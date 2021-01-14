УКР
Діями проти зеленої енергетики НКРЕКП провокує конфлікт держави з інвесторами – Енергоспівтовариство

Рішеннями проти "зеленої" енергетики, які забороняють виплату боргів, Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг посилює конфронтацію України з іноземними інвесторами.

Про це у своєму листі написало європейське Енергетичне співтовариство на адресу голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, Енергоспівтовариство виступило проти ініціативи НКРЕКП заборонити "Гарантованому покупцю" виплату боргів за зелену електроенергію з раніше залучених коштів у державних банків. "Гарантовані державою позики, надані "Укренерго", мають сприяти здійсненню умов меморандуму. Я стурбований тим, що заборона обслуговувати борги "Гарантованого покупця" перед відновлюваними інвесторами може зіпсувати досягнення основної мети меморанудму та створити подальший конфлікт", - пише Дірк Бушле, заступник директора секретаріату Енергетичного співтовариства.

Він вказує, що НКРЕКП має відмовитись від прийняття такого рішення, оскільки це призведе до посилення протистояння держави з інвесторами і спровокує міжнародні арбітражі.

Раніше нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляв, що через відповідні ініціативи до інвесторів у "зелену" енергетику члени НКРЕКП мають понести кримінальну відповідальність.

Окрім того, в ЄБРР стурбовані невиконанням українською владою зобов’язань щодо погашення боргів перед "зеленою" генерацією та закликали НКРЕКП не забороняти виплачувати цю заборгованість за рахунок кредитних коштів "Укренерго", інакше інвестори підуть з країни.

Читайте також: Вітренко на початку січня презентує шляхи виходу "зеленої" енергетики з кризи, - Шмигаль

Як повідомлялося, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії. Інвестори в "зелену" енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас 31 грудня 2020 року, а також 6 січня НКРЕКП намагалася затвердити постанову, у якій заборонялося б ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або схожого формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, що зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприємствами ВДЕ не спостерігається. За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій у країну значно зменшився.

Зато теперь Беня с Ахметкой гребут не по детски. Зря они что-ли куклу к власти привели?
14.01.2021 18:33
100%
Энерго-сообщество требует продолжить грабеж украинцев, а той они обидятся и пойдут в суд!
Діями проти зеленої енергетики НКРЕКП провокує конфлікт держави з інвесторами – Енергоспівтовариство - Цензор.НЕТ 2791
14.01.2021 19:05
Довбані жуліки , ви заводи побудуйте, дайте людям робочі місця, а вже потім себе інвесторами називайте.
14.01.2021 18:50
14.01.2021 18:33
Энерго-сообщество требует продолжить грабеж украинцев, а той они обидятся и пойдут в суд!
Діями проти зеленої енергетики НКРЕКП провокує конфлікт держави з інвесторами – Енергоспівтовариство - Цензор.НЕТ 2791
14.01.2021 19:05
14.01.2021 19:09
Ну уж точно дешевле чем населению.
14.01.2021 20:17
ИНВЕСТОРЫ во главе с РЫЖИМ ГУДКОМ идут НА ХУТОР А те мудаки которые пропихнули этот грабительский тариф должны быть под следствием
14.01.2021 20:24
Беня и Ахметка
14.01.2021 18:35
Еврей и татарин.
14.01.2021 18:37
Не лише ці... 70% українців хирож.пі буржуї раком поставили. Благодєтєлі, продають сонячну електроенергію
в ВІСІМ разів дорожче чим в США. І це скиглять, рахуючи награбовані з українців мільярди баксів.
14.01.2021 19:01 Відповісти
В США и Англии стали давать льготы зеленой энергетике еще в 80х годах, когда решили отказаться от угольных ТЭС. И льготы давали поболее наших на срок в 25 лет. И ничего. Зато теперь в южной Англии или Неваде, например, бывают дни с отрицательной стоимостью энергии. Наверное идиоты были, да?
показати весь коментар
У них тоже так воруют 30 лет?
показати весь коментар
У них думают о будущем своих детей.
показати весь коментар
Подивіться диспетчерський графік потужності. Якщо всю Україну вкрити сонячними батареями вони не зможуть забезпечити Україну енергією в осінньо-зимовий максимум споживання. В Україні зелена енергетика просто схема викачки з країни коштів через зелений тариф. Якщо вона завтра зникне, крім зменшення ціни на електроенергію не відбудеться більше нічого.
показати весь коментар
А никто и не говорит, что сможет. Только вот летом кондиционирование требует энергии не меньше обогрева. И кроме СЭС еще есть ВЭС с сезонными ветрами в осенне-зимний период в южных областях. И нравится дышать угольным дерьмом -- вперед и с песней. Еще и детей с собой возьмите. А потом посчитайте во сколько обойдётся лечение.
показати весь коментар
А мы будем дружно продолжать вдыхать таблицу Менделеева после сжигания дорогущего Бениного с Ахметкой угля на станциях Ахметки и смотреть как они барыжат, покупая энергию за полцены через контролируемое Беней "Центрэнерго". Красота.
показати весь коментар
Ти ,"катала", а то не ахметова сонячні панелі?
показати весь коментар
Норвежская Scatec запустила третью солнечную электростанцию в Украине
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/norvejskaya-scatec-zapustila-tretyu-solnechnuyu-elektrostantsiyu-v-ukraine
14.01.2021 19:05 Відповісти
Довбані жуліки , ви заводи побудуйте, дайте людям робочі місця, а вже потім себе інвесторами називайте.
показати весь коментар
репортаж | Гигант из Винницы. Главное о крупнейшем заводе солнечных панелей
https://tech.liga.net/technology/article/gigant-iz-vinnitsy-glavnoe-o-krupneyshem-zavode-solnechnyh-paneley
показати весь коментар
Зеленая енергетика несет угрозу енергетической системе Украины- эксперт
показати весь коментар
Коломойский и шмаркля несут угрозу энергетической системе Украины.
показати весь коментар
США, помогай, выруби эту тупую зеленую шваль
показати весь коментар
Почём сейчас киловатт у этих "инвесторов"...странно слышать здесь слова в их поддержку от "защитников обездоленного народа"
показати весь коментар
Кто то может обяснить почему Европа не покупает нашу *зеленую енергию* а продолжает покупать нашу *грязную* и дешовую атомную енергию? Кто то может обяснить почему так званые *зеленые инвестора* не уходят с Украины где их так *притесняют* а наоборот увеличивают масштабы своей деятельности?
показати весь коментар
Ще при зєкові був прийнятий закон, за яким зеленим інвесторам (читай Клюєву і молодшому Януковичу) держава гарантувала до 2030 року купівлю в них електроенергії 18 євроцентів за кіловат. Післі падіння Зєка будівництво СЕС стало шаленим, прибутки астрономічні. На жаль нашій владі , зайнятій війною з кацопердами та реформами, не вистачило за 5 років часу внести зміни в законодавство. Тому скиглити і грабувати нас буржуї будуть мінімум до 2030 року.
показати весь коментар
Энергосообщество - это Ахметов,Фирташ и Коломойский?
показати весь коментар
Ещё шмаркля....
показати весь коментар
что то "ходоков" от "зеленой энергетики" непропорционально много...теряюсь в догадках.
показати весь коментар
Энергетический кризис -детище Коломойского и Зели. Зелёная энергетика отношения к энергетическому кризису не имеет. С ней надо разбираться отдельно. У нас только 3% энергетики можно назвать зелёной. Чтобы войти в ЕС полноправным членом надо иметь 11%.
показати весь коментар
Простим людям забороняли для себе використовувати сонячні до 30 квт, а за цейчас олігархи набудували сон. ел. ст. купу і тепер ми їх дотуємо, а самі платимо величезні суми за світло і це при тому, що вартість електроенергії атомної ст. -50 коп.за квт., а теплової - десь 1.3 грн.квт. Зараз на Великий Львів Кошулинський про це говорив.
показати весь коментар
Зелёная энергетика в Украине увеличивает стоимость киловата лишь на 15-20 копеек не больше. Это не имеет отношения к тому искусственному энергетическому кризису, что у нас разразился. У нас искусственно закрывают украинские атомные элетростанции и покупают энергию у Белоруси и Московии.
показати весь коментар
вартість електроенергії атомної ст. -50 коп.за квт.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А сколько она стоит ночью,когда она никому не нужна?
Ат. электростанция,если не продаёт столько сколько вырабатывает автоматом идёт в минус,тоесть стоимость 1кВт возрастает,её нельзя днём включить,а ночью выключить.
показати весь коментар
нехай они по цене АЭС получают.
показати весь коментар
Какое сообщество???Кто подписал меморандум по зеленой энергетике,кто поднял тарифы для простого люда,кто уничтожает жизни простого народа??? "Это все олигархи взращенные Кучмой,а "последователи" успешно подхватили знамя и продолжают грабить народ в спайке "власть-олигарх"...Мы живем 6 км. от Запорожской АС,постоянный страх (пример чернобыля),выбросы уничтоженная экология,онкологические заболевания,на приусадебных участках продукция пропадает,да и еще ахметовские теплостанции рядом с АЭС.И это все на наши головы.А тариф значит должен быть одинаковым как для нас, так и для жителя Карпат???
показати весь коментар
