Рішення ЄСПЛ повністю підриває позицію Росії, яку вона транслює зовнішньому світу, - заступник міністра юстиції Ліщина

Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Україна проти Росії", яким суд визнав прийнятною скаргу Києва на порушення прав людини в окупованому Криму та визнав, що Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", підриває зовнішню позицію РФ щодо півострова.

Про це сказав у коментарі Цензор.НЕТ заступник міністра юстиції, уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина.

"Це рішення важливе з тої точки зору, що воно повністю підтриває всю позицію Російської Федерації, яку вона транслює для зовнішнього світу - дипломатичну позицію, юридичну, політичну. Росія каже, що ось були громадяни Криму, така загадкова структура, які дуже хотіли повернутися на Батьківщину і разом з собою прихопили Крим, а доказом цього є проведений референдум. Після цього рішення фактично це означає, що референдум був проведений на окупованій території військовими силами РФ, тому не має жодного сенсу", - сказав Ліщина.

Він зауважив, що ці факти встановлені судом і перегляду не підлягають. Заступник міністра розповів, що таке рішення ЄСПЛ було несподівано сильним і переможним для України.

"Я думав, що на цьому етапі найбільш гострим питанням є центральне - щодо прийнятності саме з точки зору наявності контролю Російської Федерації над територією Криму до 18 березня 2014 року. Росія каже, що вони мають контроль починаючи з дати так званого договору між РФ і Кримом, а до цього це була територія України і вона несе відповідальність. Ми казали, що контроль виникає з моменту, коли російський спецназ захопив Верховну Раду АРК - це було 27 лютого. В аналогічній ситуації по справі "Грузія проти Росії-2" ЄСПЛ це гостре питання переносить на розгляд по суті. Тобто воно для Грузії досі не вирішено, бо рішення буде оголошено тільки 21 січня. А у нас ЄСПЛ прийшов до висновку, що Україна надала достатньо інформації, Росія дала достатньо коментарів для того, щоб вирішити це питання остаточно і вирішує його на користь України. Тобто Україна довела, що РФ виконувала військовий контроль над цією територією, починаючи з 27 лютого", - зазначає Ліщина.