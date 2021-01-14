ЄСПЛ може оголосити рішення по суті справи "Україна проти Росії" за 5-10 років, - заступник міністра юстиції Ліщина
Україна може отримати рішення Європейського суду з прав людини у справі проти Росії приблизно за 5-10 років.
Топ коментарі
+6 Вальд Ще
14.01.2021 17:53
+5 раша в перде
14.01.2021 18:06
+4 Василь Довганенко #437088
14.01.2021 17:52
Можно тягнути поки останні свідок не помре.
Для читачів сайту міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm деталізований матеріал про незаконне користування Російською Федерацією правом вето в Радбезі ООН. Юридичний аналіз підготував юрист-міжнародник Богдан Устименко.
Інакше все похерять...
7 лет война уже идёт , плюс десятка на расследование , короче одно поколение уже вырастет !
Они там все оптом долбанулись ???