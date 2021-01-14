УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5847 відвідувачів онлайн
Новини
2 537 30

ЄСПЛ може оголосити рішення по суті справи "Україна проти Росії" за 5-10 років, - заступник міністра юстиції Ліщина

ЄСПЛ може оголосити рішення по суті справи "Україна проти Росії" за 5-10 років, - заступник міністра юстиції Ліщина

Україна може отримати рішення Європейського суду з прав людини у справі проти Росії приблизно за 5-10 років.

Про це сказав у коментарі Цензор.НЕТ заступник міністра юстиції, уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина.

"Це буде довгий процес. В грузинській справі про прийнятність було рішення у 2015 році, а рішення по суті тільки зараз… шість-сім років. Тому, я думаю, горизонт у нас більш-менш такий самий: десь за 5-10 років від сьогодні буде рішення по суті", - сказав Ліщина.

За його словами, розгляд по суті одразу розпочинається після рішення про прийнятність. ЄСПЛ встановить графік обміну позиціями і доказами.

"Я думаю, що за 2-3 роки буде проведено засідання, де будуть розглядати свідчення. Це досить довгий процес. Але ми отримали результат попередній. Ми звертались з цією заявою з метою: а) довести окупацію Російської Федерації в Криму до проведення референдуму, б) Довести систематичні порушення прав людини в процесі захоплення Криму. Пункт "а" ми вже виконали", - додав Ліщина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення ЄСПЛ повністю підриває позицію Росії, яку вона транслює зовнішньому світу, - заступник міністра юстиції Ліщина

Автор: 

Крим (14255) Мін’юст (1630) росія (67998) ЄСПЛ Європейський суд з пр... (459) Ліщина Іван (49)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Авжеж, це не "богомобраний нарід" образили!
Можно тягнути поки останні свідок не помре.
показати весь коментар
14.01.2021 17:53 Відповісти
+5
такую херню я еще слышал в 2014 году,за это время Крым уже 7 лет в составе парашстана,мост построен,боевые действия поддерживаются на Донбассе не взирая ни на что,нашим диванным умельцам только и остается что ждать когда параша "развалится" ибо самим что то предпринять для того чтобы вернуть Крым и Донбасс кишка тонка
показати весь коментар
14.01.2021 18:06 Відповісти
+4
Та все таки в 21 столітті?
показати весь коментар
14.01.2021 17:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та все таки в 21 столітті?
показати весь коментар
14.01.2021 17:52 Відповісти
Что, с этага будет иметь народ Украины ???
показати весь коментар
14.01.2021 18:18 Відповісти
Авжеж, це не "богомобраний нарід" образили!
Можно тягнути поки останні свідок не помре.
показати весь коментар
14.01.2021 17:53 Відповісти
Росія незаконно користується правом вето в Радбезі ООН. Юридичний аналіз https://informnapalm.org/ua/radbez-oon-russia/

Для читачів сайту міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm деталізований матеріал про незаконне користування Російською Федерацією правом вето в Радбезі ООН. Юридичний аналіз підготував юрист-міжнародник Богдан Устименко.
показати весь коментар
14.01.2021 17:54 Відповісти
одно обидно что через 5-10 лет уже россии не будет,вердикт будут оглошать бурятской народной республике
показати весь коментар
14.01.2021 18:00 Відповісти
такую херню я еще слышал в 2014 году,за это время Крым уже 7 лет в составе парашстана,мост построен,боевые действия поддерживаются на Донбассе не взирая ни на что,нашим диванным умельцам только и остается что ждать когда параша "развалится" ибо самим что то предпринять для того чтобы вернуть Крым и Донбасс кишка тонка
показати весь коментар
14.01.2021 18:06 Відповісти
не истери девчёнка..все будет Украина
показати весь коментар
14.01.2021 18:10 Відповісти
Когда рак на горе свистнет!
показати весь коментар
14.01.2021 18:00 Відповісти
Либо шах помрёт либо ишак здохнет.
показати весь коментар
14.01.2021 18:03 Відповісти
классная работа в ЕСПЧ - вердикты по 10 лет мусолят...
показати весь коментар
14.01.2021 18:04 Відповісти
Гроші пишуть закони - гроші виносять вердикт!
показати весь коментар
14.01.2021 18:04 Відповісти
Ню́рнберзький проце́с - міжнародний судовий процес над колишніми керівниками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 гітлерівської Німеччини . Проходив у м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Нюрнберг з https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 20 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 до https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 1 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1946 1946 р.
показати весь коментар
14.01.2021 18:05 Відповісти
у Грузин наступило всеобщее счастье от "решения" суда??? бумажка по цене стремящейся к "зеро"! ГДЕ ВЫ ВИДЕЛИ В МИРЕ, ЧТО БЫ "СИЛЬНЫЙ" ЧТО ТО ПЛАТИЛ "СЛАБОМУ"??
показати весь коментар
14.01.2021 18:07 Відповісти
Россія сільнєє Амєрікі?
показати весь коментар
14.01.2021 18:16 Відповісти
вопрос поставлен не верно. с чего вы решили, что американцев интересуют наши проблемы? кто сильней мы бы увидели, попытайся рашка "вернуть" Аляску. увидели б быстро и убедительно!
показати весь коментар
14.01.2021 18:50 Відповісти
Ну наприклад серсерсер був сільний. Рішив серсер повийожуватись і залів в Афганістан. І де тепер серсерсер?
показати весь коментар
14.01.2021 20:34 Відповісти
заліз в Афганістан
показати весь коментар
14.01.2021 20:34 Відповісти
объясняю на пальцах - сересер обосралось потому что воевало с повстанцами, которым помогала Америка!!!
показати весь коментар
15.01.2021 00:32 Відповісти
Не важно з ким воював. І шо ж то за серсера така грозна була шо не могла з повстанцями справитись? Але це не головне. Головне те, шо за вторгнення проти серсер ввели санкції і обвалили ціни на нафту і газ. І тримали їх низькими поки сесера не здох. І так буде з кацапами теж.
показати весь коментар
15.01.2021 10:23 Відповісти
ЕСПЧ, учитесь у американского конгресса - %уяк-%уяк и за два часа вынесли решение
показати весь коментар
14.01.2021 18:23 Відповісти
Вспоминаю Райкина... Тёплое место, тёплая стенка...Можно и поговорить.
показати весь коментар
14.01.2021 18:32 Відповісти
Через 5-10 років дасть Бог ***** червей уже годуватиме...
показати весь коментар
14.01.2021 20:32 Відповісти
Щоб це зробити, треба обирати українську владу.
Інакше все похерять...
показати весь коментар
14.01.2021 21:20 Відповісти
тогда накой хер он нужен ?
показати весь коментар
14.01.2021 21:55 Відповісти
Ты смотри как ОПЕРАТИВНЕНЬКО , только надо подождать каких-то 5 - 10 лет , Карл !!!
7 лет война уже идёт , плюс десятка на расследование , короче одно поколение уже вырастет !
Они там все оптом долбанулись ???
показати весь коментар
15.01.2021 00:29 Відповісти
Чота как-то быстро слишком, можно было на соточку растянуть, куда спешить-то, не пойму?..
показати весь коментар
15.01.2021 01:48 Відповісти
 
 