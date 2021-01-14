УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5780 відвідувачів онлайн
Новини
2 107 34

Агрохолдинг Бахматюка звинуватив НАБУ в тиску: "Ми втрачаємо доступ до кредитів і не можемо розвиватися"

Агрохолдинг Бахматюка звинуватив НАБУ в тиску: "Ми втрачаємо доступ до кредитів і не можемо розвиватися"

Керівник одного з найбільших виробників яєць, агрохолдингу "Авангард", прокоментував ситуацію з подорожчанням курячих яєць. Крім значного подорожчання кормів і комунальних платежів, на ціну на яйця може вплинути тиск НАБУ на виробника, через що закриваються птахофабрики, а їх співробітники залишаються без роботи.

"Ринок яєць в Україні - висококонкурентний. І абсолютно всі виробники зіткнулися з ситуацією, коли собівартість виробництва значно зросла за останні місяці. Це пов'язано і з істотним, до 60%, підвищенням вартості комбікормів, які становлять до 65-70% собівартості продукції птахівництва, і зі стрімким підвищенням комунальних тарифів, насамперед ціни на газ і вартості електроенергії. До того ж за рік суттєво зріс курс долара, що спричинило подорожчання імпортних складових у загальних витратах на виробництво. І все це об'єктивно впливає на зростання ціни на яйце", - каже Володимир Руденко, керівник одного з найбільших українських виробників яєць агрохолдингу "Авангард"

Однак є ще один фактор, який негативно впливає на ціну, стверджують виробники.

"Наш агрохолдинг зіткнувся з відвертим беззаконням, яке здійснює Національне антикорупційне бюро України. Відкриваються якісь безглузді справи, наприклад, про те, що двох найбільших і найсучасніших наших фабрик, які вже 7 років працюють зокрема і на експорт, ніби не існує. Через тиск НАБУ ми втрачаємо доступ до кредитних ресурсів, ми не можемо розвиватися. Більш того, щоб вижити в умовах постійного незаконного тиску НАБУ, ми були змушені закрити 8 підприємств. І якщо тиск не припиниться, будемо змушені закрити найближчим часом ще низку об'єктів. 3,5 тисячі осіб втратили роботу.

Наслідки такої війни чиновників із бізнесом будуть вкрай негативними для економіки, їх відчує на своїй кишені кожен українець. Зменшення нашої пропозиції на внутрішньому ринку може призвести до подальшого зростання цін завдяки безглуздим і шкідливим для економіки країни діям чиновників НАБУ", - заявив операційний директор "Авангарду".

Автор: 

НАБУ (5510) яйце (189) Бахматюк Олег (295) агрохолдинг (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Вот так, на подорожание цен на яйца виновато НАБУ... Немного-немало. Когда уже этого афериста посадят?
показати весь коментар
14.01.2021 18:52 Відповісти
+6
І дотації втратив, і Нацбанк з Гонтарєвою більше не видає мільйонні кредити під неліквід VAB-банку у рамках ̶п̶и̶з̶ж̶е̶н̶н̶я̶ ̶г̶р̶о̶ш̶е̶й̶ очищення банківської системи
показати весь коментар
14.01.2021 19:02 Відповісти
+5
Свои кровные в недвижимость английскую, а на развитие кредит им дайте, на 30 лет с концами....
показати весь коментар
14.01.2021 19:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну то что вы недоразвитые это факт ...
показати весь коментар
14.01.2021 18:50 Відповісти
Ситник винний, що Бахматюк ніяк не нажереться? Що не всю Англію бідолага купив?
показати весь коментар
14.01.2021 18:54 Відповісти
Вот так, на подорожание цен на яйца виновато НАБУ... Немного-немало. Когда уже этого афериста посадят?
показати весь коментар
14.01.2021 18:52 Відповісти
После петюни парашенки. Откаты и миллиардные дотации на яйца парашенки закончились, вот и ноет, мразь. Дали по яйцам)
показати весь коментар
14.01.2021 20:19 Відповісти
Все що пов"язане з ліктрічіством та газом подорожчає. Дякуйте лохи, дуже дякуйте владі яку ви обрали.
показати весь коментар
14.01.2021 18:55 Відповісти
Порошенко, хватит воровать!😁
показати весь коментар
14.01.2021 18:57 Відповісти
І дотації втратив, і Нацбанк з Гонтарєвою більше не видає мільйонні кредити під неліквід VAB-банку у рамках ̶п̶и̶з̶ж̶е̶н̶н̶я̶ ̶г̶р̶о̶ш̶е̶й̶ очищення банківської системи
показати весь коментар
14.01.2021 19:02 Відповісти
Такое редко бывает, но я даже не прочитал ничего, кроме заголовка. Я сегодня десяток яиц покупал. Реально подорожали, на 5 гривен. То есть, около 15 процентов. Немало.
показати весь коментар
14.01.2021 19:01 Відповісти
70 км от Мариуполя. Своё хозяйство. Отказались от перепелов, уток будем отказываться от бролей кур. Каламбур: Держать хозяйство - кормить производителей кормов. Оно того не стоит.
показати весь коментар
14.01.2021 19:33 Відповісти
Кошмар. Даже не плюсануть, за такую подробную ИНФУ. Просто поблагодарю. И- пожелаю выжить.
показати весь коментар
14.01.2021 19:36 Відповісти
Не совсем правильно выразилась. Отказываемся от продажи мяса и яиц с подсобного хозяйства.
"История средних веков" 6-й класс. Натуральное хозяйство. Производить только то что потребишь сам.
Кста курица (выращенная из яйца) несущая яйца на продажу в личном хозяйстве никогда себя не окупала.
Июнь 10 яиц - 13 гр.
Январь 10 яиц - 30 грн
На круг (для примера мужчинам) лоток яиц = пачка сигарет.
показати весь коментар
14.01.2021 19:57 Відповісти
Пример отменный, для меня. Тока я курю синий Кэмэл. Тут пачка= уже два лотка яиц.

Таки вы выживете. Ну и славно.
показати весь коментар
14.01.2021 20:06 Відповісти
Ну и славно. Агрохолдинг Бахматюка звинуватив НАБУ в тиску: "Ми втрачаємо доступ до кредитів і не можемо розвиватися" - Цензор.НЕТ 1523 Трам-пам-пам.
показати весь коментар
14.01.2021 20:11 Відповісти
мах 29.50(мелкія),35грв(крупния)...))
показати весь коментар
14.01.2021 19:57 Відповісти
А были времена , когда все дотации они получали ? 😂😂😂
Тогда не было совести , а теперь почему у меня должна быть к авангард жалость ?
Вором всегда что-то не так , всегда кто-то будет виноват когда цену на яйца поднимают .
В грабеже в подорожание яиц виноваты все , кроме Бахматюка
показати весь коментар
14.01.2021 19:11 Відповісти
Сытника в отставку! Народу - яйца!
показати весь коментар
14.01.2021 19:21 Відповісти
А тебе ⛑ ?
показати весь коментар
14.01.2021 19:33 Відповісти
Я не коррупционер и в реестре коррупционеров не записан!
показати весь коментар
14.01.2021 20:55 Відповісти
Бахматюку ещё одну усадьбу на Гавайских островах.
показати весь коментар
14.01.2021 19:53 Відповісти
Свои кровные в недвижимость английскую, а на развитие кредит им дайте, на 30 лет с концами....
показати весь коментар
14.01.2021 19:32 Відповісти
Сейчас придёт Зе с адептами Трускавецкой Школы Экономики и объяснят ему, что если ставки по депозитам ниже уровня инфляции норм, то стоимость продукта ниже себестоимости и подавно. До газа уже добрались.
показати весь коментар
14.01.2021 19:35 Відповісти
Коли вже НАБУ цього злодюгу закриє? Скільки ця шваль ще засмічуватиме інформпростір?
показати весь коментар
14.01.2021 19:48 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3241888/agroholding_bahmatyuka_obvinil_nabu_v_davlenii_my_teryaem_dostup_k_kreditam_i_ne_mojem_razvivatsya а зачем Украине ВОРОВ плодить, для того и создавали контору ?
показати весь коментар
14.01.2021 19:49 Відповісти
Яхту продай та маєтки забугорні, падлюка..
показати весь коментар
14.01.2021 19:53 Відповісти
- Что общего у олигархов и олигофренов?
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
показати весь коментар
14.01.2021 20:05 Відповісти
Высший антикорсуд отменил закрытие дела Бахматюка. Его подозревают в хищении 1,2 млрд грн, https://hromadske.ua/ru/posts/vysshij-antikorsud-otmenil-zakrytie-dela-bahmatyuka-ego-podozrevayut-v-hishenii-12-mlrd-grn
Гугліь- бахматюк коррупція
Каррупціонер ще тей..

🤔
показати весь коментар
14.01.2021 20:16 Відповісти
Сытник прижал яйца Бахматюку...
показати весь коментар
14.01.2021 20:20 Відповісти
кошер яйця Ясенсвіт
показати весь коментар
14.01.2021 20:47 Відповісти
Полгода слышится этот вой от бахматюка. И.. живёт- не тужит. Короче ,его хозяйство рейдируют,а он отбивается. Ну,это пока д'ерьмаку не занесли серьезно. Плюс авакян. Вообщем, предложат бахматюку то,от чего нельзя отказаться.
показати весь коментар
14.01.2021 21:05 Відповісти
Бахматюк додав, що з 7,7 млрд грн боргів його компаній перед держбанками, включених Нацбанком в загальну суму 29,3 млрд грн, борги перед Ощадбанком і Укргазбанком реструктуризовані, а перед Укрексімбанком перебувають в стані реструктуризації.Бізнесмен нагадав, що офіційно направив Фонду гарантування вкладів фізосіб пропозицію про поетапне погашення цієї суми по 1 млрд грн в рік з внесенням 500 млн грн гарантійного внеску.Опублікуйте дані по всіх боржниках: почніть з найбільшого і закінчите найменшим. Чому ви виділяєте лише Бахматюка? Всіх напишіть! Хтось інший повертає гроші? Я хоча б намагаюсь", - заявив він====це все тут=====''Бахматюк відкидає претензії НБУ щодо боргу у 30 мільярдів перед державою''
показати весь коментар
15.01.2021 07:57 Відповісти
А что ему еще и кредиты нужны? Яхту пусть свою продаст.
показати весь коментар
14.01.2021 21:19 Відповісти
Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.



Так до чого тут приватні яйценосні ферми ?
Що , комусь щось заносили ? За що ?
Без цих пояснень - уся стаття - повне гімно )
показати весь коментар
15.01.2021 05:24 Відповісти
Бахматюк лиє мочу в очі українців. Маючи тисячі гектарів землі він же і сам ці комбікорма виробляє,сам і на 60% ціни піднімає. Нехай іде в суд відстоює свою правоту!!! А перед тим нехай відасть 10 млрд. які і крав через кредити!!!
показати весь коментар
15.01.2021 10:30 Відповісти
 
 