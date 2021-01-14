УКР
Новини
9 524 33

До переліку "Доступних ліків" додали 3 препарати для лікування серцево-судинних захворювань

До переліку "Доступних ліків" додали 3 препарати для лікування серцево-судинних захворювань

До переліку лікарських засобів у рамках Програми "Доступні ліки" додали нові препарати для лікування серцево-судинних захворювань.

Про це повідомила перша заступник Міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"До наявних 25 позицій, включених до переліку, ми додали ще 3 - "Варфарин"(антикоагулянт),"Ніфедипін"(антигіпертензивний препарат),"Ацетилсаліцилову кислоту"(антиагрегант)", - сказала Садов'як.

Програма "Доступні ліки" реалізується згідно із затвердженим переліком лікарських засобів для лікування неінфекційних захворювань. В рамках програми передбачено відшкодування державою вартості лікарських засобів для пацієнтів, які страждають від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету II типу.

Автор: 

ліки (1363) МОЗ (5424)
Топ коментарі
+4
Ура!
Аспирин!
Йод!
Зеленка!
А вот марганцовку запретили, козлы.
Как теперь бороться с вредителями посевов?!
14.01.2021 16:52 Відповісти
+2
от щастя то! додали ліки, що нафіх нікому не потрібні
14.01.2021 16:50 Відповісти
+1
Чому нема медицинського драпу, за який голосували в опоросніку Зеленськага?
14.01.2021 16:53 Відповісти
от щастя то! додали ліки, що нафіх нікому не потрібні
14.01.2021 16:50 Відповісти
де мля нові ******* статини та езетеміб?
14.01.2021 16:51 Відповісти
Современные статины стоят не так уж дешево, а для пенсионеров с маленькой пенсий практически недостижимо, так что без современных обойдутся.
14.01.2021 21:23 Відповісти
так степашка і вважає, хай ковтають аспірин з ніфедіпіном - швидче здохнуть
14.01.2021 22:16 Відповісти
Теперь заживем.
14.01.2021 16:50 Відповісти
Вот это точно подмечено. Уровень достижений просто впечатляет!
14.01.2021 21:24 Відповісти
Возмещать стоимость аспирина???
Ну да, он же стоит ужасно дорого.
14.01.2021 16:56 Відповісти
сподіваюсь кардіо аспірин.
а не просту ацетилку.
14.01.2021 17:01 Відповісти
кардіо аспірин відрізняється від "звичайного" тільки дозуванням
14.01.2021 22:32 Відповісти
Ніфедипін ?
Це взагалі смішно.
14.01.2021 16:58 Відповісти
Амлодипіну з головою вистачає.
Варфарин п'ють одиниці. І він не для масового вжитку.
Дурні якісь....
14.01.2021 16:59 Відповісти
Прежде чем писать комментарий, нужно знать статистику количества проведённых операций на сердце. Варфарин принимают, поверьте мне, далеко не единицы и для этих людей, это вопрос жизни и смерти.
14.01.2021 19:46 Відповісти
Ті люди більше приймають плавікс.
Повірте мені.
А варфарин не такий вже затребуваний препарат.
14.01.2021 19:55 Відповісти
або ксарелто.
У всякому випадку, порівнювати вжиток аспірину і варфарину це 100 до 0,1
14.01.2021 20:00 Відповісти
Я, один з тих людей і добре знаю ситуацію.
14.01.2021 20:04 Відповісти
Бо ви знаходитесь в тій цільовій групі.
І вам здається, що його приймає кожний другий.
Але це помилка. Бо препарат доволі небезпечний.
14.01.2021 20:09 Відповісти
А якщо порівнювати ціни,тобто доступність, то він не є дорогим.
14.01.2021 20:10 Відповісти
Для когось і мільйон не гроші.
14.01.2021 20:14 Відповісти
Якщо мільйон платить по гривні, то це - мільйон гривень. І мільйон людей. А якщо 10 тисяч по 10 грн, це лише 100 тисяч. Один відсоток людей.
14.01.2021 20:50 Відповісти
В декабре 2009г в Центре Сердца поставили аортальный механический клапан и заодно кардиостимулятор Витатрон. С тех пор пью Варфарин. До 13 года Варфарин-Никомед Дания, само собой анализ на МНО сдаю. С того года пропал препарат. Стал покупать польский---дерьмо, смело говорю. А вот пару лет назад нарвался уже на наш. Вроде в Сумах делают, что порадовало, цена как за с ЕС а толку ноль. Покупаю Варфарин-Орион Финляндия 5 мг=200гр. Иногда показатель анализа выше 3, дозировка то 5 мг а не 2, 5мг. Анализ на МНО в Харькове в Аналитике 140гр. Крепко подозреваю что и финский скоро пропадёт. Кстати по доступным ликам только наши препараты в основном.
14.01.2021 21:45 Відповісти
Забыли упомянуть ещё и лекарства от гипертонии, которые по этой программе я приобрел в аптеке по направлению своего лечащего доктора.
14.01.2021 17:02 Відповісти
Они уже года два в списке.
14.01.2021 17:21 Відповісти
Конотопець Виталий , для моєї дружини ще не поставили діагноз гипертонія , але давлєніє перевищує іноді 190 -200 , більш ніж тричі на тиждень . Лєчащий доктор советует каптоп..с , . Сбиваю давление уколом магнезии . ( Модер прошу не банить )
14.01.2021 17:22 Відповісти
Свои 190 , успешно сбиваю двумя под язык - каптопресс +фенигидин. Помогает. Научил фельдшер из скорой . Ему спасибо!
14.01.2021 17:31 Відповісти
Lev Zavago , спасибо за инфу , - попробуем .
14.01.2021 17:47 Відповісти
фенигидин - тот же нифедипин
14.01.2021 17:59 Відповісти
Полный аналог каптопреса - нормопрес стоит в два раза дешевле. Может больше примесей.
14.01.2021 18:19 Відповісти
Спасибо , посмотрим , - спасибо .
14.01.2021 19:31 Відповісти
не займайтесь самолікуванням, краще поміняйте сімейного лікаря, може вам більше підійдуть бета-блокатори, та якщо в вас дисліпідемія, то статини. А замість аспірину - клопідогрель. Але консультація професійного кардіолога важливіша за все.
14.01.2021 22:25 Відповісти
Ацетилсалициловая кислота (простой аспирин другими словами) бесплатно - это выдающееся достижение! ))
Стоит в аптеках копейки.
14.01.2021 21:20 Відповісти
склади забиті цим непотребом. Спеціально щоб пожерли українці особливо 73. Кушайте нашару. Вітаміни з баз схавали , схавають і аспірін.
14.01.2021 22:14 Відповісти
 
 