63 грн абонплата ТЕЦ. Так шо трошки обманул. Говорил по памяти что 2000 с копейками, на самом деле платежку поднял суммарно 1974,48грн или 58,07 евро. Ну и всего согласно платежке за все услуги 3319,48грн или 97,63 евро если быть точным. Это семья из трех человек в трешке совкового образца где учет весь по счетчикам. Сюда же входят, вода, канализация, лифт, вывоз мусора, эксплуатационные расходы, газ . Это за декабрь. Что за январь будет - ХЗ. Но думаю, что вряд ли меньше.
14.01.2021 21:17
14.01.2021 21:17 Відповісти
Извини,брат,но я в калориях только в спортивном питании немного волоку)) пришёл приговор,заплатил махом и все... по электроэнергэнергии могу сказать,что у нас с вами всё рядом,потому как за дом платил бухгалтеру наличными в декабре...100 руб.(около 40 баксов) за 525 кВт....а за отопление,как я понимаю,мы у лаптей газ,нефтепродукты берем дешевле,оттого и выходит дешевле....за продукты немного могу рассказать цены... на свинину полидвица вырезка,говядину,индейка(4-5евро)...филе кур иное около 2,5 ..и вчера увидел,что подсолнечное масло очень сильно подорожало...в раза полтора сразу(1,5 долл.литр стало)...яйца доллар примерно.....булочки для макдональдсов по евро 6 штук.....по памяти...остальное уже не обращаешь внимание даже,бесполезно.Каждый раз меняется в гору.Больше доставкой пользуешься через нетвэк.Выбираешь конечно заманухи акции,скидки...если это надо на момент.Все не просто.Лучше всех пока живут у нас только пенсионеры на 200-300 евро,,,им модничать не надо,гаджеты до фени.
14.01.2021 22:19
14.01.2021 22:19 Відповісти
Да точно так же. Не вставая с дивана одним княпом все и плачу как приходит по электронке письмо и дублем смс-ка. Захожу в Приват в свой кабинет - оттуда одну кнопку нажал, QR кодом с телефона подтвердил и все.Слава Богу, хоть электронный банковский сервис относительно неплох. Почитал за цены Ваши - могу сказать что у нас практически все также как у вас. Ну там плюс/минус. В среднем можно сказать что так. Также последнее время и олия и яйца подорожали. Ну а пенсионеры у нас победнее конечно. Бывших госслужащих, судей там и прокуроров в расчет не беру. Честно говоря у нас на пенсию не прожить. Просуществовать конечно возможно. Прожить не получится. Мы вон теще регулярно каждый месяц и посылки с продуктами шлем и деньги перевожу. Моих родителей, царство небесное им, уже в живых нет. Только ей помогаем. Бо на ее пенсию даже со всеми субсидиями не протянешь месяц. Такие вот дела. Ну а на счет гаджетов для пенсов не соглашусь. Вон для тещи смарт как окно в мир. Она с него не слазит. Плюс сейчас наша дочка, ее внучка, с мужем в Польше, так они по вайберу каждый день общаются. Так что гаджеты пенсам современным нужны. Еще как нужны.
14.01.2021 22:51
14.01.2021 22:51 Відповісти
Значит твоя тёща продвинутый юзер..) Мои до сих пор с кнопочными раз в неделю заряжать.Удачи нам,здоровья...и пусць здохне той хто нас не любiць...Слава Украине!!!
14.01.2021 22:59
14.01.2021 22:59 Відповісти
Да будет так. Героям Слава!
"Мінімальна заробітна плата в Україні більше, ніж в Росії і Білорусі", - Немчінов - Цензор.НЕТ 2504
14.01.2021 23:05
14.01.2021 23:05 Відповісти
И меня даже не столько напрягает сама сумма ЖКХ. Сколько то как эти тарифы формируются. Полный мутняк. Хрен чего поймешь. Вот в частности на газ. Мне не понятно почему наши керманычи подписывают с МВФ меморандумы что будут доводить цену украинского газа собственной добычи до мировой цены на бирже. Это наш газ. Мы его у кого-то не покупаем. Почему он должен стоить для украинцев столько же да еще с учетом транспортировки до европейского хаба.
14.01.2021 21:24
14.01.2021 21:24 Відповісти
Нажаль за тридцять років так і не спромоглися. І поки що не бачу навіть натяків на зміні на краще нажаль.
15.01.2021 01:26
15.01.2021 01:26 Відповісти
А мне пофиг на уровне каких стран наша минималка больше!
Главное - на эту минималку нельзя жить!
14.01.2021 20:10
14.01.2021 20:10 Відповісти
А купівельна спроможність гривні і долара або євро не можуть порівняти?
14.01.2021 20:14
14.01.2021 20:14 Відповісти
у русскамірцев канвульсіі.
14.01.2021 20:49
14.01.2021 20:49 Відповісти
зачем, вы начали эту операцию, вам за это и отвечать.
есть право на самоопределение народа, например в Сербии оно действует, а у вас нет.
как то не по европейски ...
14.01.2021 20:53
14.01.2021 20:53 Відповісти
О, знайшли на кого рівнятись , ніяк від рашки не відліпитесь
14.01.2021 22:37
14.01.2021 22:37 Відповісти
Ха, нашли чем гордится - "умники" и не стыдно вам?
14.01.2021 22:48
14.01.2021 22:48 Відповісти
Ну підняли, і що? А ціни вже наперед піднялися, скоро на 30% і більше стрибнуть. Довбаний біг по колу без сенсу.
14.01.2021 23:01
14.01.2021 23:01 Відповісти
В Германии минимальная зарплата выросла на 1,5%, в Польше на 9,8%, а в Беларуси на 6,7%. Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку. Источник: https://censor.net/ru/n3241848 я пацсталом!!на кого этот бред расчитан??германия 1,5% украина 27%"Мінімальна заробітна плата в Україні більша, ніж в Росії і Білорусі", - Немчінов - Цензор.НЕТ 5051(это всё равно как папуасам вместо сохи дать современный трактор и производительность вырастет на 1000%как минимум!!а в развитых странах это не возможно по причине того что они уже упёрлись в максимальную производительность и у них 1%-1,5%будут равны тем же папуасским 1000%)так и с зарплатой!!(по факту мне даже не интересна зарплата как таковая!!меня больше беспокоит покупная способность заработанных мной денег!!)как то так!!"Мінімальна заробітна плата в Україні більша, ніж в Росії і Білорусі", - Немчінов - Цензор.НЕТ 5336"Мінімальна заробітна плата в Україні більша, ніж в Росії і Білорусі", - Немчінов - Цензор.НЕТ 6519 "Мінімальна заробітна плата в Україні більша, ніж в Росії і Білорусі", - Немчінов - Цензор.НЕТ 8639
15.01.2021 02:46
15.01.2021 02:46 Відповісти
ЗАКРОЙТЕ СРОЧНО ГРАНИЦЫ, СЕЙЧАС К НАМ ПОПРУТ ГАСТРБАЙТЕРЫ!
показати весь коментар
07.07.2021 20:23
Сторінка 2 з 2
 
 