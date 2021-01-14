Обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий може в понеділок вийти на свободу, - Закревська

Судді у справі оголосили відвід. Новий суд навряд чи встигне продовжити запобіжний захід, термін якого закінчується в неділю.

Про це повідомила в Фейсбуці адвокатка Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.

"Обвинувачений у вбивстві Юрія Вербицького, який шість років переховувався від слідства, вже в понеділок може вийти з СІЗО", - написала вона.

Запобіжний захід Мисливому закінчується 17 січня, ще одному обвинувачуваному Новотному - 23 січня.

Їхню справу розглядав Бориспільський райсуд. Але виявилося, що головуючий суддя Левченко був звільнений Верховною Радою за переслідування автомайданівців, і йому оголосили відвід.

Читайте також: Справа ексберкутівця Хандрикіна - ода безкарності та яскравий приклад застосування норм КПК із прямо протилежною метою, - адвокатка Закревська

Через те, що Левченко сам не заявив про відвід, справа затягнулася, і тепер підозрюваним можуть не встигнути продовжити строки утримання під вартою.

Це питання Київський апеляційний суд розглядатиме в п'ятницю, 15 січня, о 11:00.

Сергія Мисливого й Івана Новотного затримали в березні 2020 року, відтоді вони перебувають під вартою. Їх звинувачують в участі у злочинній організації, перешкоджанні мирним зібранням, викраденні й катуванні Михайла Вербицького та Юрія Луценка. Окремо Мисливого звинувачують у вбивстві Вербицького і використанні фальшивого паспорта.

Також читайте: 92-річна мати журналіста Сергієнка померла, не дочекавшись суду над обвинуваченими у вбивстві сина. За два роки судді не допитали її