ЄСПЛ може оголосити рішення по суті справи "Україна проти Росії" за 5-10 років, - заступник міністра юстиції Ліщина

Україна може отримати рішення Європейського суду з прав людини у справі проти Росії приблизно за 5-10 років.

Про це сказав у коментарі Цензор.НЕТ заступник міністра юстиції, уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина.

"Це буде довгий процес. В грузинській справі про прийнятність було рішення у 2015 році, а рішення по суті тільки зараз… шість-сім років. Тому, я думаю, горизонт у нас більш-менш такий самий: десь за 5-10 років від сьогодні буде рішення по суті", - сказав Ліщина.

За його словами, розгляд по суті одразу розпочинається після рішення про прийнятність. ЄСПЛ встановить графік обміну позиціями і доказами.

"Я думаю, що за 2-3 роки буде проведено засідання, де будуть розглядати свідчення. Це досить довгий процес. Але ми отримали результат попередній. Ми звертались з цією заявою з метою: а) довести окупацію Російської Федерації в Криму до проведення референдуму, б) Довести систематичні порушення прав людини в процесі захоплення Криму. Пункт "а" ми вже виконали", - додав Ліщина.

