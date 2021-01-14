УКР
Обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий може в понеділок вийти на свободу, - Закревська

Обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий може в понеділок вийти на свободу, - Закревська

Судді у справі оголосили відвід. Новий суд навряд чи встигне продовжити запобіжний захід, термін якого закінчується в неділю.

Про це повідомила в Фейсбуці адвокатка Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.

"Обвинувачений у вбивстві Юрія Вербицького, який шість років переховувався від слідства, вже в понеділок може вийти з СІЗО", - написала вона.

Запобіжний захід Мисливому закінчується 17 січня, ще одному обвинувачуваному Новотному - 23 січня.

Їхню справу розглядав Бориспільський райсуд. Але виявилося, що головуючий суддя Левченко був звільнений Верховною Радою за переслідування автомайданівців, і йому оголосили відвід.

Читайте також: Справа ексберкутівця Хандрикіна - ода безкарності та яскравий приклад застосування норм КПК із прямо протилежною метою, - адвокатка Закревська

Через те, що Левченко сам не заявив про відвід, справа затягнулася, і тепер підозрюваним можуть не встигнути продовжити строки утримання під вартою.

Це питання Київський апеляційний суд розглядатиме в п'ятницю, 15 січня, о 11:00.

Сергія Мисливого й Івана Новотного затримали в березні 2020 року, відтоді вони перебувають під вартою. Їх звинувачують в участі у злочинній організації, перешкоджанні мирним зібранням, викраденні й катуванні Михайла Вербицького та Юрія Луценка. Окремо Мисливого звинувачують у вбивстві Вербицького і використанні фальшивого паспорта.

Також читайте: 92-річна мати журналіста Сергієнка померла, не дочекавшись суду над обвинуваченими у вбивстві сина. За два роки судді не допитали її

Зато по Риффмастеру с судьями такой херни почему-то не происходит
показати весь коментар
14.01.2021 17:43 Відповісти
Слив Майдана это сейчас неофициальная, но уже 100% очевидная политика президента и его окружения.
показати весь коментар
14.01.2021 17:51 Відповісти
у меня только вопрос к тем кто был на Майдане и сходил на выборы по-приколу: вы твари хорошо спите по ночам, вам не снятся убитые побратимы?
Полный реванш антимайдана, освобождение из тюрем убийц майдановцев - это вы конченые идиоты - сделали вместе, проголосовав за ставленника каломойши-медведчука!
показати весь коментар
14.01.2021 18:25 Відповісти
судьи у нас насквозь коррумпированные, это да. Поувольняйте хотя бы киевских, Киев этот беспредел долго терпеть не будет
показати весь коментар
14.01.2021 17:39 Відповісти
Это ты кому говоришь "поувольняйте"?! Тому *****, который обдолбленный на пресс-конференции ходит?! Так он марионетка, он ничего в этой стране не решает
показати весь коментар
14.01.2021 18:29 Відповісти
по идее, это я говорю гражданскому обществу и назначенным им руководителям правоохранительных органов типа Сытника и Грищука. И да, обдолбанному полену я это не адресую. Кстати, одним из побочных эффектов употребления кокаина является запор. Теперь Ленка знает
показати весь коментар
14.01.2021 19:12 Відповісти
Это схема от портнова под крышеванием врага иуды с эбонитовыми палочками зеленского
показати весь коментар
14.01.2021 20:30 Відповісти
Этот итог был понятен еще в апреле 2019-го. Кстати, дерьмак в берлине уже добазарился с козаком о прямых поставках кацапского газа в Украину. Угададай, что кацапы попросили взамен?
показати весь коментар
14.01.2021 18:28 Відповісти
Не называйте ссыкливую мерзскую 🤡🤢👃🏻🎹 субстанцию през…
показати весь коментар
14.01.2021 20:32 Відповісти
Усе ганебно, і я навіть не знаю що ганебніше: те що відпустять чи те, що так довго слідство іде? Що там розслідувати стільки часу?
показати весь коментар
14.01.2021 18:03 Відповісти
Шнифты протри - в новости все написано - мокрушник шесть лет ныкался по хазам от следаков.
показати весь коментар
14.01.2021 18:21 Відповісти
Да, украинцем быть - стало стыдно и этот стыд с каждым днем больше.
показати весь коментар
14.01.2021 18:22 Відповісти
у меня только вопрос к тем кто был на Майдане и сходил на выборы по-приколу: вы твари хорошо спите по ночам, вам не снятся убитые побратимы?
Полный реванш антимайдана, освобождение из тюрем убийц майдановцев - это вы конченые идиоты - сделали вместе, проголосовав за ставленника каломойши-медведчука!
показати весь коментар
14.01.2021 18:25 Відповісти
Зеленая справедливость, она такая...
показати весь коментар
14.01.2021 19:01 Відповісти
Та , наші суди - гірші жопи , ніж ця
Обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий може в понеділок вийти на свободу, - Закревська - Цензор.НЕТ 2786
показати весь коментар
15.01.2021 05:04 Відповісти
 
 