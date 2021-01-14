УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5847 відвідувачів онлайн
Новини
791 5

ЄСПЛ розгляне 11 скарг України проти РФ про порушення прав людини в окупованому Криму

ЄСПЛ розгляне 11 скарг України проти РФ про порушення прав людини в окупованому Криму

Європейський суд з прав людини визнав достатніми підстави для прийняття до розгляду скарг України проти РФ за одинадцятьма пунктами в міждержавній справі про порушення прав людини в Криму.

Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ від 14 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Суд вважає, що загалом були надані достатньо серйозні (sufficient prima facie) свідчення стосовно як "повторюваності дій", так і "офіційного схвального ставлення" до таких складових адміністративної практики (з боку РФ щодо порушення прав людини у Криму – ред.)", - заявили у ЄСПЛ.

Тепер суд розгляне скарги про зникнення людей і недостатню ефективність розслідувань, погане поводження і протиправне затримання, поширення застосування російського законодавства на окупований Крим, автоматичне надання громадянства РФ, посягання на приватні квартири, переслідування релігійних лідерів, заборону ЗМІ і публічних зібрань, експропріацію власності громадян, придушення української мови, а також обмеження свободи пересування між Кримом і материковою Україною.

Також читайте: Рішення ЄСПЛ у "кримській справі" є однозначною перемогою України, - "слуга народу" Корнієнко

Окремо ЄСПЛ розгляне подану України скаргу щодо переслідування кримських татар.

Автор: 

Крим (14255) права людини (618) росія (67998) ЄСПЛ Європейський суд з пр... (459)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Придушення української мови у школах та переслідування україномовних дітей, що підпадає під розгляд за протоколом 1 ст. 2.

обоюдный факт, он и в Украине происходит.
да там полно таких пунктов потому здесь и не написали даже их список.
показати весь коментар
14.01.2021 17:27 Відповісти
назви падло хоч одну українську школу в раші
показати весь коментар
14.01.2021 17:33 Відповісти
В Москве есть две украинские школы. всего в России 15 украинских школ большинство из которых находится в Башкирии и тюменской области, в местах компактного проживания украинцев. бывший мер Москвы выходил с предложением открыть больше школ с украинским языком обучения но эта инициатива не нашла поддержки у родителей, к сожалению.
показати весь коментар
14.01.2021 17:49 Відповісти

19 декабря 2008
В России существует 15 украинских школ.В Москве есть две украинские школы.
Чи не застара інформація? Чи прокатить і так?

18 августа 2010

В России нет ни одной государственной украинской школы
показати весь коментар
14.01.2021 18:05 Відповісти
 
 