До переліку "Доступних ліків" додали 3 препарати для лікування серцево-судинних захворювань

До переліку лікарських засобів у рамках Програми "Доступні ліки" додали нові препарати для лікування серцево-судинних захворювань.

Про це повідомила перша заступник Міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"До наявних 25 позицій, включених до переліку, ми додали ще 3 - "Варфарин"(антикоагулянт),"Ніфедипін"(антигіпертензивний препарат),"Ацетилсаліцилову кислоту"(антиагрегант)", - сказала Садов'як.

Програма "Доступні ліки" реалізується згідно із затвердженим переліком лікарських засобів для лікування неінфекційних захворювань. В рамках програми передбачено відшкодування державою вартості лікарських засобів для пацієнтів, які страждають від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету II типу.

