"Мінімальна заробітна плата в Україні більша, ніж в Росії і Білорусі", - Немчінов. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Прочитав дослідження команди Picodi.com, де можна простежити як змінилася мінімальна зарплата в 2021 році у кількох десятках країн світу. Так, у дослідженні було проаналізовано 56 країн, в яких існує встановлена ​​урядом мінімальна заробітна плата", - розповів міністр.

Наприклад, у деяких країнах мінімальна оплата праці не підлягає оподаткуванню (Філіппіни, Гонконг). Однак у більшості країн різниця між "чистою" і "брудною" зарплатами становить від двох до декількох десятків відсотків. Тому в дослідженні були розглянуті суми нетто, тобто ті гроші, які працівник реально отримує на руки.

"Мінімальна заробітна плата в Україні більша, ніж у Росії і Білорусі. ... До речі, третина досліджуваних країн не наважилися підвищувати мінімальну оплату праці з січня 2021 року. Серед них Вірменія, Азербайджан, Естонія і США, де федеральна ставка не змінювалася з 2009 року. Найбільше зростання "мінімалки" було зафіксовано саме в Україні: з 1 січня 2021 "чиста" мінімальна заробітна плата зросла на цілих 27% порівняно з минулим роком (4 830 грн. проти 3 802 грн.). Це 1 місце серед 56 країн світу", - зазначив Немчінов.

У Німеччині мінімальна зарплата зросла на 1,5%, у Польщі на 9,8%, а в Білорусі на 6,7%. Другий рік поспіль Казахстан займає останній рядок.

