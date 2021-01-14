УКР
Новини
3 517 8

Рішення ЄСПЛ повністю підриває позицію Росії, яку вона транслює зовнішньому світу, - заступник міністра юстиції Ліщина

Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Україна проти Росії", яким суд визнав прийнятною скаргу Києва на порушення прав людини в окупованому Криму та визнав, що Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", підриває зовнішню позицію РФ щодо півострова.

Про це сказав у коментарі Цензор.НЕТ заступник міністра юстиції, уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина.

"Це рішення важливе з тої точки зору, що воно повністю підтриває всю позицію Російської Федерації, яку вона транслює для зовнішнього світу - дипломатичну позицію, юридичну, політичну. Росія каже, що ось були громадяни Криму, така загадкова структура, які дуже хотіли повернутися на Батьківщину і разом з собою прихопили Крим, а доказом цього є проведений референдум. Після цього рішення фактично це означає, що референдум був проведений на окупованій території військовими силами РФ, тому не має жодного сенсу", - сказав Ліщина.

Він зауважив, що ці факти встановлені судом і перегляду не підлягають. Заступник міністра розповів, що таке рішення ЄСПЛ було несподівано сильним і переможним для України.

"Я думав, що на цьому етапі найбільш гострим питанням є центральне - щодо прийнятності саме з точки зору наявності контролю Російської Федерації над територією Криму до 18 березня 2014 року. Росія каже, що вони мають контроль починаючи з дати так званого договору між РФ і Кримом, а до цього це була територія України і вона несе відповідальність. Ми казали, що контроль виникає з моменту, коли російський спецназ захопив Верховну Раду АРК - це було 27 лютого. В аналогічній ситуації по справі "Грузія проти Росії-2" ЄСПЛ це гостре питання переносить на розгляд по суті. Тобто воно для Грузії досі не вирішено, бо рішення буде оголошено тільки 21 січня. А у нас ЄСПЛ прийшов до висновку, що Україна надала достатньо інформації, Росія дала достатньо коментарів для того, щоб вирішити це питання остаточно і вирішує його на користь України. Тобто Україна довела, що РФ виконувала військовий контроль над цією територією, починаючи з 27 лютого", - зазначає Ліщина.

Автор: 

Мін’юст (1630) ЄСПЛ Європейський суд з пр... (459) Ліщина Іван (49)
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза



Трамп за 4 года 2 импичмента. Путин за 21 ни одного.
Россия это вам не США.
показати весь коментар
14.01.2021 17:33 Відповісти
Шах и мат, господин Х@йло
показати весь коментар
14.01.2021 17:35 Відповісти
Это точно. После такого решения ЕСПЧ Ху...йло точно застрелится. Но перед этим обязательно вернет Крым и Донбас.
показати весь коментар
14.01.2021 17:49 Відповісти
А Васька слушает да ест. Ну в смысле ***** как торговал газом , так и будет , как и нефтью и прочими товарами , и срать хотели евро дяди и тети , что где то там гибнут люди .Это они нам рассказывают про коррупцию , и права человека , а сами при этом у ***** берут бабло вагонами , там целые партии у него на прокорме .По тому решение суда может быть каким угодно , но это не поменяет не хрена пока жив *****.
показати весь коментар
14.01.2021 17:47 Відповісти
Разумеется. Углеводороды будут покупать, пока выгодно. just a bussines. А на Приполярной Папуасии внктренние законы выше международных по конституции. Так что ИМ решения ЕСПЧ по барабану. Инициатива возможна только снаружи.
показати весь коментар
14.01.2021 18:00 Відповісти
.По тому решение суда может быть каким угодно , но это не поменяет не хрена пока жив *****.



ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это ничего не поменяет,там уже система.Если мы не станем сильными,то ничего не поменянтся,даже слабость рф или смена одного московита на другого.
показати весь коментар
14.01.2021 17:59 Відповісти
Рішення ЄСПЛ повністю підриває позицію Росії, яку вона транслює зовнішньому світу, - заступник міністра юстиції Ліщина - Цензор.НЕТ 1278
показати весь коментар
14.01.2021 18:57 Відповісти
 
 