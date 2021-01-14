УКР
Новини
ЄБРР підтримав створення спецфондів для фінансування розвитку аеропортів і залізничної інфраструктури України, - Криклій

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підтримав ініціативу міністра інфраструктури Владислава Криклія зі створення спеціальних фондів для фінансування розвитку аеропортів і залізничної інфраструктури України. Це дозволить забезпечити їх стабільний розвиток і відкриє нові можливості для залучення приватних інвестицій у галузь.

Про це йшлося на нараді з реалізації проєктів державно-приватного партнерства, яке відбулося сьогодні, 14 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Впровадження перспективних проектів державно-приватного партнерства залишається одним із головних пріоритетів Міністерства на цей рік. І ми продовжуємо співпрацювати з міжнародними фінансовими організаціями. Я вдячний нашим постійним партнерам з ЄБРР за всебічну підтримку в реалізації масштабних інфраструктурних проектів в Україні та впровадженні наших ключових ініціатив. Створення спецфондів для фінансування розвитку аеропортів та залізниці – одна із таких. У перспективі це дозволить забезпечити стабільне фінансування інфраструктури та відкриє нові можливості для залучення приватних інвестицій", - наголосив під час заходу Владислав Криклій.

Також читайте: Україна втрачає ЄБРР через порушення обіцянки щодо боргів "зеленим" інвесторам, - лист банку

"Відтак, ЄБРР вже виділив фінансування та провів відбір консультантів, які займатимуться аналізом міжнародного досвіду, розробкою концепції та написанням відповідних законодавчих актів з метою впровадження вищезазначеної ініціативи. Планується, що робота консультантів розпочнеться найближчим часом", - підкреслюється в повідомленні Кабміну.

аеропорт (1870) ЄБРР (906) залізниця (1599) Кабмін (14390) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548)
Слуги пошли по спецфондам 😀😀😀
Опыт с корона фондом есть. Теперь будут дерибанить бюджетные гроши и гроши кредиторов через другие фонды . А ПРОВЕРЯЮЩИХ НЕТ
14.01.2021 17:21 Відповісти
Да послал их **** уже , так что пусть фонды зелёной субстанцией наполняют
https://censor.net/ru/news/3241833/ukraina_teryaet_ebrr_za_narusheniya_obeschaniya_po_dolgam_zelenym_investoram_pismo_banka
14.01.2021 17:44 Відповісти
а де гиперлуп?
14.01.2021 17:21 Відповісти
уже на испытаниях
14.01.2021 17:30 Відповісти
Еще одно корыто придумали.
14.01.2021 17:38 Відповісти
Інфраструктура для чого? Що по ній возити? Секонд хенд з ЄС? І **** це не богодільня він надає кредити для їх розкрадання, як на 4 блок ЧАЕС з 1,5 міліарду половина пішла на оплату консультанів з ЄС а кредит віддавали всі жебраки України. Для того щоб щось возити потрібна індустрія і товари.
14.01.2021 17:53 Відповісти
Опять мутят каккую то байду для выклянчивания кредитов с последующим разворовыванием.
14.01.2021 18:40 Відповісти
 
 