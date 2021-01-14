УКР
У США з 26 січня набувають чинності нові правила в'їзду іноземців, - посольство

У США з 26 січня набувають чинності нові правила в'їзду іноземців, - посольство

З 26 січня набувають чинності нові правила карантину для іноземних громадян, які прибувають у США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба посольства України в США.

"Шановні громадяни України, які подорожують до США! Повідомляємо, що з 26 січня 2021 року набирають чинності нові правила щодо карантинних обмежень для іноземних громадян, які подорожують до США. Зокрема вони передбачають обов'язкову наявність негативного тесту на COVID-19, зробленого впродовж трьох днів до запланованої подорожі", - йдеться в повідомленні.

Мандрівник має надати авіакомпанії в паперовій або електронній формі підтвердження проведення лабораторних досліджень або одужання від COVID-19.

Читайте: Проти коронавірусу вакцинували вже понад 10 млн американців

Також подорожуючим рекомендується здавати повторно тест на COVID-19 в США на 3-5 день після прильоту та залишатись вдома протягом 7 днів.

Докладніше про нові правила, затверджені 12 січня ц.р. розпорядженням Директора Центрів з контролю та профілактики захворювань США, можливо дізнатися за посиланням.

кордон карантин посольство України США COVID-19 коронавірус
