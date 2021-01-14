Ясько: Багатьох "слуг народу" вже або перекупили, або вони самі продалися за якісь швидкі дивіденди

Народна депутатка "Слуги народу" Єлизавета Ясько, раніше звільнена з посади глави делегації України в Парламентській асамблеї Ради, заявляє, що в її фракції багато хто вже відпрацьовує за гроші конкретні завдання.

Про це вона сказала в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За словами Ясько, у її фракції "досить багато людей, яких зараз або перекупили, або вони віддали свої цінності за якісь там швидкі дивіденди", в тому числі – члени делегації у ПАРЄ.

"Тут можна говорити у тому числі про деяких членів делегації ПАРЄ, які зараз раптом почали казати, що ми не можемо виходити з порядком денним антиросійським, треба шукати компроміси, треба розуміти, як спілкуватися з агресором. Такого раніше не було", – стверджує вона.

Парламентарка заявила, що тиск на неї чинився зокрема після того, як вона не підтримала призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки, а також за представників Верховної Ради у конкурсній комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Ясько: ОП ефективно співпрацює з ОПЗЖ, а між Банковою і підконтрольними каналами Медведчука налагоджена комунікація

"Щодо САП там же ж були кандидати, яких конкретно пропихували "ОПЗЖ" з моїми колегами зі "Слуг народу", вони всі були зацікавлені самі, щоб захищати цю корупцію, а не, навпаки, боротися за те, щоб не було корупції. Ось після всього цього в мене були такі різні попередження, дружні поради від різних сторін. Це й колеги по фракції, і конкретно керівництво Офісу президента, високопосадове, назвемо це так, керівництво, там є різні люди. І також керівництво Верховної Ради", – сказала вона.

Як повідомлялося, 11 січня члени делегації України в ПАРЄ обрали головою замість Єлизавети Ясько народну депутатку фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву. За неї проголосувало 10 членів делегації від "Слуги народу", обидва представники ОПЗЖ і представник "За Майбутнє". Представники "Євросолідарності", "Голосу", "Батьківщини", а також деякі представники "Слуги народу" не голосували за зміну глави делегації.

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила необхідність зміни керівника делегації тим, що перед Європою в 2021 році постали нові виклики, і делегація України в ПАРЄ також змінює свої підходи і стратегію, щоб їм відповідати.