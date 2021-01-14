УКР
Новини
Ясько: Багатьох "слуг народу" вже або перекупили, або вони самі продалися за якісь швидкі дивіденди

Ясько: Багатьох "слуг народу" вже або перекупили, або вони самі продалися за якісь швидкі дивіденди

Народна депутатка "Слуги народу" Єлизавета Ясько, раніше звільнена з посади глави делегації України в Парламентській асамблеї Ради, заявляє, що в її фракції багато хто вже відпрацьовує за гроші конкретні завдання.

Про це вона сказала в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За словами Ясько, у її фракції "досить багато людей, яких зараз або перекупили, або вони віддали свої цінності за якісь там швидкі дивіденди", в тому числі – члени делегації у ПАРЄ.

"Тут можна говорити у тому числі про деяких членів делегації ПАРЄ, які зараз раптом почали казати, що ми не можемо виходити з порядком денним антиросійським, треба шукати компроміси, треба розуміти, як спілкуватися з агресором. Такого раніше не було", – стверджує вона.

Парламентарка заявила, що тиск на неї чинився зокрема після того, як вона не підтримала призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки, а також за представників Верховної Ради у конкурсній комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Ясько: ОП ефективно співпрацює з ОПЗЖ, а між Банковою і підконтрольними каналами Медведчука налагоджена комунікація

"Щодо САП там же ж були кандидати, яких конкретно пропихували "ОПЗЖ" з моїми колегами зі "Слуг народу", вони всі були зацікавлені самі, щоб захищати цю корупцію, а не, навпаки, боротися за те, щоб не було корупції. Ось після всього цього в мене були такі різні попередження, дружні поради від різних сторін. Це й колеги по фракції, і конкретно керівництво Офісу президента, високопосадове, назвемо це так, керівництво, там є різні люди. І також керівництво Верховної Ради", – сказала вона.

Як повідомлялося, 11 січня члени делегації України в ПАРЄ обрали головою замість Єлизавети Ясько народну депутатку фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву. За неї проголосувало 10 членів делегації від "Слуги народу", обидва представники ОПЗЖ і представник "За Майбутнє". Представники "Євросолідарності", "Голосу", "Батьківщини", а також деякі представники "Слуги народу" не голосували за зміну глави делегації.

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила необхідність зміни керівника делегації тим, що перед Європою в 2021 році постали нові виклики, і делегація України в ПАРЄ також змінює свої підходи і стратегію, щоб їм відповідати.

Автор: 

ПАРЄ (856) Слуга народу (2859) Ясько Єлизавета (79)
Топ коментарі
+36
Политические проститутки неожиданно оказались политическими проститутками.
14.01.2021 16:56 Відповісти
+18
Ніби вони йшли служити народові.
Так ганьбили попередників у корупції, що вже за рік перекрали їх у кілька разів.
14.01.2021 16:56 Відповісти
+14
Не може бути.
14.01.2021 16:54 Відповісти
Не може бути.
14.01.2021 16:54 Відповісти
може...а тут еще и карлсон свинтил)
14.01.2021 17:42 Відповісти
люблю безобразия! Слуги мои (у меня есть мнение, шо я тоже народ), топите друг друга!!! От всей своей служебной души!
14.01.2021 16:56 Відповісти
Политические проститутки неожиданно оказались политическими проститутками.
14.01.2021 16:56 Відповісти
14.01.2021 17:18 Відповісти
Какой-то смех у тебя нервный.
14.01.2021 18:52 Відповісти
А ты потешный.
14.01.2021 19:00 Відповісти
А ты тупой.
14.01.2021 19:22 Відповісти
Еще и потешно хамить пытаешься.
14.01.2021 19:32 Відповісти
См. выше. Ясько: Багатьох "слуг народу" вже або перекупили, або вони самі продалися за якісь швидкі дивіденди - Цензор.НЕТ 8848
14.01.2021 19:50 Відповісти
Смотри себе в задницу.
14.01.2021 21:37 Відповісти
В общем, или этих уродов надо выносить, или они - вынесут Украину. Хотя, теперь это дело мудрого народа, тех 73%, которые выбрали всех этих подонков вместо "мальдивских мародеров".
14.01.2021 16:56 Відповісти
вы еще пойдите и поищите тех, кто голосовал за зеленского и его слуг, никого не осталось..., кого ни спросишь, не, я не голосовал..., мистика просто...
14.01.2021 17:04 Відповісти
Да ну??? Ганка, вот прямо сейчас на Прямом показывают сюжет, где золотозубая бабка сетует на высокие газовые цены, неполноценное питание в виду отсутствия средств на хлеб, а также на то, шо "хтота" на этом наживается... при этом укоряя бубочку, дескать, "зеленьський, мы ж за тебя голосовали, а ты (...) в "буковнлЯх" катаисся"...
Таки кто-то ж прилюдно признал.
Не жалко. За что голосовали, то и получите, обладательницы сверкающих медью улыбок...
14.01.2021 18:03 Відповісти
Та вот хер ты угадал. Срань ОПЗЖопная, рыгоанальная, зеленая - все объединились, шобы лишь бы не барыга... а вот сейчас происходит расслоение говна. Каждый сорт будет струиться по собственному коллектору-говносборнику...
14.01.2021 18:06 Відповісти
Если Порох ничего не делал для Украины, то за что его так вата во главе с земразями ненавидит?
14.01.2021 19:05 Відповісти
Или делают вид.
14.01.2021 19:54 Відповісти
зачем?
14.01.2021 21:25 Відповісти
Господь дав приклад вигоняти торгашів з храму. Пора скористатися і вигнати з Храму Україна усю цю наволоч!
14.01.2021 18:08 Відповісти
Ніби вони йшли служити народові.
Так ганьбили попередників у корупції, що вже за рік перекрали їх у кілька разів.
14.01.2021 16:56 Відповісти
врьош гадіна парахоботская! всє знают що вава здєсь савсєм ні прі чьом
14.01.2021 16:56 Відповісти
Нет "хороших" или "плохих" "слуг народа". Все они соучастники деяний Зеленского. Ве должны понести наказание.
14.01.2021 16:57 Відповісти
Так каков урод - такие слуги!
14.01.2021 16:57 Відповісти
короче .все ложили на клоуна толстый ...палец ..
14.01.2021 16:57 Відповісти
Не пойму...
Это она признание сделала?
14.01.2021 16:58 Відповісти
слуги еврейского народа, короче
14.01.2021 16:59 Відповісти
Слуги песиків.))
14.01.2021 16:59 Відповісти
Лишили должности и прозрела. https://censor.net/ru/user/309067: Политические проститутки неожиданно оказались политическими проститутками. Проститутка, "уволенная" из публичного дома симулирует невинность...
14.01.2021 16:59 Відповісти
Никто не говорит что она невинная.
Но мне не важно из-за чего она говорит, то что она сейчас говорит. А вот зебилам не важно что она говорит.
14.01.2021 19:09 Відповісти
Какие они все разговорчивые становятся,когда уволят.
14.01.2021 17:00 Відповісти
A що вона мала говорити ДО звільнення?!
14.01.2021 17:22 Відповісти
Для нас це не таємниця, а фанати ВАЗеленського, нехай чують.
14.01.2021 17:00 Відповісти
Представил как они заговорят-когда система,посыплется.
14.01.2021 17:01 Відповісти
73% вважає що це по пріколу. Да і хуже ні будіт
14.01.2021 17:03 Відповісти
А пам'ятаєте сакраментальне "Я - не ло... Тьху, не те... "Я- ваш вирок!"?
Так може, час вже цей вирок - якось скасовувати?!
14.01.2021 17:04 Відповісти
Какая разница (с) какими мотивами она руководствуется, когда рассказывает правду.

Пускай даже отомстить за увольнение. Или может у кого-то есть сомнения, что она вещает правду?
Тем более, видно же, что у нее есть зачатки совести и смелости, учитывая ее позиции по многим вопросам во время ее каденции. Да, видно, что *****, видно что в тихом омуте... но пускай вещает же!
14.01.2021 17:04 Відповісти
Чета деффачка разговорилась, рот оcвободился?
14.01.2021 17:04 Відповісти
Цікаво спостерігати як у сторону нинішньої влади завивають дві категорії чиновників - кому не дають припасти до корита, або кого нещодавно відсторонили від корита.
14.01.2021 17:05 Відповісти
При чім тут «корито»?! Де «корито»?!
14.01.2021 17:23 Відповісти
Мафія править Україною в особі олігархів. А "слуги" на обслуговуванні мафії за оплату вкраденими мафією у народу коштами. Це не гіпотеза, а реалії нашого буття.
14.01.2021 17:05 Відповісти
Фу...х! Да Вы чо пацаны? Да разве такое может быть в Украине???? А Вы ничего не перепутали? Удивительно!!!!! Ну может это ещё не самое плохое? Например, помните, как хотели сдать Харьков за вот такие " быстрые дивиденды", а потом одумались, спохватились, повезли бабки назад...но кое-кто после этого оказался навсегда привязанным к инвалидной коляске, как не выполнивший договорняк. Мы должны понимать, что во всех этих делах не зависимо от партийности стоят люди, которые по своей человеческой почти все сути склонны к разным авантюрам, вплоть до предательства. И бабки при этом играют не последнюю роль!
14.01.2021 22:54 Відповісти
Звезда Гео Лероса похоже закатилась. Взошла новая звезда инсайдера обличителя- Лиза Ясько.))
Система была гнилой до Зеленского, остаётся таковой при нём, и скорее всего не изменится и после него. Пока в Украине не появится свой Пиночет или какой нибудь Ли Куан Юненко.))
14.01.2021 17:06 Відповісти
куда єти слуги народа денутся при, скажем, танковой атаке на Харьков
14.01.2021 17:06 Відповісти
Під плінтуси сховаються до кращих часів і на вибори знов повилазять.
14.01.2021 19:55 Відповісти
"Ясько: Многих "слуг народа" уже или перекупили, или они сами продались за какие-то быстрые дивиденды" - эти паразитирующие давно продались олигархам и только им служат - https://the-post.me/post/627-do-15-tys-dolariv-stalo-vidomo-skilky-zaroblyayut-slugy-narodu&ref=iua Виключена з "Слуги народу" Анна Скороход в інтерв'ю Яніні Соколовій розказала, скільки заробляють депутати з фракції. Вона заявила, що депутати партії монобільшості отримують зарплати в конвертах від $ 5 тисяч до $ 15 тисяч.
14.01.2021 17:08 Відповісти
Ничего удивительного. Случайные люди неожиданно для себя оказались в коридорах власти под брендом Зеленского, рейтинги падают, что тоже прогнозируемо. Вероятно также сокращение количества нардепов в будущем. Это их счастливый звездный час , который для 90% больше не повторится. Поэтому они вовремя сориентировались и превратили свое депутатство или прибывание у власти в зарабатывание денег. Ничего личного просто бизнес. Сегодня и сейчас. Такой случай выпадает только раз.., а идейных ( их вообще у нас в политике мало, точнее единицы " белых ворон"( и то уже на стадии вымирания как вид), у них никогда и не было. В этой ситуации как пришли так и уйдут ( не заметно) но с бабками. Единственный кто останется на этом "пепелище" и судьба которого покрыта мраком это Зеля ( и его семья). Вариант " историческая родина" ( наиболее благоприятный) или Оман( эмираты)
14.01.2021 17:08 Відповісти
Добалакається, що й Саакашвілі кине....
14.01.2021 17:14 Відповісти
Уже кинул.Я в шоке.А Михо то оказался старым ловеласом.Короче,тоже проституткой.
14.01.2021 17:23 Відповісти
Всем слугам ПОСЛЕ очередных выборов надо куда-то возвращаться. А привыкли жить богато
Вот они и продаются заранее будущим хозяевам
14.01.2021 17:14 Відповісти
єти слуги будут петь песню, что они принесли мир и вновь вернутся до корита
14.01.2021 17:17 Відповісти
Так от чому все забито рекламою Тимошенко, вибори таки на носі...
14.01.2021 17:18 Відповісти
Хочу для наріда 73% побудувати логічний ланцюжок, про який вони скоріше всього недомуркають ніколи: обраних вами слуг фінансують конвертами, у конверти кладуть гроші олігархи, які погодили між собою кандидатуру Зеленського, гроші беруться з завищених тарифів, великого крадівницта, відміни пільг і не підвищення зарплат та пенсій. Тобто гроші стрижуться з лохів, які дали на це згоду 19.04.2019. Висновок зробіть самі.
14.01.2021 17:21 Відповісти
А прошлый созыв был честный.
14.01.2021 17:27 Відповісти
Зелена шобла прийшла на гаслах, що вони чесні, справедливі і розумні. Тепер порівняйте і зробіть висновок.
14.01.2021 17:29 Відповісти
Зелена шобла сказала, що вони вставлять шоколоду в жопу кілок, якщо просто прийдуть до влади! Та жопа якоюсь вертлявою виявилася, а кілок - трухлявим!
14.01.2021 17:37 Відповісти
різниці аніякої
14.01.2021 17:38 Відповісти
ни. А ты , лапоть,предпочитаеш мертветчука, лишь бы не кондитер?
15.01.2021 01:09 Відповісти
как там у Карлсона дела лучше расскажи)
14.01.2021 17:23 Відповісти
Депутаты-это люди, которые за наши с вами деньги воруют наши с вами деньги…
14.01.2021 17:30 Відповісти
Новое политико-философское понятие нардепов -как людей, которие воруют наши деньги- скоро станет именем нарицательним. Трудно не согласится, но можна добавить много красочних єпитетов єтих п... Зе-ко-манди, но народ наш, в основе, люди воспитанние, а не депутати, и не прилично употре-***** плохие слова. А вообще-то не плохо, что в зеленой команде оказались тиакие как Гео-Лерос, Лиза, им-то хоть частично-можна верить, а если би ми знали всю поднаготную сущность єтого творения ада мертвечуково-коломой-ахметиного симбиоза, то корабельние сосни оказались би невинними цветочками как младенци.
14.01.2021 18:12 Відповісти
Я поважаю Ваше ІМХО..
Дякую..
14.01.2021 18:37 Відповісти
животом на корму.
14.01.2021 18:30 Відповісти
у бени столоваться уже не выгодно? мертвячук платит больше?
14.01.2021 17:34 Відповісти
Ясько: Багатьох "слуг народу" вже або перекупили, або вони самі продалися за якісь швидкі дивіденди - Цензор.НЕТ 6034
14.01.2021 17:45 Відповісти
Воно і не дивно... Де ви бачили клоунів, які працювали би за дякую ???
14.01.2021 17:48 Відповісти
Добрая девочка. Ее смешают с грязью. Мне ее жаль. Но если выстоит, то будет иметь политическое будущее.
14.01.2021 17:55 Відповісти
дєвочка знала куди йшла - в політиці усі в лайні, куди не поглянь!
14.01.2021 18:01 Відповісти
Юрий Бутусов: Вот самый популярный текст Алексея Арестовича про Зеленского в фейсбуке за 31 марта 2020 года:
"Чудо находится в психологическом состоянии, которое вообще вызывает сомнения в его способности выполнять свои должностные обязанности.
Веры нет, энтузиазм сменился страхом за будущее, ненависть к Порошенко оказалась ненавистью к реальности, голосование за чудо - попыткой убежать от неё.
Но речь не о чуде.
С чудом все ясно - куколка, которую слепили олигархи и подсунули вам в качестве мессии.
Речь о вас, великие голосовавшие за чудо.
Как оно, не жмёт?..)
Вы отдаёте себе отчёт, что в своей праведной борьбе, в своём желании изменить Систему, вы оказались долбо#бами вульгарными, обыкновенными?..
Не обижайтесь.
Это не оскорбление, а констатация.
Как иначе можно назвать людей, которые будучи в сознании, решили, что замена олигархов на марионетку олигархов - это лучший способ победить олигархов?.. Вы отдаёте себе отчёт, что во всем, что случится по причине развала госуправления: от "лишних" смертей на фронте до "лишних" смертей в больницах, виноваты вы все - персонально, каждый голосовавший за чудо, каждый голосовавший "...не за чудо, а против Порошенко"?..Источник: https://censor.net/ru/r3227977
14.01.2021 18:01 Відповісти
Эх продался арестович за зарплату в конвертах,а где то в это время заплакал корчинский и пообещал носить лёше передачи из чая и сигарет в будещем ,так как он ему симпатизирует
14.01.2021 18:27 Відповісти
Сама Лизочка там даже не поняла чегор в той "советеевропе" делать нужно. Потому, кстати, и уволили. Радуйся Вкаїно! Тут Лізонька ще щось гавконула!
14.01.2021 18:13 Відповісти
Ого так это полная сдача интересов Украины.Импичмент.
14.01.2021 18:31 Відповісти
передбачувано - для простєйшЫх одноклітинних слуг нема ніяких табу..
73%ві зебіли мають бути щасливі зі своїми на "73%" збільшеними платіжками.. - слуги мають добре харчуватися
14.01.2021 18:48 Відповісти
они все ватные регионалы
14.01.2021 19:21 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/zorjana-hvoroba-deputati-rozpovili-chomu-jasko-pribrali-z-posadi-ochilnici-delegacii-u-parie/ Стали відомими інші причини заміни депутатки від "Слуги народу" Єлизавети Ясько на посаді голови делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи , про які повідомляє головний редактор порталу «Букви» Тетяна Ніколаєнко в своїй статті https://bykvu.com/ua/mysli/bednaia-lyza-uvolnial-ly-ofys-prezydenta-hlavu-delehatsyy-v-pase-iasko/ "Бідна Ліза: чи звільняв Офіс президента главу делегації в ПАРЄ Ясько".
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.
15.01.2021 10:30 Відповісти
 
 