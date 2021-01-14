ЄСПЛ розгляне 11 скарг України проти РФ про порушення прав людини в окупованому Криму
Європейський суд з прав людини визнав достатніми підстави для прийняття до розгляду скарг України проти РФ за одинадцятьма пунктами в міждержавній справі про порушення прав людини в Криму.
Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ від 14 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Суд вважає, що загалом були надані достатньо серйозні (sufficient prima facie) свідчення стосовно як "повторюваності дій", так і "офіційного схвального ставлення" до таких складових адміністративної практики (з боку РФ щодо порушення прав людини у Криму – ред.)", - заявили у ЄСПЛ.
Тепер суд розгляне скарги про зникнення людей і недостатню ефективність розслідувань, погане поводження і протиправне затримання, поширення застосування російського законодавства на окупований Крим, автоматичне надання громадянства РФ, посягання на приватні квартири, переслідування релігійних лідерів, заборону ЗМІ і публічних зібрань, експропріацію власності громадян, придушення української мови, а також обмеження свободи пересування між Кримом і материковою Україною.
Окремо ЄСПЛ розгляне подану України скаргу щодо переслідування кримських татар.
