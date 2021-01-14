Агрохолдинг Бахматюка звинуватив НАБУ в тиску: "Ми втрачаємо доступ до кредитів і не можемо розвиватися"

Керівник одного з найбільших виробників яєць, агрохолдингу "Авангард", прокоментував ситуацію з подорожчанням курячих яєць. Крім значного подорожчання кормів і комунальних платежів, на ціну на яйця може вплинути тиск НАБУ на виробника, через що закриваються птахофабрики, а їх співробітники залишаються без роботи.

"Ринок яєць в Україні - висококонкурентний. І абсолютно всі виробники зіткнулися з ситуацією, коли собівартість виробництва значно зросла за останні місяці. Це пов'язано і з істотним, до 60%, підвищенням вартості комбікормів, які становлять до 65-70% собівартості продукції птахівництва, і зі стрімким підвищенням комунальних тарифів, насамперед ціни на газ і вартості електроенергії. До того ж за рік суттєво зріс курс долара, що спричинило подорожчання імпортних складових у загальних витратах на виробництво. І все це об'єктивно впливає на зростання ціни на яйце", - каже Володимир Руденко, керівник одного з найбільших українських виробників яєць агрохолдингу "Авангард"

Однак є ще один фактор, який негативно впливає на ціну, стверджують виробники.

"Наш агрохолдинг зіткнувся з відвертим беззаконням, яке здійснює Національне антикорупційне бюро України. Відкриваються якісь безглузді справи, наприклад, про те, що двох найбільших і найсучасніших наших фабрик, які вже 7 років працюють зокрема і на експорт, ніби не існує. Через тиск НАБУ ми втрачаємо доступ до кредитних ресурсів, ми не можемо розвиватися. Більш того, щоб вижити в умовах постійного незаконного тиску НАБУ, ми були змушені закрити 8 підприємств. І якщо тиск не припиниться, будемо змушені закрити найближчим часом ще низку об'єктів. 3,5 тисячі осіб втратили роботу.

Наслідки такої війни чиновників із бізнесом будуть вкрай негативними для економіки, їх відчує на своїй кишені кожен українець. Зменшення нашої пропозиції на внутрішньому ринку може призвести до подальшого зростання цін завдяки безглуздим і шкідливим для економіки країни діям чиновників НАБУ", - заявив операційний директор "Авангарду".